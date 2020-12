RECENZE: Samsung Galaxy A21s – základní model pro nenáročné, aneb S jako úSpora

Plusy Plnohodnotný Dual SIM

Výdrž dva dny na jedno nabití

Svižná čtečka otisků prstů na zádech

Podpora NFC

Kvalitní přehrávání hudby včetně Dolby Atmos Minusy Nízká kvalita displeje

Čipset má velmi slabý výkon

Při focení chybí noční režim, makro je nepoužitelné

Čtečka otisků by mohla být lépe nahmatatelná

Cenově má telefon dost blízko k lepšímu Galaxy M21 ? 4 /10 Hodnocení

redakce Řada Galaxy A od Samsungu sdružuje celou škálu modelů, a tentokrát se zaměříme na ten nejlevnější segment. Testovaný Galaxy A21s je nástupcem Galaxy A20s, který se však v Česku začal prodávat až letos, takže jsou na trhu dvě velmi podobná zařízení od Samsungu, které cenově dělí jen pětistovka. Má smysl pořídit si dražší model nebo si nenároční uživatelé vystačí s levnější variantou? A nebo je lepší rovnou se poohlédnout po zajímavě vybaveném Galaxy M21 ve stejné cenové relaci? Telefon nás ve všech ohledech zklamal. Průměrný čipset, průměrné foťáky, delší načítání aplikací a her, méně kvalitní displej a plastová konstrukce z něj dělají telefon určený jen do rukou velmi nenáročných uživatelů. Jenže jen těm, kteří si nedokáží telefon srovnat s konkurencí, která za stejnou cenu nabízí o dost kvalitnější hardware. A tím myslíme často i řádově výkonnější železo. Kdyby měl A21s alespoň AMOLED, dalo by se hovořit alespoň o nějaké výhodně, takto nemůžeme vypíchnout snad jen o něco lepší výdrž baterie. Ale jinak nic dalšího. Samsung Galaxy A21s 4GB/64GB

Samsung Galaxy A21s 32GB katalog | preview rozměry a hmotnost: 164 × 75 × 8,9 mm

displej: 6,5", kapacitní TFT LCD, 720 × 1 600, 270 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 32 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 3 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Samsung Exynos 850 (8× Cortex-A55, 2 GHz, 8nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 48MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 56 %

vybavenost cena: 4 150 Kč až 5 891 Kč Celou recenzi Samsung Galaxy A21s si přečtete na následujících listech.

Design Vysoce leštěný plast jako sázka na jistotu. Samsung Galaxy A21s pokračuje ve stejném trendu jako ostatní modely řady Galaxy A. Konstrukce je celoplastová, kdy na matné boky navazuje lesklá záď ve stylu „3D Glasstic“. Samsung opět používá vysoce leštěný plast, který má imitovat sklo, což se telefonu po vybalení z krabice další náramně. Jenže, velmi brzy si na zadním krytu všimnete zbytkové vlhkosti a otisků prstů, které budou doslova denním chlebem. Bude se tedy hodit telefon navléci do nějakého ochranného krytu či pouzdra.

Samsung Galaxy A21s jsme v redakci otestovali v modré barevné variantě, alternativně je k dostání v černé a bílé Telefon v redakci testujeme v modré barevné variantě, které na umělém světle hází až duhové odlesky, což vypadá dost zajímavě. Alternativně je Galaxy A21s k dostání ještě v černé a bílé. Telefon není žádný střízlík, při rozměrech 164 × 75 × 8,9 mm váží 192 gramů, takže v dlani budete držet dost velké a těžké zařízení. Pochválit můžeme zakřivení zadního krytu směrem k bokům, díky čemuž se v dlani drží poměrně dost jistě, navíc telefon nemá tendenci vyklouzávat z ruky.

Telefon má na zádech zajímavé odlesky, fotomodul se čtyřmi fotoaparáty nepatrně vystupuje do okolí Vycentrovaná čtečka otisků prstů by mohla být trochu více zapuštěná nebo alespoň zdrsněná, abyste ji na zádi mohli o něco lépe nahmatat. Otisky ale vyhodnocuje dost přesně a rychle, kdybyste se však do čtečky dokázali strefit napoprvé, celý proces odemknutí telefonu by to značně usnadnilo. Fotomodul se třemi objektivy na zádech nepatrně vyčnívá, takže je telefon na rovném povrchu trochu nestabilní. Pokud však budete ťukat texty na klávesničce ve spodní polovině displeje, telefon se na stole ani nepohne.

Boční šuplík, detail spodní hrany a čtečka otisků prstů na zádech Rozložení prvků je, na poměry Samsungu, víceméně tradiční. Pravý bok obsadila zamykací klávesa s regulátory hlasitosti. Obě tlačítka jsou poměrně úzká, mají však ideální stisk a nejsou příliš hlasitá, což s ohledem na jiné levné Samsungy bereme jako příjemný bonus. Levý bok je určen pro dlouhý šuplíček, do něhož vložíte microSD a do dvou samostatných pozic pak dvě nanoSIM karty. Spodní hrana je doménou USB-C konektoru, sluchátkového jacku a hlavního repráčku.

Základní krabice mimo telefonu obsahuje nabíječku, USB-C kabel i základní pecková sluchátka V základní krabici spolu s telefonem obdržíte 15W síťový adaptér typu Adaptive Fast Charging, USB-C kabel, špendlík pro vytažení bočního šuplíčku, základní pecková sluchátka (např. pro poslech FM rádia) a také základní uživatelskou příručku.

Displej Již na první pohled méně kvalitnější panel. Pokud jste u Samunsungu zmlsaní Super AMOLED displeji, budete se muset trochu (vlastně poměrně dost) uskromnit. Samsung u A21s použil 6,5" PLS TFT displej s rozlišením 1 600 × 720 pix, u něhož již na první pohled poznáte, že se jedná o displej nižší kvality. Paradoxně za tento první dojem může displejový průstřel poblíž levého horního rohu, který má sice navozovat dojem jakéhosi „moderního“ zařízení, ovšem odlišný jas a intenzita barev v jeho okolí hovoří přesně o opaku.

Samsung vsadil na méně kvalitní 6,5" PLS TFT panel s průstřelem, u něhož si velmi brzy všimnete rozdílné úrovně jasu oproti zbytku displeje Displej má vcelku vysokou odrazivost okolních objektů, a pokud na něj silněji zatlačíte, můžete si hned na několika místech všimnout grafických map, které značí, že krycí sklo na displeji není nijak zvlášť tlusté, a že se prstem přímo „promáčknete“ na displejový panel. Citlivost byla slušná, pouze v jednom případě mě displej při zadávání loginu do hry automaticky přihlašoval, aniž bych sám stihl dopsat jméno a heslo a kliknul na tlačítko přihlásit. Stačilo však restartovat telefon, reinstalovat hru a problém se již neobjevil.

Některé tapety chtějí průstřel schovat, ale to se zrovna dvakrát nedaří, systémové ovladače postrádají vibrační odezvu Displej podporuje automatickou regulaci jasu, kterou však s dražšími telefony nelze srovnávat. Korekce jasu je pomalejší, a minimálně ze začátku budete muset poměrně dost často jas upravovat ručně. Naštěstí si můžete jezdce vynést do horní lišty, kde se zobrazí hned při prvním vysunutí, a to pod zástupci rychlého spuštění. Tmavý systémový režim vám baterii neuspoří, spíše ještě více upozorní na odrazivost okolních objektů.

Nastavení zobrazení, tmavý režim a úprava ovládacích prvků systému Mnoho dalšího v nastavení nenajdete, snad jen úpravu velikosti pásma, zvětšení obrazovky a časový limit displeje. Celkově se jedná o průměrný displejový panel, na němž Samsung šetřil, a je to dost poznat.

Hardware Zákaz spouštění her! Použitým čipsetem je Exynos 850, který sice na papíře vypadá slušně, ovšem v praxi je čipset dostatečný akorát pro běžný běh telefonu. Toto 8nm osmijádro získalo v benchmarku Antutu jen 132 tisíc bodů, čímž překonalo jen 1 procento dalších Androidů! Ve hře Asphalt 9 si všímáme dost častého sekání, u aplikace Hearthstone byl dokonce problém hru po delších prodlevách při načítání vůbec spustit. U PUBG Mobile jsme vsadili na základní textury a hra byla překvapivě hratelná. A za to může zejména nižší rozlišení displeje, které tolik neždímá grafický adaptér. Větší grafickou kvalitu ale nečekejte.

U Galaxy A21s na hry raději zapomeňte. Asphalt 9 se seká a PUBG je hratelné jen na nižší detaily... Vůbec, delší (a někdy opravdu dost dlouhé) načítání, je alfou a omegou celého telefonu. Spouštěné hry se načítají někdy až tak dlouho, že telefonu zhasne displej. A toho se nevyvarujete, pokud si nenastavíte delší interval svícení. Delší načítání se týká i některých systémových aplikací, takže je třeba počítat s tím, že ani základní obsluha telefonu občas nebude nějak dvakrát svižná.

... a není divu. Výsledek v Antutu je dosti hubený. 8nm Exynos 850 rozhodně není herním čipsetem Vinu nese jednoznačně čipset, protože operační paměť má slušnou kapacitu 4 GB, a z pohledu průměrného využití bývá paměť zaplněna jen na 50 procent. Interní úložiště je 64GB, a rozšířit si jej můžete microSD kartami, které vkládáte do samostatného slotu. A to ke dvěma nanoSIM kartám. Jejich chování si můžete blíže upravit ve Správci SIM v Nastavení, tedy např. to, kterou kartu použijete pro volání, a kterou zase pro mobilní data až přes LTE. Lokálně se k internetu připojíte přes Wi-Fi, přenosy souborů s okolním zajistí Wi-Fi Direct a Bluetooth 5.0.

Nastavení konektivity, správce SIM karet, NFC Biometrický přístup k telefonu zajišťuje rychlá čtečka otisků prstů na zádech, kterou však máte občas problém rychle nahmatat. Pokud bychom do odemykání započítali i lokalizaci čtečky na zádech, jsou možná displejové čtečky o něco rychlejší. Alternativně je připraveno rozpoznávání obličeje, které vás zvládne rozeznat i s nasazenými brýlemi.

Nastavení zámku displeje, nastavujeme čtečku otisků prstů a skener obličeje Díky přibaleným peckám si spustíte FM rádio i využijete vcelku povedený efekt prostorového audia Dolby Atmos. Moc nám však v uších nedržela. Telefon si však poradí i s USB-C sluchátky z řady Galaxy S a Galaxy Note. Samotný repráček by mohl být trochu hlasitější a jeho kvalita je přímo úměrná poptávané ceně telefonu. Zázraky nečekejte, na druhou stranu, poslech při maximální hlasitosti není uchu nijak nepříjemný. Kvalita volání byla bezproblémová, protistrana nás vždy slyšela bez problémů, a stejně to platilo i naopak. Vložená SIM nikdy neměla problém s horším příjmem signálu.

FM rádio, hudební přehrávač, Dolby Atmos a statistiky baterie Telefon je osazen nevyměnitelnou 5 000mAh baterií, se kterou zvládne i dva dny náročného výkonu. A to je v dnešním mobilním světě velký nadstandard! Je to však daň za to, že máte před sebou displej s nižším rozlišením a málo výkonný čipset. Za jeden náročný den prakticky telefon nedokážete dobít. Z nuly na sto jej dobijete za dvě a čtvrt hodiny, a to prostřednictvím 15W dobíjení Adaptive Fast Charging.

Software Ořezaná nadstavba od Samsungu. Samsung v telefonu vsadil na Android 10 a na ořezanou grafickou nadstavbu One UI 2.1 Core, což značí, že se do ní dostaly jen ty nejnutnější funkce. Ostatně, podobně je na tom i celá řada Galaxy M. Telefonu tak chybí např. Zabezpečená složka, nahrávání displeje i Always On režim, byť ten chybí i díky tomu, že telefon do výbavy nedostal Super AMOLED displej.

Domovská obrazovka, hlavní nabídka, lockscreen, zástupci v horní liště a editační režim Jinak je prostředí téměř identické se stávajícími modely řady Galaxy A. Pohotovostní režim můžete detailně upravit, v horní liště najdete zástupce rychlého spuštění i jezdce pro manuální korekci jasu. Hlavní nabídka se vysouvá ze spodní hrany nebo ji můžete otevřít samostatným tlačítkem. Aplikační výbava v ničem výrazně nevyčnívá. Čekejte standard od Samsungu, v němž je navíc snad jen klient Netflixu a FM rádio, které zahraje pouze s připojenými sluchátky.

Z obchodu od Samsungu si stáhnete schémata, tapety a balíky ikon Prostředí na první pohled vypadá svižně, jakmile si však omezíte přechodové animace mezi obrazovkami, přijdete na to, že spouštění aplikací (i těch systémových) trvá občas trochu déle, než by bylo zdrávo. A to se bavíme o čistém, sotva zaběhnutém, telefonu. Při navigaci telefonem nám také vadí to, že Samsung cela záměrně vynechal vibrační odezvu systémových ovladačů. Telefon totiž jinak při vyzvánění vibruje vcelku obstojně.

Webový prohlížeč, číselník, kalendář, kalkulačka, poznámky a editor zpráv Vibrační odezva citelně chybí u QWERTZ klávesnice, takže počítejte s velkou mírou překlepů. S vibracemi naštěstí nemají problém alternativní klávesničky z Google Play, takže doporučujeme nainstalovat nějakou jinou. Zadávání textů tak bude daleko přesnější. A protože na telefonu chybí přisvětlovací dioda i Always On režim, nemáte prakticky žádnou možnost jak zjistit zmeškané notifikace bez toho, aniž byste rozsvítili displej.

Klávesnici na šířku displeje by zachránila vibrační odezva, jenže ta se nekoná... Nadstavba je sice ořezaná, i tak však máte k dispozici schémata, herní režim Game Launcher, jednoruční mód ovládání displeje, funkci Dual Messenger (zdvojení klientů sociální sítí pro dva různé účty), systémová gesta, programovatelné boční tlačítko i režim Multidisplej...

Game Launcher, režim Multidisplej, Dual Messenger a mód pro jednoruční ovládání ...tedy základ, který by měl méně i středně náročným uživatelům bohatě stačit. Poslední update do telefonu dorazil v listopadu, v době testování v něm běžela aktualizace zabezpečení ze září, takže se musíte trochu uskromnit. Měsíční updaty zabezpečení jsou k dispozici jen u vybavenějších Samsungů.

Fotoaparát Čtyři objektivy, kvalita průměrná. Ani ve fotografické oblasti se telefon nemá čím vytáhnout. Hlavní 48MPx snímač se světelností F2.0 zní zajímavě, pomáhá mu ještě 8MPx širokáč (F2.2) se 123° záběrem scény. Zbylé dva objektivy však příliš nestojí za řeč. Jedná se o dva 2MPx snímače se světelností F2.4. Jeden poslouží jako makro, druhý rozmaže pozadí při focení v režimu Živého zaostření.

Rozhraní fotoaparátu a dostupné fotorežimy Fotoaplikace vypadá jako u jiným modelů řady Galaxy, ovšem chybí v ní doplňková nastavení i některé fotorežimy. Ve fotorežimu Pro si toho mnoho navíc nenastavíte, slow-mo chybí úplně, stejně jako módy Hyperčas a Noční režim. Při focení v noci tedy počítejte s tím, že kvalita snímků půjde výrazně dolů. Naopak hlavní foťák na sluníčku produkuje povedené fotografie se slušným dynamickým rozsahem a uvěřitelnými barvami.

Rozlišení fotografie upravíte v nastavení poměru stran, fotit můžete i s různými filtry a efekty Ultraširokoúhlý fotoaparát můžete přijít vhod dost často, jeho kvalita je však spíše podprůměrná. To stejné platí i o makru, které je u telefonu spíše jen do počtu. A objektiv rozmazávající pozadí? To zvládá i selfie kamerka čistě softwarově. Vzato kolem a kolem, odpovídá kvalita fotografií cenové relaci, fotoaparát je všestranný, ale nemůžeme se ubránit dojmu, že má foťák rezervy doslova ve všech oblastech. Ukázkové fotografie:

Porovnání 12MPx a 48MPx fotografie

Zoom nevalné kvality je pouze 8× digitální

Fotka pořízená hlavním a ultraširokoúhlým fotoaparátem

Ukázkové fotografie za slunečného počasí

Ukázkové fotografie pořízené za šera



Ukázkové fotografie z interiéru

Ukázkové noční fotografie



Ukázkové makro

Fotografie pořízené v režimu Živého zaostření Selfie kamerka umístěná v průstřelu má rozlišení 13MPx (F2.2) a za dobrého světla pořizuje slušné snímky, stačí však trochu méně světla, a do fotek se vkrádá šum a detaily se slévají. Absence automatického zaostřování má také výrazný podíl na tom, že selfíčka nebudete chtít nikde vystavovat, maximálně na sociální sítě, kde všechny fotografie i tak podléhají kompresi. Ukázková selfie:

Videa můžete natáčet maximálně ve Full HD rozlišení s 30 fps. Nečekejte žádné detailní nastavení a volby, za dobrého světla snesou videa srovnání s fotografiemi, jakmile se začne stmívat, jsou videa dost rozmazaná. Navíc citelně chybí stabilizace obrazu, takže i při letmém pohybu při natáčení je záběr poměrně nepříjemně roztřesený. Ukázková videa: