Pryč se starým, sem s novým: Samsung sleví u Galaxy S9 a S9+ až 12 500 Kč

Samsung spolu s představením smartphonů Galaxy S9 a Galaxy S9+ byla spuštěna prodejní akce, která vám umožní získat nové modely levněji, a to díky zpětnému výkupu vašeho stávajícího smartphonu. Pokud si jednu z novinek předobjednáte, můžete, dle typu a stavu vašeho stávajícího telefonu, získat zpět určitý výkupní bonus, k němuž vám Samsung ještě přičte 2 500 Kč.

Bonusová akce platí jen pro předobjednávky „es devítek“, které můžete učinit až do 15. března. Před objednáním telefonu je třeba navštívit web novysamsung.cz, kde si můžete orientačně nacenit hodnotu stávajícího telefonu, která se uloží do vašeho uživatelského účtu. Po obdržení Galaxy S9 či S9+ stačí naskenovat číslo IMEI kódu, do svého účtu nahrát doklad a zakoupení a zvolit si, jakým způsobem chcete odevzdat telefon. Můžete si objednat kurýrní službu nebo jej osobně odevzdat na čtyřech servisních místech Samsungu (2 × v Praze, jednou v Brně a Ostravě).

Rodina Samusngu Galaxy S9 a naše první dojmy:

Po ověření stavu telefonu vám bude na účet zpětně zaslána výkupní cena starého telefonu a k němu 2 500Kč bonus. Registraci „es devítek“ budete moci provést až do 31. března. V případě předobjednávek můžete telefony dostat až o sedm dní dříve, a to i tehdy, pokud výše zmiňovanou výkupní akci nevyužijete. Další informace se dozvíte přímo na stránkách Samsungu, pultový prodej Galaxy S9 a Galaxy S9+ startuje 16. března. První pohled na „es devítky“ si můžete přečíst zde.