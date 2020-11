Řada Galaxy S21 má jít do prodeje již 29. ledna. Představena bude o 14 dní dříve

Leaker Jon Prosser, který je znám zejména úniky týkajících se Applu, se tentokrát zaměřil na Samsung. Na svém Twitteru vypustil do světa zajímavé informace, které se týkají představení budoucích tomodelů jihokorejského výrobce. Podle jeho tweetu dostane nová řada skutečně označení Galaxy S21, a mimo stejně označeného základního modelu se dočkáme i verzí Galaxy S21+ a Galaxy S21 Ultra.

Představení nového tria řady Galaxy S se má odehrát již 14. ledna, což by byl bezprecedentní krok. Jihokorejci totiž řadu Galaxy S vždy oznamovali až v únoru či březnu. Ve stejný den budou spuštěny předobjednávky, přičemž do prodeje se novinky dostanou již 29. ledna, tedy za necelé dva týdny od své globální premiéry. Původně se přitom předpokládalo, že Samsung začne řadu Galaxy S21 prodávat až v průběhu února.

Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra 👀



Announcement: January 14, 2021

Pre-order: January 14, 2021



Launch: January 29, 2021



Black, White, Grey, Silver, Violet and Pink — Jon Prosser (@jon_prosser) November 3, 2020

Novinky mají v Evropě běžet na zatím neoznámeném Exynosu 2100, očekávají se od nich zcela rovné AMOLED displeje se 120Hz obnovovací frekvencí, ultrazvukové čtečky otisků prstů, podpora IP68 či Android 11 s nejnovější verzí grafické nadstavby One UI 3.1. Galaxy S21 Ultra by měl navázat na letošní Ultru a do výbavy přidat druhý teleobjektiv, přičemž hlavní fotoaparát by měl mít opět rozlišení 108 MPx. Mezi volitelné příslušenství má patřit i dotykové pero S Pen. Telefony půjdou do prodeje v černé, stříbrné, fialové, šedé, růžové a v bílé.

Za uspíšeným vývojem a očekávaným dřívějším představením můžeme hledat hned několik faktorů. Tím největším jsou podle nás nižší prodeje flagshipů, což zčásti ovlivnil i koronavirus. Ukázkou možného nového směřování značky je např. model Galaxy S20 FE. Druhým faktorem je zřejmě postupná snaha o sjednocení řad Galaxy S a Galaxy Note, protože se skládačky stanou daleko důležitější části portfolia, a to nejen Samsungu, ale všeobecně v mobilní sféře. A Samsung si dřívějším představením řady S21 dělá prostor pro dřívější premiéru Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip2 a případných dalších skládacích modelů.

Zapomenout nelze ani na dlouhotrvající problémy značky Huawei, která přišla o Google služby a nově také o výrobu čipsetů. Na trhu tak začíná být více místa, což se může výrobcům hodit.A to nejen s ohledem na Samsung, ale také u řady dalších výrobců. Místo po Huawei, které zřejmě s napětím vyhlíží výsledky amerických prezidentských voleb, by mohlo snadno zaplnit i Xiaomi, které ve třetím kvartálu meziročně, podle agentury Canalys, vzrostlo o 45 procent.