RECENZE: Samsung Galaxy A9 (2018) — nevyužitý potenciál čtyř fotoaparátů

Plusy Super AMOLED dobře čitelný na sluníčku

čtyřnásobný fotoaparát s umělou inteligencí

osmijádrový Snapdragon 660 a 6GB RAM

3 800mAh baterie s rychlým dobíjením

podpora dvou SIM karet Minusy od fotoaparátu jsme čekali kvalitnější fotky

postrádáme notifikační diodu

viditelné otisky prstů na zadním krytu

zoomový objektiv zbytečně dopočítává fotky na 24 Mpx

vysoká prodejní cena ? 5 /10 Hodnocení

redakce Samsung na předvánoční trh doslova na poslední chvíli dodal smartphony se třemi a čtyřmi zadními fotoaparáty. V případě Galaxy A7 (2018) jihokorejci jen doběhli konkurenci, která jim s ohledem na trojité fotoaparáty trochu utekla. U dnes testovaného Galaxy A9 (2018) Samsung dokonce ostatní předbíhá. Jedná se tak o vůbec první smartphone na světě se čtyřnásobným fotoaparátem. Musíme ale mírnit nadšení, telefon spadá do vyšší střední třídy, kde zůstala i kvalita fotek, řada Galaxy S a Galaxy Note je i se dvěma foťáky výrazně vepředu. Správný fotografický (a nenáročný) nadšenec může s telefonem vytvořit obstojné fotografie a vyhraje si i se všemi dostupnými objektivy. Jinak je á devítka průměrný smartphone střední třídy s AMOLED displejem a slušným hardwarovým výkonem, a bohužel i s dost vysokou cenovkou. Budou za „čtyřočko“ chtít uživatelé zaplatit více, než za kolik se v prosincové dvoudenní akci prodával Galaxy S9? Samsung Galaxy A9 (2018) katalog | preview rozměry a hmotnost: 163 × 77 × 7,8 mm, 183 g

displej: 6,3'', kapacitní Super AMOLED, 1 080 × 2 220, 392 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE (450|50 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 6 144 MB, baterie: 3 800 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 660 (8× Kryo 260, 2,2 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 8 (Oreo)

fotoaparát: 24MPx (5 657 × 4 243), video (3 840 × 2 160), blesk 82 %

vybavenost ?

výhodnost cena: až Recenze Samsungu Galaxy A9 (2018) pokračuje v následující kapitole.

1. Design Vysoký, široký a s výraznými rámečky. Samsung Galaxy A9 (2018) není žádný střízlík. Rozměrově je větší, než třeba Poco F1, což je jeden z jeho přímých konkurentů. Tloušťka 7,8 mm však dopomáhá tomu, že vám telefon v ruce nepřipadá až tak obrovský. Z pohledu materiálů vsadil Samsung na osvědčenou kombinaci kovového šasi a skla.

Samsung Galaxy A9 (2018) je na první pohled obyčejným smartphonem střední třídy A protože z pohledu designu dělá hodně i barevnost, vytasil se Samsung u námi testované verze s gradientem, tedy přechodem z modré do zelené, která je doplněna modrým kovovým rámem. Obě jsou mé oblíbené barvy, takže přechod nemohou hodnotit jinak, než kladně. Navíc si barevného přechodu v hojné míře všímalo i okolí (zejména při telefonování), takže telefon budil dost velký zájem. Pokud chcete „splynout“ s okolím, na výběr je i konzervativní černá.

Na zádech však čekejte efektní barevný přechod a také čtyřnásobný fotoaparát Zadní skleněný kryt je náchylný na otisky prstů, což platí zvláště o černé, která na ně prakticky „chronicky“ trpí. U gradientu jsou otisky schované ve vzoru. Při bližším pohledu totiž odhalíte, že má záď pravidelný tečkovaný vzor a na slunci „háže“ zajímavé odlesky. V rozích zakulacený displej zdaleka nevyužívá celý přidělený prostor, pod sebou a nad sebou má výrazné rámečky. Nad panelem najdeme reproduktor, čidlo pro regulaci jasu a 24Mpx selfie s fixním ostřením.

Detaily - 24Mpx selfie, USb-C, 3,5mm jack a hlavní reproduktor Boky zařízení nás trochu vyvedly z míry. Levá strana, která je např. u Galaxy Note 9 věnována regulátorům hlasitosti, obsadila klávesa Bixby. Toho Bixby, který neumí česky, a prakticky jen zabírá místo, samotné tlačítko navíc oficiální cestou nepřemapujete. A při snížení hlasitosti budete v prvních pár dnech klávesu Bixby zbytečně mačkat doslova nespočetněkrát. Tlačítka pro úpravu hlasitosti se nacházejí netradičně vpravo poblíž zamykací klávesy, a musíte se na ně dost natahovat. Klávesy by mohly být výrazněji vystouplé, ovládaly by se tak pohodlněji.

Zadní strana telefonu nabídne efektivní zelenomodrý gradient. Alternativně je telefon k dostání v konzervativní černé Spodní hrana je zastoupena mřížkou reproduktoru, USB-C konektorem a 3,5mm jackem - sestavení je tedy podobné jako u flagshipů Samsungu. Na horní hraně je umístěn šuplíček, do kterého k microSD můžete souběžně vložit až dvě nanoSIM karty. Testovaný model je tedy plnohodnotným Dual SIMem, k němuž se váže i dodatečné nastavení chování karet v systému.

Modul fotoaparátu na zadní straně nepatrně vystupuje nad povrch Hlavní hvězdou je však nepatrně vystouplý „semafor“ na zadním krytu v němž jsou pod sebou umístěny hned čtyři fotoaparáty. Na focení se detailněji podíváme v kapitole Fotoaparát. Uprostřed zad je i příjemně zapuštěná čtečka otisků, která funguje přesně, ale trochu pomaleji. Je také škoda, že Samsung u Galaxy A9 úplně opomněl zvýšenou odolnost IP68. A nehledejte v tom žádnou logiku, číselně níže postavené Galaxy A8 a A8+ zvýšenou odolností disponují...

Galaxy A9 (2018) v dlani působí jako dost velký telefon, jeho půdorys je srovnatelný s tabletofonem Galaxy Note 9 Galaxy A9 (2018) je ve skutečnosti obrovitý telefon (půdorys zhruba odpovídá Galaxy Note 9), na což musíte myslet i při přenášení. Telefon se nevejde úplně do každé kapsy, a pokud jej budete chtít nosit v kabelce nebo v tašce, výrobce pro něj nabízí základní sadů krytů a flipových obalů. V základním balení však nic takového nenajdete, pouze telefon, nabíječku Fast Charging, USB-C kabel, špuntová sluchátka, špendlík pro vytažení šuplíčku, a uživatelskou příručku.

2. Displej AMOLED opět drží vysoký standard. Samsung u telefonu opět použil Super AMOLED panel, takže se můžete těšit na zobrazovací kvalitu srovnatelnou s těmi nejvybavenějšími modely. I když se displej nazývá Infinity (tj. nekonečný), má stále výrazné rámečky, Samsung u A9 použil 6,3" panel, který používá matici 2 220 × 1 080 pix.

Nastavení zobrazení, filtr modrého světla se může zapnout automaticky ve stanovený čas V základu je aktivní adaptivní režim, který si zřejmě při používání smartphonu necháte aktivní. Barvy jsou atraktivní, a telefon je upravuje na míru spouštěným aplikacím. V tomto režimu si můžete pohrát s teplotou bílé barvy a případně upravit i jednotlivé odstíny červené, zelené a modré. Základní režim má nejblíže k barevnému prostoru sRGB, čímž utlumíte syté a ostré odstíny barev. Zbylé dva režimy Kino a Fotografie mají jen nepatrné vizuální rozdíly.

Volba displejového režimu, teploty bílé barvy a jednotlivých odstínů černé, zelené a modré Na sluníčku je displej velmi dobře čitelný, za což může povedená automatická regulace jasu. Na přímém světle se automaticky nastavuje na maximum, maximální jas bílé barvy se přehoupl přes 450 nitů, což je velmi slušná hodnota. V noci by však displej mohl svítit méně, protože i na minimum dost oslňuje. Pomoci si sice můžete filtrem modrého světla, ale výsledek i přesto není ještě úplně ideální. Ruční úpravu jasu můžete rychle provést v horní výsuvné liště.

Úprava jasu v horní liště, roztažení aplikací přes celý displej a prohození zpětné šipky v liště s ovladači Protože notifikační dioda chybí, je jeho jedinou náhradou režim Always On, který využívá použité zobrazovací technologie (černá = vypnutý pixel) a na displeji tak zobrazuje jen ty nejnutnější stavové informace a ikony zmeškaných událostí. Dvojklikem na miniaturní ikony se dostanete rovnou do odpovídajících aplikací, poklepání na čtvereček vás přesune rovnou na zamykací obrazovku.

Galaxy A9 (2018) vložíte i do brýlí Gear VR, i když je to spíše jen tak na zkoušku. Rozlišení FHD+ na virtuální realitu nestačí Lištu s ovladači můžete podbarvit několika světlými odstíny, úsporná černá bohužel chybí. Dále můžete prohodit pozici zpětné šipky, která může být nalevo i napravo od domovské klávesy, nebo přepnout na ovládání gesty. I když Galaxy A9 (2018) není přímo veden v seznamu podporovaných zařízení brýlí Gear VR, podařilo se nám v brýlích SM-R325 rozjet bez problémů hned několik her a aplikací ve virtuální realitě. Rozlišení displeje však ve světě VR dělá viditelný rastr, takže je to spíše k vyzkoušení než k plnohodnotnému používání brýlí Gear VR.

3. Hardware Použitý čipset rekordy trhat nebude. Galaxy A9 (2018) pohání Snapdragon 660, což je 14nm čipset střední třídy o taktu 2,2 Ghz. Nečekejte tedy žádné výkonnostní rekordy. S high-end modely se smartphone měřit nemůže, čipset však v testu fungoval slušně a poradil si se vším, co jsme po něm vyžadovali. Konkurence je na tom z pohledu procesorové výbavy lépe.



Karetní Hearthstone byl plynulý, stejně jako závodní Asphalt 9. PUBG běželo plynule na grafickou kvalitu Medium, to stejné platí i o Fortnite Plynulé ovládání systému zajišťuje hned 6GB operační paměť, která je při běžném používání telefonu zaplněna sotva z poloviny. Aplikace zůstávají v paměti otevřené déle, Garbage Collector tedy není tak agresivní, jako u levnějších modelů. Grafický výkon v benchmarku Antutu sice ukázal rezervy vyčíslené na finálním skóre, v praxi jsme však žádné grafické problémy nepozorovali. Veškeré testované hry běžely na plný výkon a bez zasekávání. Zahřívání zadního krytu se týkalo jen PUBG a Fortnite. Výsledek benchmarku Antutu 7.1.1: CPU: 64 953

64 953 GPU: 30 413

30 413 UX: 38 332

38 332 MEM: 7 922

7 922 Celkem: 141 620 Samsung však nabídne slušný úložný prostor - 128 GB, z něhož vám v paměti zbude přes 100 GB pro vlastní seberealizaci. Je ale škoda, že Samsung nepoužil rychlejší UFS čipy, které jsou vyhrazeny jen pro řady Galaxy S a Galaxy Note. Paměť může rozšířit microSD kartami o dalších 512 GB, paměťovku vkládáte do šuplíčku na horní hraně.

Výsledek v Antutu, Údržba zařízení a samostatná správa RAM a úložiště V něm se však najdou i dvě pozice pro nanoSIM karty, testovaný model je tedy plnohodnotným Dual SIM smartphonem v režimu Active Standby. V jednu chvíli mohou být na příjmu obě SIMky, v případě aktivního volání je druhá nedostupná. Můžete si z ní ale nastavit přesměrování na druhou SIM, v případě kombinace dvou různých operátorů ale zřejmě nepochodíte. Přímo v nastavení si můžete ve správci upravit chování karet. Využití pro hovory, zprávy může být pevně dané, nebo vám telefon dá vždy na výběr. Stejně tak si můžete vybrat i výchozí SIM pro mobilní data, LTE je k dispozici i u slotu SIM2.

Integrovaný správce SIM karet, v němž si můžete upravit chování obou SIMek. Každá karta může mát svůj název a ikonu K internetu se připojíte i přes dvoupásmovou Wi-Fi, lokální přenosy souborů zajistí Wi-Fi Direct či Bluetooth 5.0. Díky NFC můžete se smartphonem využít bezkontaktní platby Google Pay. GPS lokalizuje vaši polohu přesně, a to i uvnitř budov, stačí si aktivovat větší přesnost.

Smartphone má slušnou výdrž na jedno nabití. Při náročném pracovním dni vám ještě večer zbude část baterie na další den Z pohledu hardwaru vyčnívá 3 800mAh baterie, která se podepsala pod slušnou výdrž na jedno nabití. V rámci běžného provozu jsem se pohodlně dostal na dva dny výdrže, případně na jeden náročný pracovní den, a ještě telefonu zbyla pětina baterie k dobru. S přibaleným adaptérem Fast Charging (15W) můžete baterii dobít rychleji, a to zhruba za 2 hodiny. V případě nutnosti si můžete vypomoci aktivací dvou úsporných režimů, o správu hardwaru se v telefonu stará sekce Údržba zařízení, která nabídne spoustu možností a optimalizací výkonu. Bezdrátové dobíjení k dispozici není.

Při zapojených sluchátkách můžete aktivovat režim Dolby Atmos či nastavit UHQ audio. FM rádio zahraje pouze s připojenými sluchátky, která nahrazují anténu Reproduktor na spodní hraně hraje spíše průměrně hlasitě, při vyšších úrovních je však znát, že jeho výstup není úplně ideální. Basy se ztrácejí a ani výšky nejsou moc čisté. Daleko lepší výstup poskytne 3,5mm jack, který se nachází na spodní hraně vedle USB-C konektoru. Se zapojenými sluchátky se vám v ekvalizéru zpřístupní efekt Dolby Atmos, navíc si můžete aktivovat UHQ audio zvětšením počtu bitů a šířky pásma. Kvalita hudebního poslechu ve sluchátkách je s reproduktorem nesrovnatelná, i náročnější posluchač by měl být spokojen.

Zabezpečená složka, přidáváme sken obličeje a otisk prstu Zabezpečený přístup do telefonu zajišťuje primárně čtečka otisků prstů na zadním krytu. Je sice trochu pomalejší, ale funguje přesně a nahmatáte ji i poslepu, protože je zapuštěná „tak akorát“. Otisk prstu můžete použít i pro vstup do Zabezpečené složky - odděleného prostoru s citlivými soubory a vybranými aplikacemi. Alternativně je možné též zabezpečit telefon skenem obličeje.

4. Software Známé Oreo s nadstavbou od Samsungu. V telefonu je připraven Android Oreo 8.0.0 s nadstavbou Samsung Experience 9.0. Vzhled prostředí je tedy identický jako u vlajkových modelů Galaxy S9 či Galaxy Note 9. Domovská obrazovka, widgety, barevné ikonky - to vše vypadá na AMOLED displeji stejně jako u jiných modelů. Vzhled prostředí si můžete opět upravit schématy, protože to základní hojně využívá bílou na pozadí, poohlédl bych se po něčem tmavším. Samostatně můžete stáhnout i tapety, balíky ikon nebo vzhledy Always On režimu. Personalizace je tedy na výbornou.

Domovská obrazovka, obchod s tapetami, schématy, ikoami a vzhledy Always On Displeje Horní lišta nabídne dvacet zástupců rychlého spuštění, které jsou tak rychle po ruce. Pokud budete telefon ovládat v jedné ruce, budete se na ikony dost natahovat palcem a ne vždy telefon dotyk prstu zaregistruje. Zejména při vzdalování se od Wi-Fi byla její deaktivace jednoruč téměř nadlidský výkon.

hlavní nabídka a povinné aplikace od Samsungu, Googlu a Microsoftu, součástí systému je i asistent Bixby, pokud si jej nenainstalujete, můžete se mu úplně vyhnout. Webový prohlížeč od Samsungu často bezdůvodně padal Na zamykací obrazovce máte rychlý přístup do číselníků a fotoaparátu, do něhož se dostanete i dvojitým stisknutím zamykací klávesy. Ukazují se zde i notifikační pruhy, přímo z lišty můžete na notifikace přímo reagovat. Levé softwarové tlačítko vám zobrazí náhled posledních spuštěných aplikací, kliknutím na ikonu dvojokna se přepnete do režimu Multidispleje. V jednu chvíli můžete používat dvě aplikace najednou, což platí i pro některé doinstalované hry. Jakmile však hra ztratí focus, zmrazí se podobně jako při přepnutí na pozadí. Mezi dvěma aplikacemi můžete kopírovat texty nebo fotografie (např. do přílohy e-mailu).

Jednoruční režim a Multidisplej se dvěma aplikacemi, z nichž můžete jednu minimalizovat, resp. otevřít v plovoucím okně Trojitým stiskem zmenšíte obrazovku tak, abyste ji mohli pohodlně ovládat v jedné ruce. Základní aplikační výbava je poměrně strohá, aplikace nevyplní ani celou jednu stránku. Spousta z nich, zejména od Samsungu, je k volitelnému stažení na portálu Galaxy Apps, a to i např. přehrávač hudby či správcovská aplikace Galaxy Wearable pro připojení chytrých hodinek. Samozřejmostí je pak základní nabídka aplikací pro organizaci času nebo povinná výbava od Googlu a Microsoftu.

Organizace času - kalendář, kalkulačka, poznámky a záznamník Hlasitost při volání byla dostatečná, orientace v telefonním seznamu byla i s rychlými volbami bezproblémová. Negativně vnímám QWERTY klávesnici, které chybí vibrační odezva, a to i přesto, že telefon jinak vibrovat zvládá celkem obstojně. Naštěstí můžete klávesnici nahradit jinou, vyhnete se tak velkému množství překlepů (zejména v levé části klávesnice).

Klávesnice na výšku a na šířku displeje, škoda chybějící vibrační odezvy Prostředí na mě působilo vyladěným dojmem, animace byly svižné, při ovládání systému se na nic nečekalo. Za jedinými pády aplikací stál webový prohlížeč Samsung Internet. Bude se však jednat o poslední špatnou aktualizaci, protože otevřená okna čerstvě „padají“ i u jiných modelů řady Galaxy. Jinak jsem byl se stabilitou systému spokojen.

5. Fotoaparát Nezáleží jen na počtu fotoaparátů... Samsung Galaxy A9 (2018) se pyšní hned čtveřicí fotoaparátů na zadní straně. A při pohledu shora dolů se „v semaforu“ posupně díváme na následující snímače: Širokoúhlý snímač - s úhlem záběru 120°, rozlišením 10 MPx, světelností F/2.4, ale bez autofocusu (ale to je v mobilech u podobných ohnisek obvyklé)

Teleobjektiv - 10Mpx snímač se světelnosti F/2.4 nabídne 2× optický zoom

Hlavní fotoaparát - Má rozlišení 24 Mpx, autofocus a světelnost F/1.7

Objektiv se selektivní hloubkou ostrosti - má rozlišení 5 Mpx, světelnost F/2.2 a pomůže s rozmazáním pozadí při focení v režimu Živého zaostření Základ tedy vychází z modelu Galaxy A7 (2018) se třemi objektivy, který jsme v redakci nedávno testovali. Ke třem foťákům přibyl teleobjektiv pro dvojnásobné přiblížení, rozlišení všech snímačů bylo navýšeno, nejedná se tedy o identické fotočipy. Mezi fotoaparáty můžete přepínat v pravé části aplikaci Fotoaparát. Ikona se dvěma stromy značí základní snímač, jeden strom přepne na teleobjektiv, tři stromy zase na širokoúhlý snímač. Na logiku si velmi rychle zvyknete.

Představení čtyř zadních fotoaparátů u Galaxy A9 (2018) A, I když má zoomovací objektiv menší rozlišení než hlavní kamerka, výstupem jsou, zbytečně interpolované, 24Mpx snímky. Přiblížené snímky s menším rozlišením by bohatě stačily. Umělá inteligence se stará o automatické upravení nastavení podle typu scén a hlídá i nedokonalosti, např. mrknutí oka, rozmazání či korekci zkreslení.

Základní rozhraní fotoaparátu, typ scény může rozpoznat i umělá inteligence, výňatek z nastavení Širokoúhlý snímač najde své využití při focení městských památek, od kterých nemůžete odstoupit tak daleko, jak potřebujete. Dvojnásobný zoom přijde vhod až překvapivě často, a to při běžném focení prakticky kdykoliv. Poslední objektiv využijete v režimu Živého zaostření, doporučuji zůstat u rozmazání pozadí na úrovni okolo pětky, sedmička už vypadá dost uměle.

V nabídce nechybí ani režim AR Emoji nebo mód Pro, kde navíc nastavíte vyvážení bílé, ISO a korekci expozice No a jak je to tedy s kvalitou fotografií ve skutečnosti? Fotografie jsou spíše průměrné, občas dokonce podprůměrné. Na přímém slunci se vám sice občas podaří vykouzlit perfektní snímky, stačí však vyfotit další fotku s odstupem vteřiny a váš dobrý pocit je ta tam. Snímky postrádají detaily, vytrácí se barvená věrnost, vyvážení bílé často hapruje (a to i mezi dvěma snímky pořízenými hned po sobě). Velkým problémem je i automatické ostření, které je hodně pomalé a telefon občas nezaostří vůbec. Foťáku budete muset pomoci ručním doostřením, a i to někdy vyjde úplně naprázdno.

Při prohlížení fotek nám telefon u tohoto snímku nabídl korekci zkreslení A selfíčka? Ta pořízená venku trpí zase na výrazné nežádoucí odlesky, díky nimž je za dobrého světla téměř nemožné pořídit kvalitní selfie. A je to opravdu na pováženou, papírově velmi zajímavě fotograficky vybavený Galaxy A9 (2018) má při focení, zejména s ohledem na koncovou cenu, dost velké rezervy. Ukázkové fotografie:



Detaily pořízené za dne ve venkovním prostředí



Interiér - bez blesku a s LED přisvětlením

Fotografie pořízené ve tmě



Ukázka režimu Živého zaostření



Základní snímek a dvakrát přiblížená fotografie







Základní fotografie, širokoúhlý snímek a 2× optický zoom

Další pořízené fotografie

Ukázková selfie pořízená v interiéru Smartphone podporuje natáčení 4K videí s 30 FPS, stabilizaci můžete využít nejvýše při natáčení ve Full HD, a je pouze elektronická. Takže při přehrávání v počítači zjistíte, že to není úplně ideální. A pořízené 4K záběry bývají bez stabilizace roztřesené a mají spíše průměrnou kvalitu. Detaily se vytrácejí, kontinuální ostření je opět pomalé, a pokud chcete ostření zafixovat na konkrétní objekt, ne vždy se to povede. Ukázková videa: Neintuitivní je i samotné natáčení videí. Pokud máte aktivní hlavní foťák, můžete při focení skokově přepnout na teleobjektiv s dvojnásobným přiblížením. Pokud však chcete točit širokáčem, musíte na něj nejprve přepnout a až pak spustit natáčení. Přechod mezi základním a širokoúhlým objektivem k dispozici není.