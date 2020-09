První Samsung pro fanoušky. Galaxy S20 FE jde do Česka ve všech šesti barvách

Samsung právě představil čtvrtý model řady Galaxy S20. Jmenuje se Samsung Galaxy S20 FE a zkratka na konci znamená Fan Edition, což znamená, že že byl vyvinutý na základě požadavků fanoušků a je určený pro fanoušky značky. V některých bodech je telefon lépe vybavený než Galaxy S20. Zajímavé je, že se telefon do Česka dostane se dvěma čipsety, podrobněji zde:

Klíčové vlastnosti Galaxy S20 FE:

rovný Super AMOLED 2X se 120Hz obnovovací frekvencí

tři fotoaparáty: normál, širokáč a 3× zoom

podpora zvýšené odolnosti IP68

výběr mezi čipsety - Exynos 990 nebo Snapdragon 865

šest neokoukaných barev s matnými zády

velkokapacitní baterie s 25W dobíjením

Rozměry 160 × 75 × 8,4 mm zapadá mezi Galaxy S20 a S20+. Záda jsou z matného polykarbonátu, na přední straně je rovný 6,5" Super AMOLED 2X s rozlišením 2 400 × 1 080 pix. Panel podporuje až 120 Hz obnovovací frekvenci, pro úsporu baterie se však můžete vrátit na defaultních 60 Hz. Obnovovací frekvence není dynamická, přepínat lze fixně jen mezi těmito dvěma režimy. Součástí displeje je i optická čtečka otisků prstů a 32MPx selfie (F2.2) umístěná v průstřelu.

Nový Galaxy S20 FE jsme vyzkoušeli naživo:

Ve fotomodulu na zádech můžete počítat s hlavním 12MPx snímačem typu Dual Pixel se světelností F1.8, který podporuje optickou stabilizaci. To platí i o 8MPx teleobjektivu s trojnásobným optickým přiblížením. Třetím do party je dvanáctimegapixelový širokáč se světelností F2.2, chybět nemůže ani přisvětlovací dioda. Softwarová fotovýbava vychází z Galaxy S20, v telefonu najdete režim Single Take, noční režim, Superstabilní videa, vlastní filtry i režim Živého zaostření.

Záď se Samsungu jednoznačně povedla, mimo šesti atraktivních odstínů, kterými Samsung uhodil hřebíček na hlavičku (modrá, červená, fialová, zelená, bílá a oranžová) se nám líbí matné provedení, na němž nezůstávají otisky prstů. Tělo smartphonu si zachovává zvýšenou odolnost IP68, nevyměnitelná baterie má kapacitu 4 500 mAh. Dobijete ji USB-C kabelem až 25 Watty (z nuly na 50 % za 30 minut), jenže v krabici najdete pouze 15W adaptér. Počítá se i s bezdrátovým 15W dobíjením či s reverzním dobíjením nositelného příslušenství ze zad telefonu.

Škoda, že chybí sluchátkový jack, ovšem ten Samsung již zcela vyřadil ze svých plánů. Hudbu tak budete muset poslouchat přes USB-C sluchátka, jenže ani ta Samsung do základního balení nepřibalí. Budete si je muset dokoupit samostatně. V telefonu poběží Android 10 s plnohodnotnou nadstavbou One UI 2.5, jejíž součástí je např. bezdrátový DeX, dětský režim, aplikace Odkaz na Windows, Samsung Health či aplikace Galaxy Wearable. Ani v oblasti softwaru tedy nečekejte žádné ústupky.

Dva čipsety jako malý experiment

Všechny v Česku prodávané varianty nabídnou rychlé 128GB úložiště typu UFS 3.0, které můžete rozšířit microSD kartami až o další 1 TB nebo si do telefonu vložíte druhou nanoSIM. Rychlé RAM typu LPDDR5 budou mít kapacitu 6 GB. Konektivita zahrnuje podporu Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 a USB 3.2 Gen 1. Lišit se však bude čipset. V Česku bude telefon k dostání v LTE variantě s Exynosem 990 a také v 5G verzi se Snapdragonem 865. Cenový rozdíl mezi oběma variantami bude rovné tři tisíce, výběr je tedy na vás.

LTE varianta v Česku vychází na 16 999 Kč, bude se nabízet na volném trhu (všechny barvy) a také u T-Mobilu (modrá a zelená). Zbývající operátoři si zvolili 5G verzi, která bude stát 19 999 Kč. O2 si zvolilo modrou barvu, Vodafone zase „firemní“ červenou a bílou. Samsung v Česku počítá i s 256GB 5G verzí, která bude pouze v modré a vyjde na 21 799 Kč. Prodeje budou zahájeny začátkem října, až do 1.10. běží možnost předobjednávek, v rámci nichž k telefonu zdarma dostanete, buď náramek Galaxy Fit2, nebo gamapad MOGA XP6-X+ s tříměsíčním členstvím ve službě Xbox Game Pass.

Samsung Galaxy S20 FE katalog rozměry a hmotnost: 160 × 75 × 8,4 mm, 193 g

displej: 6,5", kapacitní Super AMOLED, 1 080 × 2 400, 405 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 6 GB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Samsung Exynos 990 (2× Exynos M4, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 12MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 78 %

vybavenost ?

výhodnost cena: ještě se neprodává

