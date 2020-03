První rendery Samsungu Galaxy Note20: bude hybridem Notu10 a Galaxy S20?

Holandský web Lets Go Digital publikoval rendery, které ukazují možnou podobu budoucího tabletofonu Galaxy Note20. Designéři webu posbírali veškeré dosud známé informace o modelu, který má kódové označení „Project Canvas“, a připravili rendery, na nichž je vidět dost realistická podoba budoucího tabletofonu. Součástí designového mixu je tělo z Galaxy Note10+ fotoaparát z Galaxy S20 Ultra.

Podle zdroje má Samsung letos opět představit dva modely, Galaxy Note20 a Galaxy Note20+. Lite verze by se na trh měla dostat s půlročním odstupem. A již samotné kódové označení napovídá, že bychom se mohli těšit na vylepšení vztažená k dotykovému peru S Pen. V uplynulých letech se stylus naučil Bluetooth, k němuž později přibyl vylepšený software. Jaké nové kousky se naučí tentokrát?

Designéři očekávají, že si telefon zachová své hranatější tělo, do kterého se opět dostane dvakrát zakřivený displej. Osobně bych na to příliš nevsázel, protože již letošní „es dvacítky“ se na přední straně povážlivě narovnaly. Přední panel by mohl nabídnout úhlopříčku 6,9 palců se 120Hz obnovovací frekvencí. A ta by mohla konečně fungovat i při maximálním rozlišení QHD+. V průstřelu umístěná kamerka pro selfie by mohl mít rozlišení 40 MPx, a všeobecně se očekává, že se pod přední panel dostane ultrazvuková čtečka otisků druhé generace.

Redakční představení Samsungu Galaxy S20 Ultra:

Fotomodul na zadní straně se má výrazně přiblížit Galaxy S20 Ultra. Očekáváme však, že 108MPx snímač se 100× Space Zoomem nabídne pouze „plusový“ model. Další spekulace naznačují, že by se budoucí tabletofon mohl těšit na 16GB LPDDR5 RAM, na 512GB interní úložiště (UFS 3.0 či 3.1) a také na 5 000mAh baterii. Výkon podle detailů ve zveřejněném kernelu pro řadu Galaxy S20 poskytne Snapdragon 865. Zatím však nevíme, zda to bude platit i pro Evropu...

Zda jsou to jen zbožná přání fanoušků nebo fakta založená na skutečnosti, bude zřejmé až za několik měsíců. To už se začnou objevovat první spekulace, které by mohly být postaveny na reálných základech. Představení řady Galaxy Note20 se očekává začátkem srpna.

Zdroj Letsgodigital via Forbes, XDA