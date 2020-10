První rendery budoucího Samsungu Galaxy S21 odhalují netradiční fotomodul

Samsung představí řadu Galaxy S21 dříve, než se původně očekávalo. Již v lednu si má svou premiéru odbýt trojice topmodelů určená pro první polovinu roku 2021, a my vám s velkým předstihem můžeme ukázat první rendery budoucího Galaxy S21 i největšího Galaxy S21 Ultra. Z přední strany se obě novinky budou zřejmě dost podobat letošním „es dvacítkám“. Nový model prozradí až stylizace zadního krytu, zejména fotomodulu.

Na renderech Galaxy S21 si můžete všimnout fotomodulu, který přímo vystupuje z kovového šasi v levém zadním rohu telefonu. Zadní kryt jej tak musí „obtékat“, což zřejmě ihned rozdělí fanoušky na dva tábory. Design je vskutku neotřelý, zvláštně vypadá zejména rozšířené kovové šasi poblíž regulátorů hlasitosti. Z renderů je patrné, že i nadále bude zadní fotomodul se třemi objektivy dost vyčnívat do prostoru. Přisvětlovací LED dioda bude zabudovaná do zadního krytu, který by mohl být u základní Galaxy S21 klidně vyroben z matného plastu.

U Galaxy S21 Ultra zřejmě do akce přijde matné sklo, a samotný fotomodul se zvětší natolik, aby se do něj vmístil i čtvrtý objektiv společně s přisvětlovací diodou. Z přední strany má telefon vypadat podobně jako Galaxy S20 Ultra, čekejte tedy i lehké zakřivení bočních displejových hran. A nijak výrazně se nemá měnit ani tloušťka. Telefon bude mít v pase 8,9 mm, což v oblasti fotoaparátů naroste na 10,8 milimetrů. Slot pro stylus S Pen na renderech vidět není, to však nevylučuje jeho podporu jako samostatně přenosného příslušenství.

Představení letošního Galaxy S20 Ultra od Samsungu:

Rendery řady Galaxy S21 se však na internetu objevily s dost velkým předstihem, takže očekáváme, že se v následujících týdnech budou postupně zpřesňovat. Každopádně jsou informační zdroje hned dva, které design potvrdily nezávisle na sobě. Domníváme se, že řada Galaxy S21 bude ve finále vypadat dost podobně, jako na renderech v naší galerii.

Zdroj Voice[1], Voice[2], Pigtou