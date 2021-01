RECENZE: Samsung Galaxy A42 5G – prošlapává cestu levnějším 5G telefonům

Plusy Snapdragon 750 a 4GB RAM

Rok 2021 se ponese ve znamení cenově dostupných 5G telefonů, a jednou z prvních vlaštovek od Samsung je model Galaxy A42 5G. Nástupce loňského Galaxy A41 dostal 5G, slušný čipset od Qualcommu, čtyři fotoaparáty a lehce nadstandardní baterii. Připočtěte k tomu AMOLED displej, moderní grafické prostředí a cenu těsně pod deset tisíc, což papírově vypadá na zajímavý smartphone střední třídy. Má telefon ještě nějaké trumfy v rukávu nebo je na tom konkurence přece jen o něco lépe? Testovaný smartphone se v testu ukázal jako všestranný model, který nabízí většinu toho, co naleznete u nejvybavenějších telefonů řady Galaxy. Špičkový displej, všestranné fotoaparáty a dostatečný výkon Snapdragonu 750 s podporou sítí páté generace. Při oznámení byl Galaxy A42 jeden z mála modelů ve své třídě, nyní už je jedním z mnoha. Díky AMOLED displeji však vyčnívá z řady, i když se jedná „jen o běžné" áčko. Sráží ho však zbytečně nízké rozlišení displeje, které je dokonce nižší, než u loňského předchůdce.

Samsung Galaxy A42 5G katalog rozměry a hmotnost: 164 × 76 × 8,6 mm, 190 g

displej: 6,6", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 400, 399 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDHC (32 GB), RAM: 4 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 750G (8× Cortex-A77, 2 GHz, 8nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 48MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk ?

Design Plast s působivými odlesky. Samsung Galaxy A42 je telefonem celoplastové konstrukce o rozměrech 164 × 76 × 8,6 mm a s poněkud vyšší hmotností 193 gramů. Valnou část přední strany telefonu vyplňuje Super AMOLED displej, na hladké boky přímo navazuje zadní plastový kryt, který je směrem ke krajům příjemně zakulacen. Telefon se v ruce drží přirozeně, máte pocit, že jej držíte pevně, byť záď dokáže být při zpocených dlaních už trochu kluzká. Vyřešíte to nasazením jakékoliv zadního krytu, v základní krabici však žádný nedostanete.

Samsung Galaxy A42 je v portfoliu Samsungu trochu zvláštní telefon, s předchůdci Galaxy A40 a Galaxy A41 toho nemá moc společného. Třeba rozměry a cílová skupina jsou úplně někde jinde... Design zad je skutečně neotřelý, nevybavuji si jiný telefon, jehož záda by vypadala alespoň částečně podobně. Otestovali jsme černou barevnou variantu Prism Black, která má záda rozdělena do čtyř segmentů, a každý z nich má rozdílné odlesky. Ty jsou na umělém osvětlením v barvách duhy, takže na první pohled vypadá záď vizuálně velmi poutavě. Na druhý pohled však musíte počítat s tím, že se jedná o vysoce leštěný plast (Samsung pro něj používá označení „3D Glasstic“), který se snadno upatlá. Pro zachování prvního dojmu budete muset záda i několikrát denně leštit. Alternativně je telefon ještě k dostání v šedé a bílé.

Záda mají v případě černé barevné varianty odlesky v barvách duhy Ergonomie telefonu je stejná jako u jiných modelů, velký telefon se drží pohodlně v dlani. A pokud si jej dáte do pravé ruky, palcem pohodlně obsloužíte boční regulátory hlasitosti a zamykací klávesu. Jejich stisk je „tak akorát“, a pohodlně je nahmatáte i poslepu. Při ovládání displeje však budete telefon, chtě nechtě přechytávat, nebo si aktivujete jednoruční režim. Na levém boku je umístěn jen šuplíček, do něhož vložíte dvě nanoSIM nebo jednu SIMku a jednu microSD kartu. Výběr je na vás.

Na zádech je k dispozici čtyřnásobný fotoaparát Na horní hraně je umístěn sekundární mikrofon, ten primární hledejte na hraně spodní, a to po boku USB-C, sluchátkového jacku a hlavního reproduktoru, který má (na telefon střední třídy) slušnou hlasitost i zvukovou kvalitu. Na zádech je připraveno „plotýnkové“ uspořádání čtyř fotoaparátů, které se inspirovaly u Galaxy A41. Nově do party přibylo 5MPx makro. Fotomodul z těla lehce vystupuje, takže se telefon na rovném povrchu nepatrně kolébá. Přisvětlovací LED dioda je zarovnána se zadním krytem telefonu.

Pohled na bok a spodní hranu telefonu V základním balení spolu s telefonem obdržíte USB-C kabel, 15W síťový adaptér a špendlík pro vytažení bočního šuplíčku. Na sluchátka se tentokrát nedostalo.

Displej Škoda, že se nedostalo na Full HD. Testovaný smartphone dostal do výbavy 6,6" Super AMOLED displej s poměrem stran 20:9 a rozlišením 1 600 × 720 pix. Součástí panelu je účkový výřez pro 20MPx selfie. Na displeji je umístěna vrstva odolného skla, ovšem Samsung její označení nijak blíže nespecifikuje.

Samsung vsadil na 6,6" AMOLED displej, kterému by však slušela vyšší jemnost. 266 ppi je dost hraniční... AMOLED má syté barevné odstíny, které můžete ještě upravit vybraným displejovým režimem. Živý vsází až na nereálné odstíny, Přirozený na jemnější a reálnější tóny. Displej má velmi dobré pozorovací úhly, špičkový kontrast a slušnou svítivost (téměř 600 nitů na automatiku). Vlajkové modely sice zvládají i dvojnásobek, ale i přesto na slunci displej stále poměrně dobře přečtete. O výhodách absolutní černé se snad ani nemá cenu zmiňovat (= vypnutý pixel), stejně tak jako o tmavém systémovém režimu, který dokáže ušetřit i několik procent baterie na jedno nabití.

Nastavení zobrazení je poměrně dost bohaté na volby Dosud to znělo skvěle. Displej má však jeden háček - jeho rozlišení není dostatečné. Na tak velké úhlopříčce by mělo být Full HD+ použito automaticky! Stačí, když si zmenšíte velikost fontu na minimum, a uvidíte, že texty v nastavení nejsou úplně ideálně zaostřené. Samsung si tak střílí do vlastní nohy, protože čipset má výkonu na rozdávání, a je zcela zbytečné ovlivňovat grafický výkon nedostatečnou jemností displeje, v tomto případě jen 266 ppi. A to je horší jemnost, než u přímých předchůdců. I loňský Galaxy A41 měl přitom displej s rozlišením Full HD+!

Volba režimu displeje a vyvážení červené, zelené a modré Telefon podporuje certifikaci Widevine L1 DRM, takže i přes to, že má displej rozlišení 720p, na něm můžete sledovat streamovaný obsah (např. na Netflixu), který se na telefon stahuje ve formátu 1080p. Displeji můžete zvýšit dotykovou citlivost, abyste na něj mohli nalepit třeba fólii nebo jej ovládat přes rukavice. Přímo z výroby na displeji žádná fólie není.

Volba velikosti a stylu fontu, a zvětšení obrazovky Spodní lišta displeje slouží k základní navigaci prostředním, potěšilo nás to, že ovladače dokáží poskytovat zpětnou vibrační vazbu. Aplikace se zobrazují těsně pod displejový výřez, můžete jim však nastavit roztažení přes celý panel. Jenže to nefunguje úplně ve všech případech, hry si občas „dělají co chtějí“.

Nastavení chování aplikací ve spojitosti s výřezem a nastavení systémových ovladačů Notifikační dioda na telefonu chybí, což bohužel platí i o režimu Always On, takže bez rozsvícení displeje nezjistíte, že máte nějakou zmeškanou událost. Always On však chybí zcela uměle, protože i při vypnutém displeji se na panelu zobrazuje aktuální stav a čas plného dobití nebo třeba logotyp poddisplejové čtečky otisků prstů, když jej na první pokus správně netrefíte.

K optické čtečce otisků prstů nemámě větší výhrady, snad je to, že je čtečka dost blízko spodní hrany, takže musíte při skenování telefon přechytávat Čtečka je opět optická a problémy ji dělají snad jen vlhké prsty po koupeli, jinak funguje bezproblémově. Je sice pomalejší než čtečka ultrazvuková, každopádně se nám nikdy nestalo, že by telefon nerozpoznal prst vůbec. Alternativní heslo či PIN kód jsme nikdy zadávat nemusli. Na první přiložení odemkne čtečka telefon v sedmi případech z deseti. Vyplatí se na ní po přiložení prst chvíli podržet.

Hardware Výkonný Snapdragon a rychlé paměti! Zapomeňte na Exynos, testovaný model dal důvěru 8nm Snapdragonu 750G, který v redakci testujeme vůbec poprvé. A není to věru nějak špatný či méně výkonný čipset. Ba naopak. V benchmarku Antutu tento čipset získal velmi slušných 321 tisíc bodů a ve spojitosti s nižším rozlišením displeje zvládá všechny testované hry „levou zadní“. Pro účely telefonu je tento čipset možná trochu naddimenzován.

Detaily procesoru a velmi slušný výsledek v benchmarku Antutu Při hraní her se je záď telefonu spíše vlažná, grafika zřejmě jede jen na půl plynu, což v praxi není nijak vidět, protože je hratelnost bezproblémová. U některých však můžete narazit na to, že je grafická kvalita přímo spjata s rozlišením displeje. A protože se nejedná o Full HD, např. Fortnite vás na nejvyšší kvalitu nepustí, ale jen na Medium se 100% texturami. Jenže si také všímáme drobných zaškobrtnutí, za nimiž však spíše stojí stahování dat na nepříliš stabilní Wi-Fi.

Testované hry (Fortnite, PUBG, Asphalt 9 a Hearthstone) byly bez větších problémů PUBG totiž běželo zcela bez problémů, a to při nastavení HD High. Vyšší grafická kvalita k dispozici nebyla. Náročnější akční hry jsou bezproblémové, stejně jako závodní hry (Asphalt 9) či hry karetní (Hearthstone). Načítání dat, nejen při hraní her, je rychlé i díky tomu, že je v telefonu použit 128GB paměťový čip typu UFS 2.1. Systémová paměť má 20 GB, takže zbytek úložiště si můžete zaplnit sami, popř. rozšířit paměť microSD kartami. RAM je 4GB, v rámci 24 hodin je průměrně zaplněna z 68 procent, takže máte i dostatečné rezervy na spouštění paměťově náročnějších her a aplikací.

Nastavení konektivity, Wi-Fi, Wi-Fi Direct Konektivita je tradičně dost bohatá. K mobilnímu internetu se připojíte přes LTE nebo sítě 5G. Pokud jste však, stejně jako my, mimo dosah 5G, můžete si v nastavení konektivity vypnout příjem sítí 5. generace, čímž ušetříte energii. Lokálně se k internetu připojíte přes Wi-Fi, s blízkými zařízeními budete komunikovat přes Bluetooth, přenosy velkých souborů mezi zařízeními nejlépe obstará Wi-Fi Direct. Menší soubory přenesete nejlépe přes Quick Share (řada Galaxy) nebo přes Sdílení nablízko.

Ve výbavě nechybí rychlé spojení s telefony řady Galaxy, propojení s televizí ani s desktopem s Windows 10 Ve správci SIM si nastavíte, která z karet má být použita pro mobilní data, a která pro odchozí volání a SMS zprávy. Pokud to telefonu vložíte microSD, druhou kartu do něj nepřidáte ani jako eSIM. NFC můžete využít pro mobilní platby Google Pay.

Správce SIM karet a nastavení mobilních dat Biometrické zabezpečení obstarává svižná optická čtečka otisků prstů, kterou můžete zkombinovat s jednoduchým skenerem obličeje, který se poradí i s nasazenými brýlemi. Otisk prstu slouží i k přístupu do Zabezpečené složky (váš vlastní soukromý prostor se soubory a aplikacemi) nebo k opuštění systémového dětského režimu.

Čtečka otisků prstů a rozpoznávání obličeje Na spodní hraně je vítaným přídavkem sluchátkový jack, do něhož si musíte kvůli poslechu FM rádia zapojit vlastní sluchátka. V základní krabici totiž žádná nenajdete. Audiovýstup do sluchátek má velmi slušnou kvalitu, záleží však samozřejmě i na tom, jaká sluchátka k poslechu použijete. Mimo těch s 3,5mm jackem můžete vsadit i na modely s USB-C. V obou případech lze výstup okořenit správným nastavením ekvalizéru, povedeným efektem prostorového audia Dolby Atmos či softwarově dopočítat rozsah na UHQ audio.

