Skládací Samsung Galaxy Z Flip se ještě nezačal prodávat, a na svět se již dostávají první spekulace o nástupci Galaxy Fold, který by se mohl nazývat Galaxy Fold 2 či dokonce Galaxy Z Fold 2. A informace, které se potulují po internetu, vypadají hodně zajímavě!

Galaxy Fold 2: front cover is infinity V display. Main is either hole punch or under display camera. New form of SPen. S20+ camera setup. Ceramic and stainless steel. Will come in Blue, Silver, Gold, Pink, Black.