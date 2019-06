RECENZE: Samsung Galaxy A70 – Střední třída dospěla, do akce jde 25W nabíjení

Plusy Špičkový AMOLED displej

Poddisplejová čtečka otisků

4 500mAh baterie s 25W nabíjením

Osmijádrový Snapdragon a 6GB RAM

Natáčení slow-mo videí s 960 fps Minusy V základní krabici chybí redukce na USB-A

Zahřívání krytu při hraní náročných her

Kluzký zadní kryt

Videa bez jakékoliv stabilizace

Vyšší koncová cena ? 7 /10 Hodnocení

Ve střední třídě řady Galaxy A od Samsungu se dostáváme stále výše. Tentokrát se detailně podíváme na letošní druhé nejvybavenější áčko. Galaxy A70 už pořádně narostl do výšky a šířky, od kompaktních rozměrů má hodně daleko. Design zůstává stejný jako u ostatní modelů řady Galaxy A, došlo však k vylepšení specifikací a změny se dotkly i baterie nebo rychlého kabelového nabíjení Plastová novinka řady Galaxy A je skutečně obrovská, svými rozměry předčí i Galaxy S10+. Na protažený displej si musíte chvíli zvykat, jinak je smartphone velmi dobrým každodenním pomocníkem. Snapdragon 675 poskytuje vyšší výkon než čipset u Galaxy A50, stejně tak telefon pořizuje poměrně povedené fotografie. Chybí nám snad jen zoomový objektiv, větší výdrž na jedno nabití a vyladění detailů, díky nimž je telefon právoplatně zařazen do vyšší střední třídy. Vyrovnají se specifikace telefonu jeho koncové ceně? Samsung Galaxy A70 rozměry a hmotnost: 164 × 77 × 7.9 mm, 183 g

displej: 6.7", dotykový AMOLED, 1 080 × 2 400, 393 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS

paměť: 128 GB, microSDHC (32 GB), RAM: 6 144 MB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 675 (8× Krait 460, 2 GHz, 11nm)

operační systém: Google Android 9.0 (Pie)

fotoaparát: 32MPx (8 000 × 4 000), video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk

Samotná recenze Samsung Galaxy A70 začíná na následujícím listu.

displej: 6.7", dotykový AMOLED, 1 080 × 2 400, 393 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS

paměť: 128 GB, microSDHC (32 GB), RAM: 6 144 MB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 675 (8× Krait 460, 2 GHz, 11nm)

operační systém: Google Android 9.0 (Pie)

fotoaparát: 32MPx (8 000 × 4 000), video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 72 %

vybavenost 1/6

výhodnost ?

žádanost cena: až Samotná recenze Samsung Galaxy A70 začíná na následujícím listu.

Design Plast s netradičními odlesky. Samsung u Galaxy A70 i napotřetí vsadil na designovou linku „3D Glasstic“, tedy na vysoce leštěný plast napodobující sklo, který na zadní straně zdobí výrazné odlesky. V případě testované bílé barvy jsou podle míry a intenzity dopadajícího světla do modra a do zelena, v případě černé verze vám záda vyobrazí snad všechny odstíny duhy. A70 je k dostání i v povedené modré barevné kombinaci.

V redakci jsme otestovali Samsung Galaxy A70 v bílé barevné variantě Přední část krytou sklem Gorilla Glass 3 z 86% vyplňuje displej, zbytek připadá na černý rámeček, který je směrem ke krajům nepatrně zakřivený. Na plastové šasi pak navazuje zadní plastový kryt, který je směrem ke hranám zakulacen o něco výrazněji, aby se telefon držel lépe v ruce. To se smartphonu sice daří, vysoce leštěná zadní část však v ruce trochu podkluzuje, zejména při delším hraní her. Škoda, že Samsung zadní část alespoň trochu nezdrsnil. Samsung k telefonu nepřibaluje žádný ochranný kryt, žádné škrábance na zádi jsme však při testování nedohledali.