FM rádio, hudební přehrávač, ekvalizér a Dolby Atmos Hlavní repráček telefonu je dostatečně hlasitý a má i slušnou zvukovou kvalitu. Pokud budete přehrávat audio na hlasitost 80 - 100 %, objevíte hned jeho nedostatky, při nižších hlasitostech je však reprodukce uchu příjemná, s jasně rozeznatelnými středy a výškami, a se slyšitelnými basy, které se se ostatními zvukovými složkami neslévají.

Správce zařízení, detaily baterie a úsporné režimy Významným vylepšením prošla napevno integrovaná baterie, která se mezigeneračně dostala z 3 500 mAh na rovných 5 000 mAh. Výdrž telefonu je na dnešní poměry velmi slušná, při průměrné pracovní zátěži jsme se s občasným hraním her, sledováním videí a brouzdáním na webu dostali na dva dny na jedno nabití. Displej není tolik žravý, čipset je 8nm, takže z telefonu dokážete dostat velmi slušnou výdrž. Přibalený 15W adaptér typu Adaptive Fast Charging dobije akumulátor z nuly na sto téměř přesně za dvě hodiny. Ano, mohlo to být o něco rychlejší... s bezdrátovým dobíjením se nepočítá.

Software Zatočte se zbytečnými animacemi. V testovaném telefonu běžel Android 10 s grafickou nadstavbou One UI 2.5. Zprvu se nám systém zdál těžkopádný, mohly za to však zcela zbytečné systémové animace, které by u levnějších telefonů skryly delší načítání aplikací, jenže u Galaxy A42 není co skrývat. Pokud si v nastavení aktivujete redukci animací, budete s odezvou systému absolutně spokojeni.

Pohotovostní obrazovka, editační režim, obchod se schématy, tapetami a balíky ikon Pohotovostní režim si můžete upravit k obrazu svému, např. s ohledem na otáčení obrazovky nebo hustotu mřížky pro ikony a widgety. Prostředí může mít světlý nebo tmavý motiv, ale tím to nekončí. Vzhled si můžete detailněji upravit schématy, tapetami či balíky ikon. Škoda, že podpora režimu Always On ze systému v tichosti zmizela. V horní výsuvné liště máte umístěny šikovné zástupce rychlého spuštění i jezdce pro regulaci jasu, který však zřejmě nebude třeba. A kdyby snad ano, můžete si jezdce zobrazit hned pod zástupci, takže lištu nebudete zbytečně vysouvat nadvakrát.

Zástupci v horní liště, hlavní nabídka, aplikace od Samsungu, Googlu a Microsoftu Prostředí se ovládá přesně i díky výrazné vibrační odezvě systémových ovladačů, u nichž můžete prohodit pozici zpětné šipky nebo přejít na systémová gesta. Na dvojitý stisk zamykací klávesy můžete namapovat start libovolné aplikace, ze zamykací obrazovky můžete v rozích rychle spustit až dvě vybrané aplikace. Hlavní nabídka je řazena logicky, stejně jako systémové Nastavení. Pokud něco nenajdete, můžete využít integrované vyhledávání.

Aplikace - Samsung Members, Galaxy Store, Google Play, Samsung Health a správce souborů Aplikace jsou v telefonu předinstalovány jen ty základní, zbytek si musíte stáhnout samostatně, což platí např. pro hudební přehrávač od Samsungu. Mimo základních aplikací od jihokorejského výrobce nechybí „povinné“ položky od Googlu a Microsoftu. Navíc jsou klienti Netflixu, Spotify a také FM rádio. Zdrojem dalších aplikací budou aplikační portály Galaxy Store a Google Play. ​

Panely na okraji, Multidisplej a klávesnice s vibrační odezvou, která se při překlopení na bok může rozdělit na dvě poloviny V době testování na telefonu běžela bezpečnostní záplata z prosince, takže můžete počítat i s dost aktuální verzí zabezpečení (s ohledem na „áčkovou“ řadu). Telefon se také zřejmě dočká updatu na Android 11, byť je jasné, že před ním dostanou přednost vybavenější modely.

Fotoaparát Makro je téměř úplně zbytečné. Telefon na zádech nabízí výběr ze čtyř objektivů. Jako hlavní byl použit 48MPx snímač ISOCELL SLSI_S5KGM2 se světelností F1.8 a 0,8µm pixely. Foťák v základu využívá slučování čtyř pixelů do jednoho, ovšem, jak nám praxe ukázala, je lepší fotit na rozlišení 48MPx a fotografii následně ručně zmenšit na 12MPx snímek. Na fotkách budete mít daleko více detailů, než kdybyste slepě věřili pixel binningu.

Uživatelské rozhraní fotoaparátu, dostupné fotorežimy Samotné fotky pořízené hlavním foťákem jsou povedené, mají slušný dynamický rozsah i detaily, podání barev je téměř ideální, škoda jen, že Auto HDR se aktivuje jen sporadicky. A to ani v „ukázkových případech“, kdy by HDR dokázalo výrazně pomoci.

12MPx fotografie a odpovídající 48Mpx snímek s pixel binningem 4:1. Na první pohled jistě vypadá lépe první fotografie v menším rozlišení...

... jenže stačí 48MPx fotku ručně zmenšit na 12MPx a udělat výřez z obou fotografií. Výřez ze 48MPx fotografie (druhý snímek) má řádově větší kvalitu, výraznější detaily i o fous věrnější barvy Druhým do party je 8MPx ultraširokoúhlý objektiv ISOCELL S5K4HA se světelností F2.2 a 1,12µm pixely. Ostření je fixní, ovšem dynamický rozsah není tak široký. Pro největší kvalitu fotek budete potřebovat ideální světelné podmínky, a i tehdy lze vidět velké rozdíly v podání barev mezi základním objektivem a širokáčem. Automatická korekce zkreslení však funguje na jedničku.

Umělá inteligence si s rozpoznáním scén občas nedokáže poradit. A když ano, stejně nevidíme žádný rozdíl Třetím do party je 5Mpx snímač se světelnosti F2.4 rozmazávající pozadí, který si občas nedokáže najít správnou rovinu ostrosti, takže výsledné fotografie pořízené v režimu Živého zaostření působí hodně uměle. Čtvrtým objektivem je 5MPx makro (F2.4), které bychom však hned nahradili teleobjektivem. Ostří ve vzdálenosti 4 - 5 cm od objektu, jenže ostrost snímku z hledáčku nepoznáte. V praxi tak musíte vyfotit více stejných snímků a až v galerii najít zrovna ten jeden zaostřený. Kolikrát jsme však nebyli úspěšní ani v sériích s 20ti snímky! Ne, makro je u telefonu zcela zbytečné, ještě když si tělem telefonu snímané detaily často zastíníte.

Hledáček fotoaparátu použijete i jako „nouzový“ skener Fotoaplikace je stejná jako u jiných modelů řady Galaxy, v pravé části přepínáte mezi režimy, fotoaparáty, objektivy a pořizujete fotky. V levé části máte pro každý režim vyneseny rychlé volby, zbytek dohledáte v nastavení. Rozlišení fotek je pevně spjato s formátem fotografie, a nijak ho nezměníte. Fotorežimů je v nabídce vcelku hodně, nechybí režim pro natáčení zpomalených videí ani režim Pro, v němž si navíc upravíte vyvážení bílé, ostření, korekci expozice, čas závěrky a ISO. V nočním režimu jsou snímky o něco více prosvětleny, je však vidět, že snímač dost bojuje, aby na fotkách nebyla větší míra šumu.

Galerie a povedený editor fotek Dalším fotorežimem jeSingle Take, který je oblíbený zejména u vlajkových modelů řady Galaxy. Bixby Vision dokáže rozpoznat objekty v hledáčku či nabídnout automatické překlady cizojazyčných textů, přes AR zónu si můžete vytvořit své vlastní digitální připodobnění AR Emoji. A pokud telefon zjistí objekty s texty, umožní vám je virtuálně „naskenovat“. Základní možnosti fotoaplikace jsou tedy srovnatelné i s dražšími telefony. Ukázkové fotografie:

