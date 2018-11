RECENZE: Samsung Galaxy A7 (2018) — Tři oči vidí víc

Plusy Dobře čitelný Full HD

Super AMOLED

Osmijádrový Exynos, 4GB RAM

Trojitý fotoaparát přidává nové možnosti

Dva sloty pro SIM karty

Slušná výdrž na jedno nabití Minusy Plastovému tělu chybí odolnost IP68

Fotoaparát mívá problém s věrností barev

Pomalé přepínání mezi fotoaparáty

Chybí notifikační dioda

Nekonzistence - starší microUSB ? 6 /10 Hodnocení

redakce Šéf Samsungu, DJ Koh, rozhodl, že se nové funkce a inovace nejprve ukáží ve střední třídě, a pokud uspějí, dostanou se i do řady Galaxy S a Galaxy Note. A stalo se. Otestovali jsme první Samsung se třemi fotoaparáty na zadní straně, který patří do střední třídy, a nabídne tak daleko přijatelnější cenovku, než aktuální topmodely značky. Trojitý fotoaparát má své plusy, zejména při focení památek a velkých objektů, které by se vám do hledáčku běžně nevešly. A povedené jsou i snímky s rozmazaným pozadí, v horších světelných podmínkách si však fotoaparát „není jistý v kramflecích“. Mimo to se však jedná o slušně vybavený smartphone vyšší střední třídy, který část funkcí převzal z vybavenějších modelů. Bez nedostatků to ale nebude, navíc si budete lámat hlavu nad nekoncepčností. Proč telefon nepodporuje zvýšenou odolnost IP68, a proč nemá konektor USB-C? Samsung Galaxy A7 (2018) katalog |recenze rozměry a hmotnost: 160 × 77 × 7.5 mm, 168 g

displej: 6", dotykový Super AMOLED, 1 080 × 2 220, 411 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|5.76 Mb/s), LTE (300|50 Mb/s)

konektivita: USB Type-B, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 3 300 mAh

procesor: Samsung Exynos 7885 (8× Cortex-A73 + A53, 2 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 8.0 (Oreo)

fotoaparát: 24MPx (5 657 × 4 243), video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 81 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: ještě se neprodává Recenze Samsungu Galaxy A7 (2018) začíná na následujícím listu.

1. Design Hodně protáhlý do výšky. Samsung Galaxy A7 (2018) je zaoblený kvádřík o rozměrech 160 × 77 × 7,5 mm, který má, oproti ostatním áčkům, netradičně plastovou konstrukci. Níže postavený Galaxy A6 i výše postavený Galaxy A8 totiž mají kovové unibody. Boční lesklý rám je v případě černé verze tmavě modrý, na čelní a zadní straně je doplněn odolným sklem Gorilla Glass. Výrobce však nezmiňuje, o jakou konkrétní verzi skla se jedná, podle našich informací by se mělo jednat minimálně o třetí generaci. I přes plastovou konstrukci se váha usadila na vyšší metě 168 gramů.

Samsung Galaxy A7 (2018) vypadá z přední strany jako běžný smartphone Přechody mezi plastem a sklem jsou plynulé, díky zahnutým rohům telefon dobře padne do dlaně, ovšem má tendenci dost prokluzovat. Telefon mi několikrát sklouzl z gauče, záda jsou opravdu dost hladká. Telefon musíte vždy držet jistě, jinak se vám to může vymstít. A nepočítá se ani se zvýšenou odolností IP68, kterou disponuje opět až výše postavený Galaxy A8. V průběhu testování, které probíhalo v prostředí lesů, jezer a moře, telefon nijak neutrpěl. Byl sice přenášen v pouzdře za pasem, ovšem i v něm jsem nalezl zrnka písku z pláže, která (naštěstí) zadní kryt nijak nepoškrábala.

To nejzajímavější skrývá zadní strana - trojitý fotoaparát Spodní hrana potěší zastánce 3,5mm jacku. Rozhodně to nevypadá, že by jej Samsung chtěl v dohledné době ze smartphonů odstranit. A navrch přidává FM rádio, které naladí stanice pouze s připojenými sluchátky. Vedle však najdeme starší microUSB konektor, který znamená tak trochu krok zpět. Řada Galaxy A je tak letos dost nekonzistentní, některé modely už mají USB-C, jiné zase starší microUSB. A nenajdete v tom žádný přesný řád.

Spodní hrana potěší 3,5mm jackem, zamrzí však starší microUSB Levý bok obsadil slot, v němž najdete pozice pro dvě SIM karty spolu s pozicí pro microSD kartu. Smartphone je tedy plnohodnotným Dual SIM telefonem v režimu Active Standby. Na příjmu jsou vždy obě karty, jakmile je jedna z nich „zaneprázdněná“ hovorem, druhá se tváří dočasně jako nedostupná.

Regulátory hlasitosti najdete vůbec poprvé na pravé straně telefonu... Pokud jste si zvykli na regulátory hlasitosti vlevo, musíte se přeučit na prvou stranu. Jsou dost vystouplé, takže je nahmatáte i poslepu, musíte se však prsty natáhnout, protože jsou umístěny dost nahoře. Rovná ploška pod nimi slouží jako zamykací klávesa, jinak plní i roli tečky otisků prstů. Její stisk však působí trochu „zvláštně“, minimálně dost nejistě.

... a v jejich blízkosti je zabudovaná čtečka otisků prstů. Zvykat si na ni budete trochu déle Samsung vůbec poprvé použil čtečku na boku, ke které stačí jen přiložit palec pravé ruky nebo jím po čtečce přejet shora dolů, a displej se hned rozsvítí a odemkne. Přikládat palec je však trochu nestandardní, u stávajících čteček od Samsungu se vždy přikládal ukazováček. A pokud si nezvyknete, budete muset měnit pozici ruky Čtečka na boku však i přesto funguje spolehlivě, byť o něco pomaleji, než jsme byli zvyklí. Jejím dvojklikem rychle spustíte fotoaparát.

Trojitý fotoaparát se u Samsungu objevuje vůbec poprvé To nejzajímavější vás ale čeká na zadní straně, kde se levém horním rohu ve vystouplém modulu nacházejí hned tři fotoaparáty. I přes netradiční umístění se telefon na rovném povrchu téměř nekolébá (pokud to tedy cíleně nechcete zkoušet). Jedná se o první Samsung se třemi fotoaparáty, jaké konkrétní snímače výrobce použil, si ukážeme v kapitole Fotoaparát. Zatím stačí zmínit jen to, že telefon má základní fotoaparát s vyšším rozlišením, širokoúhlý snímač a foťák, který pomůže s rozmazáním pozadí.

Takto vypadá Galaxy A7 (2018) při nošení v dlani Telefon jsem přenášel v pouzdře za pasem, takže z vlastních zkušeností doporučuji, abyste si dali pozor, pokud má pouzdro magnetické zavírání. Samotný magnet se u citlivého smartphonu chová tak, jako byste na smartphonu přivírali a otevírali flipový kryt. V pouzdru za pasem tak byl telefon vkládán zamknutý, po vložení do pouzdra se však i v polovině případů sám odemknul. Telefon tedy raději noste přímo ve flipu nebo na něj nasaďte alespoň základní ochranný kryt, který ochrání zadní skleněnou část. V základním balení najdete mimo telefonu USB kabel, napájecí adaptér, špendlík pro vytažení bočního šuplíčku, základní pecková sluchátka a uživatelský manuál.

2. Displej Špičkový displej, až na odrazy. Galaxy A7 používá šestipalcový Infinity Super AMOLED displej, který zabírá podstatnou část čelní plochy. O žádného rekordmana se ale nejedná. Displej smartphonu má rozlišení Full HD+ (2 220 × 1 080 pix), což plně postačuje. Při běžném používání si žádných grafických nedostatků nevšimnete. AMOLED panel má velmi dobré pozorovací úhly a nulovou degradaci barev při bočních pohledech. Negativně vnímáme jen větší úroveň odrazivosti okolních objektů. Uvnitř je to překvapivě bez problémů, horší je to např. v lese.

Použitý Super AMOLED panel se zakulacenými rohy nabídne velmi dobrou čitelnost i na přímém slunci. Nad displejem najdete čidlo okolního osvětlení, stavová dioda však chybí. Pokud si na displej nalepíte fólie, je třeba si zvýšit jeho citlivost v Nastavení Absolutní černá uspoří energii, proto se v zamknutém stavu může na displeji zobrazovat Always-on režim s časem a notifikacemi. AOD slouží i jako náhrada za chybějící LED diodu, se kterou se u levnějších Samsungů již několik let nepočítá. Displej není promačkávací, takže se z AOD na domovskou obrazovkou přepnete dvojitým poklepáním na čtvereček, a pokud poklepete ikony, dostanete se rovnou do odpovídajících aplikací. Režim AOD se může spouštět automaticky v závislosti na aktuálním čase. V noci však stále dost svítí, takže na to pozor.

Nastavení zobrazení, výběr zobrazovacího režimu, úprava teploty bílé a jednotlivých odstínů RGB Černá se dostala i do podbarvení spodní lišty s tlačítky, ovšem pouze při spuštěných aplikacích, při navigaci v systému a v Nastavení je však sněhobílá, stejně jako pozadí základního schématu v Nastavení. Pokud chcete něco málo z baterie pošetřit, stáhněte si z integrovaného obchodu s motivy úplně černé téma. Na výběr máte desítky různých variací na téma černá. V liště s tlačítky můžete prohodit pozici zpětné šipky (vlevo/vpravo) nebo potažením přepnout na dotyková gesta. Místo tlačítek stačí jen na jejich místě prstem posouváte vzhůru. Gesta nás však zatím moc nepřesvědčila.

Nastavení zamykacího displeje, lišty s ovladači, snadného režimu a systémového fontu AMOLED je synonymum pro syté a koukatelné, byť mnohdy dost nereálné, odstíny barev. V základu máte přednastaven Adaptivní režim, který tóny barev přizpůsobuje spuštěným aplikacím. Ale, abychom byli upřímní, nějakou dynamickou změnu mezi různými aplikacemi jsme při testování nezpozorovali. Máte však svobodu ve volbě teploty bílé a ručně si můžete nastavit jednotlivé odstíny RGB. Další tři režimy (Kino, Fotografie a Základní) se liší zejména barevnými kontrasty a většími rozdíly v tónech jednotlivých odstínů. Obraz se tak již výrazně neposouvá do žluta, jako u dřívějších modelů.

Volba hodin na zamykací obrazovce a AOD, filtr modrého světla změní barvy displeje směrem dožluta Výrazně dožluta se displej zabarví až při aktivaci nočního režimu, stačí si navolit jeho intenzitu na maximum. A to je třeba, protože při práci v úplně tmě displej stále dost výrazně svítí a oslňuje. Na sluníčku je však zobrazovací panel velmi dobře čitelný, automaticky se nastaví jas na maximum, rychlý přístup k úpravě jasu hledejte v horní liště. Z dalších nastavení můžeme vypíchnout zvětšení aplikací na celou obrazovku, volbu zvětšení UI, typu a velikosti fontu.

3. Hardware Pomalejší biometrika. Samsung v Evropě opět vsází na vlastní čipsety, tentokrát osmijádrový Exynos 7885 Octa určený pro střední třídu. Stejný čipset najdeme i u letošního Galaxy A8. Jeho součástí je šest úsporných 1,6GHz jader Cortex-A53, které doplňují dvě 2,2GHz jádra Cortex-A73 pro výkon. V testované konfiguraci můžeme k čipsetu připočíst 4GB RAM. Aplikace zůstávají na pozadí spuštěny delší dobu, garbage collector tedy není až tak agresivní. Plynulost prostředí je slušná (ale není blesková), běžné hry telefon taktéž zvládne, u náročnějších se však grafika Mali G71 MP2 trochu zapotí. Výsledky benchmarku AnTuTu 7.1.1: CPU: 53 856

53 856 GPU: 26 558

26 558 UX: 35 753

35 753 MEM: 6 077

6 077 Celkem: 122 244 Pokud budete hrát náročnější real-time hry, kde záleží na každé vteřině, např. PUBG, apod., telefonu to dá zabrat. Hratelnost navíc nebude tak plynulá. Jinak jsem na problém s mobilními hrami nenarazil. Samotné prostředí se zdá slušně optimalizované, při načítání některých aplikací se však systém zcela zbytečně zasekne. Google mapy, které se otevírají sedm vteřin, mi rozhodně jako normální nepřijdou. Telefon měl problém i s webovým prohlížečem od Samsungu, který neustále padal a zasekával se. Při obnovení z pozadí trvalo i deset vteřin, než fungovalo rolování stránky. Přitom Chome fungoval bez problémů...

Antutu, CPU-Z a paměťový benchmark Androbench Interní úložiště má kapacitu 64GB, z čehož máte k dispozici přes 40 GB. A k tomu můžete připočíst až 512GB microSD kartu. Apky nainstalované do paměti můžete následně na paměťovku přesunout. Nemusíte se uskromňovat, můžete ji mít v telefonu spolu se dvěma SIM kartami. Pokud vám na jednu z nich někdo volá, druhá se tváří jako nedostupná, pokud si mezi nimi v systému nezapnete přesměrování. Každá karta má svůj název, ikonu a můžete si napevno nastavit, která z nich má sloužit pro mobilní data, a také pro hovory a SMS zprávy. Přesnou SIM však můžete vybrat až při vytáčení či před odesláním textovky.

Nastavení připojení, využití dat a správce SIM karet Na spodní hraně telefonu je umístěn jediný reproduktor, který hraje dost hlasitě, zvukům však chybí patřičná hloubka. Skladby znějí dost „plechově“. V základní balení dostanete obyčejná pecková sluchátka, která mají vcelku slušné zvukové podání (navíc si pomůžete i ekvalizérem), plastové špunty mi však v uších nechtěly držet. Zvukový efekt Dolby Atmos funguje pouze se sluchátky (efekt je skutečně znát), stejně jako FM rádio. Zajímavou zvukovou hloubku objevíte u UHQ audia, určitě jej doporučuji vyzkoušet.

Navigace v Google mapách, nastavujeme otisk prstů a připojení k hodinkám Galaxy Watch Konektivita telefonu je tradičně bohatá. K internetu se připojíte přes LTE Cat. 6 nebo lokálně přes Wi-Fi. Komunikaci se sluchátky zajišťuje pětkový Bluetooth, Wi-Fi Direct přijde vhod při přenášení velkých souborů, NFC se zase bude hodit pro bezkontaktní platby mobilem. GPS má slušnou citlivost i v budovách, v terénu je pak navigace s telefonem bezproblémová. A to, nejen pro autonavigaci, ale i pro pěší navigaci, např. s využitím apky Mapy.cz. GPS mi vždy ukazovala pozici přímo na značené trase.

Snímač otisků je netradičně umístěn na pravém boku a je na náš vkus trochu pomalejší. Co se týká biometrického zabezpečení přístupu, k již zmiňované pomalejší čtečce na boku můžeme připočíst skener obličeje. Ten jsem zkoušel při nasazených brýlích, v lepších a světelných podmínkách, a vykoumal jsem, že je třeba na telefon koukat víceméně přesně a stát klidně bez pohybu, jinak vás A7čka nerozpozná. Nestačí tedy jen letmý pohled na telefon jako u Galaxy S9. I u snímání obličeje je patrná prodleva při vyhodnocování. Antutu battery test: Celkové skóre: 13 903

(Lehce nadprůměrné skóre, loňský Galaxy S8+ pro srovnání získal 9 202 bodů, letošní Galaxy S9+ pak 11 154 bodů) Baterie má kapacitu 3 300 mAh, což sice mezi obdobně vybavenými telefony, nijak zásadně nevyčnívá. Testovaný model však zvládne solidně pracovně nabitý pracovní den a ještě mu zbude okolo čtvrtiny kapacity baterie. Volnočasový provoz přesahuje lehce přes dva dny. S dvojicí úsporných režimů ve spojitosti s nižší úrovní jasu můžete z baterky vyždímat ještě trochu více. Nabití z nuly na sto trvá přesně dvě hodiny, protože chybí Fast Charging.

4. Software Občas si vybere slabší chvilku. V telefonu běží Android 8.1 Oreo s grafickou nadstavbou Samsung Experience 9.5. Prostředí rozhodně nepůsobí neznámým dojmem, je prakticky identické s Galaxy S9 či Galaxy Note 9. Prostředí přebarvíte schématy, z obchodu si také stáhnete samostatné balíky ikon, tapety nebo styly režimu Always On. Dále si můžete upravit hustotu ikon na obrazovce, uspořádání zástupců v horní liště, styl, velikost fontu a zvětšení systémových nabídek. Pro hůře vidící je připraven i Snadný režim s obřími ikonami, velikost textu můžete selektivně zvětšit i u SMS zpráv.

V obchodu Samsung Themes si můžete stáhnout tapety, schémata, balíky ikon a vzhled Always On displeje Možnosti personalizace jsou skutečné bohaté, a pokud se vám základní schéma přeplněné barvičkami nebude líbit, vzhled prostředí i některých systémových aplikací si jednoduše kompletně změníte. Prostředí je vcelku svižné, ale, jak jsem již zmiňoval v dřívější kapitole, občas si vybere slabší chvilku. Čekání je však někdy až příliš zdlouhavé, padající webový prohlížeč je pak důkazem ne úplně ideální SW optimalizace. Pomalosti si všímáme i ve fotoaparátu, a to při přepínání mezi fotoaparáty, resp. při přechodech mezi fotorežimy.

Vzhled prostředí se nijak zásadně neliší od jiných Samsungů Ikony v horní liště jsou rychle na dosah, delším podržením se dostanete do odpovídajících aplikací. Hlavní nabídka nabídne obvyklou skladbu aplikací, včetně základní nabídky Samsungu a povinné porce obsahu od Googlu a Microsoftu. U posledního zmiňovaného se k editorům MS Office přidává i OneDrive s bezplatnými 100 GB či mobilní LinkedIn.

Nastavením úprava voleb domovské obrazovka a roztažení aplikací na celý displej. Základní systémové schéma na pozadí nepochopitelně „plýtvá“ bílou barvou Aplikační výbava od Samsungu je poměrně strohá, pokud jste si však na chybějící aplikace navykli, můžete si je postahovat z aplikačního obchodu Galaxy Apps. To se týká např. hudební a video přehrávače. V základu je, mimo povinných položek, k dispozici přehledný správce souborů, hlasový záznamník, webový prohlížeč nebo aplikace Samsung Health, která se stará o správu vašich aktivit a monitoring ušlých kroků. A to jak z telefonu, tak z připojených hodinek Gear.

Jednoruční režim, přejetím po čtečce můžete stáhnout horní lištu, aktivace režimu Multidispleje a funkce Dual Messenger Nastavení vypadá na první pohled stroze, ale pokud nakouknete trochu hlouběji, objevíte doslova „poklady“. V telefonu tak můžete mít třeba dva Facebook messengery, každý pro jiný uživatelský účet. Pro mobilní hry je připravena nabídka Game Launcher, ve které můžete optimalizovat poměr výkon/spotřeba. Trojitým stiskem domovské klávesy spustíte jednoruční režim, kde je prostředí snadněji ovladatelné jen pomocí palce jedné ruky. V režimu Multidisplej zase můžete pracovat se dvěma otevřenými aplikacemi na displeji. Dále objevíte celou spoustu gest, většinu z nich zřejmě nikdy nepoužijete, ale někomu se mohou hodit.

Bixby Home je součástí domovské obrazovky, Bixby Vision dokáže přes fotoaparát rozpoznat objekty nebo etikety vín Součástí výbavy je i asistent Bixby, a to bez hlasové syntézy. Potažením z domovské obrazovky do boku se dostanete do centralizované nabídky Bixby Home, která je nabitá informacemi. Spíše než toto informační centrum jsme používali funkci Bixby Vision, která přes fotoaparát rozpoznává objekty, památky, QR kódy nebo překládá texty v reálném čase. Překlad je sice strojový (Google Translate), ovšem nemusíte pro něj stahovat samostatnou aplikaci. Součástí Bixby Vision je i čtečka QR kódu nebo skener etiket vín, který funguje pouze u těch zahraničních.

Klávesnice nás moc nepřesvědčila, bez vibrační odezvy bude produkovat spoustu překlepů Postěžovat si musíme na klávesnici, která neumí na dotyk zavibrovat, což se podepisuje na velké míře překlepů. A to i přesto, že telefon při vyzvánění vibruje bez problémů. Doporučujeme tedy, abyste se poohlédli po jiné z Google Play. Hlasitost sluchátka byla při hovoru dostatečná, protistrana si na srozumitelnost z mé strany nikdy nestěžovala. Občas se mi však uchem podařilo nechtěne hovor přes kontextovou nabídku utlumit. Dostatečně hlasité bylo i vyzvánění smartphonu, pokud jej zapomenete na maximu, telefon vyloženě „řve“ do okolí.