Půjde to ještě levněji. Při pořízení Galaxy S20 FE přihodí Samsung bonus na výkup

Samsung dnes začal v Česku prodávat Galaxy S20 FE, čtvrtý model řady Galaxy S20. Jako první se řada dostala na LTE verzi osazenou čipsetem Exynos 990, kterou v redakci již několik dní testujeme. O tři tisíce dražší 5G varianta se Snapdragonem 865 se opozdí zhruba o týden. Pro podpoření prodejů nového modelu Samsung hned ze startu nabízí bonusovou akci, která platí pro obě varianty telefonu.

Pokud si telefon pořídíte a současně odprodáte své starší zařízení, Samsung vám ke stanovené výkupní ceně přidá bonus 3 000 Kč. Výkupní ceny se rozdělují do kategorií A až D, a to podle skutečného stavu vykupovaného zařízení. Ceny jednotlivých modelů na výkupu se dozvíte na webu Novysamsung.cz, kde jsou zveřejněny i bližší detaily této akce. Ve zkratce je třeba se registrovat, vyplnit údaje o vykupovaném telefonu, nahrát do systému účtenku a IMEI nově pořízeného Galaxy S20 FE, počkat na svoz telefonu, jeho následné zhodnocení a na vyplacení částky za výkup telefonu včetně bonusu.

Redakční představení zelené varianty Galaxy S20 FE:

Akce „Vyměňte starý za nový“ platí pro Galaxy S20 FE a Galaxy S20 FE 5G až do 31. října, popř. do vyprodání zásob. LTE varianta Galaxy S20 FE vychází v Česku na 16 990 Kč, telefon je k dostání hned v šesti barevných variantách.