Řada Galaxy S20 bude mít 120Hz displej i v QHD+. Změnu přinese update firmwaru

Samsung se u nových smartphonů řady Galaxy S20 vůbec poprvé pyšní obnovovací frekvencí 120 Hz, na kterou můžete přepnout v systémovém nastavení. V současném stavu je ale frekvence 120 Hz dostupná pouze u nižšího rozlišení Full HD+, pokud byste chtěli u „es dvacítek“ používat maximální rozlišení QHD+, k dispozici budete mít pouze 60 Hz obnovovací frekvenci. Tedy, alespoň tak to vypadalo na všech vzorcích, které jsme měli možnost doposud osahat a vyzkoušet.



Volba obnovovací frekvence displeje u současných testovacích kusů, na screenshotu vidíte, jak se nabídka rozšíří při budoucí firmwarové aktualizaci

Spolu se vstupem telefonu na trh se do něj dostane tzv. „předprodejní aktualizace“, která by měla přinést podporu 120 Hz i při maximálním rozlišení displeje. Do nastavení se má totiž dostat nový Dynamický režim, který bude automaticky přepínat mezi 60 a 120 Hz s ohledem na „kvalitu zobrazení a kapacitu baterie“. V praxi by tak měl displej běžet neustále na 120 Hz i v rozlišení QHD+, na 60 Hz se vrátí v případě větší teploty baterie (přes 42°C) nebo při poklesu zbývající kapacity akumulátoru pod pět procent.

U aplikací, kde je vyšší frekvence zbytečná, bude telefon volit úsporu baterie, takže povolí displeji zobrazení pouze v 60Hz režimu, např. v Google Mapách nebo v aplikaci Fotoaparát. Jedná se sice zatím pouze o spekulace, které Samsung nijak nekomentoval, ale uniklý screenshot přidává na důvěryhodnosti. A byla by rozhodně škoda, pokud by 120Hz frekvence nešla použít při maximálním rozlišení „es dvacítek“.

