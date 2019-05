První výsledky spolupráce. Pokémon Go je ke stažení v Galaxy Storu od Samsungu

Loni v listopadu se na internet vyrojila zpráva, podle které jihokorejci poskytli společnosti Niantic 40 milionů dolarů (917 milionů Kč), za což chtěli na oplátku chtějí získat exkluzivní herní tituly. A první plody spolupráce jsou vidět již nyní, na aplikačním portálu Galaxy Store se totiž objevily hned dvě hry od Nianticu, Pokémon Go a připravovaný Harry Potter: Wizards Unite.

A zatímco Pokémon Go už je možné z Galaxy Storu stáhnout a hrát, Wizards Unite na své evropské vydání teprve čeká. I přesto se ale můžete ke hře předběžně zaregistrovat, jakmile bude zpřístupněna, zobrazí se vám notifikace v horní liště. Pro hráče Pokémon Go je největší zajímavostí jiné označení aplikačního balíčku, který tak může být v telefonu souběžně s verzí hry stažené z Google Play.



Pokémon Go z Galaxy Storu má jiný název balíčku, v telefonu tak můžete mít hru hned dvakrát. Největší změnou je cenový nesoulad v případě in-game nákupů mezi verzí z Google Play (vlevo) a z Galaxy Storu

U obou verzí hry je zajímavý cenový nesoulad v případě in-game nákupů. Zatímco u varianty z Google Play je nejvýhodnější pouze základních 100 pokécoins za 19,50 Kč, v případě ostatních balíků vítězí varianta z Galaxy Storu. V případě největšího balíku 14 500 pokécoins je jejich pořízení u verze hry od Samsungu levnější o 215 korun. Niantic dále uvádí, že své další hry bude i do budoucna uveřejňovat v obchodě Galaxy Store, a to včetně Ingress Prime, který by v něm měl být již brzy zpřístupněn ke stažení.

Nejnovější upoutávka na hru Harry Potter: Wizards Unite:

Zdroj Nianticlabs Blog