RECENZE: Samsung Galaxy M21 má krásný AMOLED, obří baterii a slušnou cenovku

Plusy Povedený Super AMOLED displej

Obří 6 000 mAh baterie

Plnohodnotný Dual SIM s podporou NFC

Bixby konečně zmizel ze softwaru

Zajímavý poměr cena/výkon Minusy Kluzké plastové kryty

Občas pomalejší reakce prostředí

Nespolehlivá automatická regulace jasu

Zdlouhavé načítání her a aplikací

Rychlé nabíjení je stále dost pomalé ? 7 /10 Hodnocení

redakce Samsung Galaxy M21 navazuje na loňský Galaxy M20 se zajímavým poměrem výkon/cena. Na těchto základech staví i letošní model, který sice meziročně podražil, navíc však má zatím největší baterii, co kdy Samsung do mobilů integroval. Mezi řádky se jedná o reakci Samsungu na čínské výrobce, zejména na Xiaomi. A nenechte se zmást modelovým označením. Řadě Galaxy M se daří zejména v Indii, která je první nárazníkovou zónou vůči levnějším asijským modelům. A Samsung si některá eMka občas „vypůjčí“ i do Evropy. Původně indický smartphone určený mileniálům nabízí zajímavý funkční mix. Surový výpočetní výkon je spíše průměrný, AMOLED je však skvělý, líbit se vám bude i obří baterie nebo slušný fotoaparát. Smartphone v Česku stojí 6 399 Kč, což je konkrétně oproti Xiaomi cena trochu vyšší. Pokud však chcete zajímavý Dual SIM smartphone s NFC, který vám nezruinuje peněženku, je testovaný Galaxy M21 dost zdatný kandidát, který sedne i trochu náročnějším uživatelům. Samsung Galaxy M21

Samsung Galaxy M21 katalog rozměry a hmotnost: 159 × 75 × 8,9 mm, 188 g

displej: 6,4", kapacitní Super AMOLED, 1 080 × 2 340, 403 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (600|150 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 4 GB, baterie: 6 000 mAh

procesor: Samsung Exynos 9611 (4× Cortex-A73, 2 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 48MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 69 %

vybavenost 4,5/6

výhodnost cena: 6 390 Kč až 6 399 Kč Celou recenzi Samsung Galaxy M21 si přečtete na následujících listech.

Design Plastové kryty s objemnějším pasem. Galaxy M21 vsadil na celoplastovou konstrukci s rozměry 159 × 75 × 8,9 mm. Větší objem v pase telefonu hravě odpustíte, stačí vědět, že je uvnitř připravena 6 000 mAh baterka, což prakticky zažene jakékoliv další otázky. Troufáme si tvrdit, že telefon pro Samsung, kvůli úspoře výrobních nákladů, vyrábí jiné nasmlouvané továrny, protože se základní designové provedení telefonu od ostatních trochu liší.

Samsung Galaxy M21 jsme otestovali v černé barevné variantě Zmizel tak tradiční boční rám, jak jej známe, a nahradila jej jakási plastová „vanička“, do které byl vsazen přední díl s displejem. Není to nic proti ničemu, i u samostatných rámů se boky snaží co nejplynuleji navázat na záda, což Galaxy M21 řešit nemusí, protože se bavíme o jednom a tom samém dílu. V rámečku mezi oběma strukturálními částmi se však usazují nečistoty, které odstraníte třeba rohem papíru.

Pohled na levý a pravý bok telefonu Zakřivení boků je příjemné, telefon se pohodlně drží v dlani a to i z dlouhodobého hlediska při hraní her. Vadit vám bude jen větší kluzkost zad, pokud se vám dlaň při hraní zapotí. Je třeba si zvyknout i na vyšší hmotnost, která u tohoto plastového modelu nepříjemně zblízka atakuje hranici 200 gramů!

