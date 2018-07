RECENZE: Samsung Galaxy J6 je základ pro nenáročné. Vyčnívá jen AMOLED

Samsung v průběhu letošní léta uvedl na trh Galaxy J6, který bude letošní nejlevnější novinkou jihokorejského výrobce. Telefon se bude líbit zejména nenáročným uživatelům, část funkcí si dokonce vypůjčil z vybavenějšího Galaxy A6. S ním jej navíc pojí i podobný vzhled a unibody, které je však po bližším zkoumání jen plastové. Z pohledu hardwarových specifikací je však telefon vybaven o něco hůře. Kompaktní model má sloužit jako „vstupenka“ do světa smartphonů s Infinity Super AMOLED displeji, některé funkce však chybí tak trochu „uměle“. Máme na mysli senzor okolního osvětlení či vibrace systémových ovladačů. Absence těchto „korunových“ položek je u Samsungů nižší třídy, bohužel, jakousi tradicí. Jak fotí nejlevnější Samsung pro rok 2018, a čím se postaví proti agresivní čínské konkurenci? Dokáže svými funkcemi opodstatnit papírově vyšší koncovou cenu? Samsung Galaxy J6 katalog rozměry a hmotnost: 149 × 70 × 8,2 mm, 154 g

displej: 5,6'', kapacitní AMOLED, 720 × 1 480, 294 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4,2, GPS

paměť: 32 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 3 072 MB, baterie: 3 000 mAh

procesor: Samsung Exynos 7870 (8× Cortex-A53, 1,6 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 8 (Oreo)

fotoaparát: 13MPx (4 128 × 3 096), video (1 920 × 1 080), blesk 66 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: ještě se neprodává Pořiďte si podobný model na Alza.cz Recenze Samsungu Galaxy J6 pokračuje v následující kapitole.

1. Design Nový model ve známém těle. Samsung Galaxy J6 se vzhledově podobá nedávno testovanému Galaxy A6+, ovšem, protože i ten se inspiroval u loňských modelů, můžeme kořeny vidět až u Galaxy A5 (2017). Jen s tím rozdílem, že tělo je vyrobeno z plastu. Na dálku byste přitom u telefonu bezpochyby tipovali celokovové tělo. Unibody padne pohodlně do dlaně, hrany jsou příjemně zaoblené. Prst vám dosáhne na boční tlačítka tak akorát, na vycentrovanou čtečku otisků prstů na zadní straně budete už trochu zalamovat prst.

Samsung Galaxy J6 v černé barevné variantě z přední a zadní strany Většinu čelní strany vyplňuje Infinity displej, který má minimální boční rámečky, ovšem rámce nad a pod ním jsou poměrně výrazné. Při hraní na šířku displeje se tak máte alespoň o co opřít. Pod displejem čekejte jen prázdný prostor, nad displejem zase chybí několik podstatných záležitostí. Na absenci notifikační diody jsme si již zvykli, ovšem chybějící čidlo regulace jasu displeje moc nechápeme. Podle nás je to hardwarová položka s cenou několika korun. Nad displejem je dále umístěn reproduktor, čidlo pro přiblížení k displeji a 8MPx selfie s přisvětlením.

Detaily snímačů nad displejem a konektorů na spodní hraně Pokud se Samsungu něco povedlo, jsou to dobře přístupné ovladače po bocích. Regulátory hlasitosti nalevo jsou od sebe odděleny a mají jistý stisk následovaný „příjemným“ cvaknutím. Zamykací klávesa napravo je také vyvýšena, mačká se jistě, ale zvuk, který vydává, je pro nás až moc hlasitý. Telefon tak v tichosti, mimo načtení otisku prstu, rozhodně neodemknete. Na druhou stranu můžete telefon s tloušťkou 8,2 mm bez větších problémů ovládat v jedné ruce. Pokud se vám však hodně potí ruce, raději si jej oblečte do nějakého krytu, jinak vám bude z rukou chtít vyklouznout.

Regulátory hlasitosti najdete vlevo, zamykací klávesu s reproduktorem zase na pravé straně Reproduktor je umístěn na pravém boku, jako již několikrát v minulosti. Pokud bude telefon vyzvánět na stole, nebude výduch reproduktoru nijak utlumen. Hlasitost reproduktoru je dostatečná, žádnou velkou kvalitu, zvláště při vyšších úrovních hlasitosti, od něj nečekejte. A nepomůže ani vestavěný ekvalizér. Hudba ve sluchátkách, to je samozřejmě věc jiná. Dodávané pecky, nebo raději své vlastní, můžete zapojit do 3,5mm jacku na spodní hraně. Vedle je ještě umístěn napájecí microUSB.

Čtečka na zadní straně je jen nepatrně zapuštěná. Poslepu ji nahmatáte až po týdenním používání Záď je, až na fotoaparát a čtečku otisků prstů, prosta jakýchkoliv invencí. Je vyrobena z matného plastu, na němž nezůstávají žádné otisky prstů. Čočka 13MPx snímače nepatrně vystupuje na povrch, čtečka otisků prstů je zase nepatrně zapuštěna. Přidání nového otisku sice probíhá trochu déle, na druhou stranu můžete zhasnutý telefon rozsvítit a odemknout zároveň rychle po přiložení prstů na záď. Minimálně první týden od zakoupení však čtečku poslepu ještě nenahmatáte. Dopracujete se k tomu postupně.

Základní specifikace telefon se dočtete na zadní straně základního balení V základním balení najdete spolu s telefonem microUSB kabel, pecková sluchátka, adaptér do sítě (základní 5V/1A), špendlík pro vyjmutí šuplíků a základní uživatelské příručky. Samotný telefon se pak dodává v černé, fialové (spíše modrošedá) a ve zlaté.

2. Displej Výhoda AMOLEDů úplně nevyužita. Testovaný smartphone používá 5,6" Super AMOLED panel s rozlišením 1 480 × 720 pix. Displeji s poměrem stran 18,5:9 rozlišení dostačuje, jen u některých her jsme si místy povšimli zubatých textur. Běžný, a přiznejme si to, a nenáročný uživatel, se nad tím nebude ani pozastavovat. Co však uživatele dostane v negativním slova smyslu, je chybějící automatická regulace jasu.

Displej je roztažený na šířku, takže se do jeho spodní lišty přesunuly hlavní ovladače. V AMOLED panelu se však poměrně dost výrazně odrážejí okolní objekty To je dnes u smartphonů nepsaným standardem, Samsung však nad displejem opomenul čidlo pro měření intenzity okolního osvětlení, a jako částečnou náhradu nabízí režim Venku. Ten zvedne jas displeje na maximum, a jakmile displej 15 minut nerozsvítíte, jeho jas se vrátí zpět na původní ručně nastavenou hodnotu. Alespoň, že si jas můžete rychle upravovat pomocí jezdce v horní liště. Za absenci korunové položky však telefon jednoznačně ztrácí body.

Galaxy J6 sice používá Infinity Displej, ten však vůbec poprvé není v rozích zakulacen Čitelnost displeje na přímém slunci s režimem Venku je poměrně dobrá, byť nedosahuje kvalit těch nejvybavenějších Samsungů. V noci pak displej i na minimum stále dost svítí, takže si budete muset pomoci aktivací filtru modrého světla. Při maximální intenzitě přebarví displej výrazně do žluta. Navíc na něj ani nemusíte myslet, stačí jen navolit automatickou aktivaci filtru v zadaném časovém intervalu.

Nastavení zobrazení, displejové režimy a úpravy velikosti a stylu fontu Zobrazovací režimy jsou opět čtyři. V základu je aktivní adaptivní režim, který našim očím přišel vhod. Navíc u něj může nastavit teplotu bílé barvy a také úroveň červené, modré a zelené. Pokud však nemáte rádi syté odstíny barev, doporučíme přepnout na základní režim, který intenzitu barevných odstínů trochu utlumí. Tak trochu do počtu jsou režimy pro video a fotografie, mezi kterými rozhodují jen detaily Zobrazovací kvalita je velmi dobrý, při přímém porovnání s displejem Galaxy S9 si však v kvalitě a „živosti“ barev všimnete dost výrazných rozdílů.

