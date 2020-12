První živé video Samsungu Galaxy S21+. Displej je rovný, záda zřejmě z plastu

Na YouTube se objevilo vůbec první video, na němž je naživo zvěčněn Galaxy S21+. O pravosti videa svědčí to, že bylo krátce po svém vydání odstraněno, co se však na internet jednou nahraje, to tam také navždy zůstane. Na konci článku se tak můžete podívat na převzaté video, na němž je vidět smartphone s modelovým označením SM-G996U (kódové označení „lahaina“). Jedná se o americkou variantu telefonu, který je vidět z obou stran, a také „proklepnut“ benchmarkem Geekbench.

Varianta osazená novým Snapdragonem 888 získala v jednojádrovém testu 1 115 bodů, ve vícejádrovém pak 3 326 bodů, a to je nepatrně více, než kolik v nedávné době získal Galaxy S21 s 8GB RAM. Jenže se stále jedná o předprodukční prototyp s testovací firmwarem, takže nelze brát výsledky testů ani kvalitu fotek pořizovaných ještě zcela vážně. Připomeňme, že v Evropě telefon poběží na Exynosu 2100, který bude oficiálně představen již zítra.

Video však alespoň dává představu o designu, který se opře o tenké rámečky okolo rovného displeje, ovladače na pravém boku, i o nový design zadního fotomodulu, který bude zřejmě zasazen do matných plastových zad. Na horní hraně najdeme dvě zdířky pro mikrofony, což by mělo vylepšit zvukovou složku natáčených videí.

V telefonu běží Android 11 s grafickou nadstavbou One UI 3, takže celek vypadá prakticky identicky s aktuální řadou Galaxy S20, která již byla na novou verze nadstavby aktualizována. Na videu jsme si všimli výrazné změny, a to na pohotovostní obrazovce. Posunem prstu doprava se už totiž nezobrazuje nabídka Samsung Daily, ale obrazovka Google Objevit, ke které se běžně dostanete podržením domovského tlačítka a kliknutím na logo Google v levém horním rohu. Řada Galaxy S21 by měla být oficiálně představena v polovině ledna příštího roku.

