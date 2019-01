RECENZE: Samsung Galaxy J6+ je barevný základ se dvěma SIM

Plusy Červená barevná varianta

Plnohodnotný Dual SIM

Boční čtečka otisků prstů

Duální fotoaparát s přisvětlením

Dolby Atmos ve sluchátkách Minusy Vyšší prodejní cena

Pouze LCD displej

Méně výkonný čipset

Plusová verze je na tom hůře než základní J6

Zpomalené hry ? 3 /10 Hodnocení

redakce Samsung Galaxy J6 jsme u nás na webu testovali loni v červenci. Jednalo se o základní jéčkový model pro rok 2018, který byl určen pro nenáročné uživatele. V dnešní recenzi se podíváme na plusovou verzi, která je o pětistovku dražší. Místo AMOLEDu má novinka větší IPS panel, na zádech přibyl druhý fotoaparát, a to na místě čtečky otisků prstů. Ta se posunula do bočního tlačítka. Novinka nabídne o 10 % větší kapacitu baterie, ale také méně výkonný čipset. Jak se podepsal na celkovém výkonu zařízení, a má vůbec J6+ co nabídnout? Samsung Galaxy J6+ se zbavil té největší výhody, a to Super AMOLED displeje. IPS panel není tak kvalitní a méně výkonnější čipset předurčuje telefon spíše do rukou začátečníků. Duální foťák pořizuje na sluníčku slušné snímky, kvalitativně je však srovnatelný se základním Galaxy J6. Už kvůli displeji a ušetřené pětistovce nám jako lepší kup stále vychází zmiňovaný Galaxy J6. Testovanému modelu k většímu zájmu nepomůže, ani plastová konstrukce, ani netradiční barevné kombinace. Samsung Galaxy J6+ J610 katalog rozměry a hmotnost: 161 × 77 × 7,9 mm, 178 g

displej: 6'', kapacitní IPS LCD, 720 × 1 480, 274 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE (150|50 Mb/s)

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4,2, GPS

paměť: 32 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 3 072 MB, baterie: 3 300 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 425 (4× Cortex-A53, 1,4 GHz, 28nm)

operační systém: Google Android 8,1 (Oreo)

fotoaparát: 13MPx (4 128 × 3 096), video (1 920 × 1 080), blesk 70 %

vybavenost ?

výhodnost cena: předběžná 5 999 Kč (září 2018) Pořiďte si podobný model na Alza.cz Kompletní recenzi Samsung Galaxy J6+ si můžete přečíst na následujících listech.

Design Plast v několika odstínech. Zatímco Galaxy J6 vsadil na kovové unibody, Galaxy J6+ se vrací k plastu. Boky obepíná lesklý pruh, který na zadní straně doplňuje opět plast snažící se vypadat jako sklo. Celek i tak působí bytelným dojmem, kvalita zpracování je na vysoké úrovni, testovaný model se chce co nejvíce designově přiblížit ostatním vybavenějším příbuzným. A částečně se mu to i daří.

Samsung prodává Galaxy J6+ v těchto třech barevných variantách Samsung na českém trhu prodává Galaxy J6+ ve třech barevných variantách, které nám všechny dorazily do redakce. Zatímco černá má spíše blíže k šedé a nepůsobila na nás moc výrazně, verze označená jako šedá, je spíše do šedo-modra a je zřejmě nejpovedenějším barveným odstínem. Pro dámy nebo jedince, kteří chtějí vyloženě vyčnívat, je ještě připravena červená. Samsung se tak u barevných variant poměrně dost odvázal.

Verze označená jako černá je nejméně atraktivní, zadní kryt je spíše do šeda, boky pak do modra. Celek vypadá dost nenápadně a tuctově Na levém boku najdeme dobře vystouplé regulátory hlasitosti a také dva šuplíčky. Do jednoho vkládáte nanoSIM, do druhého pak microSD a do samostatného slotu můžete přidat i druhou nanoSIM. Pravý bok obsadil hlasitý hlavní reproduktor, který ani při hraní prsty neutlumíte, a zapuštěná ploška, která slouží jako zapínací tlačítko, zamykací klávesa i čtečka otisků prstů. Čtečku poslepu moc dobře nenahmatáte, vyhodnocování otisků je o něco pomalejší, než u čteček umístěných na zádech. Odemykání však funguje i při zhasnutém displeji.

Mnohem povedenější barvou je šedá, v reálu má blízko modré a telefon v ní na světle vydává zajímavé barevné odlesky Spodní hrana je osazena mikrofonem (žádný druhý na těle nenajdete), microUSB konektorem a sluchátkovým jackem. Na zádech se do hry dostává zcela zapuštěný duální fotoaparát (13 + 5 Mpx). Díky druhému fotoaparátu si můžete v režimu Živého zaostření pohrát s rozmazáním pozadí u snímaného objektu. A to i dodatečně po pořízení snímku. Při focení nebo při nočním hledání klíčů přijde vhod přisvětlovací dioda.

Nejodvážnější barvou je jednoznačně červená, líbit se bude zejména dámskému osazenstvu. Záda jsou však (u všech barev) doslova magnetem na otisky prstů Diodu najdeme i nad displejem, a to v podobě přisvětlení pro 5Mpx selfie. Nespouští se však automatiky při focení, ale po aktivaci si můžete zvolit jednu ze tří úrovní osvětlení. Než si však připravíte scénu a zkontrolujete zaostření (selfie kamerka má fixní focus, automaticky tedy neostří), budete na maximální intenzitu na pár minut dost výrazně oslněni.

Detaily - microUSB, 3,5mm jack, čtečka otisků, reproduktor, regulátory hlasitosti a šuplíčky pro vložení dvou nanoSIM karet a microSD karty V základním balení spolu s telefonem najdete základní pecková sluchátka, datový kabel, síťový adaptér (bez podpory rychlého dobíjení), špendlík pro vytažení šuplíčků a rychlou uživatelskou příručku.

Displej Přišel o zřejmě největší výhodu. Samsung ve svém portfoliu, až na výjimky, používá výhradně displeje typu Super AMOLED. Jenže právě Galaxy J6+ je onou výjimkou. Smartphone dostal „obyčejný“ IPS LCD panel, a největší výhoda telefonu je tatam. Jihokorejci zůstali u šestipalcové úhlopříčky s HD rozlišením, pozorovací úhly jsou slušné, ovšem barvy vybledlé a celkově nepříliš výrazné. Všímáme si i vcelku výrazné odrazivosti okolních objektů v displeji. Jemnost displeje se nám při testování jevila jako dostatečná.

Displej sice zabírá podstatnou část přední strany, s rekordmany s poměrem displeje k celé přední ploše však soupeřit nebude Ani na přímém slunci si displej nevede dvakrát dobře, a nepomůžete si ani maximálním jasem. AMOLED je v této oblasti o krok napřed. Alespoň, že Samsung zbytečně nešetřil, takže v telefonu zůstala podpora automatické regulace jasu (úprava jasu je rychle přístupná přes horní lištu). V noci se bude hodit i čtecí režim, který utlumí modré světlo displejem vyzařované, a vám tak umožní pracovat bez toho, abyste sebe nebo své okolí až tak výrazně oslňovali. To, že se displej jen tak nepoškrábe, zaručuje odolné sklo Dragontail.

Nastavení zobrazení, filtr modrého světla, ovladače nahradíte dotykovými gesty. Na displeji můžete nastavit zvětšení a vlastní písmo nebo aplikace automaticky spouštět roztažené přes celý displej Ovladače, kterým chybí vibrační odezva, se přesunuly do spodní lišty v displeji, můžete si upravit pozici zpětné šipky, příp. lištu kliknutím na tečku u levého boku schovat a vysouvat ručně ze spodní hrany až v případě potřeby. Alternativně se můžete spolehnout na dotyková gesta. Stačí potáhnout prstem nahoru na místě jednotlivých ovladačů, stejný princip je používán i u Samsungů, které výrobce již aktualizoval na Android 9.0 Pie.

Hardware Jeden z mála na Snapdragonu. U Samsungu hojně používané čipsety vlastní řady Exynos tentokrát ustoupily pozadí, telefon dal přednost Snapdragonu 425. Čipset nižší třídy oznámený v roce 2016 pro běžné používání telefonu postačuje, nic nad rámec běžných záležitostí od něj však neočekávejte. To se týká i grafického čipu Adreno 308, který si sice poradí i s náročnějšími hrami, ale vždy po svém. Buď sníží kvalitu grafických detailů na minimum, nebo při hraní vynechá některé snímky, takže hra na vás působí zpomaleně až „zasekaně“. Výmluvná je i skóre v Antutu, které poráží jen 1 % všech uživatelů... Výsledky benchmarku Antutu: CPU: 22 219

22 219 GPU: 1 722

1 722 UX: 13 886

13 886 MEM: 4 549

4 549 Celkem: 42 376 Občasného zaseknutí jsme si všimli u Asphalt 8, novější Asphalt 9 s telefonem není kompatibilní. PUBG běží pouze na nízké detaily, se středním frameratem se telefon při načítání oblasti s větším počtem objektů výrazně zasekává. A pokud budete hrát delší dobu, telefon se zahřeje a následně se zpomalí i samotné prostředí. Pokud však budete na telefonu hrát méně náročné hry, nebudete mít problém. Třeba takový karetní Hearthstone je hratelný bez větších zádrhelů, má však obří spotřebu baterie (téměř 1% na minutu hraní).



Asphalt 8, PUBG a Hearthstone. V plynulosti hraní má telefon rezervy, nabídka Game Tools může při hraní přijít vhod... Smartphone dostal 3GB operační paměť, při běžném používání telefonu je zabráno zhruba 1,7 GB, k rezervovaným 244 MB se připočítává volná zhruba 1,1GB operační paměť. Interní úložiště o kapacitě 32 GB je z části zaplněno systémovou ROM, k dispozici tak máte pouze 21,3 GB volného místa. Paměť si můžete ještě rozšířit microSD kartami, přičemž se počítá i s přesunem her a aplikací na paměťovku. Ne vždy je však samotný přesun dostatečně efektivní, aby se vám překopírování dat vyplatilo.

...stejně jako Game Launcher. Můžete v něm upravit herní výkon nebo se inspirovat nejhranějšími mobilními tituly Telefon nabízí přístup i ke cloudovému úložišti. V základu je připraven 15GB bezplatný Samsung Cloud, který slouží k záloze všech základních typů dat, např. při migrování mezi smartphony. OneDrive vám dále po přihlášení nadělí bezplatné 100GB úložiště. Nabídka, která se dříve vztahovala jen pro ty nejvybavenější Samsungy, je tak u Galaxy J6+ příjemným překvapením.

Výsledek v Antutu není dvakrát lichotivý, Správce zařízení, Správce SIM karet a nabídka bezplatného 100GB cloudu od Microsoftu Do bočních šuplíků můžete nezávisle na vložené microSD vložit i dvě nanoSIM karty. V nastavení je připraven Správce SIM karet, v němž si můžete nastavit preferovanou SIM pro hovory, SMS i mobilní datové přenosy. Při vytáčení čísel se můžete telefon vždy dotázat, z jaké karty má hovor probíhat. V jednu chvíli jsou na příjmu obě SIMky, při příchozím volání se druhá stane dočasně nedostupnou. Volání na ní můžete v nastavení přesměrovat na aktivní SIM, toto přesměrování však nerozchodíte, pokud používáte SIM karty od dvou různých operátorů.

Správce otisků prstů, přidáváme nový otisk. Při skenování obličeje si telefon poradí i s nasazenými brýlemi Přístup k telefonu může být zabezpečen rozpoznáním obličeje nebo čtečkou otisků prstů od společnosti Egistec. Ta funguje trochu pomaleji, ovšem i při vypnutém displeji. Stačí tedy ke čtečce přiložit prst a telefon se odemkne, aniž byste museli čtečku, alias odemykací tlačítko, vůbec stisknout. Skener obličeje si poradí i s brýlemi, problémy při odemykání měl zhruba ve dvou případech z desíti, což je na střední třídu slušný výsledek. Vypněte si však rychlé rozpoznávání, aby vás obličej nešel obelhat fotografií.

Ve sluchátkách je k dispozici povedené režim Dolby Atmos, FM rádio vám bez sluchátek nezahraje. Volby ekvalizéru jsou stejné jako u jiných smartphonů výrobce Hlavní reproduktor zahraje dostatečně hlasitě, byť kvalitativně výrazněji strádá. Lepší zvuková kvalita se nabízí až ve sluchátkách, ovšem i ta jsou pouze pecková, takže je bude lepší nahradit za nějaká kvalitnější. Ve sluchátkách se o zlepšenou zvukovou kvalitu nemalou měrou stará režim Dolby Atmos s efektem prostorového zvuku. A to se zaměřením na film, hudbu a hlas. Alternativně je k dispozici i ekvalizér, který dokáže zvuk patřičně „okořenit“. I s obyčejnými peckami se však můžete vrhnout do poslechu rádia. Samotná sluchátka totiž slouží jako anténa.

V rámci konektivity nechybí podpora LTE, NFC ani MirrorLinku Konektivita testovaného smartphonu je poměrně bohatá, k internetu se připojíte přes Wi-Fi či přes LTE, NFC můžete využít k mobilním platbám Google Pay. Pro bezdrátový přenos mezi zařízeními poslouží Wi-Fi Direct či Bluetooth 4.2. MirrorLink využijete pouze s kompatibilními vozidly, GPS se fixovala velmi rychle a přesně, a to i při pobytu v interiéru.

Detaily baterie, při nepoužívání se smartphone vybíjí jen nepatrně. I při běžném zatížení však s baterie dostanete jen jeden celý den, na vině je „žravější“ displej i samotný čipset Výbavu podtrhuje 3 300mAh baterie, která je stavěna na celodenní výdrž telefonu při průměrném využívání, navíc mi zbývalo jen 15 procent baterie. Méně nároční uživatelé se mohou s telefonem dostat i lehce přes dva dny, při maximální zátěži si s sebou raději noste powerbanku. Nabíjení je bohužel dost pomalé, Fast Charging chybí, takže z nuly na sto telefon dobijete za necelé tři hodiny.

Software Pomalejší reakce systému. Samsung v telefonu použil Android 8.1 Oreo s grafickou nadstavbou Samsung Experience 9.5. Prostředí tak vypadá dost podobně, jako u ostatních Samsungů, které ještě nebyly aktualizovány na Android 9.0 Pie. Základní vzhled prostředí si můžete přizpůsobit schématy, která ovlivňují i vzhled systémových aplikací a jejich ikon. Pozadí a ikony pak můžete stáhnout i v samostatných balících.

Hlavní nabídka, povinná výbava od Samsungu, Googlu a Microsoftu, horní výsuvná lišta a lockscreen Na plochy umístíte spoustu widgetů, v horní liště najdete rychlé zástupce včetně úpravy jasu. Vše je tak pěkně po ruce. I systémové nastavení vypadá jako u vybavenějších modelů, byť některé speciální položky v nastavení nenajdete. Základem je opět Údržba zařízení, která se stará o paměť, RAM, úložiště a bezpečnost. V případě potřeby můžete úložiště nebo operační paměť promazat od zbytečností.

Číselník, zprávy, záznamník, správce souborů, webový prohlížeč, kalendář a kalkulačka Telefon nabídne několik systémových gest, spouštění foťáku dvojklikem na zamykací klávesu či jednoruční režim trojitým poklepáním na domovské tlačítko. V praxi jsme jej však využít nepotřebovali. Podržením levého tlačítka můžete spustit režim pro zobrazení dvou aplikačních oken najednou. Stranou pak stojí herní režim, který zvládne při hraní utlumit příchozí notifikace a do spodní lišty třeba přidá tlačítko pro záznam videa nebo uzamknutí dotyků.

Google Play, Galaxy Apps, Galerie a aplikace Samsung Health Systém však není stavěn na nějakou rychlou práci, i když víte, kam kliknout, telefon si stejně čas od času vybere slabší chvilku a donutí vás počkat. Zpomalení si všímáme při najíždění některých systémových aplikací, při odemknuté Zabezpečené složce či při rychlém přepínání mezi aplikacemi. Aplikační výbava je spíše strohá, což však hodnotíme pozitivně. Až aplikační portál Galaxy Apps odhalí spoustu aplikací od Samsungu, které jsou k dispozici k volitelné instalaci. A to se týká např. i přehrávače hudby.

Telefon podporuje systémová gesta, jiné využití čtečky otisků, zobrazení dvou aplikací najednou a sociální sítě se dvěma různými účty Povinná nabídka zahrnuje telefonní centrum a aplikaci zprávy, hovory mají dostatečnou hlasitosti, textovky však budete bez vibrační odezvy zřejmě psát s překlepy. Raději se tedy poohlédněte po jiné klávesnici. V telefonu je připraven šikovný správce souborů, poznámky, kalendář či hlasový záznamník. Samsung Health zase bude monitorovat váš pohyb a umožní synchronizaci dat s hodinkami řady Gear a Galaxy.

Váš soukromý prostor - Zabezpečená složka Zabezpečená složka vám zase pomůže uchránit citlivá data a soukromé aplikace před neoprávněným přístupem. V soukromé a zabezpečené části můžete mít kopie stejné aplikace, příp. ve veřejné části lze mít jednu aplikaci se dvěma účty, např. Facebook nebo WhatsApp.

Fotoaparát Druhý snímač rozostří pozadí. Samsung u Galaxy J6+ použil snímač SLSI_S5K2P6 vlastní výroby s rozlišením 13 Mpx a clonou f/1.9, který je doplněn sekundární 5Mpx kamerkou (f/2.2) sloužící k rozmazání pozadí při focení v režimu Živého zaostření. Fotoaparáty jsou téměř zarovnány do jedné roviny se zbytkem těla, přisvětlovací LED dioda je, de facto, součástí zadního krytu.

Vzhled fotoaplikace a výběr z nastavení Fotoaplikace vypadá jako u vybavenějších Samsungů, vlevo přepínáte mezi fotorežimy, vpravo zase upravujete volby. A těch není mnoho, mimo umělého zkrášlení fotek a aktivace blesku si v režimu Pro můžete ještě upravit expozici (+/-), ISO a vyvážení bílé. Mezi režimy nechybí ani Panorama či již zmiňovaný mód Živého zaostření. Fotky, které v něm pořídíte, můžete následně v galerii dodatečně ručně přeostřit.

Veškeré dostupné formáty pro fotky a video Fotoaparátu poměrně dlouho trvá samotné zpracování snímků, nemůžete tedy cvakat jeden snímek za druhým. Musíte si vždy chvíli počkat. Na zaostření se navíc často dost načekáte. A, čím více jsou světelné podmínky vzdáleny od ideálu, tím více se vytrácejí detaily a barevná věrnost. Občas se sice povedou lepší snímky, na focení za sluníčka se slušnou věrností barev to ale nemá. Selfie kamerka má fixní ostření, selfíčka pořízená venku mají někdy nepřirozené barvy. A to díky automaticky aplikovaným „zkrášlovacím“ efektům. Ukázkové fotografie:



Ukázkové snímky z interiéru

Ukázkové snímky při zatažené obloze



Druhý fotoaparát nerozeznává hloubku ostrosti úplně správně, problematická místa při ostření můžete vidět zejména ve spodním řádku

Běžný fotka a snímek v Živém zaostření pořízené ze stejného místa hned krátce po sobě



Porovnání fotek bez blesku a s bleskem

Selfie pořízená uvnitř a venku, přisvětlovací dioda po aktivaci neustále svítí, má tři úrovně jasu a zvláště ta poslední dost oslňuje Videa mají maximální rozlišení Full HD, ovšem díky chybějící stabilizaci jsou roztřesená, museli byste si pomoci stativem. Ovšem ani jejich kvalita není kdovíjak přesvědčivá, zřejmě největší neduh spočívá v častém přeostřování snímače, který, jakoby nevěděl, na jakou část obrazu se má zaměřit. Celkově hodnotíme kvalitu fotek a videí podobně jako u dříve testovaného Galaxy J6. Foťák má rezervy, přesto nijak nevybočuje ze zajatých foto-standardů střední třídy. Ukázková videa: