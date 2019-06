RECENZE: Samsung Galaxy A40. Seznam má svůj první smartphone. Co to vlastně znamená?

Plusy Kompaktní rozměry, dobře se drží v dlani

Samsung na českém trhu letos prodává hned několik nových „áček", a jedno z nich, druhé nejméně vybavené, jsme v redakci důkladně otestovali. Celým názvem se jedná o Samsung Galaxy A40 (Seznam.cz Edition), a když si odmyslíte nadstavbu aplikací od Seznamu, platí recenze bez jakýchkoliv výjimek i pro základní Galaxy A40. Galaxy A40 je slušný smartphone střední třídy, který uspokojí potřeby a nároky běžných uživatelů i s nějakým tím bonusem navíc. Navíc telefon padne výborně do ruky. Galaxy A40 toho má překvapivě dost společného s Galaxy M20. Je jen menší, a také nabízí kapacitě menší baterii. Na druhou stranu dostala Super AMOLED displej, kvalitnější selfie kamerku a novější Android. A to stojí jen o pětistovku více. Překoná Galaxy A40 v poměru výkon/cena zmiňovaný Galaxy M20, a jak moc velkým zásahem do systému jsou aplikace od Seznamu? Samsung Galaxy A40 katalog rozměry a hmotnost: 144 × 69 × 7,9 mm, 140 g

displej: 5,9'', kapacitní Super AMOLED, 1 080 × 2 340, 437 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 3 100 mAh

procesor: Samsung Exynos 7904 (8× Cortex-A73 + A53, 1,8 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 16MPx (4 640 × 3 480), video (3 840 × 2 160), blesk

displej: 5,9'', kapacitní Super AMOLED, 1 080 × 2 340, 437 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 3 100 mAh

procesor: Samsung Exynos 7904 (8× Cortex-A73 + A53, 1,8 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 16MPx (4 640 × 3 480), video (3 840 × 2 160), blesk 77 %

vybavenost 3,4/6

výhodnost cena: až Celou recenzi Samsung Galaxy A40 si přečtěte následujících listech.

Design Padne výborně do dlaně! Čím větší číselné označení, tím větší rozměry, i tak by se daly parafrázovat letošní modely řady Galaxy A od Samsungu. Samsung i nadále vsází na materiálové označení „3D Glasstic“, což není nic jiného, než vysoce leštěný plast, který má na zadní straně co nejvíce připodobňovat sklo. A to se telefonu poměrně dost dobře daří. Záda mají i své charakteristické odlesky, v případě námi testované černé barevné varianty jsou, podle míry dopadajícího světla, ve všech barvách duhy.

Samsung Galaxy A40 jsme otestovali v černé barevné variantě Samsung Galaxy A40 se svými rozměry 144 × 69 × 7,9 mm velmi dobře padne do dlaně, a bude tak imponovat zejména těm, kteří chtějí používat kompaktní smartphone. Při pohledu na 5,9" displej vypadá zmínění kompaktnosti jako čirý nesmysl, pokud však výrobce přidá minimální rámečky a selfie přesune do výřezu, smartphone výrazně shodí na rozměrech. Ještě když do celku započítáme nadstavbu One UI od Samsungu, která je dělaná přímo na ovládání jednou rukou. V případě Galaxy A40 do sebe vše zapadá na jedničku.

Přední strana s displejem je rovná, zadní zase zakulacená - to aby vám smartphone dobře padl do dlaně. Na spodní hraně nechybí USB-C, hlavní reproduktor a 3,5mm jack Sekundární mikrofon na horní hraně doplňuje primární mikrofon na hraně spodní, vedle něhož se našlo místo pro dost hlasitý reproduktor, 3,5mm jack a pro USB-C. Tedy nic, co bychom neznali z ostatních modelů letošní řady Galaxy A. Levý bok zdobí obří šuplíček pro dvě SIM karty ve velikosti nano, k nimž můžete do samostatného slotu přidat i microSD kartu. Pravý bok je doménou dobře ovladatelných regulátorů hlasitosti a zamykacího tlačítka. Obě klávesy jsou dostatečně vystouplé a jejich stisk následuje hlasité cvaknutí. Zase však máte jistotu, že jste tlačítka skutečně stiskli.

Z levého boku vysunete masivní šuplík, do něhož dáte ke dvěma nanoSIM kartám i microSD Zadní plastová strana je směrem ke krajům zakřivená, aby záda co nejvíce kopírovala profil dlaně. Vyjímá se na ní duální fotoaparát, který se krčí v levém horním rohu. Hlavní 16Mpx snímač (F1.7) doplňuje sekundární 5Mpx ultraširokoúhlý snímač. Do celku vhodně zapadá i přisvětlovací dioda, která je zarovnaná s okolním povrchem. Uprostřed zad je připravená jen lehce zapuštěná čtečka otisků prstů. Díky vysokému lesku zad však musíte počítat s tím, že na nich budou hojně ulpívat otisky prstů.

Lesklou zadní stranu zdobí duální fotoaparát a čtečka otisků prstů Celek je dostatečně kompaktní, telefon není ani těžký a rozměrný při přenášení v kapse u kalhot. Při ovládání jednou rukou zase pohodlně obsáhnete palcem boční tlačítka i větší část displeje. Samsung v rozhraní One UI stejně většinu prvků přesunul do spodní části displeje, takže efektivní jednoruční ovládání není žádným problémem.

Přebal od Vodafonu a pohled do základní krabice Součástí základního balení je mimo telefonu 15W adaptér Adaptive Fast Charging, USB-C kabel, základní pecková sluchátka, špendlík pro vytažení bočního šuplíku a rychlá uživatelská příručka.

Displej AMOLED se stává standardem. Výrobce v případě Galaxy A40 vsadil na AMOLED displej, který se u modelů střední třídy od Samsungu pomalu stává standardem. V kompaktnějším těle tak zbylo místo pro 5,9" Super AMOLED typu Infinity-U, v jehož výřezu je umístěna 25MPx selfie kamerka. Samotný panel dostal rozlišení 2 340 × 1 080 pix, což vyústilo v dostatečnou jemnost 437 ppi. Svrchní ochranu obstarává sklo Gorilla Glass 3.

Samsung u Galaxy A40 vsadil na 5,9" Super AMOLED displej Displej se opět pyšní velmi absolutní černou a velmi dobrou čitelností na přímém slunci, která jde na vrub adaptivnímu jasu. Automatiku můžete rychle povolit a deaktivovat v horní výsuvné liště, případně ji ještě ručně přidat nebo ubrat na jasu. Ovšem na přímém slunci automatiku nijak neztlumíte, když jezdce posunete, tvrdošíjně se vrátí zpět na maximum.

Prostředí můžete nechat ve světlém nebo přepnout na tmavý režim Zobrazovací kvalita je i tentokrát ovlivněna displejový mi režimy. Ten adaptivní se snaží o co nejlíbivější tóny, zejména vyzdvihuje modrou a zelenou. Navíc si můžete navolit teplotu bílé a jednotlivé tóny červené, modré a zelené. Nejreálnější barvy nabídne základní režim, který intenzitu sytých odstínů výrazněji utlumí. Displeji můžete ručně zvýšit dotykovou citlivost, takže na něj budete moci nalepit ochrannou fólii.

Displej má výřez pro selfie ve tvaru U, zakulacené rohy a systémové ovladače ve spodní liště Výřez v displeji, kterému Samsung až donedávna vzdoroval, můžete softwarově schovat. A protože černá se rovná vypnutým pixelům, nebude na vás takto schovaný výřez v noci „černě svítit“. V Nastavení můžete také jednotlivým aplikacím napevno přiřadit, aby se zobrazovaly na full screen nebo aby svou horní lištu zarovnaly těsně pod výřez.

