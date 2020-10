První z nové řady. Samsung Galaxy F41 zaujme AMOLEDem a obří baterií

Samsung v Indii představil Galaxy F41, prvotinu nové modelové řady Galaxy F, která funkčně vychází z Galaxy M31. Jenže ve finále je novinka ještě o něco levnější. Celoplastový smartphone dostal do výbavy 6,4" Super AMOLED displej s rozlišením Full HD+, výrobce u něj slibuje 110% pokrytí barevného gamutu NTSC a také vysoký jas (až 420 nitů). Ve výřezu do tvaru písmena U je umístěna 32MPx selfie, trojici fotoaparátů na zádech dominuje 64MPx hlavní snímač doplněný 8MPx širokáčem a 5MPx kamerkou pro rozmazání pozadí.

Foťáky dokáží natočit až 4K videa s 30 fps, do řady Galaxy F se dostal i režim Single Take známý z daleko dražších smartphonů. Vycentrovanou čtečku otisků prstů hledejte na zádech, která se mohou převléknout do černé (Fusion Black), zelené (Fusion Green) nebo do modré (Fusion Blue). Nevyměnitelnou 6 000mAh baterii dobijezr přibaleným 15W adaptérrm z nuly na sto za pouhých 40 minut.

Oficiální video Samsungu Galaxy F41:

O výkon se stará známé osmijádro střední třídy, Exynos 9611, spárované se 6GB RAM a 64 nebo 128GB úložištěm. Rozšířit jej můžete microSD kartami, které vkládáte do trojitého bočního šuplíku ke dvěma nanoSIM kartám. V telefonu je připraven Android 10 s ořezanou nadstavbou One UI Core 2.1. Telefon s podtitulem „Full On“ cílící na mladé uživatele se začne prodávat 16. října. Základní 64GB varianta startuje, po přepočtu, na metě 4 960 Kč, se smartphonem se však primárně počítá jen pro Indii.