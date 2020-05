RECENZE: Samsung Galaxy A51 – také letos bude tím nejprodávanějším „áčkem“

Plusy Povedený design, telefon se příjemně drží

Špičkový Super AMOLED displej

Android 10 s nadstavbou One UI 2.0

Vylepšený foťák i čtečka otisků

3,5mm jack zůstává Minusy Makrofoťák je jen do počtu

Horší kvalita reproduktoru

Prostředí si občas vybere slabší chvíli

Čtečka otisků stále není stoprocentní

Chybí vibrační odezva klávesnice a ovladačů Androidu ? 7 /10 Hodnocení

redakce Áčková řada je u Samsungu „držákem“, který generuje velký objem prodejů. Za loňský rok prodal Samsung v Česku 900 tisíc smartphonů, a ve střední třídě byly nejprodávanější modely Galaxy A40 a Galaxy A50. A právě na druhého zmiňovaného navazuje dnes testovaný Galaxy A51, který má ve střední třídě opět ty nejvyšší ambice. Stane se testovaný model i letos tahounem střední třídy smartphonové rodiny Galaxy? Testovaný model má mnoho společného s Galaxy A71. Vzhledově jsou si oba telefony dost podobné, A51 je jen trochu menší, takže má displej s menší úhlopříčkou, kapacitně menší baterii, nižší rozlišení hlavního fotoaparátu a také rozdílný čipset a menší RAM. Zásahy do specifikací jsou vyrovnány nižší cenou o 3 500 Kč, což telefon posouvá na pomyslném žebříčku poměru výkon/cena o něco výše. Galaxy A51 se v testu ukázal jako zajímavý zástupce vyšší střední třídy, který uspokojí i náročnější uživatele, přitom nezruinuje peněženku. Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A51 katalog rozměry a hmotnost: 159 × 74 × 7,9 mm, 172 g

displej: 6,5", kapacitní Super AMOLED, 1 080 × 2 400, 405 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (600|150 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 4 GB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Samsung Exynos 9611 (4× Cortex-A73, 2 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 48MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 69 %

vybavenost 4/6

výhodnost cena: 9 127 Kč až 10 650 Kč Celou recenzi Samsung Galaxy A51 si přečtěte na následujících listech.

Design Plast a zajímavé odlesky. Právě u zmiňovaného loňského předchůdce můžeme hledat i letošní designové základy, které sdružuje označení „3D Glasstic“. Samsung u Galaxy A51 opět vsadil na celoplastovou konstrukci, která je na zádech vysoce leštěná, aby kryt vypadal jako sklo. To se Samsungu celkem úspěšně daří, záď skutečně vypadá dost zajímavé, a to i díky inspiraci z modelu Galaxy A30s.

Samsung Galaxy A51 jsme otestovali v barevné variantě Prism Crush Blue Záda jsou rozdělena do čtyř segmentů, a každý z nich má různé odlesky a z blízka také patrnou strukturu tenkých čar. Vše budete obdivovat až do té doby, než telefon vezmete do ruky. Na plastu se začnou objevovat otisky prstů a iluze skla rázem zmizí. Při zpocených dlaních navíc začíná záď v dlani trochu prokluzovat. Galaxy A51 jsme otestovali v barevné variantě Prism Crush Blue, která ve skutečnosti vypadá spíše jako tyrkysová. Alternativně je telefon k dostání černé, na které jsou dost vidět otisky prstů, i v poměrně málo atraktivní bílé.

Telefon má příjemně útlé boky, na pravé hraně najdete regulátory hlasitosti a zamykací klávesu, na protějším boku zase šuplík pro dvě nanoSIM a microSD kartu Celoplastový smartphone má příjemně útlé a zaoblené boky, jejichž zakřivení pokračuje až na zadní stranu. Jednotlivé díly na sebe přesně lícují, a celkově telefon vzbuzuje pocit „prémiovosti“. Prvky na bocích telefonu jsou všehovšudy standardní. Pravý bok obsadily regulátory hlasitosti a zamykací klávesa. V obou případech mají ideální zdvih, ovšem možná už trochu hlasitý stisk.

