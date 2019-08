RECENZE: Samsung Galaxy A80 – Zajímavé nápady nedotažené do konce

Plusy Obří AMOLED displej s dobrou čitelností na slunci

Design Slasti a strasti otočné konstrukce. Samsung Galaxy A80 vsadil na otočnou konstrukci fotoaparátu, která se nejvíce podepsala pod jeho výraznými proporcemi 165 × 77 × 9,3 mm. Půdorysem tak smartphone odpovídá tabletofonu Galaxy Note 9, což rozhodně není žádný drobeček, a i hmotnost 220 gramů patří u novodobých smartphonů jednoznačně k těm vyšším hodnotám. Telefon má kovovou konstrukci, která je na přední straně doplněna sklem Gorilla Glass 3, na zadním krytu pak dokonce trůní Gorilla Glass 6.

Samsung Galaxy A80 jsme otestovali v černé barevné variantě, s jinou se v ČR nepočítá Vysouvací konstrukce zabírá zhruba čtyři centimetry z horní části těla, takže se muselo zasáhnout i do zbytku těla. Dobře vystouplá zamykací klávesa je trochu nízko, takže si na ní budete muset déle zvykat. Horší je však spíše nepoměr rozložení prvků, protože regulátory hlasitosti jsou na boku levém dostupné nepatrně výše. Na horní hraně nečekejte žádné doplňkové prvky ani konektory, našlo se zde místo jen pro sekundární mikrofon.

Podívejte se, jak u Galaxy A80 funguje otočný mechanizmus Jak funguje otočně-výsuvná konstrukce, můžete vidět na animaci výše. Část zad se nejprve vysune nahoru, načež dojde k překlopení trojitého foťáku dopředu. Děje se tak automaticky při přepnutí na selfie, a opačně při přechodu zpět na focení zadním foťákem Pokud však budete foťák vysouvat na rovném stole, nejdojde k přetočení fotomodulu, kamerka se zasekne a bude vydávat dost nevybíravé zvuky. To stejné platí i opačným směrem, fotomodul se při přetáčení výrazně vyklápí, a když okolo sebe nemá místo, kamerka se zasekne, dokud telefon nezvednete.

Při vysunutí se telefon protáhne do výšky, detail výsuvného fotoaparátu a pohled na protáhlou záď, je-li fotoaparát otočen dopředu Při náhodném stisku v kalhotách to bude problém, a z tohoto úhlu pohledu tak vysouvacímu fotomodulu nevěštím dlouhou trvanlivost. Pokud však budete telefon nosit v pouzdře, kde náhodná vysunutí nejsou problémem, pak bych se o fotomodul až tak nebál. Výsuvná konstrukce je po třech týdnech stále bez nečistot, takže jejich vniknutí do útrob telefonu zřejmě nehrozí. Ovšem pády jsou řešeny dost nešťastně. Pokud telefon upustíte, kamerka se v průběhu pádu začne zasouvat. Jakmile telefon dopadne na zem, opět se vysune! A představte si, jak to bude vypadat, pokud se kamerka začne vysouvat v jemném štěrku...

Výsuvná konstrukce a pohledy z boků Další „vlastností“ výsuvné konstrukce je to, že se nemá ráda s magnety. Pokud telefon položíte na kryt elektronické čtečky knih s magnetem, rozjede se motorek vysouvacího mechanismu „na prázdno“. Přestane chrčet až tehdy, jakmile telefon z flipového krytu čtečky přendáte na jiné místo.

Detail spodní hrany, kde chybí 3,5mm jack, a rozměrové srovnání s tabletofonem Galaxy Note 9 Výsuvná konstrukce si na spodní hraně vybrala další daň. Vedle USB-C, primárního mikrofonu a reproduktoru je umístěn už jen šuplíček, se sluchátkovým jackem tedy nepočítejte. Přímo v základním balení ale najdete špuntová sluchátka do USB-C, čímž je z pohledu výrobce problém eliminován. Do miniaturního šuplíčku můžete vložit až dvě nanoSIM karty, s podporou microSD se nepočítá. V základní krabici dále najdete špendlík, oboustranný kabel USB-C a 25W síťový adaptér.

V základním balení dostanete 25W adaptér, oboustranný USB-C kabel (bez redukce na USB-A) a špuntová sluchátka do USB-C I když je skleněná záď u dosti širokých zaoblených bočních hran výrazněji zakřivená aby telefon padl lépe do dlaně, celkový dojem z těžkého a přerostlého zařízení to nijak nenapraví. Ještě když vezmeme v potaz velkou míru otisků na zadním krytu. A, i když jsem telefon nosil výhradně v pouzdře za pasem, všiml jsem si po týdnu proti světlu centimetrového škrábance ve spodní části zad. A přitom si nejsem vědom, že bych ochranu zad nějak zanedbal. Z pohledu barevných variant nemáte na výběr, u nás se telefon prodává pouze v černé.

Displej Zvuk poprvé přímo z displeje. Výrobce do telefonu integroval 6,7" Super AMOLED displej s rozlišením 2 400 × 1 080 pix. Full HD protažené na výšku v poměru 20:9 telefonu plně dostačuje. Samsung displej nazývá New Infinity, protože mu chybí jakýkoliv výřez i průstřel, a dokonce i reproduktor, který se schoval pod displej. Boční rámečky jsou tenké, trochu širší je pouze ten spodní, což působí trochu asymetricky. A nečekejte ani žádný displejový rekord, zobrazovací panel vyplňuje „pouze“ 86 % čelní plochy.

Použitý 6,7" AMOLED displej má úzké rámečky (byť ten spodní je stále dost široký) a nabídne rozlišení 2 400 × 1 080 pix. Součástí displeje je i od výroby nalepená fólie, na jejich hranách se však kupí nečistoty, které odstraníte pouze nehtem Zobrazovací kvalita displeje je špičková, obrazovými režimy si můžete obraz co nejvíce přiblížit realitě nebo zase vykreslit v sytých odstínech tolik typických pro AMOLEDy. Bonusem navíc je úprava teploty bílé a jednotlivých odstínů červené, modré a zelené. Displej zvládá regulovat svůj jas automaticky, takže na přímém slunci vše bez problémů přečtete. Displej má i velmi dobré pozorovací úhly, v noci vám jeho stále vysoký jas pomůže alespoň částečně utlumit Filtr modrého světla, Noční režim zase podbarvením systémových nabídek do černé ušetří cennou energii.

Displejové režimy, úpravy RGB, noční režim, filtr modrého světla a úpravy ovladačů ve spodní liště Absenci notifikační diody řeší Always On displej, u něhož se dotykem na ikony dostane přímo do odpovídajících nabídek. Always On může svítit ve stanoveném časovém intervalu, takže vás v noci neoslňuje. Mobilní hráče ale nepotěšíme horším vyhodnocování dotyků. Stačí abyste telefon chytili tak, že budete prstem nepatrně sahat na kraj displeje. A pokud se displeje dotknete při hraní druhým prstem, telefon jako dotyk vyhodnotí prostřední část mezi oběma prsty. Telefon tedy budete muset často přechytávat, přitom MultiTouch Tester ukazuje na plnou podporu 10 prstů...

MultiTouch Tester hlásí plnou podporou 10 prstů, při dotyku jedním prstem (1) však občas vyskakují „vymyšlené“ doteky 8 a 9. Může za to nalepená ochranná fólie nebo spíše registrace držení telefonu jako dotyky prstů na jeho okrajích? Displeji můžete ručně zvýšit citlivost na dotyky přes ochrannou fólii, ovšem záhy zjistíte, že je fólie na displeji připravena rovnou od výroby. Je nalepena přesně, byť přechod mezi boky a fólií působí trochu drsněji, než by bylo příjemné. Na okrajích fólie se zachytávají nečistoty, které musíte čas od času odstranit nehtem, na druhou stranu máte po vybalení z krabice zaručeno, že se displeji nic vážného nestane.

Nápověda, kde hledat reproduktor, se objeví jen při prvním volání přes mobilní sítě. Při volání přes jiné aplikace se nic takového nedozvíte A displeje důležitý i z dalších dvou úhlů pohledu. V panelu je integrovaná tzv. Sound Casting technologie, zvuk do sluchátka při volání totiž prochází přímo přes displej. Nečekejte však „reproduktor“ na horní hraně displeje, je spíše v jeho 3/4, takže musíte ucho posunout níže, abyste protistranu slyšeli. To je bohužel problém v rušné restauraci nebo hospodě, kde při hovoru slyšíte každé druhé slovo. Symptomy jsou podobné, jako by vám vypadával signál. I v tiché místnosti jsem měl sluchátko na maximum, vyšší hlasitost je tedy určitě zapotřebí. Tak snad se dočkáme s příchodem další firmwarové aktualizace.

Čtečka otisků podsvětluje prst zeleným světlem, přesnost vyhodnocování postupně opravují firmwarové aktualizace, čtečka však ani přesto zatím nepatří mezi nejspolehlivější Posledním přídavkem je optická čtečka otisků prstů, která funguje stejně jako u Galaxy A50 bez pozdějších aktualizací firmwaru. Často se stane, že čtečka, zejména při delší odmlce, otisk vůbec nerozpozná, nebo vám tvrdí, že musíte prst na čtečce držet déle. I tak nám to občas přišlo jako celá věčnost, než se displej otiskem odemkl. I zde čekáme softwarovou aktualizaci, která by celý proces zpřesnila a zrychlila. Prozatím si můžete pomoci přidáním více otisků stejného prstu.

Hardware Dostatek RAM a slušný čipset k tomu. Galaxy A80 běží na osmijádrovém Snapdragonu 730, na nějž je navázána hned 8GB operační paměť. V rámci jednoho dne zůstává v RAMce v průběhu 3,7 GB volného místa, takže zde jsou slušné rezervy i pro spouštění náročnějších aplikací. Výkonově můžeme smartphone zařadit k těm lepším zařízením, rekordmanem sice není, ale 200 tisíc bodů v AnTuTu rozhodně nevypadá nijak špatně, a dá se s ním velmi dobře pracovat. Výsledek benchmarku AnTuTu 7.2.3: CPU: 83 247

83 247 GPU: 33 397

33 397 UX: 49 332

49 332 MEM: 9 479 bodů

9 479 bodů Celkem: 205 450 bodů





















Samsung byl k operační pamětí telefonu vcelku velkorysý, 8GB operační paměť je více než dostatečná, zaplnit se ji nám nepodařilo ani při spuštění více náročných her na pozadí. V RAM vždy zbývaly minimálně 2 GB. Ke grafickému výkonu nemáme moc co vytknout, výkon grafického čipu Adreno 618 je pro většinu her plně dostatečný. A rozběhnete na něm i hitovku Fortnite.

Hraní na Galaxy A80 není žádný problém, mimo Fortnite si můžete plynule zahrát třeba Hearthstone nebo PUBG na maximální kvalitu bez sekání Protože podpora paměťových karet chybí, musíte věřit, že se vám vše potřebné vejde do interní 128GB paměti. Uživatelsky přístupných je v ní 110 GB, což na úvod bohatě postačuje. Z vlastních zkušeností ale vím, že není problém paměť po půl roce zaplnit fotkami a videi. A pak budete řešit, které smazat, a které zálohovat. Základní Samsung Cloud vám při nové registraci nabídne jen 5GB prostor, takže bude třeba zálohovat přímo do počítače.

Správce zařízení se stará o správu úložiště, paměti, RAM a zabezpečení. V AnTuTu telefon získal 205 tisíc bodů A tady vás čeká další zádrhel. Součástí krabice je pouze oboustranný USB-C kabel potřebný pro 25W napájecí adaptér. Pokud máte na vašem stroji jen USB-A porty, budete si muset přikoupit samostatný kabel, redukci Samsung v základní krabici nenabízí. Bezdrátová konektivita nabízí vše potřebné, nechybí NFC pro mobilní platby, Wi-Fi Direct pro přenosy větších souborů ani podpora LTE či funkce Call & Message Continuity. Ve Správci SIM karet můžete navíc upravit chování jednotlivých karet, tj. která poslouží pro volání, a která zase pro mobilní data.

K základní záloze dat můžete využít bezplatný Samsung Cloud. Pokud vám místo nestačí, můžete přejít na placenou verzi se zvětšenou kapacitou A chybět vám může i 3,5mm jack. Sluchátka mám doma a v práci doslova na každém rohu, i v batohu a notebookové tašce. Dvakrát v průběhu testování jsem se přistihl, že s konektorem sluchátek u A80 hledám, kam je upíchnout. Hledat krabici a vybalovat USB-C sluchátka, nosit je stále s sebou - to nebylo nic pro mě, takže jsem zůstal věrný bezdrátovým Galaxy Buds. Přibaleným špuntovým USB-C sluchátkům však nemůžeme upřít slušnou zvukovou kvalitu. Jejich kabel navíc poslouží jako anténa pro příjem FM rádia.

Konektivita je tradičně velmi bohatá Ze samotného telefonu se hudba line pouze z jednoho spodního reproduktoru, sluchátkový je totiž umístěn v displeji a jeho (ne)kvality jsme si již rozebrali v dřívějších kapitolách. Spodní reproduktor hraje dostatečně hlasitě, přílišnou kvalitu od něj ale nečekejte. Ekvalizér však někdy s audio výstupem dokáže udělat divy, ve sluchátkách už hudba snese srovnání s řadou Galaxy S10, byť „es desítky“ v audiokvalitě stále dominují.

FM rádio potřebuje sluchátka jako anténu, v telefonu nechybí ekvalizér, úprava zvuku podle toho, které frekvence ještě slyšíte, nebo lze nastavit samostatný výstup zvuku do externích zařízení, a to pro vybrané aplikace Výdrž na jedno nabití bohužel naplnila naše původní skeptické odhady. Obří AMOLED displej s ohledem na poměrně malou 3 700mAh Li-Pol baterii vždy znamená průměrnou výdrž 24 hodin na jedno nabití. Několikrát jsem sice nabíjel za den a půl, mnohem častěji však za třičtvrtě dne. I dovolenkový režim (navigace, trocha brouzdání na webu, focení, natáčení videa, Pokémon Go, geocaching...) znamenal, že jsem v 7:00 vytáhl telefon z nabíječky a půl sedmé večer byla baterka pod patnácti procenty. Přes noc z baterie ubude sedm procent, a to i když nemáte aktivní Always On režim.

Aplikace ždímají telefon i při minimalizaci na pozadí, jak jinak si vysvětlit podíl na vybíjení přes 100 procent? Hodně žravé jsou samotné hry i spouštěné aplikace. Dvě hodiny brouzdání na webu spolkne (i díky sněhobílým pozadím stránek a komunikaci na pozadí) 27 % baterie, hodina a třičtvrtě hraní Hearthstone se na výdrži podepíše 23% úbytkem. Alespoň, že se můžete „zahojit“ rychlým kabelovým dobíjením. Dodávaný adaptér EP-TA800 má nabíjecí výkon 25W. Jen pozor na to, že do něj zapojujete přibalený oboustranný USB-C kabel. Výrobce v základní krabici s redukcí na USB-A nepočítá, stejně jako se nepočítá s bezdrátovým nabíjením.

Na jedno nabití vydrží telefon maximálně den, při využívání telefonu jde baterie poměrně rychle směrem dolů Z nuly na sto dobijete Galaxy A80 za hodinu a půl, což není žádný „zázrak“. Zajímavá je však rychlost z počátku nabíjení, než dojde k zahřátí akumulátoru. Za půlhodinovou obědovou pauzu dobijete baterii o necelých 45 procent! Poté se nabíjení zpomaluje. Za zmínku stojí i to, že Galaxy A80 není kompatibilní s brýlemi Gear VR poslední generace, protože se do nich jednoduše nevejde.

Software Prostředí místy pomalejší, dotyky občas nepřesné. Uživatelské rozhraní je stejné jako u řady Galaxy S10, díváme se na Android Pie přeskinovaný nadstavbou One UI. Prvním automatickým krokem je aktivace tmavého systémového režimu, tedy, pokud nedáte přednost schématům, resp. samostatným tapetám, balíkům ikon a vzhledům Always On Displeje. Do systému nenápadně zasahuje i umělá inteligence, která „optimalizuje výkon“ a učí se od vás podle toho, kdy a jaké aplikace často spouštíte. Přínos AI řešení se však zřejmě ukáže až v dlouhodobém časovém horizontu.

Lockscreen, domovská obrazovka, vysunutá horní lišta a systémové nastavení - vítejte v nadstavbě One UI od Samsungu Hned na úvod je třeba zmínit softwarové nedostatky, mezi ty nejpalčivější patří slabší chvilky při spuštěném Messengeru, během kterých telefon neregistruje dotyky na ovladače ve spodní liště. Ty doprovází vibrační odezva, volte však spíše maximální úroveň, jinak vibrace skoro neucítíte. Další palčivým problémem je nepřesnost dotyků na displej, zejména u drobnějších hyperlinků ve webovém prohlížeči. A často nepomohlo ani zvětšení obřích textů pinch-zoomem, telefon stále tvrdošíjně „klikal“ jinam. Výraznější nápravu přineslo až nastavení větší citlivosti displeje pro nalepení ochranné fólie. Možná, že právě ta stojí za všemi neduhy.

Z Galaxy Themes si můžete stáhnout tapety, schémata, balíky ikon a vzhledy AOD Prostředí je současným uživatelům smartphonů od Samsungu důvěrně známé, včetně horní lišty, obrazovky posledních spuštěných aplikací, včetně práce s plovoucími okny a Multidisplejem. Na zaběhnutých standardech se nic nemění. Pro ovládání systému gesty však musíte stáhnout samostatnou aplikaci One Hand Operation+ z Google Play. Asistent Bixby v nabídce zdánlivě chybí, sice tvrdošíjně „nesedí“ v bočním tlačítku, ale i tak s ním musíte v systému počítat. Stačí si jej nevšímat a neaktivovat, takže vám nebude nijak zasahovat do života. Česky totiž stejně neumí...

Předinstalované aplikace, gesta se telefon naučí až po stažení aplikace One Hand Operation+ Aplikační výbava se drží zajetých standardů, nic vyloženě nevyčnívá ani nepřekvapí. Navíc je jen aplikace Rádio, která potřebuje sluchátka jako anténu, a pak aplikace Rychlé měření, která využívá ToF snímač ve fotomodulu. Vcelku šikovně vám umí prozradit vzdálenost mezi dvěma body v hledáčku či rozpoznat rozměry objektu, na který míříte, např. základní krabičky. Pro zprovoznění měření stačí jen přes hledáček na půl minuty „nakoukat“ okolí.

Aplikace Rychlé měření vám prozradí rozměry kvádrů, krychlí, válců i koulí. Výsledky jsou však spíše jen orientační, není problém rozptyl v řádu několika centimetrů. Samotná krabička má skutečné rozměry - 18 × 9,5 × 5,5 cm Na co jste byli zvyklí, i nadále v telefonu zůstává. Samsung Health se stará o vaše pohybové aktivity a cvičení, přes Galaxy Wearable si zase k telefonu připojíte hodinky řady Gear a Galaxy. Díky NFC můžete s telefonem platit bezkontaktně. Samsung Members vám umožní rychlou diagnostiku telefonu v případě potíží, z Galaxy Storu a Google Play si stáhnete další potřebné aplikace. V povinné výbavě čekejte mimo položek od Googlu a Microsoftu i Netflix a Spotify. V prvním případě musíte pro bezplatné měsíční používání přidat platební kartu, v případě druhém můžete hudbu poslouchat ve free režimu s reklamami.

Fotoaparát Chybí větší ostrost a hlubší detaily. Při čtení recenze Galaxy A80 vás však zcela jistě ze všeho nejvíce zajímá kvalita a možnosti fotoaparátu. Při pohledu zezadu se zprava díváme na 48MPx snímač s clonou f/2.0, který je doplněn 8MPx ultraširokoúhlým foťákem (123°) s clonou f/2.2. Třetím do party je 3D kamerka (f/1.2), který se stará o oddělení popředí a pozadí při focení v režimu Živého zaostření. Primární 48MPx snímač však vcelku překvapivě není od Samsungu (jihokorejci jej představili v květnu), ale jedná se o loňský IMX586 od Sony.

Popis jednotlivých snímačů při pohledu ze zadní a přední strany Fotoaplikace vypadá stejně jako u řady Galaxy S10, mezi přepínači na pravém boku však chybí optické přiblížení, scénu si můžete pouze 0,5× oddálit. To se hodí při focení památek a přírodních úkazů, které se jinak do hledáčku nedostanou. Hodí se i pro focení uvnitř, byť díky horší světelnosti jsou ultraširokoúhlé snímky z interiéru často rozmazané a výrazně zašuměné.

Samsung používá 48MPx snímač IMX586 od Sony, rozlišení výsledných fotek si neupravíte ani v aplikaci Open Camera. Na maximální rozlišení 6 000 × 8 000 pix tedy rovnou zapomeňte Mezi fotorežimy přepínáte v pravé části aplikace, nechybí režim pro Živé zaostření fotografií, videa ani režim pro natáčení superzpomalených HD videí. AR Emoji vám umožní vytvořit digitální reprezentaci sebe sama, Bixby Vision zase pomůže s identifikací objektů okolo vás. Super stabilní videa oceníte třeba při natáčení v dopravním prostředku. No a optimalizátor scén jich dokáže rozeznat až 30, a podle toho upravit nastavení fotoaparátu. Toto vše se telefon přiučil od Galaxy S10, není to tedy nic vyloženě nového.

Základní rozhraní fotoaparátu, optimalizátor scény správně rozeznal potravinu Znovu ale narážíme na palčivý problém. V nastavení stále není možné upravit rozlišení pořízených fotek , což bohužel platí pro všechny Samsungy s Androidem 9.0 a nadstavbou One UI. U Galaxy A80 byste totiž výřezem z plného rozlišení mohli efektivně nahradit chybějící zoomový objektiv. Bohužel, snímač fotí napevno v rozlišení 4 032 × 3 024 pix, a větší rozlišení API nepovolí ani u aplikace Open Camera, na kterou jsme dost vsázeli. Tuto taktiku jihokorejců vůbec nechápeme, veškeré možné výhody 48MPx snímače (až na spojování pixelů za účelem lepšího prosvětlení fotek) tak přišly vniveč.

U Galaxy A80 nechybí ani funkce AR Emoji známá z vlajkových modelů řady Galaxy S Možnosti fotoaparátu musíme striktně oddělit podle toho, na které straně se fotomodul nachází. Fotky pořízené s fotoaparátem na zádech doprovází zklamání. Barvy jsou přesaturované, daleko výrazněji však chybí ostrost. Fotografie vypadají mdle, detaily se ztrácejí a celkově jsou snímky dosti průměrné. Autofocus ostří rychle, občas ale hledá jinou rovinu ostrosti než tu vámi preferovanou, takže musíte snímači ručně napovědět, na co chcete ostřit. Tradičně silné je makro, tentokrát však s poměrně výrazným bokehem, který občas zasáhne i do samotného objektu snímaného z blízka.

Další nastavení fotoaparátu. Rozlišení fotografií si skutečně neupravíte, maximálně rozlišení přední a zadních videí Při přetočení fotomodulu dopředu jsou výsledky překvapivě kvalitnější. Samsung sice deaktivoval optimalizátor scény, ovšem vše vyvažuje focení a natáčení 4K videí v režimu Živého zaostření s velmi dobře odděleným pozadím od popředí. Přínos ToF snímače je zcela jasně vidět. S poslední aktualizací navíc přibylo i automatické ostření pro selfie, které Samsung předtím zakázal. Základní selfie můžete kombinací snímačů ve dvou krocích oddálit, ten poslední však už výrazně zasahuje do kvality fotky. Celkově jsou selfíčka kvalitní, že by však nějak výrazněji odskočila konkurenci, to se říci nedá. Jsou lepší, ale určitě ne o parník. Ukázkové fotografie:

Ukázkové fotografie za slunečného počasí



Makrosnímky mají dostatečnou ostrost



Fotky pořízené v interiéru, ani u jedné není ostrost zdaleka ideální...



Základní a odpovídající ultraširokoúhlý snímek

Selfie základní, široká a ještě širší

Základní selfie a režim s rozostřeným pozadím



Další pořízená selfíčka... Videa jsou natáčena maximálně v rozlišení 3 840 × 2 160 pix s 30 fps, ve Full HD můžete využít i větší snímkovací frekvenci 60 fps, např. pro plynulejší zachycení tekoucí vody. Občas hapruje adekvátní vyvážení bílé, vcelku překvapivě někdy i na přímém slunci. Snímač podporuje kontinuální autofocus a občas si všimnete, že nezaostří „na první dobrou“ úplně ideálně. Elektronická stabilizace je aktivní u ultraširokoúhlého snímače a u hlavního senzoru při natáčení ve Full HD, u 4K videí stabilizace chybí. I přesto si ale všimnete občasného vlnění obrazu, s optickou stabilizací se EIS srovnávat nedá. Ocenit ale musíme nahrávání stereo zvuků, které se soustředí na popředí, zatímco ruchy za telefonem nejsou tolik slyšet. Z pohledu videokvality se Galaxy A80 na Galaxy S10, až na 4K selfie videa, rozhodně nedotahuje. Ukázková videa:

displej: 6,4'', kapacitní IPS LCD, 2 340 × 1 080, 403 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE (1024|150 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (2 TB), RAM: 6 144 MB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 855 (8× Cortex-A76, 2,8 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 48MPx (8 000 × 6 000), video (3 840 × 2 160), blesk 79 %

vybavenost 1,6/6

výhodnost cena: až Xiaomi Mi 9 64GB katalog | recenze rozměry a hmotnost: 158 × 75 × 7,6 mm, 173 g

displej: 6,4'', kapacitní Super AMOLED, 1 080 × 2 340, 403 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE (2000|316 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, RAM: 6 144 MB, baterie: 3 300 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 855 (8× Cortex-A76, 2,8 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 48MPx (8 000 × 6 000), video (3 840 × 2 160), blesk 74 %

vybavenost ?

výhodnost cena: až Huawei P30 katalog | recenze rozměry a hmotnost: 149 × 71 × 7,6 mm, 165 g

displej: 6,1'', kapacitní OLED, 1 080 × 2 340, 422 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE (1400|600 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 6 144 MB, baterie: 3 650 mAh

procesor: Hisilicon Kirin 980 (8× Cortex-A76, 2,6 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 40MPx (7 303 × 5 477), video (3 840 × 2 160), blesk 77 %

vybavenost ?

výhodnost cena: až Plusy: obří AMOLED displej s výbornou čitelností na slunci

otočná konstrukce = výrazně kvalitnější selfie i 4K selfie videa

podpora Dual SIM

8GB RAM a 128GB úložiště

slušný výsledek v benchmarku AnTuTu (200 tisíc bodů)

rychlé 25W nabíjení

čtečka otisků prstů zabudovaná v displeji Minusy: chybí 3,5mm jack i slot pro microSD

nelze upravit rozlišení pořízených fotografií

displej registruje dotyky na krajích, takže někdy nereaguje přesně na dotyk

při skenování otisků prstů se načekáte

horší citlivost na příjem Wi-Fi

fotoaparát se při pádu zasouvá, po dopadu se zase vysune!

technologie Sound Casting je citlivá na přesné přiložení ucha