Spuštění aplikace prostor okolo výřezu vyplňují černými pruhy, samotného výřezu se však můžete zbavit softwarově na úrovni systému. Prostor okolo selfie vyplní černé pruhy a řádek s notifikacemi se dostane až trochu níže Ovládací prvky se dostaly do spodní lišty v displeji, pozici zpětné šipky můžete prohodit s tlačítkem posledních spuštěných aplikací nebo přejít na dotyková gesta. I tak vám však na displeji zůstane spodní pruh se třemi šedými čárkami znázorňující pozice jednotlivých ovladačů. Z pohledu systémových úprav si můžete navolit velikost a styl fontu, příp. zvětšení systémových nabídek i mřížku na domovské obrazovce a v hlavní nabídce. Menší displej tak nutně nemusí znamenat i malé ikony aplikací...

Nastavení zobrazení, styl písma, filtr modrého světla, zvětšení rozhraní a úprava jasu v horní liště Řada Galaxy A je vždy ve znamení šetření, je však dobře, že Samsung z pohledu na obrazovou kvalitu ze svých standardů příliš neslevil. V nabídce tak nechybí ani filtr modrého světla, který se bude hodit v noci. I když, i tak displej stále dost svítí. Hodit se bude i tmavé systémové rozhraní, což by mohlo uspořit část baterie. Jindy bílá barva v systémových podnabídkách je totiž velkým žroutem energie.

Nastavení světlého/tmavého systémového režimu, možnost schování výřezu a úpravy ovladačů systému Jedinou vadou na kráse je chybějícíAlways On režim. Vůbec jsme nečekali, že by Samsung u smartphonů s AMOLED panely tento režim uměle odstranil. Přední strana telefonu vám tak nedá nijak vědět, že máte nepřečtené notifikace, bude třeba si pomoci aplikacemi třetích stran, např. Always On AMOLED - BETA. Můžete zkusit stáhnout i originální balíček od Samsungu, zřejmě ale pro telefon nebude k dispozici. Tedy, nám se jej přes Google Play stáhnout nepodařilo.

Hardware Známý čipset se 4GB RAM. Galaxy A40 běží na čipsetu, který Samsung ve střední třídě již několikrát použil. Jedná se o osmijádrový Exynos 7904, který nabídne dvě výkonová jádra Cortex-A73 o taktu 1,8 GHz a šest úspornější jader Cortex-A53 o taktu 1,6 GHz. Čipset je doplněn grafickým adaptérem Mali-G71 a 4GB operační pamětí.

Správce paměti, úložiště a baterie, výsledek v benchmarku Antutu Grafika si poradila i s náročnějšími hrami bez problémů, pojítkem je však kvalita grafiky nastavená maximálně na úroveň „střední“. Na rovinu je ale třeba zmínit, že kvůli grafice není s telefonem kompatibilní Fortnite, a chybí i podpora závodního Asphalt 9. Zato PUBG běží bez větších problémů na střední kvalitu. Počítejte ale s výraznějším zahříváním zadního krytu, které však na hratelnost nemělo vliv.

Fortnite nepodporuje grafický čip, zato PUBG byl hratelný bez problémů na střední kvalitu Operační paměť je 4GB, 372 MB si rezervuje grafický čip, zbytek pak využívá samotný systém. Průměrné využití RAM se na 24 hodin pohybovalo okolo 2,5 GB, takže rezervy zde jsou. I přesto se hry a aplikace spouštěné na pozadí poměrně rychle ukončují. Operační paměť je však pro potřeby telefonu dostatečná. A vystačíte si i s pamětí. Ta má kapacitu 64 GB, zhruba 15 GB zabírá systémová ROM, zbytek je vám plně k dispozici. Paměť můžete navíc rozšířit paměťovými kartami.

V Game Launcheru si můžete u jednotlivých her nastavit výkonový režim nebo se inspirovat pro stažení her dalších Konektivita zahrnuje podporu LTE, Wi-Fi, Bluetooth i NFC, což se může hodit pro placení mobilem. MirrorLink využijete pro zrcadlení mobilu do podporovaných palubních systémů u automobilů, v mobilu si můžete nakonfigurovat přímý tisk pomocí vybraných tiskových služeb. Každý větší výrobce nabízí svojí. Dále můžete přehledně spravovat chování dvojice SIM karet, tj. která z nich je použita pro mobilní data, a která pro odchozí volání a SMS. Případně můžete výběr učinit ať těsně před vytočením či odesláním textovky.

Průměrné využití RAM, Digitální pohoda mapuje vaše využívání telefonu, bohaté možnosti konektivity Telefon pracuje v režimu Dual SIM Active Standby, na příjmu jsou tedy obě karty najednou, jakmile na jedné probíhá hovor, druhá se tváří jako nedostupná. Pomoci si můžete podmíněným přesměrováním, které vám však mezi SIMkami různých operátorů zřejmě nepůjde nastavit. Telefon je plnohodnotný Dual SIM, takže i se dvěma vloženými nanoSIM kartami máte stále přístupný slot pro microSD.

Systémový správce SIM karet Zabezpečení telefonu zajišťuje sken obličeje, který dokáže rozpoznat obličej i s brýlemi, musíte jej však nejprve s brýlemi i naskenovat, a v posledním kroku brýle sundat. Čtečka otisků funguje svižně, rychleji než poddisplejová čtečka u Galaxy A50, a také přesněji. Telefon se odemkne i po přiložení prstu při zhasnutém displeji. Otisky můžete použít i pro vstup do soukromé části Androidu s vlastními soubory a aplikacemi, u tzv. Zabezpečené složky.

Nastavujeme rozpoznávání obličeje a čtečku otisků prstů, první spuštění Zabezpečené složky Telefon je osazen i spoustou snímačů, mimo čidlo pro měření okolního jasu nechybí proximity senzor, akcelerometr, magnetometr, senzor náklonu, orientace, gravitace a další.

Nastavení ekvalizéru, UHQ audio je k dispozici s efektem Dolby Atmos až po připojení sluchátek Hlavní reproduktor zahraje dostatečně hlasitě, což platí i pro vyzvánění. Při vyšších hlasitostech dochází k degradaci basové složky, hudbu tak raději poslouchejte se sluchátky. Nejen, že se můžete těšit na kvalitnější poslech doplněný režimem Dolby Atmos, počítat můžete i se zvýšením rozsahu až na UHQ Audio. Ekvalizér se postará úpravu podání basů, středů a výšek.

Správa baterie, možnosti úspory a optimalizace, nastavení výkonových režimů Smartphone je osazen baterií, která má, na dnešní poměry smartphonů, nevelkou kapacitu 3 100 mAh. Na jedno nabití vydržel telefon v průměru den a půl, není však problém telefon vybít i v rámci jednoho dne. S pohledem na baterii tedy panuje spíše zklamání. Raději bychom uvítali o pár milimetrů tlustší tělo, které by dovnitř umožnilo přidat kapacitně větší akumulátor. Jeden a půl den výdrže je však u letošních áček standardem.

Software Tady šéfuje Seznam! Na úvod začněme specifickými funkcemi v případě modelu Seznam.cz Edition. Pokud vás zajímá prostředí běžně prodávané Galaxy A40, odrolujte v této kapitole až za vodorovné oddělení. Při spuštění telefonu musíte absolvovat trochu jiný postup, protože se musíte přihlásit, nejen ke Google účtu, který vyžaduje i samotný Android, ale také k vašemu Seznam účtu.

Průběh prvního spuštění telefonu je trochu odlišný, než jsme zvyklí. Bez připojení k Wi-Fi či mobilním datům při úvodním nastavení bude z Galaxy A40 jen nefunkční těžítko. Nemáte jinou volbu než nechat nainstalovat aplikace od Seznamu Při úvodním spuštěním telefonu se do něj musí přes utilitu Knox Configure stáhnout profil Seznam 1.0, jehož součástí jsou tapety i předinstalované systémové aplikace. A zatímco ostatní Samsungy můžete nakonfigurovat i bez připojení k Wi-Fi nebo mobilním datům, u seznamácké edice to nejde. Krasty se domluvil s Alzákem. Testujeme Samsung Galaxy A40 Seznam.cz Edition Celé řešení vypadá podobně, jako byste do firemního MDM systému přihlašovali své soukromé zařízení (BYOD). Nedílným krokem před prvním spuštěním je i zadání vašeho Seznam účtu, k němuž telefon automaticky přihlásí veškeré aplikace od Seznamu. V podmínkách služby jsme se dočetli, že aktualizace profilu od Seznamu může probíhat i na pozadí. Telefon si tak sám čas od času může začít stahovat nové definice. A pokud aplikace od Seznamu odinstalujete, při dalším updatu profilu se znovu samy nainstalují. To jsme si vyzkoušeli při smazání aplikace Mapy.cz a ručně jsme vyvolali aktualizaci profilu. Bum! A byla zpět. A co na to říká Seznam.cz? „U společnosti Samsung jsme našli možné řešení, jak dostat do telefonů s OS Android ekosystém od Seznamu. Samsung jako jediný výrobce do svých mobilních zařízení integruje již ve výrobě řešení Samsung Knox. Tato platforma nabízí vlastní řešení pro hromadnou správu a zabezpečení mobilních zařízení. Administrátorská konzole Samsung Knox nám umožňuje rychlý a maximálně efektivní způsob, jak přiřadit Seznamem vytvořený profil stovkám či tisícovkám mobilních telefonů. Tyto telefony není třeba před prodejem vybalovat, stačí je jen dodat zákazníkům a po první aktivaci se skrze Samsung Knox spustí automatický proces, díky kterému se do nových telefonů nahraje celý ekosystém Seznamu. Jsme rádi, že Samsung měl odvahu razit novou cestu a posilovat konkurenci a volby pro zákazníka. Samsung je v tuto chvíli jediný výrobce na světě, který dokáže doručit aplikace Seznamu na novém zařízení k uživateli bez porušení smluvních podmínek se společností Google. Trh je v tomto směru stále hodně uzavřený, zdaleka nejde o volně konkurenční trh, a proto hledáme další a levnější možnosti, jak se dostat do telefonů s OS Android. Převážná většina výrobců mobilních zařízení, je v případě OS Android smluvně zavázaná k výhradní spolupráci se společností Google a žádný z těchto výrobců nesmí vyrábět zařízení s Android „Fork“. Byla by to sice jedna z možných cest pro Seznam, ale potíž je v tom, že bychom nezískali licenci na Google Play Store a bez přístupu k aplikacím o takové zařízení nebudou mít uživatelé nikdy zájem.“ Telefon nabízí vlastní zapínací a vypínací animaci, na plochu vám umístí vyhledávací políčko od Seznamu (místo vyhledávání na Googlu) a také seznamáckou tapetu na domovské obrazovce. Hned po aktualizaci profilu dojde ke stažení a instalaci těchto aplikací: Email.cz

Novinky

Seznam účet

webový prohlížeč Seznam.cz

TV Seznam

Jízdní řády

Sreality.cz

Pohádky

Sport.cz

TV Program

Garáž

Kupi.cz

Proženy

Sauto.cz

Sbazar

Super

Zboží

Mapy.cz

Seznam Zprávy V aplikaci Seznam účet můžete aktivovat dvoufázové ověření, vylepšit zabezpečení účtu, upravit osobní údaje, prohlížet aktuální místa přihlášení a nastavit chování dat a personalizace. Webový prohlížeč od Seznamu může sdílet hesla a rozečtené články na počítači s mobilem, chování je dost podobné jako u prohlížeče Chrome. Zbytek aplikací asi není třeba blíže představovat, protože jsou známé jako samostatné webyy pod hlavčkou seznamu. Část předinstalovaných aplikací však není nic jiného, než odkaz spuštěný v prohlížeči od Seznamu (Zboží, Garáž, Sbazar, a další).

Mezi předinstalované aplikace od Seznamu patří Email.cz, Novinky.cz, Seznam prohlížeč, TV Seznam, Jízdní řády, Sreality.cz... Z mého pohledu, jakožto majitele soukromého e-mailu na Seznamu, mi nevyhovuje odinstalace aplikací, které se mohou při budoucí aktualizaci profilu vrátit zpět. Používám aplikaci Mapy.cz, ale Proženy a Super.cz není moje „cílovka“, a je škoda, že Seznam nedá na výběr, co si chcete stáhnout. To je však i limitace Knoxu, který má nad zařízením, alespoň při pohledu na aplikace od Seznamu, výhradní kontrolu. ​

...a také Pohádky, Sport.cz, TV Program, Kupi.cz, Sauto.cz, Mapy.cz a Seznam Zprávy Pro Seznam.cz je speciální edice Galaxy A40 určitě cestou vpřed k vlastnímu vysněnému smartphonu. Může u svých uživatelů zabodovat, protože spousta z nich stále věří synonymu Seznam.cz = Internet. A my jim to rozhodně nemáme za zlé. Jistě, odeslání e-mailu, který se skutečně odešle, až bude telefon online, nebo stažené pořady z Televize Seznamu či Pohádky jsou sice fajn, ale pro koncového zákazníka stále nevidím žádnou přidanou hodnotu navíc.

Zbytek „aplikací“ jsou vlastně jen odkazy do prohlížeče od Seznamu Aplikace, které na Google Play ke stažení nejsou, jsou v telefonu stejně jen jako odkazy. A kdo chce, stejně si je stáhne samostatně. Další výhodou speciální edice je automatické přihlášení ke všem aplikacím pod vašim Seznam účtem, což uspoří spoustu času. Kdyby ale Seznam používal standardní přihlášení přes účty v Androidu (např. podobně jako Facebook a Messenger) a nepoužíval specifický přístup k přihlášení pro každou aplikaci zvlášť, tuto výhodu byste u speciální edice ani nepocítili.

Seznam profil, nastavení synchronizace a nakládání s daty. V telefonu si můžete vypnout i dvoufázové přihlášení nebo stahovat pořady ze Seznam TV, ne u všech ale pochodíte Za sebe bych si dovedl představit Seznam.cz Edici třeba o pětistovku levnější. To by mohlo být pro řadu uživatelů velké lákadlo, ještě když by Seznamu přibyli uživatelé jeho služeb na mobilu, což by se zase mohlo promítnout do většího zobrazování reklam, většího zhlédnutí videí, apod... Ani po testování Seznam.cz edice tedy nejsem přesvědčen, proč bych jako uživatel některých služeb od Seznamu (tedy zdaleka nikoliv všech) měl dát přednost Seznam.cz Edici místo běžně prodávané Galaxy A40. A zvědavi budeme i na vaše případné komentáře pod článkem. Samsung v Galaxy A40 vsadil na Android 9.0 Pie s grafickou nadstavbou One UI, která je uzpůsobena pro jednoruční ovládání. Všechny volby, okna a důležitá nastavení se tak budou nacházet ve spodní části displeje. Má to jen jednu drobnou nevýhodu - dejte telefon nemluvněti, a to vám klikáním na jedno místo na displeji přejde i do takových nabídek, o jejichž existenci jste neměli ani pramalé tušení...

Zamykací obrazovka, domovská obrazovka, seznam aplikací a obrazovka posledních spuštěných aplikací Prostředí vypadá stejné jako u řady Galaxy S10, tedy moderně a se zcela jasně barevně oddělenými základními aplikacemi. Brzy se je naučíte spouštět „poslepu“, jen podle barevného odstínu. Tuto základní barevnou „navigaci“ mohou zhatit systémová schémata, která umí upravit tapety, barvy prostředí, jednotlivých aplikací i ikony plochy. Ty si ostatně můžete stáhnout i samostatně.

Z Theme Storu si stáhnete placené a bezplatné tapety, schémata a balíky ikon Horní lišta nabídne rychlé přístupy ke spuštění vybraných funkcí, upravíte si zde i jas displeje případně vstoupíte do Nastavení. To je řazeno přehledně, a pokud byste snad něco nenašli „na první dobrou“, pomůžete si vyhledáváním. V základní aplikační výbavě od výrobce najdete minimum bloatwaru, Samsung již delší dobu některé své aplikace ani nedává do telefonu, ale raději je nabízí ke stažení z Galaxy Storu. A to se týká např. hudebního a videopřehrávače.

Správce souborů, webový prohlížeč, budíky, světový čas a kalendář Aplikační obsah od Samsungu navazuje na povinné tituly od Googlu a Microsoftu. Aplikace se točí zejména okolo organizace času, najdete zde přehledný kalendář přes celý displej, hlasový záznamník nebo poznámky Samsung Notes. Přehledný správce souborů doplňují budíky a časovač. K prohlížení webu je připraven prohlížeč od Samsungu, přes něhož si můžete i rychle stáhnout blokátory reklam, nebo Google Chrome. Ten zase vsází na synchronizaci hesel a stránek s desktopovým prohlížečem.

FM rádio zahraje pouze s připojenými sluchátky V aplikační výbavě nejvýrazněji vystupuje FM rádio, které vám zahraje až s připojenými sluchátky. Aplikace SmartThings a Galaxy Wearable umožní připojení k dalším zařízením, např. k chytrým hodinkám a náramkům. S Health se zase stará o monitoring vašich pohybových aktivit. Volání i zprávy obhospodařují známé aplikace od Samsungu. V telefonním seznamu oceníte rychlé posunutí do stran, které vyústí ve vytočení, resp. v rychlé psaní textovky.

Klávesnice je na displeji docela malá, vadily nám i časté překlepy bez vibrační odezvy. Raději si z Google Play stáhněte klávesnici jinou Klávesnice je však na displeji docela malá, takže budete telefon raději otáčet nabok. I tak se ale nevyhnete častějším překlepům, za nimiž stojí zejména chybějící vibrační odezva klávesnice. Doporučíme vám poohlédnout se po jiné, smartphone totiž při příchozích hovorech vibrovat umí, a klávesnici tuto funkcionalitu uměle odebrali.

Jednoruční režim a Multidisplej - současné zobrazení dvou aplikací najednou I když je smartphone dost kompaktní, výrobce přesto nabízí možnost jednoručního režimu, v němž se velikost klikatelné „obrazovky“ dost výrazně zmenší. Z našeho úhlu pohledu je však displej dost kompaktní, takže režim zřejmě nevyužijete. To platí i pro režim Multidisplej, dvě aplikace na displeji najednou nemají moc místa, takže na nějakou efektivní práci s dvěma okny raději zapomeňte. Podporována je i spousta systémových gest, mnohá z nich jsou ale jen do počtu, takže jejich detekci pro úsporu baterie rovnou vypněte.

V době psaní recenze běžel telefon na Androidu Pie s One UI 1.1 a s březnovou aktualizací zabezpečení Prostředí je při běžném ovládání dostatečně svižné, aplikace se načítají rychle, prostoje jsou minimální. Když si navíc aktivujete redukci systémových animací, bude se vám odezva na dotyky zdát ještě rychlejší. V sobě psaní recenze běžel v telefonu nejnovější firmware A405FNXXU1ASD2 s březnovou aktualizací zabezpečení.