Nastavení roztažení aplikací přes celý displej, pozici zpětné šipky můžete prohodit Vůbec poprvé je vřadě Galaxy J displej roztažen přes větší část přední strany, takže se ovladače posunuly do spodní lišty displeje. V závislosti na aplikacích mohou být využívány i pixely navíc, v tom případě se lišta v ovladači schová a budete ji muset nejprve vysunout ze spodní lišty. Lištu však můžete schovat i dvojklikem na tečku umístěnou vlevo. Tlačítkům v liště můžete nastavit, bohužel, pouze světlé podbarvení či prohodit pozici zpětné šipky.

Obchod se schématy a vzhled systému po aplikaci jednoho z nich Absenci notifikační LED diody by alespoň částečně vyřešil Always On režim, který využívá výhod AMOLED technologie (černá = vypnutý pixel), bohužel, do nabídky Galaxy J6 se Always On režim nakonec nedostal. Musíte si tak pomoci aplikacemi třetích stran, velmi dobře hodnocená je např. Always On AMOLED - BETA.

3. Hardware Plynulost animací je občas problém. Galaxy J6 pohání osmijádrový Exynos Octa 7870, který je vyráběn 14nm technologií. Samsung na něj ve střední třídě vsází překvapivě často, a to i přesto, že jej výrobce představil již v roce 2016. Maximální takt jednotlivých jader Cortex-A53 je 1,59 GHz. Na nižší střední třídu slušný čipset doplňuje 3GB operační paměť. Adresovatelných je 2,8 GB, zbytek připadá grafickému adaptéru Mali-T830. Papírově je tedy telefon vybaven poměrně slušně. Benchmark Antutu 7.0.9: Celkové skóre: 62 704 bodů CPU: 32 050 bodů GPU: 8 360 bodů UX: 16 629 bodů MEM: 5 665 bodů (RAM: 2 530 bodů, ROM: 3 135 bodů)

Po několikadenním používání smartphonu je v RAM volných okolo 1 GB, systém tedy s operační pamětí zvládá hospodařit obstojně. Již po několika hodinách používání jsme si však všimli občasných pomalých, až „zasekaných“ animací. A to u horizontálního pohybu kamery v mobilních hrách i při vertikálním rolování webových stránek, např. textových vláken na novém Redditu. Tedy nic graficky ani výpočetně náročného. Grafický adaptér také nezvládne přehrávat YouTube videa ve Full HD, maximem je 720p, plastová záda se při delším hraní nezahřívají.

CPU-Z, Antutu a Battery Test Samsung do svých nejméně vybavených smartphonů začíná integrovat 32GB interní paměti. A už bylo načase, protože konkurenční výrobci již dávno přišli na to, že bez slušné interní paměti, kam se v prvé řadě instalují aplikace, se novodobé smartphony prakticky neobejdou. Pokud odečteme předinstalované soubory, je v systémové ROM k dispozici 22 GB volného místa. Dostatek pro instalaci aplikací a her, které můžete v systému následně přesunout na microSD kartu. Ta je umístěna ve slotu společně se SIM2, SIM1 vkládáte do samostatného šuplíku.

Správce úložiště, v telefonu máte zhruba 22 GB volného prostoru. Správce SIM karet upraví chování karet pro volání, data a SMS zprávy Telefon je tedy plnohodnotným Dual SIM smartphonem v režimu Active Standby. Každá ze SIM karet používá jiné IMEI, v jednu chvíli tedy mohou být na příjmu obě karty, v případě probíhajícího hovoru na jedné z nich se ta druhá tváří jako nedostupná. Samozřejmě si můžete nastavit přesměrování z jedné SIM na druhou, a to přímo ve Správci SIM karet. Ne vždy však pochodíte, zvláště při kombinaci karet různých českých operátorů. Defaultní SIM pro volání a SMS můžete navolit napevno, nebo si při různých akcích necháte zobrazit výběrovou tabulku. Volba je jen na vás. Antutu battery test: Celkové skóre: 12 820