Záda jsou ke krajům zakulacená, detail zadního fotomodulu a konektorové výbavy na spodní hraně Protější bok skrývá pouze šuplík, do něhož vložíte až dvě nanoSIM společně s microSD kartou v samostatném slotu (až 512 GB). Na horní hraně je připraven sekundární mikrofon pro potlačení šumu, primární mikrofon najdeme na spodní hraně po boku hlavního reproduktoru, USB-C konektoru a sluchátkového jacku. Zatímco u topmodelů na něj Samsung už zanevřel, v „áčkové“ řadě nadále zůstává.

Fotomodul je téměř zarovnaný s okolním povrchem, Samsungu se design opravdu povedl. Čtyři segmenty s odlišnými odlesky působí dost neokoukaně Na zadní straně je výrazným prvkem obdélníkový fotomodul, který z těla jen nepatrně vystupuje. Najdeme v něm hned čtyři objektivy. Hlavní snímač s rozlišením 48MPx a světelností F2.0 zvládá automaticky zaostřovat (PDAF). Ultraširokoúhlý objektiv má rozlišení 12 MPx (F2.2), třetím do party je 5MPx snímač pro focení v režimu Živého zaostření (opět F2.2). Čtveřice je doplněna přisvětlovací diodou.

Základní krabice a její obsah V základní krabici spolu s telefonem obdržíte 15W síťový adaptér, datový kabel, základní pecková sluchátka a špendlík pro vytažení bočního šuplíčku.

Displej Jednoduše skvělý AMOLED. To první, čím se letošní modelová řada Galaxy A vyznačuje, jsou protáhlé displeje s průstřelem. Výřezy zmizely, nová áčka vsází na rovný Super AMOLED displej typu Infinity-O, konkrétně v podání testovaného modelu se jedná o 6,5" panel s rozlišením 2 400 × 1 080 pix. Rohy zobrazovacího panelu protaženého do výšky jsou zakulacené, u horní hrany je k dispozici vycentrovaný průstřel pro 32MPx selfie kamerku. Celá přední část telefonu je pak kryta sklem Gorilla Glass 3.

Galaxy A51 vsadil na 6,5" Super AMOLED displej typu Infinity-O s rozlišením 2 400 × 1 080 pix A displeji toho skutečně moc vytknout nemůžeme. Má skvělé pozorovací úhly a absolutní černou, barevné odstíny si upravíte displejovými režimy. Přirozený je tak trochu „nuda“, intenzita odstínů je výrazně snížená, aby barvy co nejvíce odpovídaly skutečnosti. Pokud jste z dřívějška zvyklí na syté, mnohdy až nereálné, odstíny, zvolte Živý režim, u něhož si ještě můžete upravit teplotu bílé a intenzitu odstínů červené, modré a zelené. Samsung vás nenutí používat ani jeden režim, výběr je na vás.

Rozdíly mezi dvěma zobrazovacími režimy jsou patrné již na první pohled. Základní režim má utlumené odstíny, zatímco Živý zase nabídne syté kontrastnější odstíny Protažené rozlišení Full HD+ při poměru stran 20:9 je pro používání telefonu dostatečné, jemnost 405 ppi znamená, že na displeji neuvidíte žádnou neostrost ani jednotlivé pixely, a to ani při pohledu zblízka. S ohledem na úsporu baterie si nastavte Tmavý systémový režim, který přebarví se jinak sytě bílá pozadí do černé. ​

Displej má výborné pozorovací úhly a dostatečnou jemnost. Jeho nedílnou součástí je průstřel pro 32MPx selfie, která však v základním nastavení nijak nezasáhne do her ani spouštěných videí Automatický jas je samozřejmě k dispozici, je však trochu línější, než jsme zvyklí z vlajkových modelů Samsungu. V úplné tmě tak často automatika nespadne sama na minimum, ale musíte si jas ručně snížit na nulu. A je také škoda, že si jezdce nemůžete vynést hned pod ikony rychlého spuštění v horní liště. Dvojité vysouvání lišty jen pro úpravu jasu tak dost zdržuje.

Na jednoruční ovládání celého displeje palcem to rozhodně nebude. Pomoci si můžete třeba tímto jednoručním režimem V noci displej i na minimum stále dost svítí, což můžete eliminovat filtrem modrého světla. Při jeho maximální intenzitě si však v některých aplikacích všímáme grafických artefaktů, konkrétně v levém spodním rohu při zobrazení aplikace Gmail v tmavém režimu. A možná by se našly i nějaké další nedostatky, pokud se však na ně nebudete vyloženě soustředit, je pravděpodobné, že žádné vizuální nedostatky vůbec neobjevíte.

Nastavení zobrazení, tmavý a světlý mód, režimy displeje, nastavení chování aplikací a úprava systémových ovladačů Při sledování videí na šířku displeje jsou boky doplněny černými pruhy, ručně však může video vyplnit celý displej (bez zachování poměru stran), příp. se roztáhnout na šířku displeje, přičemž se horní a spodní část videa ořeže. Průstřel v tom případě padne do části videa. Roztažení aplikací a her můžete upravit v nastavení, spousta titulů však i při ruční aktivaci celoobrazového režimu zobrazuje obraz maximálně k průstřelu, takže levý bok stejně vyplní černá. Alternativně lze průstřel „schovat“ černou, část displeje však zůstane napříč celým prostředím neaktivní, což by mohla být škoda. „Hackněte“ si čtečku otisků u Samsungů. Po malé úpravě bude daleko rychlejší! Pod displej byla integrována optická čtečka otisků prstů, která subjektivně funguje rychleji než u loňského Galaxy A50, ještě když použijete námi nedávno zmiňovaný „hack“. Přiložený prost prosvětluje čtečka zelenou barvou, v osmi z deseti případů odemkne na první přiložení. Musíte však na čtečce prst podržet trochu déle, než u čtečky ultrazvukové.

Čtečka otisků prstů je opět optická, funguje lépe, než u loňského Galaxy A50. A pokud si u čtečky vypnete optimalizaci baterie, bude odemykání telefonu nepatrně rychlejší Při aktivním filtru modrého světla se přesnost čtečky zhoršuje, je třeba na displeji prst při skenování nechávat ještě déle. Čtečce dělá problém i vlhkost, jakmile vylezete z vany, čtečkou telefon zcela jistě neodemknete. Budete si muset pomoci záložním heslem, znakem či PIN kódem.

Přidáváme čtečku otisků prstů, detaily Always On režimu Galaxy A51 podporuje režim Always On, kterým supluje chybějící notifikační diodu. Musíte si jej však přepnout z režimu „poklepání“ na zobrazení v daném časovém intervalu. Dvojklikem na notifikace se dostanete do odpovídajících aplikací. Osvětlení okrajů při příchozích notifikacích je sice efektní, ale hodně rychlé, takže efekt v drtivé většině případů přehlédnete.

Zvýšená citlivost umožní ovládat displeje i přes rukavice Na displeji od výroby není nalepena fólie, ovšem, pokud si fólii dokoupíte a nalepíte, můžete si zvýšit dotykovou citlivost displeje. Pozor ale na to, aby byla fólie kompatibilní se čtečkou otisků. U tlustších skel nemusí být skenování otisků zachováno nebo budou mít kruhový výřez v místě, kde skenujete otisky.

Hardware Exynos a základní operační paměť. Oproti A71 se Snapdragonem 730 se u testovaného telefonu vracíme zpět mezi Exynosy. Výpočetní výkon dodává známé osmijádro střední třídy, Exynos 9611, v konfiguraci 4 × 2,3 GHz + 4 × 1,7 GHz. V benchmarku Antutu to znamená zisk 178 tisíc bodů, což papírově vypadá slušně, jenže výkonový strop se meziročně dost posunul. Telefon tak svým výkonem poráží jen necelou pětinu smartphonů na trhu.

