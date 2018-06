RECENZE: Samsung Galaxy A6+ je teenager, který umí, ale...

Samsung Galaxy A6+ je dalším důkazem nového stylu značení smartphonů Samsungu. Už žádné letopočty, základní označení řady a číselného modelu doplní maximálně znaménko plus. A to je právě případ dnes testovaného novinky vyšší střední třídy.

Levý bok obsadily dobře ovladatelné regulátory hlasitosti a hned dva sloty. Do toho menšího vkládáte nanSIM kartu, do druhého pak druhou nanoSIM a microSD kartu. Galaxy A6+ je tak plnohodnotným Dual SIM smartphonem, u něhož nemusíte kvůli druhé kartě obětovat rozšíření paměti. Zamykací tlačítko na pravém boku doplňuje netradičně umístěný reproduktor, který při vyzvánění může zahrát dostatečně hlasitě. Žádnou velkou zvukovou kvalitu při přehrávání hudby od něj ale nečekejte.

Na minimální jas tak budete v noci okolí oslňovat jen minimálně. Současně si totiž můžete aktivovat i filtr modrého světla, který na maximální intenzitu barvy displeje nasměřuje výrazně ke žluté. V zadaném časovém intervalu si můžete na displeji nechat zobrazit i Always On režim, vyhněte se však nočním hodinám, protože hodiny i přes veškerá vaše nastavení stále dost nepříjemně svítí. V AOD režimu navíc svítí obrys domovské klávesy, která ale není promačkávací. K oživení telefonu je třeba na ní dvakrát klepnout nebo telefon rozsvítit zamykacím tlačítkem.

Samsung i v rámci střední třídy vsází na Super AMOLED displeje, a je to jedině dobře. Jejich největší výhodou je velmi dobrá čitelnost na přímém slunci. Při srovnání v dva roky starým Galaxy S7 však musíme uznat, že displej u A6+ by na slunci mohl svítit výrazně více. Ano, s drobnými problémy sice texty přečtete, ale Galaxy S7 vyhrává na plné čáře. Oba modely přitom používají adaptivní automatiku, která na přímém slunci nastaví největší možný jas.

3. Hardware

Po delší době na Snapdragonu, je to ale výhra?. Samsung nejen u modelů střední třídy sází výhradně na čipsety Exynos vlastní výroby, proto je pro nás velkým překvapením, že testovaný A6+ běží na Snapdragonu. Konkrétně na osmijádrovém Snapdragonu 450 střední třídy. Čipset je taktován na 1,8 GHz, jeho součástí je i grafický adaptér Adreno 506.



CPU-Z s detaily o procesoru a výsledky benchmarku Antutu

Čipset je určen pro modely střední třídy, takže u A6+ je doslova jako doma. Běhá svižně, řekli bychom úplně dostatečně, až na jeden podstatný detail. Telefon se i při banálních operacích při testování zhruba jednou denně zasekl a nechtěl se „hnout z místa“. Bylo třeba jej zamknout, odemknout, displej se však rozsvítil třeba až po 30ti vteřinách. Někdy nepomohlo vůbec nic, takže se telefon zhruba po minutě restartoval. V čem hledat problém, netušíme.



V benchmarku Androbench jsme otestovali i rychlosti interního úložiště

Problém mohl být na straně operační paměti, podle všech našich měření však se zdroji hospodaří tak jak má, bez jakýchkoliv problémů. V každodenním zápřahu je v ní zabráno zhruba 2,2 GB, a bývá v ní volných zhruba 500 MB. Garbage Collector není až tolik agresivní, náročnější hry v paměti zůstávají i přes noc. Grafický výkon je plně dostatečný, při delším hraní se však záď telefonu výrazně zahřívá.



Údržba zařízení, správce RAM a interní 32GB úložiště, v němž máte k dispozici cca 20 GB volného místa. Navíc máte 15GB Cloud od Samsungu, do něhož můžete zálohovat nastavení a soubory z telefonu

Interní úložiště je 32GB, což je u levnějších smartphonů od Samsungu vítaná změna. Bohužel, do celé kapacity je započítána i ROM a předinstalované soubory, takže se dostáváme „jen“ na 20GB paměť. Tu můžete využít pro instalaci aplikací, které lze následně přesunout na vloženou paměťovou kartu (o maximální kapacitě 256 GB), a to přes Nastavení - Aplikace - <vybraná aplikace> - Úložiště - Přesunout na SD kartu.

Benchmark Antutu 7.0.8: Celkové skóre: 71 709 bodů CPU: 36 470 bodů GPU: 12 170 bodů UX: 18 041 bodů MEM: 5 082 bodů (RAM: 2 183 bodů, ROM: 2 845 bodů)



Slot pro microSD je společný i pro SIM2. Galaxy A6+ je plnohodnotným Dual SIM standby smartphonem, obě vložené karty jsou ve velikosti nano. Ve správci SIM karet si můžete nastavit preferovanou kartu pro hovory, textovky a pro mobilní data. Pokud si kartu napevno nevyberete, telefon vám před jednotlivými úkony dá ze SIM karet na výběr. SIM jsou aktivní obě najednou, jakmile na jedné probíhá hovor, druhá se tváří jako nedostupná. Můžete si však mezi kartami nastavit přesměrování, takže ve sluchátku uslyšíte oznámení druhého hovoru z druhé SIM. Funkce nám však se SIM od dvou různých operátorů nastavit nešla.



Správce SIM karet, statistika využití dat, mobilní hotspot a NFC. Dual SIM verzi najdete pouze na volném trhu, operátoři prodávají A6+ jen s jedním slotem pro SIM

Konektivita telefon je poměrně slušná, k internetu se připojíte přes Wi-Fi nebo LTE, lokální konektivitu zajišťuje NFC, Bluetooth 4.2 či kabelové spojení přes microUSB konektor. I na tom se ukazuje, že Samsung hardware inovoval „tak napůl“, všechny jeho dosavadní letošní novinky již totiž používají USB-C nebo Bluetooth 5.0.

Antutu battery test: Celkové skóre: 14 215

(Lehce nadprůměrné skóre se podepisuje pod individuální dojmy z testování. Baterie tak rychle neubývá jako např. u Galaxy S9, výdrž okolo dvou dní na jedno nabití je dost pravděpodobná i při delším hraní nebo brouzdání na webu.)

Přes microUSB dobíjíte integrovanou 3 500mAh baterii, samotná doba nabíjení se pohybuje okolo dvou a půl hodiny, a to proto, že se smartphone nezvládne nabíjet zrychleně. Postrádat budete i bezdrátové nabíjení, byť v kovovém těle by bylo značně problematické. Výdrž telefonu se pohybovala mezi jedním a půl až dvěma dny. V případě nouze si můžete aktivovat dva úsporné režimy, jako pozitivum však vidíme to, že v případě menších kapacit baterie se telefon tak rychle nevybíjí. Pokud se budete v sedm večer vydávat do víru velkoměsta s 25% baterií, máte jistotu, že vydrží až do půlnočního návratu, ať už budete s telefonem dělat (téměř) cokoliv.



Statistiky využívání baterie, optimalizace aplikace a dva úsporné režimy. Maximálním omezí vzhled systému a umožní spouštět jen vybrané aplikace

Čtečka otisků prstů je na zadní straně umístěna přesně uprostřed, ovšem kvůli rozměrům telefonu se na ní budete ukazovákem již trochu natahovat. Čtečka funguje i při zamknutém displeji a naskenovaný prst rozpoznává za vteřinu bez větších problémů. Stejně je to i se skenerem obličeje, který můžete nakombinovat i s otiskem prstu. Jen před skenováním musíte telefon rozsvítit.



Přidáváme čtečku otisků prstů a skener obličeje

Smartphone si na spodní hraně zachoval sluchátkový jack, do kterého můžete zapojit dodávaná pecková sluchátka. Jedná se o starší model, který moc dobře nedrží v uších a hudba z něj nezní moc kvalitně. Při přehrávání si můžete v hudebním přehrávači od Samsungu aktivovat režim Dolby Atmos, jenž vám do sluchátek přinese efekt prostorového audia. Vychutnáte si jej však až v kvalitnějších sluchátkách. Potěšitelným bonusem je i FM rádio, které však zahraje jen s připojenými sluchátky sloužícími jako anténa.