(Spíše průměrné skóre se podepisuje pod individuální dojmy z testování. Baterie zvládne maximálně dva dny nenáročného používání na jedno nabití. Pracovní den s vámi však telefon přežije celý v zapnutém stavu.) Samsung do smartphonu integroval nevyměnitelnou 3 000mAh baterii, se kterou zařízení při náročném pracovním dni vydrželo od rána až do večera. V rámci jeho využívání jsme měli aktivní GPS, brouzdali na webu, obsloužili desítky e-mailů a v neposlední řadě několik hodin hráli hry. V rámci víkendového provozu se můžete dostat na dva dny výdrže, pokud by vám „teklo do bot“, nabízí výrobce dva úsporné režimy, které postupně osekávají periferie, resp. dovolí spustit jen omezenou sadu aplikací. Nabíjení z nuly na sto trvá hodně dlouho, přes dvě a půl hodiny, škoda že jsme se nedočkali rychlého dobíjení.

Údržba zařízení, správa baterie, úsporné režimy a zabezpečení telefonu K internetu se připojíte přes 2,4GHz Wi-Fi i LTE, pokud budete mít Wi-Fi vypnutou a telefon detekuje v blízkosti známou síť, zobrazí vám notifikační okno. Můžete tak ušetřit až stovky MB dat ze svého FUP limitu. V průběhu testování se nám u Vodafonu rozsvítila položka VoLTE, která s sebou přinesla i větší kvalitu zvuku při volání. V Nastavení si však pro hovory můžete aktivovat i Wi-Fi volání. Tam, kde nebude mobilní signál, bude hovor probíhat zabezpečeně přes internet a v HD kvalitě.

Zabezpečená složka - přesun aplikací a souboru, nastavení a volba „maskování“ Lokální konektivitu zastupuje připojení microUSB kabelem s pomalejším MTP či Bluetooth 4.2 pro připojení periferií. NFC můžete zase použít pro placení mobilem s platbami Google Pay. Hlavním biometrickým zabezpečením je čtečka otisků, kterou můžete použít i pro Zabezpečenou složku. To je váš soukromý prostor, kde můžete mít umístěny osobní aplikace, citlivé soubory či dokonce druhé účty Facebooku, WhatsAppu a dalších komunikátorů. To však uměly již dřívější modely od Samsungu.

Biometrika - nastavujeme čtečku otisků a rozpoznávání obličeje Dalším biometrickým přístupem k telefonu je rozpoznávání obličeje. To za dne většinou funguje bez problémů, musíte se však dívat přesně do kamerky nad displejem. V horších světelných podmínkách (a to i v interiéru) vás však kamerka již nedokáže rozeznat, a nepomůžete si, ani nastavením jasu displeje na maximum, ani přiblížením obličeje k telefonu. V praxi tak doporučujeme zároveň používat obě možnosti biometrického zabezpečení.

Nastavení připojení, kde nechybí ani NFC O slabší senzorové výbavě jsme se již zmiňovali. Spolu s čidlem okolního jasu však chybí i gyroskop, jehož můžete citelně postrádat u některých aplikací či her. Telefon tak díky akcelerometru rozezná překlopení na bok, překlopení displejem dolů však už ne. A protože chybí i kompas, v Google mapách nevidíte směr, kam se díváte, ale jen obyčejnou tečku. Posledním střípkem hardwarové výbavy je FM rádio, které zahraje pouze s připojenými sluchátky. Ta základní nám však vypadávala z uší, raději sáhněte po svých vlastních.

Nastavení samostatného zvukového výstupu, zvukové efekty a ekvalizér. FM rádio zahraje pouze s připojenými sluchátky, pořízené nahrávky jsou vcelku kvalitní, ale jen ve formátu *.m4a Hudební přehrávač je třeba stáhnout samostatně z Galaxy Apps. V rámci systému je k dispozici povedený ekvalizér a také efekt prostorového audia Dolby Atmos, ten však funguje jen při zapojených sluchátkách. Kvalita zvukového výstupu do sluchátek je velmi dobrá, hudba je čistá hlasitá, jen basy občas bývají trochu nepříjemné. Můžete je však omezit vhodným nastavením ekvalizéru.

4. Software Samsung do telefonu naočkoval Android 8.0 Oreo s grafickou nadstavbou Samsung Experience 9.0, která je stejná jako u Galaxy S9. Čekejte tedy moderní vzhled prostředí se všemi souvisejícími plusy a minusy. Při načítání některých aplikací se trochu načekáte, vhod však přijdou zástupci v horní výsuvné liště nebo úpravy vzhledu systému schématy. Ty si stáhnete z vyhrazeného obchodu, spousta z nich je k dispozici zdarma a upraví i design systémových aplikací.

Plocha, editační režim a povinná výbava od Googlu, Microsoftu a Samsungu Hlavní nabídku otevíráte potažení prstu zdola nahoru, do spodní lišty na ploše si však můžete vrátit „staré známé“ tlačítko, které otevírá Aplikace. Úpravy systému se týkají i mřížky položek, widgety a ikony můžete na ploše zhustit, takže se jich tam vejde více. To stejné platí i o zástupcích v horní výsuvné liště. Pokud k celku připočteme ještě nastavení stylu písma, velikosti fontu a samostatného zvětšení obrazovky, hodnotíme personalizaci systému na výbornou. Zapomenout nesmíme ani na Snadný režim s obřími ikonami pro ty, kteří hůře vidí.

Bixby je u Galaxy J6 tak trochu do počtu, nejsou zde všechny moduly a stále chybí lokalizovaný obsah I u Galaxy J6 se objevuje asistent Bixby, k němuž se dostanete potažením doprava z domovské obrazovky. K jeho používání se potřebujete přihlásit pod Samsung účtem, k dispozici jsou pouze dva moduly - Bixby Home a Bixby Remider. V prvním je nepřeberné množství informací, obrazovka se však dlouho načítá, druhý slouží pro rychlé přidávání poznámek. Bez Bixbyho se však bez problémů obejdete, není třeba jej vůbec aktivovat a zabírat si RAM službami, které stejně nevyužijete.

Výsuvná lišta, poslední spuštění aplikace a nabídka Nastavení Samsung oproti čistému Androidu překopal natavení, které je však podle nás řazeno o něco logičtěji. A pokud se ztratíte, můžete si dané položky přímo vyhledat. Rychlý přístup do nastavení hledejte v horní liště, delším podržením prstu na zástupce se dostanete do odpovídajících nabídek nastavení. Práce s telefonem je tedy maximálně urychlena.

Multidisplej - práce se dvěma aplikacemi najednou Najednou můžete pracovat i ve dvou oknech najednou, Multidisplej můžete využít např. k přetažení příloh do e-mailu přímo z galerie nebo pro přetažení textové poznámky do SMS zprávy. Z kombinace dvou aplikací navíc můžete vytvořit zástupce, který v jednou chvíli otevře obě aplikace najednou. Poměry mezi aplikacemi můžete upravovat, a to v režimu na výšku i na šířku displeje.

Jednoruční režim a nabídka Game Tools Trojitým stiskem klávesy Home můžete přejít do jednoručního režimu, v němž se systém zobrazuje jen na části displeje, buď u levého, nebo u pravého boku. I palcem malé ruky tak pohodlně obsáhnete všechny dotyková tlačítka. K dispozici je i herní režim, který může sdružovat všechny vaše hry pod jednou střechou a dát vám tipy, to kdybyste snad nevěděli, co si stáhnout a zahrát.