Detaily procesoru v CPU-Z a výsledek benchmarku Antutu Herní výkon je i přesto bez vážnějších nedostatků, sekání se neobjevuje ani u graficky náročnějších závodních ani akčních her. Fortnite sice není oficiálně podporován, herní klient vám nabídne stáhnout data a spustit hru. Je třeba opravdu dlouho čekat, než se dostanete přes nápis „Loading“. A i poté je třeba dlouho čekat na načtení hry, která se defaultně spouští na High se 75% kvalitou 3D. PUBG při Ultra HDR telefonu nedělalo sebemenší problém, stejně tak jako závodní Asphalt 9. Při delším hraní se však záda telefonu dost výrazně zahřívají.

PUBG bylo daleko lépe hratelné než Fortnite. U něj se hra trochu sekala, což sice nevadilo při eliminaci nepřátel, ale nehrálo se nám moc příjemně. Grafiku bude třeba stáhnout trochu dolů Uživatelské rozhraní má víceméně svižné reakce, kterým můžeme ještě pomoci omezením systémových animací. O něco pomalejších reakcí systému si všímáme zejména při spouštění aplikací ze zamykací obrazovky, při ukládání screenshotů, při načítání her nebo krátce po pořízení fotografie na maximální rozlišení. Viníkem tak zřejmě budou pomalejší interní paměti.

O RAM, úložiště, baterii a zabezpečení se stará Správce zařízení U Galaxy A51 je připraveno 128GB úložiště, v němž je po prvním naběhnutí volných zhruba 105 GB. Paměť můžete rozšířit microSD kartou o dalších 512GB. Operační paměť je 4GB, což dnes u smartphonů bereme jako nutné minimum. V průběhu 24 hodin je zaplněna z necelých 70ti procent, takže zde ještě určité rezervy jsou. Připravte se však na to, že jsou hry a aplikace na pozadí poměrně dost často rychle ukončovány agresivním garbage collectorem.

Správa úložiště, RAM a zabezpečení detailněji Konektivita smartphonu je tradičně dost bohatá. K počítači se telefon připojuje v režimu MTP (a alternativně můžete vybrat jiný druh připojení z horní lišty), a to pomocí přibaleného USB-C kabelu s druhou koncovkou USB 2.0. Bezdrátová konektivita se točí okolo Bluetooth 5.0 či Wi-Fi Direct, NFC využijete pro mobilní platby, MirrorLink se bude hodit pro připojení telefonu k palubnímu systému vozidla.

Režimy připojení telefonu k počítači Ve správci SIM si nastavíte chování karet pro hovory, textovky a data, mobilní datovou konektivitu obstarává maximálně LTE. Telefon má nepatrně horší citlivost na signál. V prostředí na rozhraní signálu, kde mívám jednu čárku a EDGE, mobilní konektivita občas vypadává úplně. Ve finále je však výsledek vlastně stejný - data a volání nefungují ani v jednom případě.​

Správce SIM karet Hudební složku zajišťuje reproduktor na spodní hraně telefonu, který zahraje opravdu hlasitě. U popu je to bez problémů, ovšem hluboké basy prakticky neexistují. Vše se slévá do „chrastění“ středů, což rozhodně není ideální. Pokud zvolíte přibalená pecková sluchátka, můžete si navíc aktivovat Dolby Atmos a UHQ Audio. Až na přehlušené basy u určitých hudebních žánrů budete nejspíše spokojeni. Sluchátka navíc u FM rádia využijete jako anténu, bohužel mi však příliš nedržela v uších.

FM rádio zahraje jen s připojenými sluchátky, to stejné platí i pro Dolby Atmos a zlepšení kvality audio. Pokud sluchátka nemáte připojena, jsou efekty nedostupné Telefon zvládá při volání vibrovat, škoda, že nelze nastavit intenzitu vibrací, ale jen jejich vzorec, určitě by se hodily o něco výraznější. Současně nám chybí vibrační odezva systémových ovladačů Androidu a softwarové klávesnice, které byla odstraněna zcela uměle. Zvuková odezva je chabou náhradou, protože zbytečně ruší a rozptyluje.

Statistiky baterie nejsou v Androidu bůhvíjak přehledné, k dispozici máte hned několik úsporných režimů Telefon dostal do výbavy 4 000mAh baterii, kterou můžete zrychleně dobít přibaleným 15W adaptérem. Z nuly na sto se nabíjecí době blíží dvěma hodinám, na bezdrátové nabíjení se nedostalo. No a celková výdrž? S jednou SIM kartou zvládne telefon necelé dva dny na jedno nabití, jako Dual SIM hravě zvládne jeden náročný pracovní den. Pokud však budete hrát tři hodiny v kuse PUBG, na výdrži se to podepíše, a to dost výrazně (pokles cca o 30 %). Celkově je výdrž v průměrných mantinelech, Galaxy A51 ve výdrži nijak nevyčnívá ani nijak nezaostává. Škoda jen, že oproti Galaxy A50 kapacita baterky nijak nenarostla.

Software Moderní prostředí a logicky uspořádané nastavení. Galaxy A51 dostal aktuálně nejnovější Android včetně grafické nadstavby One UI 2.0, která se už dobře předvedla u vlajkových modelů řad Galaxy S a Galaxy Note. Ze zamykací obrazovky se můžete rychle dostat k číselníku nebo k fotoaparátu, na domovské obrazovky si můžete vynést vaše nejpoužívanější aplikace. Obrazovku úplně vlevo ignorujte, jedná se o Bixby Home, který vám ukáže jakýsi denní souhrn, pracuje však i s Bixby Voice, tedy se součástí, která češtinu nepodporuje.

Lockscreen, domovská obrazovka, hlavní nabídka, zástupci v horní liště, systémové nastavení, režim Multidisplej Prostředí si můžete upravit schématy, příp. si z obchodu Samsungu můžete stáhnout tapety, vzhledy režimu Always On či balíky ikon. Personalizace na úrovni systému je dost výrazná, na zamykací obrazovce můžete počítat i s animovanými tapetami. V horní výsuvné liště na vás čeká spousta zástupců, přes které se dostanete k vybraným systémovým funkcím. Nechybí např. čtečka QR kódů, Odkaz na Windows (mobilní verze PC aplikace Váš Telefon), režim Nerušit, Zabezpečená složky nebo předinstalovaný dětský režim. V něm můžete dětem omezit přístup k aplikacím, souborům a současně kontrolovat, jak děti režim využívají.

Z portálu Galaxy Themes si můžete stáhnout schémata, tapety, balíky ikon a vzhledy Always On displeje Aplikační výbava je na Samsung, spíše standardní. Vyčnívají snad pouze klienti Netflixu a Spotify, navíc je také aplikace YT Music a již zmiňované FM rádio s nahráváním ve formátu *.m4a. V nabídce aplikací dokonce chybí některé položky, které byste zde očekávali, třeba hudební přehrávač Samsung Music. Ten si musíte samostatně stáhnout.

Základní aplikační výbava neskrývá žádná překvapení Přes aplikaci Galaxy Wearable se spojíte s hodinkami Gear a Galaxy, Samsung Health monitoruje vaší fyzickou aktivitu. Mezi aplikacemi je dále připraven webový prohlížeč, přehledný správce souborů, jednoduché poznámky a kalkulačka. Nastavení je řazeno poměrně přehledně, pokud jste již nějaké Samsungy používali, budete zde jako doma. Vše ostatní si stáhnete z Galaxy Storu nebo z Google Play.

Jednoruční režim se hodí pro praváky a leváky, funkce Dual Messenger, Game Tools a možnosti režimu Game Booster Grafická nadstavba působí vyladěně a moderně, pokud si omezíte animace, budou reakce prostě ještě o něco svižnější. Až na výjimky se aplikace načítají svižně, na drobné problémy narazíte snad jen při odemknutí zařízení, a to tehdy, když budete chtít dvojitým stiskem zamykací klávesy rychle spustit fotoaparát. Telefonu se do toho moc nechce, a tak se připravte na to, že vám kvůli tomu i pár momentek uteče. Naměřené výkony v aplikaci S Health, sluchátka připojená přes aplikaci Galaxy Wearable, správce souborů, Samsung Members, poznámky a webový prohlížeč Zatím poslední aktualizace zabezpečení se datuje do února, což je daleko za poslední květnovou verzí. Modely střední třídy však mají harmonogram bezpečnostních záplat o něco pomalejší, a s tím je třeba počítat i do budoucna.