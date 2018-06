První snímek Samsungu Galaxy S10? Minimální rámečky bez výřezu v displeji

Twitterový účet Ice Universe, který má dlouhou historii v odhalování záležitostí týkajících se mobilního průmyslu, publikoval zajímavou fotografii. Na ní je vidět přední strana telefonu, která je celá zaplněná zakřiveným displejem. Vidět jsou pouze minimální rámečky po bocích, na fotce nevidíme žádný výřez ani žádné jiné rušivé prvky jako reproduktor, kamerku pro selfie nebo sestavu čidel nad displejem. Fotka je doplněna slovy „This may be a design beyond.“, která narážejí na kódové označení Beyond, kterým se pyšní připravovaný Galaxy S10.

This may be a design beyond. pic.twitter.com/lViQUsW1Jv — Ice universe (@UniverseIce) 20. června 2018

Je to náš první pohled na připravovaný Galaxy S10? Vyobrazený telefon se sice výrazně podobá nedávno představenému Oppo Find X, nemá však tolik prostorově výrazný spodní rámeček a navíc používá, pro Samsung, tradiční rozvržení bočních ovladačů. Zamykací tlačítko je umístěno vpravo, regulátory hlasitosti zase vlevo, pod nimi je k dispozici samostatné tlačítko Bixby. U Oppo Find X je tomu trochu jinak, může to však být i jen povedený Photoshop...

Pokud je před námi skutečně zvěčněn prototyp jubilejní generace Galaxy S10, je zřejmé, že Samsung všechny snímače schová pod displej. Zvuk linoucí se vibracemi z displeje by nebyl žádnou novinkou, stejně tak jako čtečka otisků umístěná pod zobrazovacím panelem. A co selfie kamerka? Ta by mohla být, buď výsuvná po vzoru Viva, nebo by mohla být umístěna za poloprůhledným Super AMOLED displejem. Na stejném principu by fungovala i čidla pro měření okolního jasu, přiblížení k displeji či oční skener. Všechna by se schovala pod displej.

Samsung Galaxy S10 má být představen na veletrhu CES 2019. A pokud by vypadal tak, jako na fotografii v naší galerii, mohlo by to Samsung vrátit technologicky zpět do hry. Na půdě technologických novinek zatím vítězí nedávno představené Vivo NEX S s periskopickou selfie kamerkou či již zmiňované Oppo Find X, které při focení selfie vysouvá kus vrchní části.

Čtečka otisků v displeji bude brzy nasazena úplně všude: