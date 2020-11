Řada Galaxy Note20 se neprodává podle představ. Samsung asi chystá Note20 FE

Zprávy z Jižní Koreje nasvědčují, že se letošní řada Galaxy Note20 neprodává tak, jak Samsung původně očekával. Na vině je nižší zájem o telefony, takže v říjnu Samsung místo plánovaných 900 tisíc kusů vyrobil jen zhruba 600 tisíc telefonů. Na jeden vyrobený Galaxy Note20 připadly dva vyrobené Galaxy Note20 Ultra, což ukazuje, že jihokorejci s levnějším modelem osazeným 60Hz displejem, základními fotoaparáty a promačkávacím zadním plastovým krytem šlápli vedle.

Omezení výroby nejcitelněji zasáhlo právě základní Galaxy Note20, který je sice o 10 tisíc levnější než Ultra, i tak ale vychází na 25 990 Kč. Při pohledu do specifikací by telefonu spíše slušelo označení Note20 Lite a výrazně nižší cenovka. V celé řadě kategorií jej totiž poráží i nejnovější Galaxy S20 FE, který je minimálně o šest tisíc levnější. Samsungu tak prodejní čísla zřejmě ukazují, že sázka na ořezaný „flagship“ nebyla ideální, když je ve středobodu zájmu pouze dražší Galaxy Note20 Ultra.

Existence Galaxy Note20 SE by dávala smysl

Stejně jako v řadě Galaxy S20 by mohl prodeje řady Galaxy Note20 vylepšit další model, a to konkrétně „fanouškovská“ edice s přídomkem SE. Již u premiéry Galaxy S20 FE Samsung zdůraznil, že se jedná o jeden z prvních modelů pro fanoušky, a že další budou brzy následovat. Na webu brazilské pobočky je označení „Galaxy Note20 FE“ zakomponováno ve zdrojových kódech stránek, takže brzké představení tohoto modelu by mohlo být jen pouhou formalitou.

Záměna Galaxy S20 FE a Galaxy Note20 FE by mohla být sice jen překlepem, protože se však označení telefonu opakuje na několika místech, vypadá to, že někdo ví něco, co my oficiálně ještě nikoliv. Telefon má podle webu Samsungu dostat 6,5" displej a vyzdvihuje se u něj noční režim. Existence modelu Galaxy Note20 FE by rozhodně nebyla překvapivá, jednalo by se o nástupce Galaxy Note10 Lite, který by mohl přijít s podobně zajímavým poměrem cena/výkon jako Galaxy S20 FE. Ještě, když zvážíme aktuální bonusové akce ve spojitosti s akční cenou 5G verze od Vodafonu...

Via Thelec, Android.ro