První živá fotka Samsungu Galaxy S10: reproduktor v rámečku, selfie v průstřelu

Do představení „es desítek“ sice ještě zbývají necelé dva měsíce, přesto se již @evleaks postaralo o zveřejnění vzhledu prostřední varianty Galaxy S10. Na fotografii můžete vidět velmi výrazně zcenzurovaný telefon, který je umístěn ve flipovém pouzdru. Všechny ikony plochy jsou cíleně rozmazané, u spodní hrany displeje si můžeme povšimnout tři plošek pro ovládání systému gesty.

Snímek však víceméně potvrzuje letošní designovou linii Samsungu. Galaxy S10 bude primárně vycházet z Galaxy S9, ovšem bude u něj výrazně zmenšen rámeček nad Infinity-O displejem. Do úzkého pruhu se dostane jen reproduktor, selfie kamerka přejde do „v průstřelu“, který bude obklopen tenkým černým okrajem. Brada pod displejem bude trochu větší, zatím to vypadá, že tloušťka horního a spodního rámečku nebude stejná, takže telefon na fotce působí trochu nesymetricky.

Na levém boku zůstávají regulátory hlasitosti a tlačítko Bixby, které na boku pravém zřejmě doplní zamykací klávesa. Očekávané specifikace Galaxy S10 jsme vám již shrnuli v samostatném článku, nově se objevuje informace o možnosti bezdrátového dobíjení dalších zařízení přímo z telefonu, a to po vzoru Huawei Mate 20 Pro. A co se týká zadní strany, tak na ní má být horizontálně umístěný trojitý fotoaparát, čemuž napovídají výrobci krytů a pouzder. A protože na zadních obalech chybí výřez pro čtečku otisků, je zřejmé, že se přesune pod displej.

Takto vypadá One UI - nová grafická nadstavba od Samsungu:

Galaxy S10 ještě doplní základní Galaxy S10 Lite s duálním fotoaparátem a zvětšená Galaxy S10+ s duální selfie kamerou. Představena má být i čtvrtá varianta, a to s podporou sítí 5G. Smartphony budou postaveny na Exynosu 9820 a poběží v nich Android 9.0 Pie s nadstavbou One UI. Představení „es desítek“ se očekává koncem února, na trh se mají telefony dostat již v první polovině března.

Pouzdro pro Samsung Galaxy S10+ potvrzuje existenci 3,5mm jacku:

Zdroj Twitter