Z levého boku vysunete šuplík pro dva karty nanoSIM a microSD kartu Levý bok je vyhrazen pro šuplík, do něhož vložíte dvě nanoSIM spolu s microSD kartou. Pravý bok zaplňují regulátory hlasitosti se zamykací klávesou, které by mohly z těla vyčnívat alespoň o trochu více. Na horní hraně je umístěn sekundární mikrofon, primární najdete na spodní hraně poblíž hlavního repráčku, USB-C a 3,5mm jacku. Sluchátka si však musíte připojit svá vlastní, v krabici žádná nedostanete. Repráček je dost hlasitý, ale u vyšších úrovní zvuku postrádá potřebnou kvalitu. Basy v audio reprodukci téměř zcela chybí.

Pohled na konektorovou výbavu na spodní hraně Celkově je vzhledově Galaxy M21 trochu nuda, už jen proto, že je na výběr jen černá barevná varianta, na jejichž zádech dost výrazně ulpívají otisky prstů. A ruku na srdce, telefon vizuálně působí dost levným dojmem. Konstrukční zpracování je ale na výbornou, modul trojitého fotoaparátu na povrch vystupuje jen minimálně, takže nijak nenarušuje ergonomii. Telefon se na rovném povrchu kolébá jen nepatrně, takže na něm můžete pohodlně psát textovku i tehdy, pokud M21 leží na stole.

Na zadní straně je umístěn modul trojitého fotoaparátu a čtečka otisků prstů Hlavní snímač s rozlišením 48MPx, světelností F2.0 a PDAF ostřením doplňuje 8MPx širokáč (F2.2) a 5MPx kamerka pro hrátky s rozostřeným pozadím. Podpora OIS chybí, trojitý fotoaparát doplňuje přisvětlovací dioda. Uprostřed zad vás ještě čeká vycentrovaná čtečka otisků prstů, na kterou pohodlně dosáhnete ukazovákem.

Základní krabice je vybavena poměrně spoře Součástí bohatě vycpané základní krabice je mimo telefonu ještě USB-C kabel, 15W síťová nabíječka, špendlík pro vytažení bočního šuplíčku a základní uživatelské příručky.

Displej Povedený Super AMOLED. Jedním z největších lákadel testovaného telefonu je použitý 6,4 palcový Super AMOLED panel krytý Gorilla Glass 3. Nedrží se sice posledních designových trendů (nemá průstřel), jako částečná náhrada však slouží výřez do tvaru písmene U pro 20 MPx selfie. A to v dnešní době už může působit trochu zastarale. Protože se aplikace v základu snaží výřezu jen přiblížit, výřez nijak nezasahuje do hlavní obrazové části. Pokud aplikacím ručně nenastavíte roztažení přes celý displej (ne všechny toto roztažení podporují), vyplní části vedle výřezu černé pruhy.

Telefon vsadil na 6,4" Super AMOLED s rozlišením Full HD+ AMOLED panel dostal rozlišení 2 340 × 1 080 pix (Full HD+) při poměru stran 19,5:9, a můžeme jej zařadit k mobilní zobrazovací špičce. Absolutní černá vám, nejen ušetří energii, ale také doslova „vytáhne“ objekty z tmavých scén při sledování seriálu (např. u předinstalované aplikace Netflix). O úsporu baterie se postará tmavý systémový režim, který černou nahradí jinak sytě bílé obrazovky v nastavení a v systémových aplikacích. A, ruku na srdce, bílá je pro AMOLED barva, která spotřebovává obrovské množství energie.

Součástí displeje je průstřel pro 20MPx selfie, horní rámeček je pak tenčí, než ten spodní Automatickou regulaci pochválit v žádném případě nelze. Při přechodu z domu na ostré slunce trvá snímači i pět vteřin, než zvýší jas displeje na maximum (Samsung uvádí jas až 420 nitů). Několikrát se nám však stalo, že automatika „odpočívala“, a ani při přímý svit 70W žárovky z absolutní blízky nepohnul s jasem ani o píď, popř. po návratu z venku byl jas tvrdošíjně stále na maximu. A pokud jste jej ručně snížili, okamžitě se vrátil zpět. Problémy s automatikou jsme registrovali často, přestala fungovat zhruba po hodině od ruční aktivace!

