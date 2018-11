První výsledky jsou tady. Budoucím králem Antutu bude Samsung Galaxy S10+

Začátkem listopadu jste si u nás mohli přečíst žebříček TOP10 smartphonů s nejvyšším skóre v benchmarku Antutu. Přes magickou hranici 300 tisíc bodů se přehoupl Huawei Mate 20 Pro, již zkraje příštího roku nás ale mezi Androidy čeká rekordman nový. Bude jím Samsung Galaxy S10+, tedy alespoň podle nedávno zveřejněného výsledku.

V něm byla testována evropská varianta SM-G975F, která bude postavena na novém 8nm Exynosu 9820 s grafickým adaptérem Mali-G76 a se 6GB operační pamětí. Telefon do testu zařazený měl 128GB úložiště a displej s rozlišením 2 280 × 1 080 pix. Toto rozlišení je u stávajících smartphonů nastaveno po rozbalení z krabice, očekáváme však, že panel samotný bude mít vyšší rozlišení, minimálně 2 960 × 1 440 pix jako v případě Galaxy Note 9. V telefonu pak běžel Android 9 Pie s nadstavbou Samsung Experience a One UI.

A jaké je tedy výsledné skóre? Předprodukční Galaxy S10+ získal 325 076 bodů. Oproti Huawei Mate 20 Pro s nejnovějším Kirinem jsme asi čekali větší rozdíl. Snapdragon 8150, který poběží v amerických verzích S10, v Antutu získal 362 292 bodů, takže má Samsung, co do optimalizace výkonu svého Exynosu, ještě co dohánět. Meziplatformním rekordmanem je v Antutu iPhone XS se 352 tisíci body, tedy pokud nepočítáme iPad Pro, který v Antutu získal přes 550 tisíc bodů!

Meziplatformním králem Antutu i nadále zůstne iPhone XS:

Zdroj Twitter