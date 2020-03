RECENZE: Samsung Galaxy A71 – střední třída se důkladněji zaměřuje na focení

Plusy Obří Super AMOLED displej s dostatečnou jemností

4 500mAh baterie s 25W rychlonabíjením

Svižná nadstavba One UI 2.0

Čtyřnásobný fotoaparát s makrem

Dual SIM se samostatným slotem pro microSD Minusy Opravdu velký telefon

Videa natáčíte pouze s digitální stabilizací

Makro je v horším světle nepoužitelné

V základní krabici chybí redukce na USB-A

Vyšší koncová cena (oproti A70 narostla o 3 tisíce) ? 7 /10 Hodnocení

redakce Zatímco loni se Samsung odvázal a prodával v Česku hned sedm modelů řady Galaxy A, letos si zatím musíme vystačit (v době psaní recenze) jen se dvěma telefony. U obou je patrný větší důraz na mobilní fotografii. Testovaný Galaxy A71 má navíc větší AMOLED displej, slušnou kapacitu baterie i přijatelný výkon. Má však oproti loňské Galaxy A70 něčím výrazně navrch, čím by ospravedlnil cenový rozdíl tří tisíc korun? To nejdůležitější se točí okolo obřího Super AMOLED displeje, slušné kapacity baterie a vcelku všestranného fotoaparátu. Galaxy A71 má spoustu funkcí převzatých z dražších modelů, ale s ohledem na střední třídu budete muset překousnout několik kompromisů. Testovaný model má co nabídnout i náročnějším uživatelům, pokud jste si však už „přičichli“ k řadě Galaxy S, nedostatky, často uměle vytvořené, v telefonu poměrně snadno odhalíte. Samsung Galaxy A71 katalog rozměry a hmotnost: 165 × 76 × 7,7 mm, 179 g

displej: 6,7", kapacitní Super AMOLED, 1 080 × 2 400, 393 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 6 144 MB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 730 (2× Cortex-A76, 2 GHz, 8nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 64MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 60 %

vybavenost 1,6/6

výhodnost cena: 11 690 Kč až 12 973 Kč Celou recenzi Samsung Galaxy A71 si přečtěte na následujících listech.

Design Lesklý plast bez špetky kovu. Galaxy A71 je celoplastový smartphone o rozměrech 165 × 76 × 7,7 mm a o hmotnosti 179 gramů. Použité plasty jsou lesklé, což platí nejen o bočním rámu, ale také o zadním krytu. Pro něj výrobce používá označení „3D Glasstic“. Jedná se o vysoce leštěný plast, který má navozovat dojem skla. Po vybalení krabice s telefonu je iluze dokonalá, po pár minutách však na krytu začnou ulpívat otisky prstů, a iluze je ta tam. Při zpocených dlaních navíc začíná záď v dlani trochu prokluzovat.

Samsung Galaxy A71 jsme v redakci otestovali v černé barevné variantě Už při pohledu na papírové rozměry je jasné, že telefon není žádný drobeček. V dlani to na jednoruční ovládání rozhodně není, protože budete muset telefon často přechytávat. A to i třeba při pokusu o zvýšení hlasitosti bočními tlačítky. Ty mají jinak společně se zamykací klávesou dost vysoký zdvih, a také dost hlasitě cvakají. Svůj podíl na obřích rozměrech má i protažený 6,7 palcový Super AMOLED displej v nestandardním formátu 22:9. ​

Galaxy A7 je všechno, jen ne malý telefon. Jednoruční ovládání bude bez aktivace samostatného režimu nereálné Přední strana plynule přechází v boční rám, a stejně bezchybný přechod je i mezi šasi a zadním krytem. Naomak telefon působí příjemně, dílenské zpracování je na tom velmi dobře. Telefon působí jednolitě a bytelně, žádné pazvuky se neozývají ani při cíleném ohýbání. Spodní hrana je vyhrazena pro konektor USB-C, hlavní reproduktor a sluchátkový jack. Primární mikrofon má svého dvojníka na horní hraně. No a na levém boku najdete jen šuplík, do kterého se současně vlezoui až dvě nanoSIM společně s microSD kartou (až 512 GB).

Detail fotoaparátu a konektorové výbavy na spodní hraně, telefon má tloušťku pouhých 7,7 milimetru Designově nejzajímavější jsou však již jednou zmiňovaná záda. Samsung po vzoru Galaxy A30s vsadil na rozdělení zadního krytu do čtyř segmentů, přičemž každý z nich má odlišné odlesky. U námi testované černé to sice není až tak vidět, u zbývajících dvou variant (stříbrná a modrá) si však velmi dobře všimnete perleťových, skoro až duhových, odlesků. Pohled z blízka odhalí strukturu tenkých čar, která však z těla smartphonu nijak nevystupuje.

Záď je rozdělená do čtyř segmentů, a každý z nich má trochu jiné odlesky. Všimněte si drobné struktury materiálu, který hází odlesky od perleťové až po duhovou Na zádech, která jsou směrem k bokům nepatrně zakřivena pro pohodlnější držení, je dominantním prvkem obdélníkový fotomodul se zaoblenými rohy, který z těla zhruba dva milimetry vyčnívá. Samsung vsadil na 64MPx fotočip, který doplňuje ultraširokoúhlý snímač, foťák pro rozmazání pozadí při portrétovém focení a 5MPx makro. Více o fotografických kvalitách prozradíme dále v recenzi. Čtveřici objektivů doplňuje přisvětlovací dioda.

V základní krabici Galaxy A71 najdete 25W adaptér pro rychlonabíjení, k oboustrannému USB-C vám však bude chybět redukce na širší USB 2.0 Základní krabice mimo telefonu obsahuje oboustranný USB-C kabel, 25W síťový adaptér, špendlík, špuntová sluchátka bez nástavců a uživatelské manuály.

Displej Přesnost čtečky zhoršuje filtr modrého světla. Testovaný Galaxy A71 vsadil na obří 6,7" Super AMOLED Plus displej, jehož velké proporce ještě dokresluje netradiční poměr stran 22:9. Rohy zobrazovacího panelu protaženého do výšky jsou zakulacené, u horní hrany je připraven vcelku velký průstřel pro 32MPx selfie kamerku. Přídomek „Plus“ totiž značí ztenčený displej, který z konstrukčního pohledu musí mít o něco větší výřez, než např. u Galaxy Note10.

6,7" Super AMOLED má výborné pozorovací úhly, absolutní černou a syté odstíny barev. S ohledem na obrazovou kvalitu vám toho u A71 mnoho chybět nebude Rozlišení displeje je 2 400 × 1 080 pix, což je pro používání telefonu dostatečné, a spolehnout se můžete i na dva displejové režimy. Přirozený je tak trochu „nuda“, intenzita odstínů je výrazně snížená, aby barvy co nejvíce odpovídaly skutečnosti. Pokud jste z dřívějška zvyklí na syté, mnohdy až nereálné, odstíny, zvolte Živý režim, u něhož si ještě můžete upravit teplotu bílé a intenzitu odstínu červené, modré a zelené. Samsung vás nenutí používat ani jeden režim, výběr je na vás.

Použitý displej je rovný, tj. bez bočního zakřivení. Ve spodní liště najdeme systémové ovladače, průstřel v displeji je poměrně výrazný Displej se z pohledu technologie opírá o absolutní černou (=vypnutý pixel), takže si při sledování filmů vychutnáte i hodně tmavé scény. Pokud si nastavíte Tmavý režim, přebarví se jinak sytě bílá pozadí do černé, což dá trochu oddechnout i baterii. Automatický jas je samozřejmě k dispozici, je však trochu línější, než jsme zvyklí z vlajkových modelů Samsungu. V úplné tmě tak často automatika nespadne sama na minimum, ale musíte si jas ručně snížit na nulu. A je také škoda, že si jezdce nemůžete vynést hned pod ikony rychlého spuštění v horní liště. Dvojité vysouvání lišty jen pro úpravu jasu tak dost zdržuje.

V systému si můžete aktivovat světlý a tmavý režim V noci displej i na minimum stále dost svítí, což můžete eliminovat filtrem modrého světla. Při jeho maximální intenzitě si však v některých aplikacích všímáme grafických artefaktů, konkrétně v levém spodním rohu při zobrazení aplikace Gmail v tmavém režimu. A možná by se našly i nějaké další nedostatky, pokud se však na ně nebudete vyloženě soustředit, je pravděpodobné, že žádné artefakty vůbec neobjevíte.

Video se přehrává s černými pruhy po stranách, pokud jej roztáhnete na full screen, nepatrně se ořeže jeho horní a spodní část Při sledování videí na šířku displeje jsou boky doplněny černými pruhy, ručně však může video vyplnit celý displej (bez zachování poměru stran), příp. se roztáhnout na šířku displeje, kdy se horní a spodní část videa ořeže. Průstřel v tom případě padne do části videa. Roztažení aplikací a her můžete upravit v nastavení, spousta titulů však i při ruční aktivaci celoobrazového režimu zobrazuje obraz maximálně k průstřelu, takže levý bok stejně vyplní černá. Alternativně lze průstřel „schovat“, část displeje však zůstane napříč celým prostředím neaktivní, což by mohla být škoda.

Úprava barevného režimu displeje Součástí displeje je i optická čtečka otisků prstů, která displej prosvětluje zelenou barvou. Přesnost čtečky je poměrně dobrá, v osmi z deseti případů odemkne na první přiložení, je však o zlomek vteřiny pomalejší, než čtečka ultrazvuková. Při aktivním filtru modrého světla se přesnost čtečky zhoršuje, je třeba na displeji prst při skenování nechávat déle. Čtečce dělá problém i vlhkost, jakmile vylezete z vany, čtečkou telefon zcela jistě neodemknete. Budete si muset pomoci záložním heslem, znakem či PIN kódem.

Doplňková nastavení zobrazení, úprava spodní lišty, funkce Okraj obrazovky a Filtr modrého světla Galaxy A71 podporuje režim Always On, kterým supluje chybějící notifikační diodu. Poklepáním na notifikace se dostanete do odpovídajících aplikací. Osvětlení okrajů při příchozích notifikacích je sice efektní, ale hodně rychlé, takže efekt v drtivé většině případů přehlédnete. Na displeji od výroby není nalepena fólie, ovšem, pokud si fólii dokoupíte a nalepíte, můžete si zvýšit dotykovou citlivost displeje. Pozor ale na to, aby byla fólie kompatibilní se čtečkou otisků. U tlustších skel nemusí být skenování otisků zachováno, příp. budou mít kruhový výřez v místě, kde skenujete otisky.

Hardware Snapdragon 730 a jedna kapacita operační paměti. Samsung smartphone vybavil vcelku zajímavým čipsetem. Jedná se o 8nm Snapdragon 730, o jehož výrobu se stará polovodičová divize Samsungu procesem LPP. SoC střední třídy je rozdělen do dvou clusterů. Dvě výkonná jádra Cortex-A76 (Kryo 470 Gold) jsou taktována na 2,2 GHz, zbylá šestice jader Cortex-A55 (kryto 470 Silver) běží na frekvenci 1,8 GHz. Součástí čipsetu je LTE modem X15 s podporou až LTE Cat. 15 a grafický adaptér Adreno 618.

Detaily o procesu a výsledek benchmarku AnTuTu V benchmarku Antutu získal telefon 275 tisíc bodů, což jej řadí těsně pod polovinu testovaného spektra. Výkon telefonu je tak spíše průměrný, nadstandardní je pouze hodnocení uživatelského rozhraní, zbytek položek je na tom o něco hůře. Herní výkon je i přesto bez jakýchkoliv hmatatelných nedostatků, sekání se neobjevuje ani u graficky náročnějších závodních ani akčních her. Pouze u Fortnite na střední detaily se rozhraní občas zasekne, a to i několikrát za jednu hru. Záď se při hraní vcelku dost zahřívá, plast vás však při dlouhodobějším hraní do dlaní rozhodně pálit nebude.

U testovacích her Hearthstone, Asphalt 9, PUBG (kvalita High) a Fortnite (kvalita Medium s 30 FPS) jsme nenarazili na žádné grafické nedostatky. Pouze ve Fortnite, rozhraní občas na chvíli zamrzne, a to i několikrát za jednu hru Uživatelské rozhraní má svižné reakce, kterým můžeme ještě pomoci omezením systémových animací. O něco pomalejších reakcí systému si všímáme zejména při spouštění aplikací ze zamykací obrazovky, při ukládání screenshotů nebo krátce po pořízení fotografie na maximální rozlišení. Viníkem tak zřejmě budou pomalejší interní paměti, u Galaxy A71 je připraveno 128GB úložiště, v němž je po prvním naběhnutí volných zhruba 105 GB. Paměť můžete rozšířit microSD kartou o dalších 512GB.

Volba režimu připojení telefonu k počítači přes datový kabel K počítači se telefon připojuje v režimu MTP (a alternativně můžete vybrat jiný druh připojení z horní lišty), budete však potřebovat kabel s USB 2.0 na jedné straně a USB-C konektorem na druhém konci. Tedy, pokud, stejně jako já, na svém počítači nemáte samostatný USB-C port. Výrobce do balení přibalil jen oboustranný USB-C kablík, a to bez jakýchkoliv redukcí.

Průměrně využití RAM v rámci jednoho dne Operační paměť je 6GB, a při běžné testovací zátěži bylo v RAM ještě 1,1 GB volného místa. Při vymazání zbytečností se volná operační paměť zdvojnásobila. Průměrné využití RAM v rámci 24 hodin zůstalo na metě 3,9 GB. Je třeba ještě zmínit to, že Galaxy A71 se volitelně prodává i s 8GB RAM, to však pro Česko neplatí. S ohledem na loňský model je to škoda, protože by se A71 od Galaxy A70 alespoň trochu výrazněji odlišila. Takto mohou oba telefony vypadat papírově dost podobně.

Připojení k rychlé letištní Wi-Fi, správa Bluetooth zařízení Bezdrátová konektivita se točí okolo Bluetooth 5.0 či Wi-Fi Direct, NFC využijete pro mobilní platby, MirrorLink se bude hodit pro připojení telefonu k palubnímu systému vozidla. Ve správci SIM si nastavíte chování karet pro hovory, textovky a data, mobilní datovou konektivitu obstarává maximálně LTE. Telefon má nepatrně horší citlivost na signál. V prostředí na rozhraní signálu, kde mívám jednu čárku a EDGE, mobilní konektivita vypadala úplně. Ve finále je však výsledek vlastně stejný - data a volání nefungují ani v jednom případě. ​

Šuplík se nachází na levém boku telefonu, dáte do něj dvě nanoSIM a k tomu do samostatné pozice i microSD Lokální konektivitu obstará Wi-Fi, dokud jsem však do telefonu nedal SIM kartu, stahování souborů přes Wi-Fi se pozastavilo při každém zamknutí telefonu. Postupem času však toto nestandardní chování naštěstí vymizelo.

Hudební přehrávač a FM rádio s nahráváním Hudební složku zajišťuje reproduktor na spodní hraně telefonu, který zahraje dostatečně kvalitně a hlasitě. U hlubších basů má sice trochu problémy, jinak jej můžeme srovnat s repráčky u podstatně vybavenějších modelů řad Galaxy S a Galaxy Note. To však nelze tvrdit o přehrávání v Bluetooth sluchátkách Galaxy Buds. Zvuk je mdlý, hudba hraje potichu, chybí ji prakticky vše. Pokud zvolíte přibalená pecková sluchátka, můžete si navíc aktivovat Dolby Atmos a UHQ Audio. Až na přehlušené basy u určitých hudebních žánrů budete nejspíše spokojeni. Sluchátka navíc u FM rádia využijete jako anténu.

Úpravy zvuku, efekty a volba ekvalizéru Telefon zvládá při volání vibrovat, škoda, že nelze nastavit intenzitu vibrací, ale jen jejich vzorec, určitě by se hodily o něco výraznější. Současně nám chybí vibrační odezva systémových ovladačů Androidu a softwarové klávesnice, které byla odstraněna zcela uměle. Zvuková odezva je chabou náhradou, protože zbytečně ruší.

Péče o zařízení se stará o baterii, RAM, úložiště a o zabezpečení telefonu Smartphone je osazen 4 500mAh akumulátorem, který zvládá jeden náročný pracovní den. V případě méně náročného využívání jsem se dostal na dva dny na jedno nabití. Můj nejčastější scénář bylo ranní dobití telefonu kolem osmé, v deset večer se pohybovala zbývající kapacita baterie okolo 25 až 30 procent. Screen time, tj. celková doba zapnutého displeje, se pohybovala od čtyř a půl do necelých šesti hodin.

Ze statistik baterie dvakrát moudří nebudete. Nabíjení je modré, vybíjení šedé, procenta ale občas neodpovídají skutečnosti. A proč je u kapacity baterie v grafu maximální hodnota 200 procent? Samozřejmě, záleží co na telefonu děláte, ve všech případech je však displej telefonu velkým žroutem energie. Další energeticky náročné položky odhalíte v sekci Využití baterie v Nastavení. Nic užitečného se zde ale nedozvíte. V grafu je sice barevně odlišené nabíjení a vybíjení, týdenní graf, který má na ose y 200% kapacitu baterie je ale úplný nesmysl. V případě potřeby můžete aktivovat jeden ze tří úsporných režimů. Rychlé dobíjení obstarává 25W síťový adaptér EP-TA800 známý z loňského modelu, využívající standard Power Delivery. Z nuly na sto dobije baterii za hodinu a čtyřicet minut.

Software Android 10, One UI 2.0, co víc si přát? Galaxy A71 dostal aktuálně nejnovější Android včetně grafické nadstavby One UI 2.0, která se už dobře předvedla u vlajkových modelů řad Galaxy S a Galaxy Note. Ze zamykací obrazovky se můžete rychle dostat k číselníku nebo k fotoaparátu, na domovské obrazovky si můžete vynést vaše nejpoužívanější aplikace. Obrazovku úplně vlevo ignorujte, jedná se o Bixby Home, který vám ukáže jakýsi denní souhrn, pracuje však i s Bixby Voice, tedy se součástí, která češtinu nepodporuje.

Lockscreen, domovská obrazovka, hlavní nabídka, zástupci v horní liště, systémové nastavení, režim Multidisplej Prostředí si můžete upravit schématy, příp. si z obchodu Samsungu můžete stáhnout tapety, vzhledy režimu Always On či balíky ikon. Personalizace na úrovni systému je dost výrazná, na zamykací obrazovce můžete počítat i s animovanými tapetami. V horní výsuvné liště na vás čeká spousta zástupců, přes které se dostanete k vybraným systémovým funkcím. Nechybí např. čtečka QR kódů, Odkaz na Windows (mobilní verze PC aplikace Váš Telefon), režim Nerušit, Zabezpečená složky nebo předinstalovaný dětský režim. V něm můžete dětem omezit přístup k aplikacím, souborům a současně kontrolovat, jak děti režim využívají.

Z portálu Galaxy Themes si můžete stáhnout schémata, tapety, balíky ikon a vzhledy Always On displeje Aplikační výbava je, na Samsung, spíše standardní. Vyčnívají snad pouze klienti Netflixu a Spotify, navíc je také aplikace YT Music. Přes aplikaci Galaxy Wearable se spojíte s hodinkami Gear a Galaxy, Samsung Health monitoruje vaší fyzickou aktivitu. Hodit se může i FM rádio s nahráváním ve formátu *.m4a. Nastavení je řazeno poměrně přehledně, pokud jste již nějaké Samsungy používali, budete zde jako doma.

Jednoruční režim se hodí pro praváky a leváky, možnosti režimu Game Booster Grafická nadstavba působí vyladěně a moderně, pokud si omezíte animace, budou reakce prostě ještě o něco svižnější. Až na výjimky se aplikace načítají svižně, na drobné problémy narazíte snad jen při odemknutí zařízení, a to tehdy, když budete chtít dvojitým stiskem zamykací klávesy rychle spustit fotoaparát. Telefonu se do toho moc nechce, a tak se připravte na to, že vám kvůli tomu i pár momentek uteče.

Naměřené výkony v aplikaci S Health, sluchátka připojená přes aplikaci Galaxy Wearable, správce souborů a webový prohlížeč V průběhu testování nám na telefon dorazila firmwarová aktualizace, která přinesla lednovou aktualizaci zabezpečení. Jistě, není to aktuální únorová, na druhou stranu je známé, že modely střední třídy mají harmonogram bezpečnostních záplat o něco pomalejší. A s tím je třeba počítat i do budoucna.

Fotoaparát Čtyři objektivy, poprvé jde do akce makro. Na zadním krytu telefonu najdeme čtyři fotoaparáty. Hlavní 64MPx snímač má světelnost F1.8, pomáhá mu 12MPx širokáč (F2.2), 5MPx snímač hloubky ostrosti (také F2.2) a samostatné makro (F2.4). Fotoaplikace je stejná jako u jiných modelů Samsungu. V pravé části hledáčku přecházíte mezi fotorežimy a mezi objektivy, v levé části máte vyneseny rychlé volby. Ke zbývajícím položkám se dostanete přes nabídku Nastavení.

Optimalizátor scény dokáže adekvátně rozpoznat to, na co se hledáčkem díváte, ukázka dostupných fotorežimů. Nechybí zde ani funkce Bixby Vision pro rozpoznávání okolí a AR Emoji pro vytvoření personalizovaných animovaných emoji O rozpoznávání scén se stará umělá inteligence, přímo přes hledáček můžete automaticky načítat QR kódy, nebo skenovat bloky textů. Můžete tak vytvořit něco na způsob počítačového skenu, ale jen pomocí fotoaparátu. Telefon má spoustu fotorežimů, z nichž se většina ukrývá pod položkou Další. Těšit se tak můžete na samostatný noční režim nebo na Režim Pro, v němž si navíc nastavíte ISO, vyvážení bílé a korekci expozice. V základním rozvržení můžete ještě nastavit časovač, blesk nebo použít různé zkrášlovací efekty.

Optimalizátor scény v akci Po prvním spuštění fotoaparátu je automaticky nastaveno rozlišení fotek 16MPx. Změnit jej můžete poměrně netradičně, a to výběrem jiného poměru stran výsledné fotografie. Poměr 4:3H znamená focení v maximálním rozlišení 9 248 × 6 936 pix (64 MPx). Výsledné fotky mají často i přes 16 MB, přičemž ostatní snímky (poměry stran Full, 1:1 a 16:9) se vejdou do 3 MB. Jinak u základní fotoaplikace rozlišení fotografií neupravíte.

Nastavení fotoaparátu a úprava rozlišení natáčených videí Díky světelnosti F1.8 se nám s telefonem za dobrého osvětlení podařilo pořídit dost povedené fotografie. V telefonu vypadají velmi koukatelně, nedostatky objevíte až při prohlížení fotek v počítači. A to zejména tehdy, pokud při focení nepanovaly úplně ideální světelné podmínky. Všímáme si neostrosti u krajů snímku, s ubývajícím světlem přibývá šum. To však platí o drtivé většině mobilních fotoaparátů.

Rozlišení fotek přímo nenastavíte, je pevně svázané se zvoleným poměrem stran Základní 64MPx snímač je osazen technologii Tetracell, která spojuje čtyři pixely do jednoho (pole 2×2), který dokáže zaznamenat více světla. Na výstupu tak při základním nastavení lezou 12MPx snímky. Pokud máte světla opravdu dostatek, můžete se přepnout do focení v plném rozlišení. Ovšem nikoliv přes Volbu rozlišení fotografií (tuto položku Samsung už minimálně rok u svých smartphonů nenabízí), ale přes nabídku Poměr stran. A zajímá vás položka 4:3H.

Fotoaparát dokáže okamžitě načítat QR kódy, které jsou v hledáčku rozpoznány, případně můžete fotoaparátem „skenovat“ podobně jako na počítači. Tedy, pokud vám telefonu tuto možnost nabídne Při focení v noci jsou i na automatiku snímky poměrně dost povedené, s minimálním šumem a slušnou ostrostí. A pokud nefotíte při umělém osvětlení pohyblivé objekty, stačí vám pevné zápěstí, kterým „odfiltrujete“ většinu rozmazání.

Základní 64MPx snímek a jeho výřez 64MPx fotografie alespoň částečně vynahrazují absenci zoomového objektivu. V případě potřeby můžete ve formě výřezů „digitálně“ přiblížit snímanou scénu. Není to ideální, ovšem za dobrých světelných podmínek při „rozumném“ zoomu nedojde k nijak zásadnímu zásahu do obrazové kvality. Nečekejte ale nijak závratné přiblížení, a tam kde není optika, slouží výřezy jen jakou nouzové řešení.

Galerie nabízí několik kritérií, podle kterých jsou pořízené fotografie řazeny a třízeny Ultraširokoúhlý snímač má 123° záběr scény, fotky jsou však zkreslené, takže vypadají, jako byste je pořídili rybím okem. Samsung dokáže tyto nedostatky softwarově ošetřit, musíte však funkci ručně zapnout. Nechápu, proč není tato položka automaticky aktivní již při prvním spuštění fotoaparátu. Kvalita ultraširokoúhlých fotek je spíše průměrná, fotky mají být zaostřeny v celém rozsahu, všímáme si na nich velké úrovně šumu a neostrosti, zvláště při focení v ne úplně ideálních světelných podmínkách.

Povedený systémový editor fotek Vůbec poprvé se u Samsungů objevuje samostatný makroobjektiv, který na fixní focus při vzdálenosti 3 - 5 centimetrů od snímaného objektu. Dotykem na displej tedy nijak nepřeostříte, cílem je vytvořit detaily se zajímavým bokehem. A k tomu budete potřebovat dostatek světla. V interiéru jsou makrosníámky prakticky nepoužitelné, fotografie osvětlených objektů v noci jsou poměrně kvalitní, nejlepší výsledky však docílíte na přímém světle. Raději ale vyfoťte více snímků po sobě, protože nemusí být ideálně ostré, a z displeje to nepoznáte. Ukázkové fotografie:

Fotografie pořízené za dobrých světelných podmínek

Fotografie pořízené za úplné tmy, snímač srdnatě bojuje a na fotkách není vidět žádná přemíra šumu

Přisvětlení funguje pouze u 12MPx snímků, u plného rozlišení použít nelze

Základní a ultraširokoúhlá fotka, rozdíl mezi vypnutou a zapnutou korekcí zkreslení

Makrosnímky uvnitř, v noci a příšeří, a také ve dne Selfie kamerka má rozlišení 32MPx a světelnost F2.2. I pro ni platí, že v základu spojuje čtyři pixely do jednoho, takže na výstupu čekejte osmimegapixelové fotografie. Pro focení v maximálním rozlišení musíte změnit poměr obrazu na 4:3H. Pro skupinová selfíčka můžete v obou rozlišení trochu rozšířit zorné pole, jinak ale selfie nezvládá ostřit a kvalita je i na dobrém slunci spíše průměrná. Detaily tváře, např. vousy, splývají do jednotné mazanice.

Čtyři selfie v různých světelných podmínkách, poslední je pořízena v interiéru na maximální rozlišení

Rozdíl v záběru scény v případě základní a široké selfie Maximální rozlišení natáčených videí je 3 840 × 2 160 pix s 30 fps, ovšem bez optické stabilizace, takže jsou výsledkem hodně roztřesené záběry. A to i tehdy, když se vám zdá, že máte telefon v dlani absolutně stabilně. Bez stativu tedy ani ránu. Stabilizace (ovšem pouze digitální) je k dispozici maximálně u Full HD rozlišení. Obraz je slušně zastabilizován, ale na optickou stabilizaci toto řešení rozhodně nemá. Ukázková videa: Galaxy A71 může při natáčení využít i režim Superstabilizace, v rámci které při natáčení hlavnímu snímači pomáhá 123° ultraširokoúhlý objektiv. Výsledky jsou vcelku slušné, ovšem rozhodně ne dokonalé. Samsung si byl evidentně vědom roztřesenosti obrazu, a když už opomněl optickou stabilizaci, dává na výběr všechny další možnosti. A právě to je daň za střední třídu.