Tmavý a světlý systémový režim Na přímém slunci je displej, i přes drobné peripetie, slušně čitelný, protože automatika zvýší jas na maximum. V noci však panel stále dost svítí, což můžete částečně eliminovat filtrem modrého světla na maximální intenzitu. I tak to ale na noční práci úplně není, protože budete osvětlovat vedle spící manželku. Displejové režimy jsou opět dva, a v praxi volíte mezi reálnými a líbivými barvami, u nichž můžete upravit odstíny RGB a teplotu bílé. A pokud si zvýšíte citlivost displeje, můžete si na něj nalepit i ochrannou fólii. Škoda, že ji Samsung na displej nenalepil rovnou od výroby

Další nastavení zobrazení Palcem celou zobrazovací plochu neobsáhnete, proto v případě potřeby jednoručního ovládání doporučíme aktivovat stejnojmenný režim, který zobrazovací plochu smrskne a přilepí k levému či pravému okraji. Dotyková tlačítka, u nichž můžete prohodit pozici zpětné šipky, můžete nahradit dotykovými gesty. Pokud hledáte nějaká další systémová gesta, musíme vás zklamat, aplikace One Hand Operation+ na Google Play pro M21 není dostupná.

Nastavení režimu Always On Display Z pohledu zobrazovací kvality toho moc vytknout nemůžeme, displej má skvělé pozorovací úhly, výborný kontrast, stejnou úroveň jasu po celé ploše s minimálními odchylkami, i režim Always On, který nahradí chybějící notifikační diodu. Samsung prostě AMOLEDy umí, což je patrné i u Galaxy M21. Vadit vám může jen větší odrazivost okolních objektů v displeji, nepovedená automatická regulace a někomu i PWM modulace, kterou sice přímo potvrzenou nemáme, ale veškeré indicie naznačují, že ji Samsung používá pro snížení jasu displeje.

Hardware Známý Exynos a bohatá konektivita včetně NFC. Výkonovou stránku telefonu zajišťuje čipset Exynos 9611, jehož Samsung používá ve střední třídě jako přes kopírák. Naposledy jsme jej mohli vidět např. u Galaxy A51, Xcoveru Pro nebo u Galaxy Tab S6 Lite. V Antutu vyčíslený výkon je spíše podprůměrný (180 tisíc bodů), většina mobilních her však běhá bez problémů. Asphalt 9, Hearthstone a PUBG (na HDR Ultra) byly velmi dobře hratelné, horší optimalizace čipsetu byla patrná u Pokémon Go a také u Fortnite. Při delším hraní se záď telefonu dost výrazně zahřívá.

Antutu a detaily procesoru v CPU-Z V prvním případě bylo znatelné sekání hry, pokud se na displeji najednou objevilo více modelů pokémonů (cca 15), v případě druhém je počítat s tím, že Galaxy M21 není s hrou Fortnite přímo kompatibilní. Jenže, zatímco Galaxy A51 s identickým čipsetem si s tím hlavu moc nelámal, u Galaxy M21 je Fortnite téměř nehratelný. Mimo sáhodlouhých načítání si při výskoku z „autobusu“ všimnete výrazného sekání při načítání textur, a to se opakuje i při samotném hraní. Pokud budete chtít Fortnite plynulejší, budete muset hodně slevit z grafické kvality. 30 fps a 75% kvalita 3D textur je pro telefon opravdu hodně.

Mezi testované hry jsme zařadili Hearthstone, Asphalt 9, PUBG a Fortnite Operační paměť o kapacitě 4 GB vidíme v dnešní době jako nutné minimum pro běžné používání telefonu, a v tom Galaxy M21 nijak nezaostává. Za 24 hodin je RAMka průměrně využita ze 73 %, takže v ní zbývá průměrně 1 GB volného místa. 300MB je vyhrazeno pro použitý grafický adaptér Mali-G72 MP3.

V sekci Péče o zařízení se dostanete ke správě baterie, zabezpečení... Garbage collector je při minimalizování aplikací na pozadí poměrně nekompromisní a rád aplikace a hry rychle ukončuje. A to platí i o rozečtených webových stránkách. Pokud si karty přepnete, za pár hodin budete muset celou stránkou rolovat znovu od začátku. Občas se nám také stalo, že místo spuštění aplikací naběhla jen bílá nebo černá obrazovka, takže jsme ji museli ukončit a zase spustit. Jistě, mohli jsme se trefit přímo do spouštění aktualizované aplikace, ovšem, třikrát během testování - to by byla hodně velká náhoda.

...operační paměti a úložiště. Průměrně využití RAM za 24 hodin Interní paměť je 64GB, systémová ROM zabírá cca 12 GB, takže se dostáváme na zhruba 52 GB volného místa v paměti, které si ještě rozšíříte microSD kartami. Ty mají naštěstí samostatný slot, takže si nemusíte vybírat mezi paměťovkou a SIM kartu. Ve správci SIM si upravíte chování každé ze dvou SIM karet. Při vyzvánění telefon zvládá vibrovat (ale vcelku málo výrazně), při psaní textovek na softwarové klávesnici a při ovládání systému dotykovými tlačítky, však vibrační odezva zcela uměle chybí. Zvukové upozornění snad ani nestojí za řeč...

Správce SIM, NFC a další položky v nastavení konektivity Lokální konektivitu zajišťuje Bluetooth 5.1 a Wi-Fi Direct, mobilní data obstará LTE. Wi-Fi má nižší citlivost, takže na druhé straně bytu (nejdál od směrovače) už M21 signál nenajde. Hovory mohou probíhat i přes Wi-Fi nebo pomocí VoLTE, a to na obou SIM kartách. Pro mobilní platby se bude hodit NFC, přes Smart View můžete přehrávat multimédia, resp. zrcadlit displej, na blízké televizi od Samsungu. Připojit se může i k hodinkám a náramkům řad Gear a Galaxy, ovšem správcovskou aplikaci si musíte ručně stáhnout.

Přidáváme otisk prstu a sken obličeje Biometrické zabezpečení obstarává čtečka otisků prstů od Egistecu, která je subjektivně svižnější, než optické čtečky otisků prstů. Na první přiložení ale odemkne málokdy. Viníkem ale není čtečka, spíše jej nedostatečné zvýraznění (zdrsnění, větší „utopení“, apod.) na zadní straně. Po prvním přiložení totiž teprve zjistíte, kde čtečka zhruba je, a při druhém již prst pokládáte na správné místo, takže se telefon bez prodlevy odemkne. Skener obličeje je pak méně zabezpečenou a často i rychlejší variantou odemknutí, v praxi můžete obě ochrany kombinovat.

Nastavení zvuku, ekvalizér, přehrávač hudby a samostatný zvuk přes Bluetooth Repráček na spodní hraně zahraje dost hlasitě, basová složka si však vzala dovolenou. Žádnou přílišnou kvalitu od něj nečekejte. Jistě, na hlasité vyzvánění, které jen tak nepřeslechnete, to bohatě stačí, pro poslech hudby si však připojte sluchátka. Ale zde narazíte, protože v základním balení žádná nenajdete. Pokud nemáte svá vlastní, nepustíte si ani FM rádio, které využívá přívodní kabel jako anténu. A pokud nějaká sluchátka do 3,5mm jacku zapojíte, můžete počítat se zvětšením rozsahu na UHQ audio, s efektem Dolby Atmos nebo s úpravami ekvalizéru, které se skutečně podepíší nad poměrně slušným zvukovým podáním.

Statistiky výdrže baterie nejsou v systému zrovna dvakrát přehledné. Spotřebu baterie však můžete evidovat i u jednotlivých aplikací Obrovským lákadlem je i 6 000 mAh baterie, která dokáže telefon udržet „při životě“ v průměru i přes dva dny. Po 46,5 hodinách jsme se dostali ze 100 na 15 procent, kdy už telefon hlásil 15% kapacitu baterie. V průběhu dvou dní jsem telefon používal při práci, fotil, poslouchal zhruba hodinu hudbu a tři a půl hodiny hrál hry (PUBG, Hearthstone, Asphalt 9). K tomu je třeba připočíst i spoustu brouzdání na webu.

V případě nutnosti můžete aktivovat některý z úsporných režimů S ohledem na kapacitu baterie bude výdrž lehce nadstandardní, pokud se uskromníte, domnívám se, že telefon zvládne i tři dny na jedno nabití při víkendovém provozu. Pokud budete více času věnovat hrám, přes den a půl se nedostanete. Přes noc jsme u baterie pozorovali zhruba pětiprocentní pokles baterie, režim Always On byl na noc deaktivován. U obří baterie chvíli trvá, než ji dobijete doplna. I s přibaleným 15W adaptérem trvá nabíjení z nuly na sto dvě hodiny a 35 minut!

Software Bixby je konečně pryč! Hlasový asistent Bixby je u Samsung už od dob Galaxy S8, v telefonu jsou však jeho dny, zdá se, sečteny. Bixby není součástí domovských obrazovek a taky vám „neinfiltruje“ boční vypínací tlačítko, takže si na dvojklik můžete namapovat spuštění libovolné aplikace nebo třeba fotoaparátu. Právě u něj zůstala jediná část původního Bixbyho, a to modul Vision, který se stará o rozpoznávání objektů, obrázků a textu. Při používání telefonu o Bixby nezavadíte, a to je jen dobře. Stejně česky stále neumí.

Zamykací obrazovka, pohotovostní režim, hlavní nabídka, obchod se schématy, práce ve dvou oknech najednou a v jednoručním režimu Po spuštění telefonu vás přivítá známé prostředí Androidu 10 obohacené o nadstavbu One UI 2.0. Moderní vzhled prostředí už Samsung unifikoval nad celým portfoliem, takže pokud už jste nějaké Samsungy používali, nečeká vás žádná výrazná změna. Budete zde jako doma. V horní liště jsou připravení zástupci rychlého spuštění, takže pro spoustu úkonů ani nemusíte do nastavení. A ani vzhled systému není finální, můžete si jej obohatit bezplatnými a placenými schématy, tapetami, balíky ikon nebo vzhled Always On displeje.

Základní aplikační obsah od Samsungu, Googlu a Microsoftu Aplikační výbava je poněkud strohá, chybí v ní např. Samsung Health, Galaxy Wearable i hudební přehrávač Samsung Music. Ten si běžně stáhnete z Google Play, ovšem v případě M21 je přehrávač nedostupný. Pro aplikace od Samsungu tedy raději přímo směřujte do Galaxy Storu. V aplikační výbavě je, mimo základní obsahu od Samsungu a povinných položek od Googlu a Microsoftu, navíc Spotify a Netflix. V prvním případě můžete streamovanou hudbu s reklamami poslouchat i v bezplatném režimu, u druhé aplikace se však přidání platební karty nevyhnete. Streamování probíhá v HD rozlišení.

Bílá nebo černá? Spouštěné aplikace si občas vyberou slabší chvíli a místo spuštění se ukáže jen prázdná obrazovka Pokud si omezíme přechodové animace, pro nenáročného či běžného uživatele bude svižnost systému bezproblémová. Základní úlohy zvládá rychle bez prostojů, jakmile však po něm chcete něco navíc, telefon se zapotí. Problémy dělá např. spouštění aplikací při současném stahování nebo rychlé spuštění fotoaparátu v zamknutém stavu. Občas místo aplikací naběhne jen bílá obrazovka, načekáte se při obnovování aplikací na pozadí a zlobit vás bude i automatický jas, který často zapomíná regulovat. Pro někoho to mohou být jen detaily, pro někoho zase překážky k efektivnímu používání telefonu.

Google Play, Galaxy Store, Spotify, poznámky, kalendář a herní režim Game Launcher Při psaní na klávesnici chybí vibrační odezva, takže se připravte na spoustu překlepů (a to i v režimu na šířku displeje). Nebude tak od věci nainstalovat alternativní klávesnici. Maximální hlasitost ve sluchátku je dostačující i pro hlučnější prostředí. Součástí nadstavby One UI 2.0 je i bohaté nastavení a také spousta funkcí známých z dřívějších modelů, např. Dual Messenger, Game Launcher, Multidisplej či Skener QR kódů. Z obvyklé základní výbavy tak chybí snad jen Dětský režim od Samsungu a Soukromá složka.

Fotoaparát Rozostřené kraje a pomalejší autofocus. Základní fotografická výbava se dost podobá modelu Galaxy A51, jen s tím rozdílem, že došlo ke snížení rozlišení ultraširokoúhlého objektivu a zmizelo makro. To však bylo u „padesátjedničky“ stejně jen do počtu. A zatímco hlavní snímač používá fotočip od Samsungu, u 13MPx selfie kamerky vsadil jihokorejský výrobce na firmu Hynix.

Uživatelské rozhraní fotoaparátu a dostupné fotorežimy U letošních Samsungů můžeme jako společný prvek vidět trojici objektivů, kterým dominuje základní snímač s vysokým rozlišením a pixel binningem 4:1. Po prvním spuštění je nastaven poměr stan 4:3 s odpovídajícím 12MPx rozlišením, při přepnutí na formát 4:3H fotíte v maximálním rozlišení 48 MPx. Výsledné fotografie mají zhruba dvojnásobnou velikost oproti normálu, takže počítejte zhruba se 7 - 15 MB na každou fotku v rozlišení 8 000 × 6 000 pix.

Porovnání 12MPx a 48MPx fotografie. Výhoda je jen nepatrná - při přiblížení fotky si všimnete většího množství detailů, ale jen tehdy, pokud fotíte při slunečném počasí. V opačném případě jsou rozdíly v informační hodnotě obou fotek zanedbatelné Hlavní fotoaparát za dobrého osvětlení pořizuje povedené fotografie. Ocenit můžeme reálné podání barev, ovšem i za dobrého světla se do snímků tu a tam vkrádá krajová neostrost. Zejména v levém horním a levém spodním rohu. Automatika zvládá ostření na výbornou, jakmile však zajde slunce, budete ji občas muset pomoci dotykovým ostřením. To ostatní platí i pro focení detailů v horších světelných podmínkách. ​



Ukázkové snímky pořízené za ideálních světelných podmínek. I přesto si u nich všímáme občas neostrosti, která se většinou objevuje v levém spodním či horním rohu Na širokáč doporučujeme přepnout opravdu jen v nejlepším světle, a i tak jsme s jeho kvalitou dvakrát spokojeni nebyli. Proostření v celém rozsahu jen zde jen marketingovou formulkou. Jakžtakž ostrý je jen střed, kraje mnohdy vypadají jako abstraktní olejomalba. Díky odlišné světelnost mezi základním snímačem a širokáčem dochází k viditelnému posunu barev, jeho nižší rozlišení znamená, že se do 123° fotek dostane daleko méně obrazových informací. Zatímco u 12MPx širokáčů Samsung často chválíme, v tomto případě je 8MPx objektiv krokem stranou.

Základní a ultraširokoúhlý snímek, u širokáče se detaily ztrácejí, oba snímače se navíc nepyšní příliš rychlým autofocusem, což je vidět při focení vodního mlýna Režim živého zaostření není omezen jen na obličeje, ale vystačí si s jakýmkoliv objektem. Fotografie mají okolo 13 MB, protože po vyfocení si můžete navolit jinou rovinu ostrosti. Protože telefon nemá samostatný ToF snímač, rozostření na strukturovaném povrchu má své rezervy, konkrétně pozadí v pravé části lavičky je bráno jako její součástí. U celistvých objektů je ale efekt rozmazání povedený,

Ukázkové fotografie v režimu Živého zaostření Přiblížení je pouze digitální, u výřezů s žádnou velkou kvalitou nepočítejte. Automatické ostření je navíc dost pomalé, takže pokud bude cvakat fotky za chůze, připravte se na to, že budou rozmazané.

Fotografie pořízená za chůze, ukázka maximálního digitálního přiblížení Detaily dělá telefon povedené, i když občas musíte ručně zaostřit. A i přesto si na fotkách občas všimnete nezaostřené části. A nemusí se jednat jen o pohyb ruky, stačí, aby zavál mírný vánek, a součástí jinak zajímavého detailu bude i mazanice. Pokud budete telefon držet pevně a budete fotit statické objekty, nebudete mít fotkám, za slunečného počasí, moc co vytknout.



Ukázkové detaily za slunečného počasí Kvalita detailů v interiérech povážlivě klesá, barvy mají jakýsi šedý přeliv, ostrost mizí a do fotek se vkrádá šum. Hodně často pak budete muset ručně přeostřovat. A výtku máme i k optimalizátoru scén, který využívá umělou inteligenci. Pokud si jej necháte v interiéru aktivní, budou mít focené osoby až nepřirozeně vyhlazenou kůži, díky čemuž budou fotky nepoužitelné. Pokud budete chtít uvnitř fotit jakžtakž kvalitně, optimalizátor určitě vypněte.

Detaily pořízené v interiéru, některé fotky se topí v šedém oparu, ostrost fotek není ideální Telefon má připravený i speciální noční režim, jehož přínos je však spíše diskutabilní. Do fotek akorát přidá šum a artefakty, takže můžete s klidem zůstat u automatiky. Automatické ostření je v noci ještě o něco pomalejší, takže se při focení obrňte trpělivostí.



Porovnání stejných scén při focení na automatiku a v nočním režimu Blesk použijete při přisvětlení blízké scény (cca do 2 metrů), dioda nepřepaluje, ovšem ideálně zaostřený je jen střed fotografie.

Noční fotka na automatiku a další scéna bez blesku a s LED přisvětlením Selfíčka jsou povedená, a to i přesto, že má přední kamerka fixní ostření. Doporučuji vždy pořídit několik selfíček za sebou, abyste mohli mít jistotu, že alespoň jedna z fotek bude zaostřená. Líbí se nám však rozostření selfíček, které je sice pouze softwarové, i tak však z fotek dokáže vykouzlit povedené portrétní snímky.

Selfie v interiéru, venku a ukázka režimu Živého zaostření Až 4K, ovšem stabilizace chybí Maximální rozlišení videí je UHD, tj. 2 840 × 2 160, ovšem v tomto režimu není k dispozici stabilizace videa. A to se bavíme pouze o stabilizaci digitální, která však při natáčení nemá žádný výraznější přínos. Pokud budete natáčet v lese Full HD videa a hledáčkem budete rychle otáčet nalevo nebo napravo, bude vás z výsledného záznamu bolet hlava. Při rychlých změnách scén snímači viditelně dlouho trvá, než přeostří, což se promítne i do kvality videozáznamu. Natáčená zpomalená videa mají maximálně HD rozlišení, takže s nimi žádnou velkou parádu neuděláte. Je také škoda, že při natáčení nijak nepřepnete mezi základním objektivem a širokáčem. Ale pokud budete chtít, můžete celý záznam natočit na širokoúhlý objektiv. Celkově vzato je kvalita fotografií spíše průměrná. Na přímém slunci jsou výsledky dost povedené, stačí však mírný odklon od ideálních světelných podmínek, a pravda vyjde rychle najevo. Ukázková videa: