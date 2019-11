RECENZE: Samsung Galaxy A30s – ořezaný Galaxy A50 s nadsazenou cenou

Plusy Super AMOLED displej s automatickým jasem

Plnohodnotný Dual SIM

Povedený design a barevné podání

Trojitý fotoaparát s přisvětlovací diodou

Čtečka otisků v displeji Minusy Hrubší matice displeje, viditelný rastr

Zcela uměle chybí Always On režim

Pomalejší reakce prostředí

Záď extrémně náchylná na otisky prstů

Nadsazená cena ? 4 /10 Hodnocení

redakce Samsung představil letošní řadu Galaxy A hned začátkem roku, ovšem na podzim přišel na trh s inovovanými modely, které v názvu „dovybavil“ o písmenko S. Na český trh se však počítalo pouze s „eskovými“ áčky, jejichž předloha se na našem trhu neprodávala. A to splňuje pouze jediný smartphone Galaxy A30s, na něhož se detailněji zaměříme v dnešní redakční recenzi. Testovaný model se ukázal jako průměrný zástupce střední třídy, který doplnil mezeru mezi modely Galaxy A40 a Galaxy A50, byť to tak z označení úplně nevyplývá. Nejvýraznější změnou je design zadní strany, který společně se zelenou barevnou variantou vypadá velmi netradičně. Trojitý fotoaparát Samsung přebral od modelu Galaxy A50, AMOLED displej, byť s nižším rozlišením, však i nadále zůstává. Proč však telefonu, zcela uměle, chybí Always On režim? Samsung Galaxy A30s katalog rozměry a hmotnost: 159 × 75 × 7,8 mm, 166 g

displej: 6,4", kapacitní Super AMOLED, 720 × 1 560, 268 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 3 072 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Samsung Exynos 7904 (2× Cortex-A73, 2 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 25MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk ?

vybavenost 4/6

výhodnost ?

žádanost cena: až Recenze Samsung Galaxy A30s pokračuje v následující kapitole.

Design Zelená je (také) dobrá. U Samsungu Galaxy A30s vás design zaujme hned na první pohled. Jihokorejci zůstávají u plastové konstrukce „3D Glasstic“, která má co nejvíce imitovat vysoce leštěné sklo. Novinkou jsou však geometrické vzory na zádi, které kryt rozdělují do čtyř oblastí, které mají diametrálně odlišené odlesky.

Pohled na přední a zadní stranu Galaxy A30s, telefon jsme otestovali v atraktivní zelené barevné variantě Testovanému smartphonu to sluší náramně, zvláště pak v kombinaci nejaktraktivnější zelené barevné varianty. Černá a bílá vypadají oproti zelené úplně obyčejně. Lesklá záď vypadá nejlépe při vybalení z krabice, okamžitě na ní ulpívají otisky prstů, které jsou dost vidět. Záda budete utírat do trička i několikrát do hodiny! Škoda, že Samsung do základního balení nepřidal hadřík. Zadní část je směrem ke krajům příjemně zaoblená, což pomáhá k pohodlnějšímu držení telefonu v dlani.

Zadní kryt má velmi zajímavé odlesky, které se ve všech čtyřech segmentech liší. A za odrazy stojí i typ a míra okolního osvětlení Nepatrně vystouplý fotomodul umístěný v levém horním rohu má za následek to, že se telefon při psaní SMS zprávy na stole poněkud výrazněji kolébá. Samsung vsadil na stejnou kombinaci snímačů, jako u vybavenějšího Galaxy A50. Hlavní 25MPx snímač (F1.7) doplňuje 8MPx ultraširokoúhlý snímač a 5MPx kamerka pro rozmazání pozadí. Místo ní bychom si však dokázali představit daleko lépe využitelný teleobjektiv. Pod fotoaparáty se krčí přisvětlovací dioda.

Detaily - trojitý fotoaparát, boční tlačítka a tenký profil telefonu s tloušťkou 7,8 mm Na spodní hraně je připraven konektor USB-C pro datové přenosy a nabíjení. 15W adaptér dostanete přímo v základním balení. Stejně tak sluchátka, která patří do 3,5mm jacku. Vedle konektorů najdete ještě mikrofon (sekundární pro filtraci šumu sídlí na horní hraně) a hlavní reproduktor. Ten zahraje dostatečně hlasitě, což platí pro hudbu i vyzvánění, ovšem nějakou výraznější kvalitu od něj nečekejte. Nevyměnitelná baterie má kapacitu 4 000 mAh.

Na spodní hraně je k dispozici USB-C konektor, 3,5mm jack a hlavní reproduktor Na levém boku smartphonu je v plastovém rámu zasazen šuplík se dvěma pozicemi pro nanoSIM a se samostatným slotem pro microSD kartu. Plnohodnotný DualSIM však sráží to, že je šuplík na levém boku naomak trochu ostrý, což není zrovna dvakrát ideální stav. Na pravém kraji hledejte dobře vystouplé regulátory hlasitosti a zamykací klávesu. Telefon se drží pohodlně i v menší dlani, ovšem při běžném používání trochu podkluzuje. Doporučíme tedy hned ze startu Galaxy A30s dovybavit alespoň o základní silikonový obal.

Základní balení a vše, co v krabici najdete V základní krabici Samsungu Galaxy A30s najdete mimo telefonu základní pecková sluchátka, USB-C kabel, 15W adaptér typu Adaptive Fast Charging, špendlík a základní uživatelskou příručku.

Displej AMOLED je největším plusem i negativem zároveň. Pokud Samsung v řadě Galaxy A použije nižší číselné označení nebo nakonec přidá nějaké písmenko, zavání to zejména tím, že telefon přijde o Super AMOLED displej. U Galaxy A30s se to naštěstí nestalo. Použitý panel dostal úhlopříčku 6,4" displej v poměru stran 19,5:9. Protažený displej při běžném používání nijak zásadně nevadí, na druhou stranu, na bezproblémové jednoruční ovládání to už nebude. Palcem se bez přehmatu do horní části displeje nedosáhnete.

Použitý 6,4" Super AMOLED je dost protažený do výšky, palcem jedné ruky jej tedy celý neobsloužíte Displej typu Infinity-V dostal véčkový výřez pro 16MPx selfie kamerku a také výrazně zaoblené rohy, které sice doplňují zakulacené hrany telefonu, v levém horním rohu vám však často přijde, jakoby bylo notifikačních ikon tolik, že se musí nějaké další „schovávat“ i za zakulaceným rohem. ​

Jemnost displeje je hraniční, zejména u systémových ikon si všímáme neostrosti a lehkého rozmazání. Softwarové ovladače pod displejem bohužel nevibrují, a to ani přesto, že telefon při příchozím volání nebo při hraní her vibruje dost výrazně Spíše než tento nedostatek však bude vadit použité rozlišení 1 560 × 720 pix. Na tak velké displejové ploše nám z toho vychází jemnost 268 ppi, která už je dost hraniční. Na displeji si všímáme drobné neostrosti a při pohledu na ikony můžete již na první pohled spatřit náznak displejové mřížky a nevyhlazených hran. A to není zrovna dvakrát ideální. Nenáročným uživatelům to možná vadit nebude, ale jakmile si neostrosti jednou všimnete, budete na ní opětovně zaměřovat svou pozornost.

Ve véčkovém výřezu najdete 16MPx selfie, optická čtečka otisků prstů používá zelené světlo a dočasně jas displeje přepne na velmi vysokou úroveň V nastavení jsou k dispozici dva displejové režimy, můžete si upravit teplotu bílé i jednotlivé odstíny RGB. Filtr modrého světla uvolní očím při práci v noci, ovšem i přes maximální úroveň displej stále dost svítí. Utlumení modré je u řady Galaxy S a Galaxy Note daleko výraznější. Noční režim převede bílá pozadí v systému do černé, a ušetří tak cennou baterii. Před nalepením fólie na displej je třeba zvolit vyšší dotykovou citlivost, jinak budete muset na displej dost tlačit.

Rozdíl mezi světlým a tmavým režimem Adaptivní jas se velmi dobře stará o to, aby byl displej za všech světelných podmínek dobře čitelný, ručně přes horní lištu jsme do jasu panelu zasahovali jen minimálně. Součástí displeje je i optická čtečka prstů se zeleným prosvětlením, která subjektivně funguje docela svižně. Vypozoroval jsem však, že během dne čtečka reagovala na první přiložení, zatímco ráno a k večeru jsem prst musel přikládat několikrát a často bez úspěchu. Dejte si pozor na to, že při odemykání čtečkou se displej velmi jasně rozzáří, a to i tehdy, máte-li ručně jas nastaven na absolutním minimu.

Volba displejového režimu a úprava teploty bílé a intenzity RGB Dalším kompromisem bude prakticky nulová představa o zmeškaných událostech a příchozích notifikacích, dokud displej nerozsvítíte dvojitým poklepáním nebo zamykací klávesou. Notifikační dioda telefonu chybí a zcela nepochopitelně se nedostalo ani na Always On režim. Podle našeho názoru zcela uměle, protože z pohledu displejové technologie nevidíme žádný důvod, proč by měl tento režim telefonu chybět. Různé AOD režimy, které jsou ke stažení na Google Play, plní funkci jen částečně, navíc dost zatěžují baterii.

Hardware Na papíře slušný, ale ve skutečnosti... Výpočetní výkon telefonu zajišťuje známý osmijádrový Exynos 7904, který nabídne dvě výkonová jádra Cortex-A73 o taktu 1,8 GHz a šest úspornější jader Cortex-A53 o taktu 1,6 GHz. Čipset je doplněn grafickým adaptérem Mali-G71 a 4GB operační pamětí. Základní hardware je tedy nachlup stejný jako u číselně výše postaveného Galaxy A40. V Antutu telefon získal pouze 110 bodů, což je i na střední třídu už trochu málo.

Výsledek benchmarku Antutu a detaily procesoru v CPU-Z Grafický čip si poradil i s náročnějšími hrami bez problémů, přes střední grafikou kvalitu ve hrách se však dostanete jen zřídka. Fortnite s telefonem kompatibilní není, zato PUBG běží bez větších problémů na střední kvalitu. Počítejte ale s výraznějším zahříváním zadního krytu, které však na hratelnost nemělo výraznější vliv. Karetní Hearthstone, který pověst ne příliš dobře optimalizované mobilní hry, měl trochu delší načítání, jinak však byla hratelnost bezproblémová. U závodního Asphalt 9 jsme si všimli občasného krátkého zaseknutí hry při rychlém načítání textur, pokud s autem jedete velmi rychle.

PUBG na střední detaily a Hearthstone byly hratelné bez problémů, jen se hry dost zdlouhavě načítaly. U Asphalt 9 si však už povšimnete občasného zaseknutí obrazovky Při běžném používání telefonu má čipset viditelné rezervy. Systémové aplikace často startují neúměrně dlouho, a občas se spouštěné aplikace zacyklí. Třeba takový Google Play nemá problém spouštět sám sebe v sobě, takže vám přes displej bude neustále běhat bílá obrazovka zprava doleva. A pokud chcete s telefonem něco dělat při stahování doplňkových souborů z Google Play, obrňte se trpělivostí. I samotné „oživení“ telefonu někdy trvá neúměrně dlouho. Stisknete zamykací klávesu a nic se hned zdánlivě neděje, tak ji stisknete znovu. Za chvíli se však displej rozsvítí a zase zhasne. Zhruba 2× denně mě toto chování telefonu doslova vytáčelo doběla.

Několikrát se nám takto zacyklil Google Play. Zprava doleva běhala bílá obrazovka bez jakéhokoliv obsahu Průměrně využití operační paměti v rámci 24 hodin bylo 2,2 GB, takže určité rezervy zde ještě byly. Méně náročnější hry se v paměti neudržely déle než půl hodiny, u těch graficky náročnějších byl interval ještě kratší. Opětovné načtení her dlouho minimalizovaných na pozadí při jejich spuštění z obrazovky posledních aplikací trvalo neúměrně dlouho, maximem bylo 15 vteřin. ​

Správce RAM a statistiky zaplnění operační paměti za 24 hodin Interní úložiště telefonu je 64GB, po prvním spuštění máte k dispozici zhruba 50 GB volného místa, a s tím už se dá pracovat. Ještě když k tomu připočteme podporu microSD kare (až 512 GB)t. Paměťovky mají vlastní slot, takže nezabírají ani jednu ze dvou pozic pro nanoSIM karty. Chování jednotlivých karet (volání, zprávy, internet) si snadno upravíte ve Správci SIM v nastavení. Navolíte si zde, která karta poslouží pro mobilní data, pro odchozí volání, a která pro odeslání SMS. Pokud se nerozhodnete explicitně, můžete si kartu vybrat až při vytočení, resp. odesílání SMS.

Systémový správce SIM karet Na příjmu jsou jinak obě SIM karty zároveň. Pokud na jedné probíhá hovor, druhá se tváří jako nedostupná (telefon má pouze jedno rádio). Lze však nastavit podmíněné přesměrování, takže se vám při nedostupné SIM2 bude na SIM1 indikovat souběžné volání. Toto nastavení však nefunguje u všech kombinací operátorů, můžete se stát, že s přesměrováním nepochodíte. Pochválit musíme i výrazné vibrace při příchozích hovorech a notifikacích, je však škoda, že softwarová klávesnice ani systémové ovladače vibrace nedoprovází.

Nastavení připojení, nechybí zde ani podpora NFC pro mobilní platby U T-Mobilu nám fungovalo volání přes LTE sítě (VoLTE), v podmínkách s horším signálem jsem několikrát úspěšně použil VoWiFi. Je však třeba hlídat vzdálenost od směrovače, v jednou čárkou na Wi-Fi si totiž nezavoláte. Samotná kvalita hovorů byla dostatečná, a to i včetně hlasitosti ve sluchátku. Protistranu jsem vždy dobře slyšel. V mobilních sítích můžete počítat s datovými přenosy přes LTE, alternativně přes Wi-Fi. Lokální přenos souborů obstará Bluetooth 5.0 nebo Wi-Fi Direct. NFC zase využijete pro mobilní platby Google Pay. GPS neměla problém s rychlou lokalizací ani uvnitř budov.

Rozpoznávání obličeje funguje i s brýlemi, přidáváme otisk prstu Čtečka otisků funguje vcelku svižně, subjektivně rychleji než poddisplejová čtečka u Galaxy A50, a také přesněji. Telefon se odemkne i po přiložení prstu při zhasnutém displeji. Jakmile vezmete telefon do ruky, na vypnutém displeji se vám objeví logotyp čtečky. Otisky můžete použít i pro vstup do soukromé části Androidu s vlastními soubory a aplikacemi, u tzv. Zabezpečené složky, nebo jako ověření rodiče při opuštění Dětského režimu. Alternativou je sken obličeje, který dokáže rozpoznat obličej i s brýlemi, musíte jej však nejprve s brýlemi i naskenovat, a v posledním kroku brýle sundat. Větší úroveň zabezpečení však poskytuje čtečka otisků.

Spotify, nastavení zvukových efektů a FM rádio s nahráváním ve formátu *.m4a Reproduktor je na poslech hudby nepoužitelný, chybí mu jakékoliv basy, samotný výstup zní dost plechově. Při vyšších hlasitostech rezonuje, což vám bude trhat uši. Daleko lépe uděláte, když si hudbu poslechnete přes sluchátka, ta základní nám však v uších moc nedržela. Po zapojení headsetu si můžete aktivovat efekt Dolby Atmos, a poslech je příjemný se slušnými basy a uhlazenými výškami, ještě když si výstup doladíte v systémovém ekvalizéru. Po zapojení sluchátek se můžete zaposlouchat i do FM rádia.

Správce baterie vám ukáže, které vaše aplikace či systémové součásti jsou nejžravější Telefon je osazen, na dnešní dobu, průměrnou baterií o kapacitě 4 000 mAh, která však telefon s HD displejem zvládne udržet při životě až dva a půl dne (při nenáročném využívání), případně celý den, pokud telefon vůbec nedáte z ruky. Přibalená 15W nabíječka vám nabije třetinu baterky zhruba za půl hodinu, takže si přes obědovou pauzu telefon dobijete ccaa půlden dalšího používání. Případně jsou k dispozici dva úsporné režimy. Z nuly na sto dobijete A30s za hodinu a 36 minut.

Software One UI a spousta funkčních přídavků. Samsung v telefonu vsadil na Android 9.0 Pie s osvědčenou nadstavbou One UI 1.5. Prostředí tedy vypadá stejně jako u všech novodobých Samsungů. Můžete si jej tedy přeskinovat staženými schématy, tapetami nebo balíky ikon. Hlasový asistent Bixby je v systému k dispozici, ovšem není integrován nijak agresivně, takže jej můžete vcelku pohodlně deaktivovat. Z editačního režimu domovské obrazovky (gesto dvěma prsty pro oddálení) doporučíme jeho kartu Bixby Home, která je úplně vlevo, ručně deaktivovat. No, a když si Bixby vůbec nespustíte, máte po starostech. Česky stejně stále nehovoří.

Domovská obrazovka, editační režim, obchod se schématy, Nastavení a lišta s rychlými zástupci... V horní výsuvné liště najdete slušnou porce zástupců rychlého spuštění, která se mezigenerační rozšířila o několik novinek. Tou hlavní je položka Odkaz na Windows, což není nic jiného než připojení telefonu k aplikaci Váš Telefon ve Windows 10. Další přídavkem je skener QR kódů, který využije defaultní aplikaci fotoaparát. Z horní lišty si můžete dále spustit svítilnu, aktivovat úsporný režim, vstoupit do Zabezpečené složky, aktivovat Dolby Atmos do sluchátek nebo přepnout na předinstalovaný Dětský režim. V něm můžete dětem omezit přístup k aplikacím, souborům a kontrolovat, jak dětský režim využívají.

...kde se nově objevuje čtečka QR kódů nebo funkce Odkaz na Windows. Přes horní lištu můžete dále rychle zapnout úsporný režim V rámci aplikační výbavy čekejte standard od Samsungu, v němž je navíc FM rádio, Netflix a Spotify. Streamovanou hudbu si pustíte ve free režimu po registraci, do Netflixu už bude třeba platební kartu zadat, abyste si mohli vychutnat krátké zkušební období. Nastavení je řazeno poměrně přehledně, pokud jste již nějaké Samsungy používali, budete zde jako doma. Je ale škoda, že nadstavba One UI se u Galaxy A30s nedokáže prodat, chybí ji svižnost a optimalizace srovnatelná dřívějšími modely řady Galaxy A.

Hlavní aplikační nabídka a systémový Dětský režim s rodičovskou kontrolou Zasekávání, zdlouhavé načítání aplikací bude na denním pořádku, a to jsme měli systém zaplněný jen několika aplikacemi. V případě větší zaplnění pamětí bude odezva telefonu zřejmě ještě horší. V průběhu dlouhodobého testování nám na telefon nedorazila žádná aktualizace, takže je v prostředí k dispozici stále úroveň zabezpečení ze srpna. Máme ale listopad, a už by to pomalu chtělo nějaký aktuálnější bezpečnostní update...

Fotoaparát Sázka na osvědčenou trojici. Samsung u Galaxy A30s použil nachlup stejné sestavení fotoaparátů jako u půl roku starého Galaxy A50. Základním foťákem je 25MPx snímač (F1.7), který je doplněn 8MPx širokáčem (F2.2) a 5MPx kamerkou pro hrátky s rozmazaným pozadím. Samsung tedy příliš neexperimentoval, na druhou stranu, místo ultraširokoúhlého objektivu by se lépe hodil zoomový objektiv, a rozmazání snímaných objektů dnes již celá řada smartphonů zvládá softwarově.

Rozhraní fotoaparátu. Umělá inteligence se vcelku úspěšně stará o rozpoznávání scén Fotoaplikace je prakticky stejná jako u jiných modelů od Samsungu, umělá inteligence se stará o úpravu nastavení fotoaparátu podle rozpoznaných typů scén, Mezi objektivy přecházíte dvěma tlačítky v pravé části hledáčku, vedle kterých jsou i další fotorežimy. V režimu Pro dostanete navíc volby pro korekci expozice, vyvážení bílé, měření a ruční nastavení hodnoty ISO. A zatímco rozlišení videa si nastavíte, u fotografií to stále není možné. Ovšem, to se nevztahuje jen na Galaxy A30s, ale na všechny Samsungy s Androidem 9.0 Pie. A náprava je, zdá se, v nedohlednu.

Funkce AR Emoji a tvorba vlastních výtvorů, které můžete přikládat např. do Messengeru nebo WhatsAppu A jak hodnotíme kvalitu fotografií? Spíše jako slabší průměr. Při prohlížení v mobilu vypadají pořízené fotky docela slušně, jakmile je ale promítnete na počítači nebo televizi, do popředí okamžitě vystoupí všechny nedostatky. I za denního světla ve fotkách objevíte vyšší úroveň šumu, schází detaily, které se, zvláště v případě drobných objektů, slévají. Širokoúhlý objektiv je na tom kvalitativně ještě hůře než hlavní snímač, a na výstupu z něj lezou opravdu nepovedené a rozmazané fotografie. Ukázkové fotografie: Makrosnímky jsou vcelku slušné ale s malou úrovní hloubky ostrosti

Snímači často dělá problém správně zaostřit a také snímání většího počtu drobných objektů. Z listů a větví na posledních dvou fotkách zbyla jen mazanice

Fotografie v interiéru, intenzita barev se vytrácí, objevuje se výraznější šum

Základní a ultraširokoúhlý snímek - zataženo, polojasno, noc a interiér

Oční snímky jsou, de facto, kompletně zahaleny do šumu šumu

LED přisvětlení v noci osvětlí jen objekty cca do dvou metrů Líbit se vám budou fotky jen v absolutně ideálních světelných podmínkách, na které však na podzim těžko narazíte. Kvalitou nepřekypují ani noční snímky s přemírou šumu, na nějaký samostatný noční režim rovnou zapomeňte. A při používání telefonu se nebude chtít chválit ani selfíčky, za šera jsou fotky dost zamlžené a zrnité, což platí i při focení selfie v interiéru. A chybí i možnost rozostření selfie, které mnohé smartphony zvládají softwarově. Ukázková selfíčka:

Selfie za zatažené oblohy, v noci a v interiéru. Fotoaparát se příliš nevyznamenal. Fotkám chybí ostrost a jsou výrazně zašuměné Navíc, foťák má často problém s automatickým zaostřováním, zejména bližších objektů. Často mu musíte pomoci ručně, při focení detailů má hlavní snímač poměrně malou hloubku ostrosti, výrazný bokeh se nemusí líbit úplně každému. Paradoxně nejlépe si foťák vede při natáčení Full HD videí s 30 fps, ovšem musíte hlídat automatické zaostření, které je občas úplně mimo. Pokud ostrost hlídat nebudete, můžete se stát, že budete mít polovinu videa rozostřenou. Fotoaparát je u testovaného telefonu skutečně jen do počtu. Ukázkové video:

žádanost cena: až Z našeho pohledu by pro Samsung bylo lepší zlevnit Galaxy A50 o patnáct stovek (což by telefonu výrazně zlepšilo poměr výkon/cena) a ušetřit nemalé prostředky z vývoje nového smartphonu, než nabízet o 2 tisíce levnější model, který prakticky nepřináší nic nového a jen rozdrobuje už tak hojně obsazené portfolio řady Galaxy A. Za sedm tisíc má telefon a příliš negativ, a samotná cena 6 999 Kč je opět vyšší, než bychom si při pohledu do specifikací představovali. Samsung Galaxy A50 katalog | recenze rozměry a hmotnost: 159 × 75 × 7,7 mm

displej: 6,4", kapacitní Super AMOLED, 1 080 × 2 340, 403 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Samsung Exynos 9610 (8× null, 2 GHz)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 25MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 59 %

vybavenost 3,3/6

výhodnost cena: až Mnohem lepší alternativou je Galaxy A50, který se po půl roku aktualizací zbavil úvodních neduhů, má jemnější displej, větší výkon a podporu Always On. Konkurence v podání jiných značek je navíc levnější a vybavenější, a Galaxy A30s zůstává ve slepé uličce. Hlavní konkurenti: Redmi Note 7 katalog | recenze rozměry a hmotnost: 159 × 75 × 8,1 mm, 186 g

displej: 6,3", kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 340, 409 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (600|150 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 660 (8× Kryo 260, 2 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 48MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 63 %

vybavenost 4,9/6

výhodnost cena: až Xiaomi Mi A3 64GB katalog | recenze rozměry a hmotnost: 154 × 72 × 8,5 mm, 174 g

displej: 6,1", kapacitní AMOLED, 720 × 1 560, 282 PPI

sítě: GSM, WCDMA, HSPA, LTE (600|150 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 4 030 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 665 (8× Kryo 260, 2 GHz, 11nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 48MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 67 %

vybavenost ?

výhodnost cena: ještě se neprodává Pořiďte si podobný model na Alza.cz Nokia 7.1 (Dual SIM) katalog | recenze rozměry a hmotnost: 150 × 71 × 9,1 mm, 160 g

displej: 5,8", kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 280, 435 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (300|50 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (400 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 3 060 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 636 (8× Kryo 260, 2 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 8.1 (Oreo)

fotoaparát: 12MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 63 %

vybavenost 4,4/6

výhodnost cena: až Plusy: Super AMOLED displej s automatickým jasem

plnohodnotný Dual SIM se samostatnou pozicí pro microSD

povedené geometrické vzory na zádech

povedená zelená barevná varianta

trojitý fotoaparát s přisvětlovací diodou

čtečka otisků zabudovaná v displeji Minusy: hrubší matice displeje, zobrazená grafika není úplně ostrá

chybí vibrační odezva klávesnice a softwarových ovladačů

postrádáme nofitikační diodu

zcela uměle chybí Always On režim

pomalejší reakce prostředí, delší načítání a zacyklení aplikací

záď je extrémně náchylná na otisky prstů

nadsazená pořizovací cena Verdikt: Doplňkový model řady Galaxy A, který vyplňuje mezeru mezi Galaxy A40 a Galaxy A50. Spíše podprůměrný model srážejí zejména uměle vytvořené nedostatky.