Zadní plastový kryt je směrem ke krajům zakulacen, na spodní hraně najdete USB-C i 3,5mm jack, selfie kamerka se schovává ve výřezu displeje Veškerá potřebná tlačítka se nakupila na pravém boku. Poblíž regulátorů hlasitosti najdete zamykací tlačítko, ovladače jsou vystouplé tak akorát a mají jistý stisk, byť na náš vkus dost hlasitý. Levý bok je doménou šuplíku, který ukrývá dva sloty pro nanoSIM se samostatnou pozicí pro microSD. Spodní hrana nabídne dostatek prostoru pro konektor USB-C, 3,5mm jack a pro hlavní reproduktor. Mikrofon je doplněn sekundárním protějškem na horní hraně.

Na levém boku je umístěn šuplíček pro dvě nanoSIM a microSD, na zádech je připraven trojitý fotoaparát Zadní stranu zdobí nepatrně vystouplý trojitý fotoaparát do semaforu, který se krčí v levém horním rohu. Hlavní foťák má rozlišení 32 Mpx (f/1.7), pomáhá mu 8Mpx ultraširokoúhlý snímač se 123° záběrem scény (f/2.2). Třetím do party je 5Mpx foťák pro rozpoznání hloubky ostrosti. Jen pro doplnění, kamerka pro selfie umístěná v účkovém výřezu displeje nabízí taktéž rozlišení 32 Mpx.

V rámci základního balení najdeme nový 25W adaptér i oboustranný USB-C kabel. Redukce na plnohodnotné USB však chybí Součástí základního balení je mimo telefonu 25W adaptér Power Delivery s označením EP-TA800, oboustranný USB-C kabel, špuntová sluchátka (bez doplňkových nástavců různých velikostí), špendlík pro vytažení bočního šuplíku a uživatelské manuály. V základní krabici nám však chybí redukce na rozšířenější USB-A, např. pro připojení telefonu k počítači nebo notebooku, který ještě nemá USB-C porty.

Displej Zatím největší AMOLED ve smartphonu! Samsung Galaxy A70 je obrovský smartphone. Pod rozměry 164 × 77 × 7,9 mm se podepsal zejména použitý 6,7" Super AMOLED panel vyplňující větší část přední strany. Větší AMOLED panel u současně dostupných smartphonů nenajdete. Displej je oproti „á padesátce“ ještě o něco protažen do výšky (zvykáme si na poměr stran 20:9), což se podepsalo nad rozlišením 2 400 × 1 080 pix. Za zmínku stojí i to, že Samsung nijak neexperimentoval, a do telefonu umístil rovný displej s výbornými pozorovacími úhly.

Galaxy A70 dostal obří 6,7" Super AMOLED displej s rozlišením Full HD+ Na přímém slunci čekejte velmi dobrou čitelnost díky adaptivnímu jasu, který se kvalitou vyrovná i podstatně dražším modelům. Automatika však někdy volí maximální jas i při polojasné obloze, párkrát jsme tak museli přejít na manuální řízení. Ale to je zase rychle dostupné v horní liště. Pokud automatiku necháte zapnutou, můžete dělat „co chcete“, ale jas se vždy vrátí na maximální úroveň. Jas v automatice překračuje 600 nitů, na manuální režim pak nepatrně překročí metu 400 nitů. V obou případech je to jas dostačující.

Displej je v rozích zakulacen, a protože vyplňuje většinu čelní plochy, musely se systémové ovladače přesunout do spodní lišty Na minimální jas je displej dost výrazně utlumen, takže vás při práci v noci nebude oslňovat. Aktivací filtru modrého světla si ostrou bílou můžete ještě o něco utlumit. Filtr může být aktivován ručně nebo v zadaném časovém intervalu. U sytých barevných odstínů Živého barevného režimu (malá odchylka od barevného prostoru DCI-P3) si můžete pohrát s teplotou barev a jednotlivými tóny RGB nebo můžete přepnout na utlumené přirozenější odstíny barev v Přirozeném režimu, které mají nejblíže barevnému gamutu sRGB. Chcete líbivější nebo reálnější odstíny? Výběr je na vás.

