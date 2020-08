RECENZE: Samsung Galaxy A41 – nenároční, vítejte do světa AMOLEDů

Boky jsou příjemně útlé a plynule navazují na přední a zadní díl. Drsnější povrch je naomak jen u bočního šuplíku na levém boku, což nepůsobí moc příjemně. Jinak je telefon konstrukčně velmi dobře zpracován. Ani při násilném krutu ze z útrob neozývají žádné pazvuky. Pravá hrana je osazena dostatečně vystouplými regulátory hlasitosti a zamykacím tlačítkem, které mají na náš vkus už dost hlasitý stisk. V lesklém bočním rámu je na horní hraně vsazen sekundární mikrofon, druhý najdete na spodní hraně, a to poblíž hlavního reproduktoru. K nabíjení slouží USB-C, do jacku zase zapojíte sluchátka.

Smartphone se v Česku prodává v modré, černé a bílé, kterou jsme obdrželi na testování. Je to zřejmě ten nejméně atraktivní odstín, každopádně u všech barev je záď rozdělena do čtyř segmentů s odlišnými odlesky. Jen u bílé nejsou rozdíly mezi čtyřmi částmi tak vidět. Je také třeba zmínit, že u všech barevných variant zůstává rámeček na displejové straně vždy černý. Mění se jen barva zad a boků.

Jedno z menších „áček“. Testovaný Samsung Galaxy A41 můžeme v „áčkové“ řadě od Samsungu označit za spíše menší smartphone. Do celoplastového těla o rozměrech 150 × 70 × 7,9 mm a hmotnosti 152 gramů byl integrován 6,1" Inifity-U displej. Oproti jiným „obrům“ působí testovaný smartphone v dlani skutečně kompaktním dojmem, a velmi dobře se drží v jedné ruce. Poděkovat za to můžete krajním zakřivením zadního krytu.

Další výhodou panelu je absolutní černá, která se rovná vypnutému pixelu. Díky tomu můžete z Always On režimu vytěžit maximum, aniž by se nějak výrazně podílel na vybíjení baterie (přes noc ztratíte navíc jen pár procent baterie). A pokud poklepete na ikony zástupců, dostanete se hned do odpovídajících aplikací. Další výhodou displeje je tmavý systémový režim, který přepne sytě bílá pozadí do efektivnější černé. Ovladače ve spodní liště (pozice zpětné šipky lze prohodit) můžete alternativně zaměnit za gesta, škoda jen, že tlačítka nemají vibrační odezvu. Telefon jinak při hovorech zvládá vibrovat obstojně.

Hardware

Jeden z mála Samsungů s MediaTekem. Jednou z cest, jak uspořit, bylo poohlédnout se po čipsetu u alternativních dodavatelů. U Galaxy A41 tak nečekejte Exynos, jak je u Samsungu obvyklé, ale MediaTek, konkrétně Helio P65 (MT6768). Jeho největší vadou na kráse je 12nm výrobní proces, který je energeticky náročnější než 10nm Exynosy. A to se podepisuje nad výdrží baterie, která zřídkakdy překročila den, i nad samotným výpočetním výkonem.



Výkon v benchmarku Antutu? Slušně řečeno „nic moc“. Samsung na čipsetu šetřil a zřejmě proto nevsadil na svůj Exynos 9611 ale na levnější MediaTek Helio P65, které výkonem rozhodně neoplývá

Výkonově je čipset na chvostu startovního pole. 172 tisíc v benchmarku Antutu znamená, že telefon za sebe dostal jen 8 % testovaných zařízení. A je to vidět i v praxi. Vyzkoušeli jsme hry Hearthstone, PUBG, Call of Duty a Asphalt 9. U všech her je typické sáhodlouhé načítání, to, co jinde trvá deset, patnáct vteřin, u telefonu zabere i přes minutu! Hearthstone je hratelný bez větších problémů, ovšem u PUBG narazíte. I při grafickém nastavení Balanced Medium je hra občas trhaná a při větším počtu hráčů na jednom místě má telefon problémy.



Hearthstone a Call of Duty bylo hratelné bez větších obtíží, což však neplatí pro Asphalt 9 a zejména pro PUBG

Třeba takový Call of Duty je ale hratelný bez obtíží i při větší hustotě nepřátel na jednom místě. Při hraní Asphalt 9 pozorujeme občasné zaseknutí při jízdě, kdy se evidentně načítají okolní textury. Celkově tedy Galaxy A41 na hry berte s rezervou, prakticky u všech testovaných her je společným znakem delší loading. Operační paměť je u telefonu 4GB, v rámci jednoho dne ji telefon využívá poměrně efektivně, je zaplněna ze 75 procent. Garbage collector je navíc dost agresivní, takže hry v paměti často nezůstanou uložené ani pět minut. 4GB RAM však není nic, co by neměla konkurence. Pro používání telefonu s nadstavbou od výrobce bereme 4 GB jako nutné minimum.



Péče o zařízení se stará o úložiště, RAM, baterii a o zabezpečení telefonu

Paměť telefonu je 64GB, systémová ROM však zabírá téměř 14GB. Pro vaše oukromé účely tak zůstává necelých 50 GB plus vložená microSD karta. Tu vkládáte do společného šuplíku s dvěma nanoSIM kartami, jejichž chování si upravíte ve Správci SIM karet. Jednoduše si nastavíte, která ze SIM má být použita pro odchozí hovory a textovky, a která pro mobilní internet. Pokud se nerozhodnete, můžete si SIM vybrat při každém vytočení, resp. pokusu o odeslání textovky.



Nastavení připojení, režim Váš telefon, Správce SIM karet, testujeme rychlost LTE u T-Mobile

Na příjmu jsou jinak obě SIM zároveň, pokud na jedné probíhá hovor, druhá se dočasně tváří jako nedostupná. Můžete si sice nastavit podmíněné přesměrování, a to z jedné SIM na druhou, takže se příchozí hovor na druhou SIM indikuje jako druhý hovor na první kartě. V kombinaci dvou českých operátorů je však slušná šance, že se vám funkce nepodaří zprovoznit.



Hudební přehrávač, ekvalizér a FM rádio, které zahraje pouze s připojenými se sluchátky. To stejné platí o pro režim Dolby Atmos

Ke kvalitě hovorů a maximální hlasitosti telefonního sluchátka, nemáme co dodat. Nebude vám vadit ani volání v hlučnějších prostředích. Při volání přes hlasitý reproduktor byla protistrana slyšet čistě, ale maximální hlasitost by mohla být trochu vyšší. Audiovýstup do repráčku postrádá středy a propustí jen minimum basů, mnohem lépe uděláte, když k A41 připojíte přibalené pecky. Sice mi padaly z uší, do 3,5mm jack si však můžete zapojit své „oblíbence“ a výstup doladit ekvalizérem. Jakákoliv kabelová sluchátka ostatně budou potřeba i pro poslech FM rádia, z něhož si můžete úryvky v horší kvalitě i nahrávat.



Statistiky využití baterie nejsou u Android 10 zrovna dvakrát přehledné...

Nevyměnitelná Li-Pol baterie o kapacitě 3 500mAh často vystačí jen na den běžného provozu. Pokud ze zástrčky telefony vytáhnete ráno a budete hrát delší dobu hry, kolem čtvrté, páté už můžete být úplně na nule. Z vybitého stavu doplna dobijete baterii 15W adaptérem zhruba za 1 hodinu a 20 minut. S bezdrátovým nabíjením nepočítejte.