Předinstalované aplikace - Samsung Health, file manager, prohlížeč, číselník, zprávy, budíky, kalendář, záznamník, poznámky a Samsung Members, která poslouží i pro základní diagnostiku hardwaru Na QWERTY klávesnici od Samsungu se nám na šířku displeje psalo poměrně pohodlně, na výšku jsme však měli poměli dost překlepů. Může za to i absence vibrační odezvy. Klávesnici si naštěstí můžete stáhnout alternativní z Google Play. Mezi základními položkami v nabídce jsou povinné tituly od Googlu a Microsoftu, Samsung k tomu přidává jen základní položky pro komunikaci a organizaci času. Zbylé aplikace, např. přehrávač hudby a videí, naleznete ke stažení na Galaxy Apps.

5. Fotoaparát Selfie překvapivě vítězí nad zadním fotoaparátem. Samsung u Galaxy J6 vsadil na 13MPx hlavní snímač vlastní výroby s clonou f/1.9 a autofocusem, to stejné platí i pro 8MPx selfie kamerku bez automatického ostření. Použitý snímač je sice jiný, foťák má však stále clonu f/1.9.

Vzhled fotoaplikace, posouvání mezi režimy a mezi přední a zadní kamerkou je trochu nešťastné. Při otáčení telefonu se totiž směry potažení do stran průběžně mění Slušné fotografie dostane na výstupu jen tehdy, pokud fotíte venku s dostatečným osvětlením. Snímky navíc vypadají lákavě pouze na displeji telefonu, pokud je přenesete do počítače, na běžném monitoru si všimnete, že barvy nejsou až tak syté a výrazné. Snímač má problém i tehdy, pokud fotíte uvnitř s dostatečným umělým osvětlením. Do fotek se vkrádá šum a neostrost, v noci pak moc nepomůže ani samostatný noční režim.

Fotoaparát má jen základní možnosti nastavení, nic moc navíc nepřidá ani režim Pro Samostatně je k dispozici i režim HDR, který používá trochu teplejší odstíny barev, obraz je celkově světlejší, často však nedochází ke zvýšení kontrastu, což byste od HDR režimu přirozeně očekávali. V rámci režimu Pro si můžete sami nastavit vyvážení bílé, upravit expozici a ISO. To však jde pouze k hodnotě ISO800, nic extra od toho ale nečekejte. Co se však fotoaparátu daří je přesné ostření (jak automatické tak i ruční) na blízké objekty, a to i při horším světle.

Na výběr máte i otřepané nálepky, které se aplikují na rozpoznaný obličej Osmimegapixelová selfie kamerka překvapivě vítězí nad hlavním fotoaparátem, a to i přesto, že neumí automaticky zaostřovat. Zvládne sice rozpoznávat objekty a na ně „ostřit softwarově“, výsledky jsou však poměrně koukatelné. Pokud však s tímto režimem fotíte, bude rozhraní vašeho obličeje a pozadí výrazněji rozmazané. Snímky stejně budete uplodovat na sociální sítě, kterým při aplikaci komprese nevadí nějaká ta zrnitost. V noci si můžete obličej osvítit LED diodou se třemi úrovněmi jasu, která vás však na krátkou dobu výrazně oslní, utrpí tím však i kvalita snímků. Ukázkové fotografie:

Fotografie pořízené za slunečného počasí

Fotografie pořízené v interiéru

Fotka v interiéru, bez blesku a s bleskem



Fotky bez HDR (vlevo) a s HDR. Rozdíl není moc výrazný...

Selfie v interiéru - snímač má fixní zaostření

Selfie ve tmě s bleskem, mezi intenzitou 1 a 3 nevidíme žádný rozdíl. Selfie jsou navíc dost zašuměná a samozřejmě neostrá



Selfie za dobrého osvětlení = vcelku dobrá kvalita fotky

Základní snímek a digitální přiblížení Videa mohou být natáčena maximálně ve Full HD rozlišení, postrádají však jakoukoliv stabilizaci, takže jsou často roztřesená. Snímač na náš vkus také někdy občas zbytečně zdlouhavě přeostřuje. Automatika někdy navíc nezvládá zaostřit na blízký objekt, takže ji musíte pomoci ručním ostřením. Z něj se ale nedá nijak „dostat zpět“, takže je zbytek záběru stejně nezaostřený. Ukázková videa: