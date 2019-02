RECENZE: Když je výbava podružná. Samsung Galaxy J4+ klade důraz na cenu a barvy

Smartphone toho má až překvapivě hodně společného s nedávno testovaným Galaxy J6+ . Prakticky přišel jen o čtečku otisků prstů a duální fotoaparát, jinak je testovaný model postaven na stejných základech. Navrch přidejte jiné, a to netradiční, barevné varianty a také nižší koncovou cenu. Nenáročné uživatele naláká spíše na barvy než na výbavu. Konkurenční modely jsou totiž hardwarově vybaveny lépe.

Samsung Galaxy J4+ je nejlevnějším „jéčkem“, které Samsung vydal v loňském roce. A protože řada Galaxy J u Samsungu tradičně nabízí tu nejnižší hardwarovou výbavu (a také nejnižší prodejní ceny), očekávání rozhodně nebyla velká. Naproti vlajkových modelům a telefonům přes 10 tisíc Kč je to však právě Galaxy J4+, který má být určen pro masy. Konkurence v nižší střední třídě ale umí být často doslova smrtící...

Při pohledu na zadní stranu si povšimnete nepatrné čárkované struktury, která vyniká zajímavými odrazy na přímém světle. Design se tedy povedl, záda však vypadají dost prázdně. Uprostřed vrchní části se krčí pouze jeden 13Mpx snímač (f/1.9) s přisvětlovací diodou. Telefon je spíše lehčí, při běžném používání dostatečně kompaktní, snadno se vejde do kapsy u kalhot. Součástí základního balení je rychlá uživatelská příručka, síťový adaptér (bez podpory rychlého dobíjení), pecková sluchátka a špendlík pro vytažení bočních šuplíčků.

Galaxy J4+ je nabízen v několika barevných verzích. Mimo fádní černo-modré je na výběr i růžová (s nádechem do fialové) a zlatá. Ta však směřuje spíše k odstínu „bronzové“. Do redakce se nám dostaly všechny tři barvy, které si můžete prohlédnout na přiložených fotografiích. U všech barev zůstává masivní rámeček okolo displeje vždy černý.

Na spodní hraně je k dispozici napájecí microUSB, mikrofon a 3,5mm jack, hlavní reproduktor se nachází na pravém boku, a při hraní her na šířku displeje si jej často nechtěně utlumíte levým ukazovákem. Aby se tak nedělo, budete si muset upravit navyklý způsob úchopu. Boky jsou příjemně zaoblené, takže se telefon v ruce drží dostatečně jistě.

Plast v netradičních barvách. Nejníže postavený Samsung pro rok 2018 vcelku nepřekvapivě dostal do výbavy celoplastové tělo. Vzhled je dosti podobný nedávno testovanému Galaxy J6+ , z pohledu designu prakticky zmizel pouze duální fotoaparát se čtečku otisků v bočním rámci. Ten je tedy opět lesklý a jeho součástí je tradiční zamykací tlačítko umístěné vpravo, regulátory hlasitosti jsou zase nalevo. Pod nimi najdete i dva šuplíčky, což znamená, že telefon ke dvěma slotům pro nanoSIM přidá i samostatnou pozici pro microSD karty.

Ovládací prvky, které postrádají vibrační odezvu, se dostaly přímo do spodní lišty v displeji, pozici zpětné šipky můžete prohodit s tlačítkem posledních spuštěných aplikací nebo rovnou přepnout na ovládání gesty potažením v místě určení. Telefon vám k tomu může poskytnout i drobnou nápovědu. V opačném případě zase můžete lištu s tlačítky schovat a vysunout až dle potřeby. Celkově vzato je kvalita zobrazení spíše průměrná, to se však u střední třídy dalo čekat. Žádné překvapení se tak nekoná.

Potěšitelné je také to, že Samsung nešetřil, a telefonu dopřál automatickou regulaci jasu. Ta je přístupná z nastavení či přímo z horní výsuvné lišty, jen si jezdce vyneste nahoru, abyste lištu nemuseli rolovat nadvakrát. Jas lze upravit i ručně, pokud si jej však budete chtít snížit na přímém světle, automatika jej tvrdošíjně vrátí zpět na maximum.

Konektivita je poměrně bohatá, k internetu se připojíte přes Wi-Fi či přes LTE, NFC můžete využít k mobilním platbám Google Pay. Pro bezdrátový přenos mezi zařízeními poslouží Wi-Fi Direct či Bluetooth 4.2. MirrorLink využijete pouze s kompatibilními vozidly, GPS se fixovala velmi rychle a přesně, a to i při pobytu v interiéru

Hlavní reproduktor zahraje dostatečně hlasitě, ovšem kvalita není nic moc. Lepší zvuk vychází ze sluchátek, ovšem ta jsou pouze pecková, takže je zřejmě nahraďte za nějaká kvalitnější. Ve sluchátkách se o zlepšenou zvukovou kvalitu stará režim Dolby Atmos s efektem prostorového zvuku. A to se zaměřením na film, hudbu a hlas. Alternativně je k dispozici i ekvalizér, který dokáže zvuk patřičně „okořenit“. I s obyčejnými peckami se však můžete vrhnout do poslechu rádia. Samotná sluchátka totiž slouží jako anténa.

Do bočních šuplíků můžete nezávisle na vložené microSD vložit i dvě nanoSIM karty. V nastavení je připraven Správce SIM karet, v němž si můžete nastavit preferovanou SIM pro hovory, SMS i mobilní datové přenosy. Při vytáčení čísel se může telefon vždy dotázat, z jaké karty má hovor probíhat. V jednu chvíli jsou na příjmu obě SIMky, při příchozím volání se druhá stane dočasně nedostupnou. Volání na ní můžete v nastavení přesměrovat na aktivní SIM, toto přesměrování však nezprovozníte, pokud používáte SIM karty od dvou různých operátorů.

Interní paměť o kapacitě 32 GB je z části zaplněna systémovou ROM, k dispozici tak máte pouze 21,3 GB volného místa. Paměť si můžete ještě rozšířit microSD kartami, přičemž se počítá i s přesunem her a aplikací na paměťovku. Ne vždy je však samotný přesun dostatečně efektivní, aby se vám překopírování dat vyplatilo. Navíc překvapí možnost 100GB bezplatného cloudu od Microsoftu, a to po boku 15GB Samsung Cloudu, který použijete zejména pro účely záloh mobilních dat.

Zase ten málo výkonný Snapdragon. Stejně jako u Galaxy J6+ vsadil Samsung u Galaxy J4+ na téměř tři roky starý čipset nižší třídy - Snapdragon 425. Benchmarkový výkon je u obou zařízení překvapivě stejný (výsledek testu poráží 1 % všech smartphonů s Androidem), a to i přesto, že J4+ nabídne o 1GB menší RAM. V poměru cena/výkon je tak na tom testovaný model nepatrně lépe.

Telefon nabídne několik systémových gest, spouštění foťáku dvojklikem na zamykací klávesu či jednoruční režim trojitým poklepáním na domovské tlačítko. V praxi jsme jej však využít nepotřebovali. Podržením levého tlačítka můžete spustit režim pro zobrazení dvou aplikačních oken najednou. Stranou pak stojí herní režim, který zvládne při hraní utlumit příchozí notifikace a do spodní lišty třeba přidá tlačítko pro záznam videa nebo uzamknutí dotyků.

Na plochy umístíte spoustu widgetů, v horní liště najdete rychlé zástupce včetně úpravy jasu. Vše je tak pěkně po ruce. I systémové nastavení vypadá jako u vybavenějších modelů, byť některé speciální položky v nastavení nenajdete. Základem je opět Údržba zařízení, která se stará o paměť, RAM, úložiště a bezpečnost telefon. V případě potřeby můžete úložiště nebo operační paměť promazat od zbytečností. Zvláště u operační paměti to občas přijde vhod.

Svižnost prostředí? Nic pro nerváky... V Galaxy J4+ běží Android 8.1 Oreo s grafickou nadstavbou Samsung Experience 9.5. Prostředí vypadá podobně, jako u ostatních Samsungů, které ještě nebyly aktualizovány na Android 9.0 Pie. Základní vzhled si můžete přizpůsobit schématy, která ovlivňují i vzhled systémových aplikací a jejich ikon. Pozadí a ikony pak můžete stáhnout i v samostatných balících. Chcete-li si upravit vzhled systému, můžete se „vyřádit“ do sytosti.

Smartphone zvládá natáčet videa ve Full HD bez stabilizace. Výsledkem jsou však poměrně dost roztřesená videa s čímž se tak trochu počítalo. Navíc je však i časté přeostřování snímače, které natočená videa často zařadí mezi nepoužitelné záznamy. A to je škoda, protože na sluníčku jsou videa poměrně koukatelná. Celkově má fotoaparát v Galaxy J4+ viditelné rezervy, s pohledem na koncovou cenu se však tomu nelze moc divit. Konkurence však s podobnými zdroji zvládne vykouzlit i kvalitnější snímky.

Fotoaparátu dost dlouho trvá samotné zpracování snímků, nemůžete tedy cvakat jeden snímek za druhým. Musíte si vždy chvíli počkat, což platí i o ostření. A, čím více jsou světelné podmínky vzdáleny od ideálu, tím více se vytrácejí detaily a barevná věrnost. Při focení za mají fotky slušnou barevnou věrnost, čím méně světla, tím výrazněji kvalita fotek klesá. Selfie kamerka má fixní ostření, selfíčka pořízená venku mají někdy nepřirozené barvy. A to díky automaticky aplikovaným „zkrášlovacím“ efektům.

Závěr

Testovaný model je derniérou modelové řady Galaxy J, která v posledních letech oproti konkurenčním značkám začínala ztrácet dech. Oproti Galaxy J6+ telefon nemá moc rozdílů, duální fotoaparát nechybí, a s menší operační pamětí se telefon také dokázal vcelku slušně poprat, marně však hledáme oblast, ve které by testovaný smartphone vyčníval. Jsou to snad netradiční barevné odstíny - růžová a zlatá?

Samsung Galaxy J4+ J415 katalog rozměry a hmotnost: 161 × 77 × 7,9 mm, 178 g

displej: 6'', kapacitní IPS LCD, 720 × 1 480, 274 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE (150|50 Mb/s)

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4,2, GPS

paměť: 32 GB, RAM: 2 048 MB, baterie: 3 300 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 425 (4× Cortex-A53, 1,4 GHz, 28nm)

operační systém: Google Android 8,1 (Oreo)

fotoaparát: 13MPx (4 128 × 3 096), video (1 920 × 1 080), blesk 70 %

vybavenost ?

výhodnost cena: předběžná 4 499 Kč (září 2018) Pořiďte si podobný model na Alza.cz

Ve všech kategoriích telefon sesbíral průměrná hodnocení, svižnost systému by určitě mohla být lepší stejně jako hardwarový výkon. Snapdragon 425 dnes už nikoho nenadchne, proč Samsung raději nevsadil na základní osmijádro vlastní řady - Exynos 7870? Patřit do mixu AMOLED displej, měl by telefon zajímavou konkurenční výhodu. Za současného stavu spadá spíše pro šedivého průměru, i cena 3 990 Kč je stále trochu vyšší, než bychom očekávali. Třeba takové výběhové modely Galaxy J3 (2017) a Galaxy J5 (2017) nabídnou srovnatelný výkon, ovšem za výrazně přijatelnější cenu. A ani konkurence nespí...

Hlavní konkurenti:

Xiaomi Redmi 5 Plus (4GB/64GB) katalog | recenze rozměry a hmotnost: 159 × 75 × 8 mm, 180 g

displej: 6'', kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 160, 402 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4,2, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (128 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 625 (8× Cortex-A53, 2 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 37263 (Nougat)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (1 920 × 1 080), blesk 77 %

vybavenost 4,5/6

výhodnost cena: až

Huawei P Smart katalog | recenze rozměry a hmotnost: 150 × 72 × 7,5 mm, 143 g

displej: 5,7'', kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 160, 424 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4,2, GPS

paměť: 32 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 3 072 MB, baterie: 3 000 mAh

procesor: Hisilicon Kirin 659 (8× Cortex-A53, 2,4 GHz, 16nm)

operační systém: Google Android 8 (Oreo)

fotoaparát: 13MPx (4 160 × 3 120), video (1 920 × 1 080), blesk 76 %

vybavenost 4,4/6

výhodnost cena: až

Samsung Galaxy J5 (2017) J530 katalog | recenze rozměry a hmotnost: 146 × 71 × 8 mm, 160 g

displej: 5,2'', kapacitní AMOLED, 720 × 1 280, 282 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (21,1|5,76 Mb/s), LTE (150|50 Mb/s)

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4,1, GPS

paměť: 16 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 2 048 MB, baterie: 3 000 mAh

procesor: Samsung Exynos 7870 (8× Cortex-A53, 1,6 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 7 (Nougat)

fotoaparát: 13MPx (4 128 × 3 096), video (1 920 × 1 080), blesk 70 %

vybavenost 4,1/6

výhodnost cena: až

Samsung Galaxy J6+ J610 katalog |recenze rozměry a hmotnost: 161 × 77 × 7.9 mm, 178 g

displej: 6", dotykový IPS LCD, 720 × 1 480, 274 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|5.76 Mb/s), LTE (150|50 Mb/s)

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS

paměť: 32 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 3 072 MB, baterie: 3 300 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 425 (4× Cortex-A53, 1 GHz, 28nm)

operační systém: Google Android 8.1 (Oreo)

fotoaparát: 13MPx (4 128 × 3 096), video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 70 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: ještě se neprodává

Huawei Y7 Prime (2018) katalog | recenze rozměry a hmotnost: 158 × 77 × 7,8 mm, 155 g

displej: 6'', kapacitní IPS LCD, 720 × 1 440, 268 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4,2, GPS

paměť: 32 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 3 072 MB, baterie: 3 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 430 (8× Cortex-A53, 1,4 GHz, 28nm)

operační systém: Google Android 8 (Oreo)

fotoaparát: 13MPx (4 160 × 3 120), video (1 920 × 1 080), blesk 69 %

vybavenost 3,1/6

výhodnost cena: až

Verdikt:

Nejlevnější smartphone Samsungu pro rok 2018 má několik slabých míst. Nenáročné uživatele zaujme spíše barevnými variantami nežli výbavou.

Plusy:

netradiční barevná provedení (růžová, zlatá)

podpora dvou SIM karet

100GB bezplatný cloud od Microsoftu

Zabezpečená složka - soukromí pod palcem

zvuk s afektem Dolby Atmos ve sluchátkách

FM rádio

Minusy: