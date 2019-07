RECENZE: Samsung Galaxy A20e – Levnějšímu pracantovi korálová sluší

Plnohodnotný Galaxy A20 by zbytečně konkuroval podobně vybavenému Galaxy A50 , jedná se totiž o model s 6,4" AMOLEDem, 4 000mAh baterií. Galaxy A20e místo toho zvolil menší displej typu LCD a kapacitně menší 3 000mAh baterii, což opodstatňuje zmiňované „éčko“ v názvu. Celkově se jedná o slušný model střední třídy za dobrou cenu, který poslouží při každodenním zápřahu mírně a středně náročným uživatelům. A zajímavé barevné varianty jsou jen příjemným bonusem. Konkurence je však neúprosná a dá telefonu pořádně do těla.

Celá přední plocha je vyplněna sklem kryjícím displej a boční rámečky. Ty jsou spolu se zobrazovačem vizuálně „vsazeny“ do plastové vaničky, a i když to tak možná nevypadá, přechody mezi černými a korálovými částmi jsou plynulé a hladké. Stejně tak nemáme výtku ani ke kvalitě zpracování, telefon působí bytelným a celistvým dojmem, a ani v krutu se z útrob neozývají žádné pazvuky.

Záď pokračuje příjemným zaoblením na boky, na tom pravém je prostor vyhrazen pro regulátory hlasitosti a zamykací klávesu. Ovladače jsou vyrobeny z plastu a mají jistý stisk a dostatečný zdvih, navíc ani nejsou kdovíjak hlasité. Levý bok je zastoupen masivním šuplíkem, do něhož dáte dvě nanoSIM a do třetího slotu i samostatně microSD kartu. K napájení telefonu slouží USB-C na spodní hraně (chválíme, že se Samsung nevrací k microUSB), vedle něhož je umístěn hlavní reproduktor, 3,5mm jack a primární mikrofon. Sekundární pak najdete na horní hraně, využití najde třeba při nahrávání rozhovorů.

Samsung vsadil na plastové tělo a materiál, který nazývá „3D Glasstic“. Není to ale žádná raketová věda, jedná se o vysoce leštěný plast, který má navozovat dojem skleněného krytu, a Samsung jej používá u všech letošních „áček“. Telefon nám do redakce dorazil v nejpohlednější barevné variantě, korálové, která telefonu jednoznačně sluší. Alternativně je na výběr i černá, bílá nebo modrá. A co je podstatné, ani po měsíčním testování jsem na zadním krytu ani proti světlu nenalezl žádné škrábance.

Displej

Displej je jedním z míst, kde se šetřilo. Letošní áčka od Samsungu, až na výjimky, používají AMOLED panel, a Galaxy A20e je právě onou výjimkou. Do přední části telefonu byl vsazen 5,8" PLS TFT displej, který nabídne dostatečné rozlišení 1 560 × 720 pix. Do véčkového výřezu se dostala 8MPx selfie kamerka, všímáme si i poměrně dost velkého spodního rámečku. Pokud by měl stejnou tloušťku jako rám na zbývajících okrajích, telefon by po vizuální stránce vypadal o něco lépe.



Testovaný model používá 5,8" PLS TFT displej typu Infinity-V

Z pohledu použité technologie nemá displej až tak syté barevné odstíny, na přímém slunci dokonce barvy vypadají trochu vybledle, ale není to až tak tragické. Zajímat vás bude hlavně automatický jas, na nějž se naštěstí nezapomnělo, takže na přímém slunci telefon sám nastaví jas displeje na maximum. Víceméně na něm vše podstatné přečtete, i když kvalitám AMOLEDů na sluníčku se PLS panel nevyrovná.



Do véčkového výřezu se dostala 8MPx selfie, systémové ovladače se přesunuly do spodní lišty. Zpětná šipka může být umístěna vpravo nebo vlevo, příp. můžete přepnout na navigaci gesty

Displej však z recenze vyvázne se vcelku pozitivním hodnocením, není to sice AMOLED, ale i tak vás překvapí slušné pozorovací úhly, při nichž nedochází ke korekci barev ani ke změně jasu displeje. Musíte počítat jen s tím, že se v displeji ve větší míře odráží okolní objekty. Noční režim je vhodný pro práci v noci, místo sytě bílého pozadí v nastavení a v systémových aplikacích použije černou. Nejsme však u AMOLEDů, takže se režim nepojí s žádnou energetickou úsporou.



Základní a tmavý displejový režim, při použití schématu možnost přepnutí do nočního režimu zmizí

V noci se může hodit i Filtr modrého světla, který je netradičně přístupný pouze přes horní lištu. V nastavení zobrazení jej nenajdete. I při jeho aktivaci však displej v noci stále dost oslňuje. Chybí také Always On režim, který najdeme jen u AMOLEDů, a protože telefonu chybí i notifikační dioda, je jedinou možností, jak zjistit, že máte zmeškané události, vibrační upozornění Smart Alert. Telefon vám zavibruje, jakmile jej vezmete do dlaně. Pro někoho to ale může být málo.



Další nastavení zobrazení, protože telefon nedostal AMOLED, v nastavení toho moc nenajdete

Displej má dostatečnou jemnost, jednotné podsvětlení po celé ploše a ručně mu můžete zvýšit citlivost na dotyky, takže jej půjde stejně dobře ovládat, i když máte na displeji nalepenou ochrannou fólii. Zdá se, že Samsung i přes úspory ze zobrazovacího panelu vymačkal maximum.