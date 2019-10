První pohled na One UI 2.0. Samsung nám v USA ukázal všechny podstatné změny

Na akci SDC 2019 jsme si mohli poprvé osahat finální verzi grafické nadstavby One UI 2.0, která se do smartphonů řady Galaxy dostane spolu s updatem na Android 10. Prezentované modely řady Galaxy S10 sice měly nainstalovánu betaverzi, takže vše ještě nebylo úplně doladěné, ovšem na vzhledu grafické nadstavby by se již nic podstatného měnit nemělo. A nečekejte ani žádnou zásadní revoluci, Samsung staví na aktuální verzi One UI, kterou trochu vyšperkoval, minimalizoval některé grafické prvky a ještě více omezil natahování palce při jednoručním ovládání.

Takto vypadá nadstavba One UI 2.0 na Androidu 10 (SDC 2019):

Největší vizuální změnou prošly systémové ikony, mají větší kontrast, což má pomoci při rychlém ovládání „poslepu“, kdy se budete orientovat jen podle barev. Okno, které se objeví při úpravě hlasitosti, bude daleko menší než dříve, stejně jako notifikace, které se na telefonu objeví při hraní her. Cílem je ještě větší minimalizace, aby vám prvky uživatelského rozhraní zabíraly co nejmenší prostor. Samsung navíc upravil proporce mezi zónou, kde je zobrazen obsah, a oblastí, která dříve sloužila jen pro statické zobrazení nadpisu.

V nadstavbě One UI 1.1 se Samsungu podařilo poměrně dobře vyřešit jednoruční ovládání, kdy se různé doplňkové volby a nastavení přesunuly ke spodnímu okraje displeje. Systémové notifikace, např. pro udělení oprávnění, se však zobrazovaly systémově, tedy ve středu obrazovky. Nově tak budete oprávnění udělovat pohodlně přímo ve spodní části displeje. Výběrník barev pro události v kalendáři byl umístěn zbytečně moc dole, takže jste se museli palcem dost natahovat, nově bude daleko blíže všem ostatním prvkům při zadávání nové události.

V aplikaci SmartThings se objeví nové ikony a Samsung myslel i na vylepšený noční režim napříč všemi systémovými aplikacemi. Poslední vizuální změnou je kompletně přepracovaná obrazovka funkce Digitální pohoda, která vypadá úplně jinak, než v aktuální verzi One UI. A to stejné platí i pro sekci Správce zařízení. Další novinky se týkají systémových funkcí Usnadnění, které budou aktualizovány daleko častěji než dříve. V systému se nově objeví funkce pro zesílení okolních zvuků nebo nová vysoce kontrastní klávesnice.

Změny tedy nejsou nijak revoluční, na druhou stranu jihokorejci svou povedenou nadstavbu už jen kosmeticky ladí a vylepšují nedostatky po zpětné vazbě ze strany uživatelů. Nadstavba v reálu běhá velmi svižně, v některých případech efektivněji využívá přidělený prostor a, a to je hlavní, používá stejný přístup u smartphonů, tabletů, skládaček a hodinek. Do prvních smartphonů řady Galaxy se One UI dostane s aktualizací na Android 10, mezi úplně první aktualizované modely budou patřit řady Galaxy S10 a Galaxy Note10. Jak konkrétně bude prostředí s One UI 2.0 vypadat, se můžete podívat v naší galerii.