RECENZE: Samsung Galaxy Fold ukazuje budoucnost. Skládačky mají něco do sebe

Plusy Hybrid smartphonu a menšího tabletu

Snapdragon 855 a 12GB RAM

Dual SIM - nanoSIM včetně podpory eSIM

Přepínání aplikací mezi displeji (App Continuity)

Práce ve třech aplikačních oknech najednou Minusy Vnitřní displej náchylný na nešetrné zacházení

S ohledem na konstrukci chybí zvýšená odolnost

Zvládne displej avizovaných 200 tisíc přeložení?

V Česku jen LTE verze, 5G jen z dovozu

Astronomická cena - 54 tisíc! ? 8 /10 Hodnocení

redakce Samsung Galaxy Fold mohl být největším letošním propadákem Samsungu, ovšem jihokorejský výrobce se nakonec z úvodního nezdaru vzpamatoval, a uvedl do prodeje svůj první skládací hybrid v upravené podobě i v Česku. Skládací zařízení se dvěma displeji zatím nemá žádného předchůdce, takže jsme si mohli po delší době osahat úplně novou konstrukční novinku. Galaxy Fold má několik předností. Jedná se o zařízení typu „2-in-1“, které můžete pohodlně ovládat v jedné ruce, a v případě potřeby rozložit do podoby menšího tabletu ve formátu 4:3. S tím se pojí i možnost práce ve třech aplikačních oknech najednou a špičkový hardware. Na druhou stranu je telefon poměrně tlustý, vnitřní displej je kryt pouze plastovou fólií, takže na něm budete muset dávat velmi dobrý pozor. A pak je zde také astronomická cena - 54 tisíc Kč! Jak tento mix funguje dohromady, a má segment skládacích hybridů světlou budoucnost? Jedno je jisté, Galaxy Fold rozhodně není určen pro každého... Samsung Galaxy Fold katalog |preview rozměry a hmotnost: 161 × 63 × 17,0 mm, 263 g

displej: 7,3", kapacitní Dynamic AMOLED, 1 536 × 2 152, 362 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (2000|316 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 512 GB, RAM: 12 288 MB, baterie: 4 380 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 855 (8× Cortex-A76, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 16MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk ?

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: už se neprodává Celou recenzi Samsungu Galaxy Fold si můžete přečíst na následujících listech.

Design Pohodlné ovládání v jedné ruce. Jestli se Samsungu u Foldu něco vyloženě povedlo, je to ovládání v jedné ruce. A nebojíme se i přímého srovnání Foldu s dálkovým ovladačem televize! Ve složeném stavu má Fold rozměry 161 × 63 × 17,1 mm, takže jej můžete pohodlně umístit do dlaně a palcem ovládat celý vnější 4,6" displej. Úzký profil se hodí i pro přenášení, pokud Fold obejmete do dlaně, nehrozí, že by vám vypadl. Jistota z jeho držení je prvotřídní.

Samsung Galaxy Fold v zavřeném stavu díky svému protáhlému tvaru padne velmi dobře do dlaně... Samotné materiálové zpracování vychází z aktuálních topmodelů řad Galaxy S a Galaxy Note. Fold dostal kovovou konstrukci, které je na přední a zadní straně doplněna sklem. Bohužel na něm ve velké míře ulpívají otisky prstů. Oproti původním předpokladům se Fold prodává jen ve dvou barevných variantách (černé a stříbrné), ovšem mění se vždy jen barva zadního krytu a také pantu. Čelní strana zůstává okolo displeje vždy černá.

...srovnání s dálkovým ovladačem je rozhodně na místě. Palec bez problému obsáhne celou přední plochu telefonu Stěžejní součástí konstrukce Foldu je masivní pant, který se stará o plynulé rozevírání, zavírání a také brání tomu, abyste Fold náhodně nepřeložili na druhou stranu. Konstrukce pantu je očím samozřejmě skryta, ovšem již dřívější rozborky ukázaly propracovaný systém dvouosého pantu se zámky, které se starají o dovření do dvou finálních poloh.

O zavírání a otevírání Foldu se stará boční pant, obě poloviny však k sobě úplně nedoléhají. Na druhém snímku můžete vidět několikamilimetrovou mezeru Je jen škoda, že v zavřeném stavu je mezi oběma polovinami displeje až několikamilimetrová mezera, kterou se mohou na vnitřní displej dostat nečistoty. Z pohledu konstrukce je navíc jasné, že se nemůžete spolehnout na žádnou formu zvýšené odolnosti. Takto zní vrzání pantu Galaxy Fold: Zvětšit video Musím také dodat, že v průběhu testování se z Foldu začaly ozývat zvuky podobné vrzání či tření gumových ploch o sebe. A to v momentě, kdy jsem chtěl od sebe oddělit obě poloviny displeje. Zpočátku testování jsem tyto zvuky, buď neslyšel, nebo jsem se na pazvuky až tak nesoustředil.

Při nastavení Foldu je třeba potvrdit přečtení těchto důležitých informací, jinak Fold vůbec nespustíte Každopádně, zvuk nejasného původu je zde již po 10 dnech používání, a zní podobně jako na YouTube videu výše, kde podobné symptomy popisují i další uživatelé Foldu. Podle reakcí uživatelů se může jednat o chybu v návrhu Foldu, která je zvýrazněna tím, že uživatelé při pevném držení telefonu nevědomky neustále tlačí na pant. A nebo si materiály po krátké době „sednou“, přesnou příčinu zvuků se nám však dohledat nepodařilo. ​

Detail pantu a pohled na Galaxy Fold v rozevřeném stavu Otevírání Foldu rozhodně nejde jednou rukou, musíte si pomoci oběma palci, abyste překonali sílu magnetu, které v pohotovostním stavu drží obě poloviny displeje u sebe. Zhruba ve třech čtvrtinách otevírání narazíte na odpor pružiny, takže je třeba palcem zatlačit do displeje, který následně docvakne do druhé pozice. Při zavírání se musíte opět lehce „opřít“ o spodní rámeček displeje, abyste jej mohli v polovině „zlomit“. Jednou rukou je tato operace opět neřešitelná. Při zavření Foldu se ozve vcelku hlasité cvaknutí, které má příjemný uklidňující dozvuk. V prvních dnech se přistihnete, že budete Fold otevírat a zavírat „jen tak“.

Záda zdobí trojitý fotoaparát se zapuštěnou přisvětlovací diodou Fold je sice dost těžké zařízení, váží 276 gramů, takže o něm v ruce vždy víte. Při rozevření se jeho zátěž rovnoměrně rozloží, takže už ji tolik řešit nebudete. Menší tablety ostatně váží podobně, takže už vám tak těžký nepřijde. Skládačku díky svým netypickým rozměrům navíc těžko umístíte do univerzálních pouzder, i do těsnější kapsy u kalhot se však vejde překvapivě dobře, aniž by zacláněl. Když budete mít Fold v kapse, nebude to vadit, ani při chůzi, ani při řízení. A to říkám z pohledu uživatele, který smartphone v kapse před Foldem nenosil ani minutu. ​

Detaily - masivní pant, ovladače na pravém boku Foldu a ochranná guma pantu v rozevřeném stavu. Fold je těžší, v dlani jej však můžete bezpečněpřenášet V zavřeném stavu najdete všechny potřebné ovladače na pravém boku. Regulátory hlasitosti a zamykací klávesa jsou sice úzké, ale zato dostatečně vystouplé s jistým stiskem. Trochu níže najdete dotykovou plošku, která slouží ke snímání otisků prstů. Je velká škoda, že ji Samsung neintegroval přímo do zamykací klávesy. Nejprve totiž musíte Fold odemknout tlačítkem, a až poté naskenovat otisk prstu. Čtečka při vypnutém displeji nefunguje, a to přístup k Foldu často dost zbytečně zdržuje.

Až doposud jsme vám ukazovali testovanou černou barevnou variantu, souběžně se v Česku prodává i tato stříbrná. Liší se jen barvou pantu a zadního krytu V bočním rámu je zasazen i šuplíček pro nanoSIM kartu. Fold je však veden jako Dual SIM. Druhá karta je v podobě eSIM, kterou podporují všichni čeští operátoři. Tedy, až na O2, který službu spustí orientačně až v průběhu února. Pokud byste však u Foldu vsadili výhradně na eSIM, má to i svůj bezpečnostní prvek. Zamknutý Fold totiž nejde vypnout, a protože je SIM v telefonu (tj. nejde ji z boku vytáhnout), můžete jej i při ztrátě poměrně snadno lokalizovat. Stačí jen mít aktivní mobilní data alespoň trochu nabitou baterii.

V základní krabici Galaxy Fold najdete třeba tyto informační letáčky a kryt z aramidových vláken Na těle Foldu je umístěno hned šest fotoaparátů. Jeden nad vnějším displejem, dva ve výřezu vnitřního panelu a tři na zadním krytu. Tato trojice je přístupná z obou displejů a jedná o sestavu podobnou modelu Galaxy S10+. Ke 12MPx snímači se přidává širokáč a teleobjektiv s 2× optickým zoomem. Detailněji se fotoaparátům věnujeme v kapitole Fotoaparát.

Pohledy na Galaxy Fold s nasazeným ochranným krytem Základní krabice je, na poměry Samsungu, dost štědrá. Mimo Foldu, který je ve fólii přebalen v rozevřeném stavu, v krabici najdete sluchátka Galaxy Buds v černé variantě s nástavci, odolný kryt z aramidových vláken, USB-C kabel a také základní uživatelskou příručku. Samotný kryt je černo-šedý, a nacvakáváte jej na obě poloviny Foldu samostatně. Úzké nalepovací pásky zaručí, aby se pod něj na několika inkriminovaných místech nedostávaly nečistoty. Na nějaké často sundávání krytu to ale rozhodně nevypadá.

Displej Malý a velký, rovný a skládací. Galaxy Fold je osazen hned dvěma displeji, a začněme tím klasickým, rovným. Najdeme jej na vnějším krytu (při pohledu na zavřený stav), jedná se 4,6" Super AMOLED panel s rozlišením 1 680 × 720 pix a poměrem stran 21:9. Poměrně úzký displej se zaoblenými rohy je dost protažený do výšky, přesto je však velmi dobře ovladatelný jedním palcem. Jemnost 399 ppi je více než dostatečná, stejně jako absolutní černá nebo syté barevné odstíny. ​

Zobrazování v zavřeném stavu obstarává 4,6" Super AMOLED displej Displej je vždy podsvětlen adekvátně k okolním světelným podmínkám, jezdce v horní liště pro manuální korekci defaultně nastaveného adaptivního jasu jsem použil jen několikrát. Minimální jas má hodnotu 2 cd/m2, což je pro AMOLEDy standardem, díky vysokému maximálnímu jasu (426 cd/m2) je vnější displej bez problémů čitelný i na přímém slunci.

A toto je skládací 7,3" Dynamic AMOLED v rozevřeném stavu. Na světlém pozadí je patrný překlad v displeji Na vnějším displeji platí jen několik omezení, nemůžete si na něm nastavit zvětšení prvků uživatelského rozhraní ani přetočit displej nabok. Nečekejte ani žádný velký ovládací komfort, panel je malý, takže třeba psaní na miniaturní klávesničce musíte počítat s velkým množstvím překlepů. Pro odepsání ve stylu „OK“ nebo pro vyhledání klíčového slova na Google Play to stačit bude, jinak ale rádi přejdete na vnitřní displej.

Výřez displeje je skutečně obrovský, vizuálně však příliš nerozptyluje. Spíše mi vadilo to, že jsem z pravého horního rohu nemohl vysouvat lištu tak, jak jsem zvyklý Ten nabízí úhlopříčku 7,3", ovšem v netradičním poměru stran 4,2:3. Dynamic AMOLED panel s certifikací HDR10+ si přizpůsobil rozlišení na 2 152 × 1 536 pixelů, jemnost panelu je tedy trochu horší, než u vnějšího displej (362 ppi). Na displeji však i přesto nepozorujeme pixelizaci ani rozmazané texty. Maximální jas displeje je trochu nižší, než u vnějšího panelu, konkrétně 380 cd/m2, takže z tohoto pohledu displej trochu strádá. Domnívám se však, že na tom může mít vliv svrchní polymerová vrstva, která je k displeji s digitizérem přilepena průhledným flexibilním lepidlem.

O vnitřní displej Foldu se musíte starat, tj. minimálně musíte dbát na instrukce umístěné na přepravním obalu Po rozevření Foldu je v displeji patrný překlad. Je vidět na redakčních fotkách z testování, všimnete si jej i vy. Při pohledu z různých úhlů pohledu si uprostřed displeje všimnete diametrálně jiných odlesků, při přímém pohledu skoro vymizí. Překvapivě brzy si na něj zvyknete a přestanete jej vnímat. Trochu horší je to s hmatovými vjemy, prostředek displeje je oproti zbytku panelu trochu níže, což jde naomak velmi dobře cítit. Zpočátku vám dotyky uprostřed panelu budou vyloženě nepříjemné (ve stylu „s displejem je něco v nepořádku“), ale stačí pár dní a i na tuto drobnou nerovnost si zvyknete.

Displejové režimy, úprava barev, filtr modrého světla a nastavení pozice ovládacích prvků A to platí i o masivním výřezu, který je umístěn v pravém horním rohu. Na první pohled ukrývá jen duální foťák, proti světlu se však ukáží další snímače, např. senzor okolního jas. U výřezu mi také vadí to, že jsem byl zvyklý chodit do nastavení přes pravý roh vysunuté spodní lišty, a tu musíte vysouvat až vedle výřezu. Pod výřezem totiž gesto pro vysunutí nefunguje.

Světlý a tmavý režim, nastavení velikosti a roztažení prvků uživatelského rozhraní S displejem, který je kryt plastovou fólií, se pojí i problémy s odolností. Samsung již při vybalení z krabice varuje, abyste na displej příliš netlačili, nedotýkali se jej ostrými objekty (i nehet na něm udělá nenávratnou rýhu) a abyste na něj nic nelepili, tedy žádnou další fólii. Úplně zakázané jak při překládání nechat na displeji objekty, např. mince, což by vedlo k okamžité destrukci panelu. Při testování jsem byl na displej opatrný, ale v reálném zápřahu stačí, abyste se neuhlídali, a neštěstí může být na světě. Pády Foldu v otevřeném stavu budou pro zobrazovací panel zcela jistě fatální.

Přehrávání videí na vnitřním displeji - na šířku a na výšku. Zbytek prostoru vyplní černé pruhy... K dispozici máte dva displejové režimy, které se nastaví současně na vnitřním i vnějším displeji. Přirozený režim se snaží o co největší barevnou věrnost, Živý režim zase vsází na líbivé odstíny barev. Teplotu bílé a Intenzitu červené, zelené a modré můžete navíc ručně doupravit. Filtr modrého světla v noci ušetří vaše oči, tmavý systémový režim zase pošetří baterii. U obou displejů lze nastavit i režim Always On, který se aktivuje poklepáním, v zadaném časovém intervalu nebo může svítit hned po zamknutí Foldu.

...a to platí i pro hry, které se nedokáží uzpůsobit poměru stran vnitřního displeje U filmů, které sou dnes v tradičním širokoúhlém formátu u vnitřního displeje trochu narazíte. Nad a pod videem bude, i v režimu na šířku, zbytek displeje vyplněn černými pruhy. To platí i pro některé hry, které nejsou dobře optimalizované pro různé podoby tabletů. Někdy jsou také pruhy na levém a pravém boku. Samsung uvádí, že na displeji Foldu při brouzdání na webu využíváte 1,4× větší plochu než u Galaxy Note10+. V případě širokoúhlých videí v režimu na šířku je zobrazovací plocha 1,3× větší než u Galaxy Note10+. A to zase není až o tolik místa navíc... DisplayMate: Samsung Galaxy Note10+ je s dvanácti rekordy displeje opět na špici Celkově vzato jsou oba AMOLEDy na špičkové úrovni, a to přesto, že je barevná věrnost vnitřního panelu (v režimu Přirozený) nižší, než je u topmodelů běžné. Na stejná čísla se však dostal i Galaxy Note10+, která se v žebříčku DisplayMate při svém vydání umístil na špici. Menší displej je paradoxně o něco lépe barevně naladěný, ale jde o tak malé rozdíly, že jsou nepostřehnutelné. Měření vlastně jen potvrdilo to, co vidíte pouhým okem. Samsung displeje umí a ukazuje to už několik let. Nejen u svých modelů řady Galaxy, ale také např. u iPhonů.

Software Přepínání displejů a tři aplikace najednou. V oblasti softwaru musíme kapitolu rozdělit na vnější a vnitřní displej. V hybridu sice běží jeden Android 9.0 Pie s nadstavbou One UI 1.5, má však dva grafické výstupy. Na vnějším displeji si všímáme hlavní nabídky a zástupců v horní liště, u nichž jsou v jedné řadě jen tři ikony. Jinak je vše stejné jako u vnitřního displeje, jen v menším podání. Dále došlo k výraznému zmenšení softwarové klávesnice, která sice na dotyk výrazně vibruje, ale do malých tlačítek se vcelku špatně strefuje.

Uživatelské rozhraní na vnějším displeji se muselo přizpůsobit protaženému AMOLEDu. Klávesnička je skutečně titěrná, použijete ji jen na zadání hesla pro Wi-Fi nebo při rychlé odpovědi v Messengeru Vnější displej má také samostatnou sestavu ploch, která může být úplně odlišná od ploch v rozevřeném stavu. Jakmile Fold otevřete, zpřístupní se vám nová sada pohotovostních obrazovek. Vnější a vnitřní displej si tedy můžete upravit podle svého. Na vnitřním displeji je prostoru více, takže v režimu na výšku i na šířku máte na jednom řádku pět ikon aplikací.

Rozhraní u vnitřního displeje zase využívá poměr stran 4:3, který se dost blíží layoutu u tabletů od Samsungu Pokud použijete schéma na jednom z displejů, automaticky se aplikuje i na ten druhý. To stejné platí i pro tapety, balíky ikon a vzhledy Always On displeje. Vše můžete stáhnout přes Galaxy Theme Store.

Schémata, tapety, balíky ikon a vzhledy AOD režimu - pro Fold je k dispozici hned několik bezplatných designů, které se aplikují na vnější i vnitřní displej Jako první přijdete do styku s přepínáním aplikací, jemuž Samsung přezdívá App Continuity. Pokud v aplikaci začnete na vnějším displeji a rozevřete Fold, můžete na vnějším pokračovat přesně tam, kde jste skončili, a to bez restartu aplikace. App Continuity funguje i opačným směrem, ale pouze selektivně u těch aplikací, jimž přepnutí ručně nastavíte.

Zda má výřez zasáhnout do aplikací, si můžete ručně upravit v nastavení Fold se při zavření standardně zamkne, a to může být nežádoucí např. u Google Map. Pokud si v nich vyhledáte trasu, po zavření byste mohli chtít telefon umístit do držáku v autě. Pokud si to nastavíte, přenesou se vám aplikace Mapy na vnější displej přesně tam, kde jste skončili. Tato interakce funguje u předinstalovaných aplikací parádně, u her však narazíte.

App Continuity může fungovat i obráceně, speciálně u her však často narazíte. Vestavěné aplikace však se změnou displejů problém nemají U všech her totiž není možné nastavit App Continuity z velkého na malý displej. Po zavření Foldu je třeba z nabídky posledních spuštěných aplikací hru opětovně otevřít, což ve většině případů nefunguje. Fold vás upozorní na to, že pro opětovné otevření aplikace na vnějším displeji musíte hru restartovat. A to platí např. pro Hearthstone nebo Call of Duty Mobile.

Pokud chcete zavřít Fold a pokračovat v hraní, často se vám zobrazí tato varovná obrazovka Pokémon Go je v tomto směru trochu výjimka, hra zvládá plynulé přechody mezi malým a velkým displejem v obou směrech. Na velkém displeji má však evidentně problém s poměrem stran. Všechny grafické prvky jsou doslova obrovské a často se i překrývají.

Pokémon Go s displejem ve formátu 4:3 nepočítá, grafické rozhraní je doslova gigantické. A to zcela zbytečně Je mi však jasné, že koncový uživatel Galaxy Fold určitě nebude „cílovkou“ Pokémon Go. Ukazuje se však, že lajdácké programování her může v případě Foldu dost výrazně vyniknout. Bez výraznějších problémů s uživatelským rozhraním se mezi vnitřním a vnějším displejem plynule přepíná i Black Desert Mobile, Asphalt 9 či PUBG Mobile.

Některé hry se dokáží přizpůsobit menšímu protaženému displeji... V případě prvním se může hra rovnou zobrazit na vnějším displeji (jako jedná z mála), v případě druhém se hra otočí na šířku tak, že máte výřez v pravém spodním rohu místo levého horního. Je to snad jediná hra, která se při otočení na šířku chová jinak, než ostatní tituly. Mezi hrami tedy narazíme na rezervy, možnosti přepínání se často liší titul od titulu. Unifikované chování neexistuje.

...a následně se dokáží přetransformovat do hratelnější podoby na vnitřním displeji Ve spodní liště najdete tradiční systémové ovladače, které jsou standardně umístěny v pravé části lišty. Osobně mi to ale příliš nevyhovovalo, takže jsem si je nechal zobrazit uprostřed . Pro zájemce je ještě k dispozici přesun ovladačů k levému kraji. Můžete však zvolit i systémová gesta, v tom případě se aplikují i na vnějším displeji. Rozdílné možnosti ovládání na vnějším a vnitřním displeji Fold nepodporuje. ​

Klávesnice může být klasická QWERTZ nebo rozdělena na dvě poloviny. Můžete si vybrat, co vám lépe sedne K bokům je defaultně přilepena i klávesnice, takže máte pro každý palec přesně polovinu QWERTZ. Psaní bylo bezproblémové až do té doby, než jsem ve větší míře psal na tlačítkách, která byla na okrajích obou části (t, g, v, z, h, b), protože jsem je musel dlouho hledat. Nakonec se mi osvědčilo psaní na spojené QWERTZ, na kterou přepnete jediným tlačítkem. Musím však ocenit výbornou vibrační odezvu, psaní na plastovém displeji bylo vždy rychlé a přesné.

Přijmutí hovoru? Zavření Foldu se k tomu přímo vybízí, bohužel, v systému nic takového nastavit nelze. Pokud hovor přijmete, začne protistrana mluvit z reproduktoru nad vnějším displejem, na hlasitý odposlech musíte přepnout ručně Co však určité rezervy mělo, bylo volání s Foldem. Reproduktor je totiž umístěn pouze nad vnějším displejem. Pokud jej máte rozevřený a někdo vám volá, po přijmutí protistrana hovoří do vnějšího sluchátka. Možná by stálo za to hovor přímo pustit v hlasitém odposlechu, v současném stavu musíte pro odposlech stisknout ještě jedno tlačítko. A chybí i taková zdánlivá banalita, jako zavření Foldu, které by automaticky přijalo hovor. Jsou to sice detaily, hlasovou komunikaci by to však u hybridu značně zjednodušilo.

Základní aplikační výbava od Samsungu, Googlu a Microsoftu Hlavní nabídka je úplně stejná jako u modelů řady Galaxy Note10. K povinným titulům od Googlu a Microsoftu se přidává základní aplikační výbava od Samsungu, ke které se přidává předinstalovaný Spotify a Netflix. Softwarových přídavků je ve Foldu celá spousta, najednou můžete nainstalovat až dva klienty Facebook Messengeru, Facebooku či WhatsApp. Konkrétně si dva Facebooky můžete zobrazit v režimu Multidisplej hned vedle sebe.

V systému můžete pracovat ve třech oknech najednou, nad které si ještě můžete přidat několik plovoucích oken. Ta lze v případě potřeby minimalizovat do plovoucích ikon (zde konkrétně Google Play). Díky podpoře duálních aplikací si můžete např. vedle sebe umístit dvě různé instance Facebooku Systém podporuje celou řadu gest, inteligentní pohotovostní režim, zlepšovač videa, herní režim s Game Launcherem, rychlé sdílení, úpravu chování bočního tlačítky či funkci Bixby Routines. Hlasový asistent je v systému k dispozici, stále však neumí česky, takže jej můžete s klidným svědomím ignorovat. Prostředí běhá velmi svižně, bez jakýchkoliv záseků a zpomalení. A když si ještě zredukujete animace, bude odezva skutečně blesková. Ale to se od telefonu za 54 tisíc vlastně tak trochu očekává...