Úprava zobrazení v nastavení Součástí panelu je výřez do tvaru písmene U, který obklopuje 32MPx selfie kamerku. Při odemykání obličeje se její okraje rozsvítí, je škoda, že výrobce tento osvětlený okraj nevyužívá jako náhradu notifikační diody. Na tu se místo nedostalo, takže jedinou možností, jak při vypnutém displeji zjistit, zde nemáte nějaké zmeškané notifikace, je Always On režim. Dvojklikem na ikony se dostanete rovnou do odpovídajících aplikací. Škoda jen, že nelze nijak upravit jas AOD displeje.

Vizuální rozdíly mezi základním (světlým) a tmavým režimem, který pošetří baterii Pod displej byl integrován optický snímač otisků prstů od Goodixu. Již od prvního vybalení byla čtečka na stejné úrovni jako ta u Galaxy A50 po druhé aktualizaci. Otisky jsou, až na výjimky, vyhodnocovány přesně, ovšem trochu pomaleji, než jsme zvyklí. Na „první dobrou“ jsem telefon odemykal v osmi z deseti případů. Ve spodní liště najdeme základní ovladače Androidu, pozici zpětné šipky můžete nastavit nalevo či napravo, a nebo přejít na dotyková gesta.

Nastavení režimu Always On a jednoruční režim Displej je na mobilní poměry skutečně obrovský, díky jeho protažení jsem měl problém palcem obsáhnout jeho horní část bez toho, abych přehmatával. A70 tedy rozhodně není nic pro milovníky kompaktních zařízení. Ppokud však dokážete ocenit a využít velkou displejovou plochu, má vám telefon co nabídnout. A k ovládání jednoruč třeba využijte rychlé přístupný jednoruční režim (trojklik na home button), který zmenší aktivní oblast displeje a přilepí ji k levému nebo pravému boku.

Software Známá nadstavba One UI. Po spuštění telefonu vás přivítá známá nadstavba One UI, která je naočkovaná na Androidu 9.0 Pie. Samsung můžeme pochválit za to, že sjednotil vzhled rozhraní u všech svých novějších modelů. Prostředí vypadá moderně s jasně odlišenými barvami ikon u systémových aplikací, s podporou schémat a navíc běhá dostatečně svižně bez výraznějších prostojů. Tomu můžete napomoci i sami, a to omezením přechodových animací, které by jinak mohly trochu zdržovat.

Screenshoty dávají základní představu o nadstavbě One UI, telefon má i ochranu proti nechtěným dotykům v kapse na displej Spoustu funkcí si nastavíte přímo pomocí rychlých zástupců z horní lišty, pokud podržíte prst na názvu položky, dostanete se odpovídající nabídky v Nastavení. To je řazeno poměrně logicky, až na Always On režim, který je utopen v nabídce Zamknout displej. Podnabídky a pozadí systémových aplikací můžete přepnout z bílé do černé a ušetřit tak desetinky baterie, případně můžete sáhnout do výraznější přestavby a stáhnout si z Theme Storu tapety, schémata či samostatně jen balíky ikon. Z pohledu personalizace se tedy meze nekladou.

Z obchodu Theme Store si můžete stáhnout bezplatné i placené tapety, schémata, balíky ikon a vzhledy režimu Always On Základní paleta aplikací nijak nevybočuje ze zavedeného standardu, výrobce omezil svůj „bloatware“ na minimum, zbytek aplikací vám nabídne ke stažení z Galaxy Storu. V rámci aplikační výbavy vyčnívá FM rádio, Samsung Health pro monitorování vašeho pohybu nebo aplikace Galaxy Wearable pro připojení nositelností řad Gear a Galaxy. Zbytek aplikační výbavy doplňují povinné tituly od Googlu a Microsoftu. Základní obsah se soustředí na komunikační a organizační funkce.

Samsung Health monitoruje kroky, kalorie, srdeční tep a kvalitu spánku, přes aplikace Galaxy Warable se můžete připojit např. k náramku Galaxy Fit e Softwarová klávesnice opět postrádá vibrační odezvu, byť telefon při vyzvánění a příchozích notifikacích vibrovat umí, což se podepsalo na velké míře překlepů při psaní na výšku displeje. Jednou nás klávesnice pozlobila tím, že sama psala znaky v pravé části klávesnice (zejména znaky z, u, j a k), po restartu telefonu však problém vymizel. Překlepy se však objevují i při psaní na šířku displeje (navíc přetočení trvá docela dost dlouho), takže si raději stáhněte alternativní klávesnici. Na Google Play je jich celá spousta.

QWERTZ klávesnice v režimu na výšku a na šířku displeje Maximální hlasitost sluchátka je dostatečná, ani protistrana si nestěžovala na to, že by mě špatně slyšela. Posunutím prstu do stran v telefonním seznamu a v protokolech můžete rychle přejít k vytočení čísla, resp. k napsání textovky. Se spouštěnými aplikacemi si můžete pohrát tak, že si zobrazíte dvě najednou, nebo vybrané aplikace přepnete do plovoucího okna či dočasně minimalizujete do plovoucí ikony. Možnosti se zpřístupní přes ikony jednotlivých aplikací v nabídce posledních spuštěných aplikací, ne všechny se vám ale podvolí.

Multidisplej, aplikace v oknech a jednoruční režim, který přetáhne obraz k pravému či k levému okraji displeje Nadstavba One UI je připravena k ovládání jednou rukou, protože veškeré hlavní dotykové ovladače prostředí přesunula do spodní části displeje. Ve správci souborů však Samsung na tuto změnu trochu pozapomněl, takže se budete palcem dost natahovat a nebo přizvete druhou ruku. Navigaci obstarávají dotykové prvky ve spodní liště, zpětná šipka je standardně vpravo, můžete ji však přesunout doleva. Můžete přepnout i na ovládání gesty potažením prstu, za dobu testování jsem si na ně však příliš nepřivykl.

Výběr z předinstalovaných aplikací - Spotify, poznámky, kalkulačka, kalendář, Bixby, záznamník, Google Play a Galaxy Store O správu systémových zdrojů se celkem přehledně stará funkce Péče o zařízení. Monitoruje využití baterie jednotlivými aplikacemi i jejich chyby, takže pak aplikace můžete uspat. Dozvíte se také detailní statistiky vybíjení baterie nebo si můžete upravit režim napájení. V základu je aktivní režim optimalizace, k dispozici jsou ještě dva úsporné režimy. Někomu se však může hodit spíše adaptivní úsporný režim, který plynule přechází mezi základním a prvním úsporným režimem. Občas nám však díky tomu vypadla konektivita s Bluetooth zařízeními.

Digitální pohoda hlídá čas používání jednotlivých aplikací v rámci aktuálního dne, který si můžete omezit nebo večer přepnout na černobílý režim Funkce Digitální pohoda zase hlídá čas strávený v jednotlivých aplikacích, kterým můžete nastavit maximální denní počet hodin nebo před spaním přepnout obrazovku do černobílého módu. Hodit se bude i tmavý systémový režim, který jinak sněhobílé nabídky přepne do černé a ušetří tak cenné desetinky baterie. Pokud si však stáhnete jiná schémata, nepůjde režim aktivovat.

Fotoaparát Vyměnili bychom mazací objektiv za zoom. Zadní stranu zdobí trojitý fotoaparát do semaforu, který se krčí v levém horním rohu. Hlavní foťák má rozlišení 32 Mpx (f/1.7), pomáhá mu 8Mpx ultraširokoúhlý snímač se 123° záběrem scény (f/2.2). Třetím do party je 5Mpx foťák pro rozpoznání hloubky ostrosti. Místo něj bychom uvítali zoomový objektiv, rozmazávat fotky v portrétovém režimu dnes smartphony dokáží i softwarově, o čemž vás ostatně přesvědčí selfie kamerka.

Uživatelské rozhraní fotoaparátu se nijak výrazně neliší od modelů řady Galaxy S10 Fotoaplikace vypadá stejně jako u modelů řady Galaxy S10, resp. u všech Samsungů aktualizovaných na Android Pie s nadstavbou One UI. V pravé části přepínáte mezi režimy (videa o fotky mají svou samostatnou kartu), levý kraj disponuje zástupci rychlého nastavení. V pravé části hledáčku přepínáte mezi základním a ultraširokoúhlým objektivem. Stejně jako u ostatních modelů však zcela nepochopitelně chybí možnost upravit rozlišení pořizovaných fotek, upravíte si jen rozlišení videa.

Umělá inteligence rozpoznává typy snímaných scén, velký přínos od ní však nečekejte. Tu a tam vás smartphone upozorní na to, že by bylo vhodné očistit objektivy Fotografických režimů je připravená celá spousta, včetně Superzpomaleného videa (960 fps při HD rozlišení), panorámat, Živého zaostření nebo režimu Pro, v němž se navíc zpřístupní ISO, vyvážení bílé a korekce expozice. Umělá inteligence se stará o korekci barev a nastavení fotoaparátu podle rozpoznaného druhu scény, Bixby Vision zase slouží k rozpoznávání objektů nebo k překladu textů, které nasnímáte fotoaparátem. Nechybí ani funkce AR Emoji, která vám vytvoří z obličeje personalizované animované gify, které může přikládat do zpráv. U posledních dvou funkcí se telefon inspiroval u Galaxy S10.

Nastavení fotoaparátu a dostupné fotorežimy, rozlišení fotek si opět neupravíte, maximálně tak rozlišení videa A jak hodnotíme kvalitu fotografií? Za dobrého osvětlení pořizuje hlavní snímač snímky s velkou úrovní detailů, výborným kontrastem a povedeným barevným podáním. Optimalizátor scény by ale mohl být nápomocnější, rozdíly při jeho aktivaci a deaktivaci jsme totiž nepozorovali. To stejné platí i pro ultraširokoúhlý snímač se zaostřením v celém rozsahu, ovšem jakmile se světelné podmínky trochu zhorší, kvalita snímků s efektem rybího oka půjde rychle dolů.

Snímky si můžete prohlížeč v přehledné galerii, jejíž součástí je i editor fotek V šeru nebo ve tmě s pouličním osvětlením je kvalita trochu horší, ale stále koukatelná. Telefonu se daří minimalizovat šum, pokud však nastane výraznější úbytek světla, optika s tím moc nezmůže. Telefon navíc nemá ani speciální noční režim, takže od něj z nočních tahů městem neočekávejte přílišnou fotokvalitu. Focení v režimu Živého zaostření vypadají nejlépe za dobrého světla, kdy je popředí a pozadí jasně odděleno. Rozdíly se však slévají za horších světelných podmínek, což nevypadá zrovna dvakrát poutavě. Portrétové snímky by mohly mít i lepší ostrost.

Vytváříme nové AR Emoji, hrátky s emotikony a nálepkami Ve výřezu displeje je umístěna 32MPx selfie, která produkuje velmi povedená selfíčka. V základu je napevno aktivován „zkrášlovací“ režim, selfie mají slušnou úroveň detailů a můžete si aktivovat i režim pro umělé zvýraznění bokehu. Kvalita selfíček za horšího osvětlení nebo uvnitř však jde poměrně rychle dolů. V širokoúhlém režimu na selfie dostanete mimo sebe na fotku i několik svých přátel. Ukázkové fotografie:

Fotografie pořízené za dobrého osvětlení, moc výhrad k nim nemáme



Základní a odpovídající ultraširokoúhlý snímek

Markosnímky jsou dost povedené, doporučíme na objekt zájmu raději ostřit dotykem, aby výsledkem nebyly nezaostřené snímky

Fotografie pořízené při zatažené a deštivé obloze

Fotografie pořízené v interiéru

Na velmi blízké miniaturní objekty má snímač často problém správně zaostřit

Selfie pořízená v interiéru a exteriéru Videa může natáčet maximálně v UHD rozlišení s 30 fps, za dobrého světla budou statická videa velmi povedená. Jakýkoliv výraznější pohyb však roztřese optiku tak, že ve finále budou videa roztřesená. Výrobce totiž nepočítá s optickou ani s digitální stabilizací obrazu. Natáčet můžete i rovnou v ultraširokoúhlém režimu, přepínat mezi foťáky v průběhu natáčení nelze, což je škoda. Superzpomalená videa s 960 fps při HD rozlišení natáčejte určitě venku, při umělém osvětlení zářivkami si všimnete výrazného poblikávání obrazu. Ukázková videa:

žádanost cena: až V rámci testování nahradil Galaxy A70 dříve používaný Galaxy S10+ bez větších problémů. Jistě, bude vám chybět zoomový objektiv u fotoaparátu, jemnější displej, větší výkon nebo třeba vibrace systémových tlačítek a klávesnice, základ však zůstává podobný, a rychle si na něj zvyknete. Stinnou stránkou jsou rozměry displeje, který rozhodně nelze ovládat jednou rukou, videa bez jakékoliv stabilizace i chybějící redukce pro přibalený oboustranný USB-C kabel. A do záporů musíme zařadit i koncovou cenu, která je vzhledem ke konkurenci opět nasazena trochu vysoko. Galaxy A70 se v ČR prodává za 10 490 Kč. Hlavní konkurenti: Nokia 8.1 katalog | recenze rozměry a hmotnost: 155 × 76 × 8 mm, 178 g

displej: 6,2'', kapacitní IPS LCD, 2 244 × 1 080, 402 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE (300|50 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (400 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 3 500 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 710 (8× Kryo 360, 10nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 13MPx (4 128 × 3 096), video (3 840 × 2 160), blesk 71 %

vybavenost ?

výhodnost cena: až Pocophone F1 katalog | recenze rozměry a hmotnost: 156 × 75 × 8,8 mm, 182 g

displej: 6,2'', kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 246, 402 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE (1024|150 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 6 144 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 845 (8× Cortex-A75 + A55, 2,8 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 8,1 (Oreo)

fotoaparát: 12MPx (4 032 × 3 024), video (3 840 × 2 160), blesk 75 %

vybavenost 2,3/6

výhodnost cena: až Huawei P30 Lite katalog | recenze rozměry a hmotnost: 153 × 73 × 7,4 mm, 159 g

displej: 6,2'', kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 312, 412 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE (600|150 Mb/s)

konektivita: USB, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 4,2, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 3 340 mAh

procesor: Hisilicon Kirin 710 (8× Cortex-A73 + A53, 2,2 GHz, 12nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 48MPx (8 000 × 6 000), video (3 840 × 2 160), blesk 79 %

vybavenost 2,5/6

výhodnost cena: až Samsung Galaxy A50 katalog | recenze rozměry a hmotnost: 159 × 75 × 7,7 mm

displej: 6,4'', kapacitní Super AMOLED, 1 080 × 2 340, 403 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Samsung Exynos 9610 (8× Cortex-A73 + A53, 2,3 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 25MPx (5 774 × 4 330), video (3 840 × 2 160), blesk 79 %

vybavenost 2,4/6

s úložným prostorem nebudete mít problém (128 GB + microSD)

svižný nadstavba One UI na Androidu 9.0 Pie

všestranný trojitý fotoaparát použitelný za dobrého osvětlení

