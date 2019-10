RECENZE: Samsung Galaxy A10 za pár korun k tarifu? Nenáročným bude stačit

Plusy Robustní plastová konstrukce

Android Pie s nadstavbou One UI

Podpora NFC

Slušná kvalita pořízených fotek

Přibalená 32GB microSD Minusy Viditelné otisky prstů na zadním krytu

Malá kapacita operační paměti

Pomalé reakce systému narážející na HW limity

Starší microUSB konektor

Chybí čtečka otisků prstů ? 5 /10 Hodnocení

redakce Absolutní základ letošní generace „áček“ od Samsungu dostal označení Galaxy A10. Samsung se do nižších cenových pater vydal velmi neochotně, protože zde dominují zejména levnější modely od Xiaomi. Galaxy A10 byl původně určen pro rozvojové trhy, po telefonu však nakonec sáhli čeští operátoři, protože levný Samsung v jejich portfoliu až dosud chyběl. A protože se zbylá „áčka“ prodávají od pěti tisíc nahoru, můžeme vidět snahu Samsungu o to, aby svým smartphonem zaujal i nenáročné uživatele. Telefon sice nabídne spoustu funkcí známých z dražších přístrojů, ale nečekali jsme od něj nic světoborného, což se nám při testování také potvrdilo. Jedná se o levný model, který v žádné oblasti vyloženě nevyčnívá a snaží se cenu držet co nejníže. I tak je ale situace na českém trhu neúprosná, bez slevy k tarifu u operátorů telefon na volném trhu zřejmě podlehne konkurenci od Xiaomi. Na druhou stranu, NFC je u Galaxy A10 vítaným bonusem, a pro mnohé, s ohledem na mobilní platby, i klíčovou funkcí. Samsung Galaxy A10 katalog rozměry a hmotnost: 156 × 76 × 7,9 mm, 168 g

displej: 6,2'', kapacitní IPS LCD, 720 × 1 520, 271 PPI

sítě: GSM, WCDMA, HSPA, LTE (150|50 Mb/s)

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 32 GB, microSDHC (32 GB), RAM: 2 048 MB, baterie: 3 400 mAh

procesor: Samsung Exynos 7884 (8× Cortex-A73, 1,6 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 13MPx, video (1 920 × 1 080), blesk 61 %

vybavenost ?

výhodnost cena: předběžná 3 995 Kč Pořiďte si podobný model na Alza.cz Celou recenzi Samsung Galaxy A10 si přečtěte na následujících listech.

Design Připomíná dvě části slepené k sobě. Samsung Galaxy A10 je celoplastový smartphone o rozměrech 156 × 77 × 8,1 mm a s váhou 169 gramů. Telefon nám do redakce dorazil v černé barevné variantě, která se v reálu tváří spíše jako tmavě šedá. Alternativně je model k dostání v modré, přední strana je ale vždy černá. Na lesklých zádech si všímáme poměrně velkého množství otisků prstů, a schází i čtečka otisků prstů. A ani fotoaparát už není to, co býval. Zdánlivě duální foťák umístěný ve vystouplém modulu není nic jiného, než jeden 13MPx snímač s přisvětlovací diodou. Tu můžete použít i jako nouzovou svítilnu.

Samsung Galaxy A10 nám do redakce dorazil v černé barevné variantě Fotoaparát navíc nad okolní povrch příliš nevyčnívá, takže se telefon na stole nijak nekolébá. Ve spodní části zad se nachází hlavní reproduktor, který sice zahraje dost hlasitě, na rovném povrchu je však výrazněji utlumen. Při hraní na šířku displeje si jej utlumíte zase svou dlaní. Valnou většinu přední strany vyplňuje displej, pohled z profilu však odhalí jakýsi „dvojitý“ boční rámeček. Samotný displej má černý boční okraj, který je jakoby přilepen na lesklé boky. Přechody mezi oběma materiály jsou sice hladké, telefon ale díky tomu trochu narostl v pase.

Plastová konstrukce je bytelná a naomak příjemná Konstrukce, byť je celoplastová, má však příkladné zpracování. Nikde nic nevrže a telefon působí bytelným dojmem, byť na zvýšenou odolnost IP68 musíme zapomenout. Telefon se nám dobře držel v jedné ruce, ovšem někomu můžete přijít trochu širší. Vadil nám spíše kluzký zadní kryt. Jakmile se vám při delším používání telefonu zapotí dlaň, je třeba při používání telefonu dávat velký pozor. A nebo na něj, z preventivních důvodů, raději nacvakněte dokoupený kryt.

Do šuplíčku na levé hraně přidáte microSD kartu a k tomu i dvě nanoSIM karty Jak je u Samsungu dobrým zvykem, ovládací prvky se nahromadily na pravém boku. Čeká vás jistý, ale také dost hlasitý, stisk, poměrně rychle si na to ale zvyknete. Na levém boku chybí jakákoliv tlačítka, a to znamená to, že vám život nebude znepříjemňovat asistent Bixby. Připraven je zde pouze dlouhý šuplík, do kterého vložíte přibalenou 32GB microSD kartu a dále a pak až dvě nanoSIM karty. Galaxy A10 je tedy plnohodnotným Dual SIM smartphonem, chování karet si můžete upravit ve správci v Nastavení. Jen škoda, že je šuplík lehce utopený, takže se v jeho hranách usazují nečistoty.

Detaily - microUSB a 3,5mm jack na spodní hraně, reproduktor na zadním krytu, boční tlačítka a fotomodul na zadní straně. Nenechte se zmást, Galaxy A10 nabízí pouze jeden zadní fotoaparát Spodní hrana je domovem pro sluchátkový jack a microUSB konektor. V prvním případě do něj zapojíte základní pecková sluchátka, v případě druhém zamrzí starší konektor, když zbývající modely řady Galaxy A přešly na USB-C. Asi tím Samsung na výrobní ceně ušetřil pár korun...

Základní krabice je poměrně obsáhlá, velkým překvapením je vložená 32GB microSD karta od SanDisku Přímo v základní krabici vám Samsung nadělí 32GB microSDHC kartu od Sandisku, a pokud nás paměť neklame, je to vůbec poprvé, co kdy Samsung k telefonu na našem trhu ke smartphonu přibalil paměťovku. Mimo ní a telefonu samotného najdete v základním balení i microUSB kabel, pecková sluchátka, obyčejný síťový adaptér, špendlík a rychlou uživatelskou příručku. S ohledem na cenu nás výbava základní krabice příjemně překvapila.

Displej IPS panel s nejistou regulací jasu. Samsung u Galaxy A10 vsadil na 6,2" IPS displej typu Infinity-U. Do výřezu se dostala 5MPx kamerka pro selfie. Samostatný snímač okolního jasu však telefonu chybí, Samsung si vypomáhá snímáním přední kamerky. Pokud ji překryjete prstem, displej se ztlumí na minimum.

IPS displeje dostal účkový výřez, spodní rám displeje je však dost široký Do do první aktualizace fungovala automatická regulace jasu trochu chaoticky, uvnitř při běžném světle např. automatika nastavila velmi nízký jas, nebo ve tmě displej rozsvítila na úplné maximum. Srpnová aktualizace naštěstí toto chování s větší části opravila. Alespoň, že si jezdce pro ruční úpravu jasu můžete vynést přímo do horní lišty. Ze začátku, budete jas doupravovat podle sebe dost často. Maximální jas displeje se pohybuje okolo 430 nitů, na přímém slunci tak toho moc neuvidíte, barvy budou vypadat „vymyté“ a texty nečitelné. Budete si muset přistínit svou dlaní.

Systémové ovladače Androidu se přesunuly do spodní lišty v displeji V noci pak displej svítí stále poměrně dost, pomůžete si Filtrem modrého světla, který najdete pouze v horní výsuvně liště (v nabídce Zobrazení úplně chybí) a to ještě v kombinaci s černobílým režimem z funkce Digitální pohoda. I když ani to často nestačí, noční práce s telefonem bude problematická. Samotné rozlišení zobrazovacího panelu je 1 520 × 720 pix, což je pro běžné používání telefonu rozlišení dostatečné. Oceňujeme syté odstíny barev, líbí se nám i velmi dobré pozorovací úhly, při kterých nedochází k degradaci barev.

Úprava zobrazení - adaptivní jas, volba velikosti a stylu fontu, filtr modrého světla Displej není chráněn žadnou ochrannou vrstvou, a mezery jsou i s ohledem na zobrazení notifikací. Samsung v telefonu použil IPS panel, takže na Always On režim můžete v tu ránu zapomenout. A protože chybí i notifikační dioda, může vám telefon hlásit nepřečtené notifikace jen zavibrováním, jakmile jej vezmete do ruky. Jsme ale v té nejnižší třídě, a s kompromisy je třeba počítat.

Hardware Čipset stejný jako u Galaxy A20e, RAM je hraniční. Výkon telefonu dodává čipset Exynos 7884, který nabídne dvě 1,56GHz jádra Cortex-A73 a šest 1,35GHz jader Cortex-A53. Operační paměť je pouze 2GB, po spuštění telefonu je v RAM volných zhruba 660 MB. Na pozadí jsem si mohl otevřít spoustu aplikací, ovšem nevydržely tam dlouho a velmi často se rychle ukončovaly. A to je zřejmě ten největší rozdíl oproti Galaxy A20e, který běží na stejném čipsetu, má však 1GB RAM k dobru.

CPU-Z a výsledky benchmarku Antutu, které jsou, slušně řečeno, nic moc. A nevytáhla se ani interní paměť co do rychlosti čtení a zápisu I přes horší hardware jsme z telefonu dokázali vymáčknout poměrně dost herního výkonu, není ale úplně bez chyb. Např. v Asphalt 8 se jízda občas zasekává, naopak Arena of Valor nebo Vainglory byla hratelná bez problémů, a to zřejmě proto, že hra nemá tolik vizuálně poutavé grafické efekty. A u dalších her si pomůžete snížením grafické kvality, třeba PUBG bylo u střední grafické kvality hratelné velmi dobře, na vyšší úroveň detailů vás hra samozřejmě nepustí. Při hraní se plastová záď jen nepatrně zahřívá.



Testované hry - Asphalt 9, Arena of Valor, Vainglory a PUBG Při hraní na šířku se však stačí palcem jen přiblížit k selfie kamerce a jas displeje se automaticky výrazně ztlumí, což může být u akčních online her problém. Máme také pocit, že reakce na dotyky nejsou bleskové, ale s drobnou odezvou. Na limity použitého hardwaru narazíte i při stahování aplikací na pozadí, při němž si třeba spustíte hru, která se načítá. Často tento souběh skončí zasekaným prostředím telefonu, takže skončíte s černým nebo s bílým displejem (např. místo otevření Obchodu Play). I samotné načítání her trvá dost dlouho, použité eMMC úložiště tedy rozhodně nepatří mezi ty nejrychlejší paměti.

Sekce Péče o zařízení se stará o baterii, úložišti, operační paměť a o zabezpečení telefonu Tabulková kapacita úložiště je 32GB (po započtení systémové ROM je volných cca 22,5 GB), ovšem s přiloženou 32GB microSD se o úložný prostor prakticky vůbec nemusíte starat. Telefon nabídne bohaté možnosti konektivity, citlivost na Wi-Fi je slušná i dále od routeru, k mobilním sítím se připojíte přes LTE. Navíc můžete do útrob vložit dvě nanoSIM karty a ve Správci upravit, která z nich bude sloužit pro mobilní data, a která zase pro volání.

Správce SIM karet, nastavení konektivity, telefon podporuje i NFC (např. pro mobilní platby) Fixace GPS byla pod střechou do půl minuty, venku pak do pár vteřin. Přesnost zaměřené pozice byla příkladná. Kvůli chybějícímu kompasu vám však Google Mapy neukáží, kterým směrem na mapě díváte. Vyzdvihnout musíme i podporu NFC, přes aplikaci Google Pay můžete do telefonu jednoduše „nainstalovat“ vaši plastovou platební kartu. Přenos větších souborů obstará Wi-Fi Direct, přes Bluetooth se můžete spojit třeba s hodinkami nebo sluchátky od Samsungu. Přes SmartView zase můžete na televizi od Samsungu rychle zrcadlit obrazovku telefonu, pustit přehrávání hudby nebo videí. A to rychle z horní lišty.

Přehrávač hudby, ovladače se při aktivním přehrávání přesunou do horní lišty či na lockscreen Pro poslech hudby se spodní reproduktor vůbec nehodí, chybí mu jakékoliv basy, na maximální hlasitost začíná rezonovat a utlumíte jej i překrytým rukávem, natož pak v dlani při držení v režimu na výšku. Jeho hlasitost je při vyzvánění slušná, kvalitou však repráček určitě nikoho neoslní.

Nastavení režimu Dolby Atmos, ekvalizér a FM Rádio Mnohem kvalitnějšíje reprodukce do sluchátek, i přesto, že jsou pecková a v uších mi moc nedržela. Pomůžete si slušným ekvalizérem (je třeba zvýraznit zejména basové frekvence), ovšem takový režim Dolby Atmos s efektem prostorového audia ve sluchátkách moc poznat není. Při přehrávání přes reproduktor nejde aktivovat dokonce vůbec. Jako bonus je pak integrované FM rádio, pro nějž slouží sluchátka jako anténa. Velmi dobrý poslech poskytly i Bluetooth sluchátka. K telefonu jsem připojil Galaxy Buds, a k audiovýstupu moc výhrad nemám.

Funkce Digitální pohoda vám hlídá čas strávený v jednotlivých aplikací a ve vybraném intervalu umí přepnout displej do černobíla Nevyměnitelná baterie má kapacitu 3 400 mAh. Přes víkend nám telefon vydržel dva dny, ale to se čipset moc nezapotil. Pokud budete telefon skutečně využívat, můžete počítat spíše s jednodenní výdrží. Přibalený síťový adaptér je pouze 5W, na dobití z nuly na sto se načekáte téměř dvě a půl hodiny. Nějaká forma rychlonabíjení by uživatelům určitě přišla vhod.

Software Aktuální Android a moderní nadstavba, jen ta rychlost... Levné telefony moc často nedostávají poslední verzi Androidu, ovšem Galaxy A10 je výjimkou. V telefonu tak čekejte Android 9.0 Pie s nadstavbou One UI 1.1. Prostředí dělá s hardwarem, který je k dispozici, co může, ale často to nestačí. Vidět je to zejména u pomalejších reakcí systému a při delším načítání, které platí dokonce i pro předinstalované a systémové aplikace.

Pohotovostní režim, nabídka posledních spuštěných aplikací, zástupci v horní liště a režim dvou aplikací s rozdělenou obrazovkou Na vině je zejména 2GB RAM, díky které se aplikace na pozadí velmi často ukončují, aby mohly být při obnovení znovu (pomalu) načteny, což na plynulosti systému moc nepřidává. Občas se nám také stalo, že se aplikace napoprvé nenačítaly, např. místo obchodu Google Play se zobrazila jen bílá obrazovka. Musel jsem aplikaci ukončit a spustit znovu, aby se korektně načetla. Při současném stahování na pozadí se plynulost systému ještě zhorší. Pokud budete stahovat filmy nebo doplňkové soubory her, rozhodně na telefonu souběžně nepracujte. Nikam by to nevedlo.

Starším nebo hůře vidícím osobám se může hodit Snadný režim s obřími ikonami a velkými texty Až na tato zaškobrtnutí máme před sebou propracovanou nadstavbu od Samsungu, která je ve vylepšené podobě k dispozici i u jeho aktuálních topmodelů. V horní liště se ukrývá sada zástupců rychlého spuštění, rychle tak např. aktivujete Úsporný režim, svítilnu, hotspot, režim Nerušit nebo Noční režim. Z nabídky posledních spuštěných aplikací si můžete na displeji vynést dvě aplikace na jednou, příp. aplikace zmenšit do plovoucích oken nebo minimalizovat do bublin. Čekejte tedy to stejné, co zvládají podstatně vybavenější přístroje.

Hlavní nabídka, aplikace od Samsungu a od O2. V redakci jsme otestovali přímo operátorskou variantu telefonu Prostředí si můžete vyšperkovat vybranými tapetami, schématy nebo balíky ikon, které se stáhnete z obchodu Galaxy Themes. Hlavní nabídku vysunete ze spodní hrany displeje, do spodní lišty si však můžete vrátit zpět i tradiční tlačítko Aplikace. Hlavní nabídka je na první pohled strohá, spoustu aplikací však najdete v samostatných složkách. V námi testované verzi nechybí pětice aplikací od O2, povinná výbava od Googlu, Microsoftu a také samostatná složka Samsung.

Z Galaxy Themes si stáhnete tapety nebo schémata, z Galaxy Storu nebo z Google Play zase další aplikace V hlavní nabídce musíme vypíchnut přehledného Správce souborů, internetový prohlížeč s blokováním reklam, přehledný kalendář nebo jednoduché poznámky. U klávesnice budete vinou chybějící vibrační odezvy bojovat s častými překlepy, takže raději sáhnete po jiných klávesnicích z Google Play, je škoda, že nevibrují ani systémové ovladače. Jistota při procházení systémem tak trochu chybí. Kvalita hovorů byla dostačující, ani jedna ze stran si na nic nestěžovala. Slušná byla i maximální hlasitost sluchátka.

Píšeme textovku, číselník, webový prohlížeč s doplňky a aplikace Samsung Members pro základní diagnostiku telefonu Samsung u Galaxy A10 dává ochutnat i některé nadstavbové funkce. Zabezpečená složka nabídne soukromý prostor, režim Nerušit zase zaruší, že vás v noci nikdo nepovolaný nevzbudí hovorem ani textovkou. Je ale škoda, že Samsung do Galaxy A10 nepřidal čtečku otisků prstů. Biometrické zabezpečení (nepočítáme-li 2D fotku při rozpoznávání obličeje) tak úplně chybí. Zdrojem aplikací a her je Galaxy Store a Google Play, byť ne všechny hry jsou díky základnímu hardwaru s telefonem kompatibilní.

Fotoaparát I jeden fotoaparát zvládne přiblížit scénu. I přesto, že se trh s mobilními fotoaparáty zbláznil, a výrobci na trh chrlí smartphony se třemi nebo čtyřmi fotoaparáty, zůstali jihokorejci u Galaxy A10 i s ohledem na výrobní cenu věrní jednomu jedinému snímači. I přesto vám známá fotoaplikace od Samsungu umožní pořizovat fotky s dvojnásobným přiblížením, tentokrát pouze digitálním.

Fotografická aplikace vypadá v základu stejně jako u jiných smartphonů od Samsungu Při zatažené obloze jsou výsledky fotografického snažení špatné. Okraje fotek jsou dost výrazně rozmazané, ztrácejí se detaily, fotky jsou zašuměné a vyvážení bílé dost hapruje. Na sluníčku jsou fotky o dost kvalitnější, byť některé odstíny fotoaparát dost přepaluje.

Nastavení fotoaparátu, Galerie a povedený editor fotek S automatickým HDR se vám však podaří pořídit slušné fotografie přírody s oblohou, dále pak snímač zvládá slušné detaily. Automatické zaostřování funguje většinou bezchybně, můžete však přeostřit dotykem prstu. Několikrát se nám stalo, že přeostření nefungovalo. Stačilo však fotoaplikaci vypnout a znovu zapnout. Ukázkové fotografie:

Vyvážení bílé při zatažené obloze se zrovna dvakrát nevytáhlo

Fotografie za slunečného počasí jsou daleko kvalitnější

Dvojnásobné přiblížení? S jediným snímačem pouze digitální...



S ostrostí detailů bojují i fotky pořízené v interiéru

Detaily jsou však poměrně slušné Maximem při natáčení videí je rozlišení Full HD. Videa mají kvalitu srovnatelnou s fotografiemi, jenže vše kazí absence stabilizace. Scéna téměř neustále trhaně poskakuje a to i při pomalých posunech při natáčení, což je škoda. V současném stavu jsou videa prakticky dále nepoužitelná, protože vás při jejich delším sledování začne bolet hlava... Ukázková videa: