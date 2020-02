Řada Galaxy S20 se brzy převlékne do dalších barev. Nově bude i v červené

Internet v uplynulých hodinách zahltily fotografie dalších barevných variant modelů řady Galaxy S20 od Samsungu. V naší galerii se tak můžete podívat na vzhled bílé barevné varianty Aura White, která s ohledem na loňskou bílou „es desítku“ určitě dává smysl, tato barva je však prozatím omezena pouze na Jižní Koreu a na dalších vybrané trhy v Asii.

Úplnou novinkou je červená barevná varianta Aura Red, která měla být původně exkluzivní barvou pro jihokorejského operátora KT. Podle posledních spekulací by se tato barva měla dostat i do Evropy, a to pro Galaxy S20 a Galaxy S20+. No, a aby vám to nebylo líto, tak ve stejné barvě by se měly do prodeje dostat i sluchátka Galaxy Buds+.

Třetí novou barvou je tmavě modrá (Aura Blue), která vypadá podobně jako modrá verze Galaxy S10 Lite, jehož v redakci aktuálně testujeme. Samsung již sice „es dvacítky“ v modré bude nabízet, jedná se však o světlemodrou verzi označenou jako Cloud Blue. Tmavá varianta by podle našich informací měla být zatím exkluzivně určena pro amerického prodejce Best Buy. Pro model Galaxy S20 Ultra se zatím žádné další barvy neobjevil, topmodel bude k dostání pouze v černé (Cosmic Black) a šedé (Cosmic Gray).

Toto jsou nové „es dvacítky“ od Samsungu:

Via Sammobile