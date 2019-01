První živá fotografie Samsungu Galaxy S10+ potvrzuje duální selfie v displeji

Na internetu se objevila první živá fotografie připravovaného Samsungu Galaxy S10+, který bude představen se zbývajícími „es desítkami“ 20. února na akci Samsung Unpacked v San Franciscu.

Na snímku vidíme telefon umístěný v bezpečnostním pouzdru, který je zvěčněn v rukou zaměstnance Samsungu cestujícího do kampusu firmy v jihokorejském Suwonu. Fotka byla pořízena z větší vzdálenosti, proto je telefon digitálně přiblížen. Ze snímku byla pouze odstraněna identifikace zaměstnance, tedy jeho ID a sériové číslo telefonu, které se zobrazuje na displeji přes veškerý spouštěný obsah. V opačném případě by měl dotčený zaměstnanec dost velký problém...

Hlavním vodítkem nového modelu bude oválný průstřel pro duální selfie kamerku poblíž pravého horního rohu. Samsung tak oproti Galaxy A8s umístí průstřel do opačného rohu displeje, všechny stavové ikony se tak budou muset posunout kousek doleva. I přesto zde bude spousta místa na zobrazení aktuálního času, intenzity signálu a notifikací jednotlivých aplikací. Horní lišta bude dokonce tak vysoká, že by se do ní vešly hned dva řádky stavových ikon nad sebou.

Samsung zve na tiskovou konferenci do San Francisca:

Zdroj Reddit