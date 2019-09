První výměna displeje u Samsungu Galaxy Fold bude levnější. Má to ale malý háček

V Jižní Koreji se začátkem záři začal prodávat skládací Galaxy Fold, a postupně se přidávají i další vybrané země po celém světě. V pátek 27. září se Fold dostane do prodeje i v USA, a právě odtud pochází informace o jednorázové mimozáruční výměně displeje, která bude oproti běžné ceně servisního zásahu výrazně levnější.

Samsung Galaxy Fold katalog | preview rozměry a hmotnost: 161 × 63 × 17 mm, 263 g

displej: 7,3'', kapacitní Dynamic AMOLED, 1 536 × 2 152, 362 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE (2000|316 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 512 GB, RAM: 12 288 MB, baterie: 4 380 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 855 (8× Cortex-A76, 2,8 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 16MPx (4 640 × 3 480), video (3 840 × 2 160), blesk 73 %

vybavenost ?

výhodnost cena: předběžná 51 000 Kč Pořiďte si podobný model na Alza.cz

Jedná se o součást služby Galaxy Fold Premier, v rámci které má každý z uživatelů Foldu „přímý“ přístup k expertům Samsungu, kteří mu poradí s nastavením a případnou podporou 24 hodin 7 dní v týdnů. Uživatelé Foldu si navíc mohou sjednat osobní schůzku, na které jim experti Samsungu zodpoví všechny otázky, příp. jim ukáží, jak na Foldu aktivovat specifické funkce či pomohou s natavením.

Zatím poslední novinkou služby Galaxy Fold Premier je jednorázová výměna displeje u Galaxy Fold, kterou můžete uplatnit do jednoho roku od pořízení Foldu. Ovšem pod podmínkou, že jeho nákup proběhne do 31. prosince 2019. Proč Samsung akci podmínil datem nákupu, není úplně zřejmé. Počítá snad Samsung s tím, že do té doby všechny Foldy kompletně vyprodá nebo je to pouze bonus, který má co nejvíce podpořit prodeje Foldů v letošním roce? Jednorázová výměna bude stát 149 dolarů bez daně, tj. 3 500 Kč (bez DPH).

Odolnost vnitřního displeje Foldu budí oprávněné starosti, protože není kryt sklem ale několika plastovými vrstvami, které poškrábete jen svým nehtem. Při úvodním nastavení varuje Galaxy Fold uživatele, aby na displej prsty příliš netlačil, zamezil kontaktu s ostrými předměty, nepokládal na displej mince, platební karty ani klíče, a aby na vnitřní AMOLED nelepil žádnou další ochrannou fólii. Naše první dojmy ze Samsungu Galaxy Fold jsme vám zprostředkovali v tomto článku.