Fotoaparát Bez zoomu, ale s širokoúhlým snímačem. Samsung u Galaxy A40 vsadil na duální fotoaparát, 16MPx snímač se světelností F1.7 doplňuje 5MPx ultraširokoúhlý fotoaparát (F2.2), který je použit i při focení v režimu živého zaostření. Primární snímač podporuje automatické ostření, případně mu můžete pomoci i ručně, druhý snímač zase ostří v celém rozsahu. Optická stabilizace obrazu není k dispozici ani u jednoho.

Uživatelské rozhraní fotoaparátu. Umělá inteligence správně poznala, že fotím rostliny K fotoaparátu se rychle dostanete dvojitým stisknutí zamykací klávesy, a samotné rozhraní je stejné jako u řady Galaxy S10. Vlevo máte vyneseny rychlé volby, vpravo přepínáte mezi fotorežimy a objektivy. Umělá inteligence se stará o adekvátní nastavení fotoaparátu podle snímaného objektu (žádných výrazných rozdílů při její deaktivaci jsme si však nevšimli), pohrát si můžete i s digitálním ztvárněním vašeho obličeje v podobě AR Emoji.

Výběr z nastavení fotoaparátu V rámci nastavení můžete aktivovat režim HDR nebo upravit režimy fotoaparátu nebo rozlišení pořizovaných videí. Tak základní funkce jako úprava rozlišení fotek však u Galaxy A40 opět nepochopitelně chybí. V režimu Pro si můžete navíc pohrát s ISO, a vyvážením bílé a s expozicí.

Šikovný editor fotek je přímo součástí systému A jak Galaxy A40 fotí? V prvé řadě není kvalita fotek moc odlišná od dříve testovaného Galaxy A50. Za slunečného dne pořizuje automatika fotky se slušnými detaily a širokým dynamickým rozsahem, povedeným kontrastem a líbivými barvami, které, až na výjimky, odpovídají realitě. Kvalita denních snímků není úžasná ani katastrofická, spíše slušný střed, který je střední třídě tak trochu vlastní. Ultraširokoúhlé fotky pořizujte spíše za lepšího osvětlení, jinak vás čeká výrazná ztráta detailů Ukázkové fotografie:

Fotografie pořízené za deštivého počasí, barvy, zvláště pak zelená, s realitou příliš nekorespondují

Fotky pořízené za slunečného počasí

Základní a širokoúhlý snímek

V noci se snímač moc nepředvede... Poměrně překvapeni jsme byli z kvalit 25MPx selfie kamerky (F2.0), která má povedenou kresbu, reálné barvy a slušné detaily. A to i přesto, že neumí automaticky zaostřovat. Svou kvalitou selfíčka překonala i dražší modely Galaxy A50 a Galaxy A70. Efekt živého zaostření s umělým bokehem zajišťuje umělá inteligence. Je jen škoda, že na výstupu lezou z fotoaparátu pouze 12MPx selfíčka. Ukázková selfíčka:

Selfie jsou velmi povedená, dokonce i v interiéru jsme byli s kvalitou vcelku spokojeni Kvalita videí (maximem je Full HD s 30 fps) je podobná jako u fotoaparátu, tedy slušný střed. Bohužel, absence optické stabilizace zasahuje do videí tím, že jsou i při sebemenším pohybu často roztřesená. A s tím nic moc nenaděláte. Natáčet můžete i pomocí ultraširokoúhlého objektivu, jakmile si však objektiv zvolíte, nemůžete jej mezi natáčením přepnout. Na záznamy „širokáčem“ potřebujete nadstandardní světelné podmínky, jinak budou videa dost zašuměná. Ukázková videa: