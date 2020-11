RECENZE: Samsung Galaxy M51 – Powerbanka s funkcemi smartphonu

Plusy Špičkový AMOLED displej

Velkokapacitní baterie se skvělou výdržíí

Rychlonabíjecí 25W adaptér přímo v krabici

Svižný Android 10 s nadstavbou One UI 2.1 Core

8nm Snapdragon s 6GB RAM Minusy Kluzké a lesklé plastové kryty

Vizuálně nezajímavý design, plast klouže

Nespolehlivá čtečka otisků prstů

Zahřívání zadního krytu při hraní

Průměrný fotoaparát ? 7 /10 Hodnocení

redakce Řada Galaxy M u Samsungu nemá moc dlouhou historii. Vznikla v Indii, sotva před pár lety, kde měla sloužit jako alternativa k levným smartphonům od Xiaomi a Huawei. Samsung se tak soustředil na co nejzajímavější výbavu vzhledem k pořizovací ceně. A není tedy divu, že tato kombinace zaujala i jinde ve světě, takže se modely řady Galaxy M postupně rozprchly do celého světa. Testovaný Galaxy M51 je určený pro náročnější uživatele, kteří v praxi ocení velkokapacitní baterii s velmi zajímavou výdrží. A líbil se nám i 8nm Snapdragon s dostatečným výkonem či povedený Super AMOLED displej. U fotoaparátů telefon trochu strádá, přeci jen jsme stále ve vyšší střední třídě, ovšem s ohledem na moderní grafické rozhraní je telefon doslova nabitý přídavnými funkcemi. Tohle „emko“ stojí za hřích, ovšem konkurence nabízí podobnou výbavu i za levnější peníz. Jaké trumfy Galaxy M51 vytáhne ještě z rukávu? Samsung Galaxy M51 6GB/128GB

Samsung Galaxy M51 katalog rozměry a hmotnost: 164 × 76 × 9,5 mm, 213 g

displej: 6,7", kapacitní Super AMOLED Plus, 1 080 × 2 400, 393 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 6 GB, baterie: 7 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 730 (8× Cortex-A76, 2 GHz, 8nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 64MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 67 %

vybavenost cena: 10 489 Kč až 10 499 Kč Recenze Samsung Galaxy M51 pokračuje v následující kapitole.

Design Lesklý plast nenadchne ani neurazí. Samsung Galaxy M51 na design nijak zvlášť nehledí. Celoplastový smartphone o rozměrech 164 × 76 × 9,5 mm váží 213 gramů, což mu díky velkokapacitní baterii hravě odpustíte. Jenže z pohledu designu nečekejte žádné zázraky. Záda jsou vyrobena z lesklého plastu, na němž ulpívají otisky prstů. Nečekejte žádné rozdělení do segmentů, design zadní strany je tak trochu „nuda“. Ovšem je to stejně jedno, protože je záď hodně kluzká, stejně si na ní budete muset přicvaknout nějaký kryt, aby vám telefon náhodou při běžném používání nevyklouzl z ruky.

Samsung Galaxy M51 jsme otestovali v bílé barevné variantě, která nenadchne ani neurazí Přechod ze zad na boky je plynulý, ovšem i nadále musíte počítat s tím, že i boky budou dost kluzké. V námi testované bílé barevné variantě jsou boky šedé, alternativně je k dostání ještě celočerná varianta, u které mají boky jen nepatrně upravený odstín. Škoda, že se Samsung u barev více neodvázal, u dřívějších „emek“ se výrobce nebál vsadit na modrou, tentokrát však barevně cílí spíše na konzervativnější uživatele.

Pohled na pravou hranu, kde se v zamykacím tlačítku ukrývá čtečka otisků prstů, a také regulátory hlasitosti Zpracování telefonu je povedené, telefon má bytelnou konstrukci a naomak je vše příjemně zaoblené. Na těle existuje jen jedno drsnější místo, a to poblíž šuplíku na levé hraně. Můžete do něj vložit dvě nanoSIM karty a k nim ještě microSD kartu. Galaxy M51 je tedy plnohodnotným Dual SIMem. Dost kluzké jsou i boční regulátory hlasitosti, jejichž stisk není příliš výrazný. O něco níže je umístěna zamykací klávesa sloučená se čtečkou otisků prstů, což znamená, že je tlačítko nepatrně zapuštěno pod okolní povrch. ​

Telefon je v dlani opravdu obrovský, na pohodlné jednoruční ovládání to rozhodně nebude... Čtečka registruje otisky neustále, takže telefon odemknete i pouhým přiložením prstu. Na první přiložení prstu odemknete telefon zhruba šestkrát z deseti případů, ovšem dost často budete muset využít záložní metodu (PIN, heslo či vzor) a to proto, že čtečka i při běžném držení telefonu zvládne dlaň vyhodnotit jako pět rychlých pokusů o odemčení, a dále vás nepustí. RECENZE: Samsung Galaxy S20 Ultra – Hledí na mobily shůry a 100× do dálky Telefon je na ovládání v jedné ruce navíc dost velký (rozměrově se dost blíží Galaxy S20 Ultra či Galaxy Note20 Ultra), takže můžete mít problém s přehmatáváním při skenování palce. Všiml jsem si však, že dost často na zamykací tlačítko sahám ukazovákem, takže jsem si jej taktéž přidal mezi otisky, což značně zrychlilo celý proces odemykání. Jinak máte k dispozici méně zabezpečené odemykání obličejem.

Galaxy M51 má rozměrově hodně blízko ke Galaxy Note20 Ultra Na spodní hraně je připraven USB-C konektor podporující až 25W dobíjení, hlasitě hrající reproduktor a 3,5mm jack. Mimo primárního mikrofonu na spodní hraně je u telefonu ještě připraven sekundární mikrofon pro nahrávání zvuků v režimu sterea a také pro filtraci šumu pro volání. Sluchátkový reproduktor se však nepřidává do režimu sterea jako u vlajkových modelů řad Galaxy S a Galaxy Note.

Na spodní hraně je připraven hlavní reproduktor, USB-C a sluchátkový jack Telefon má na stávající poměry vcelku dost velkou tloušťku, která se blíží jednomu centimetru! A to zejména kvůli „tabletové“ baterii. Třeba tablet Galaxy Tab S5e nabízí 7 040mAh akumulátor, a testovaný Galaxy M21 má baterii jen o kapánek menší. S kapacitou 7 000 mAh se řadí mezí absolutní rekordmany od Samsungu!

Na zádech je připraven čtyřnásobný fotoaparát Fotomodul na zádech díky celkově větší tloušťce telefonu nijak výrazně netrčí do okolí. Jeho součástí jsou hned čtyři objektivy. Hlavní 64MPx snímač se světelností F1.8 využívá spojování čtyř pixelů do jednoho, a za opravdu dobrého světla můžete fotit v maximálním rozlišení, které do fotek vnese o něco více detailů. Širokáč využívá rozlišení 12 MPx (F2.2), celek doplňují dva 5MPx objektivy se světelností F2.4. Jeden slouží pro rozmazání pozadí, druhý zase pro focení makrosnímků s fixním focusem.



V základní krabici najdete sluchátka i 25W rychlonabíjecí adaptér Základní krabice je tentokrát zaplněna dost slušně. Telefon podporuje 25W dobíjení, a potřebný adaptér dostanete hned v základní krabici. Zapojuje se do něj oboustranný USB-C kabel, takže při připojení telefonu ke starším počítačům a notebookům můžete mít problém, pokud si nekoupíte samostatný kabel se standardním USB 2.0. V základní krabici dále najdeme špuntová sluchátka, špendlík pro vytažení bočního šuplíčku a základní uživatelské příručky.

Displej Jedna z nejsilnějších stránek telefonu. Samsung AMOLED displeje umí a to potvrdil i u letošního nejvybavenějšího „emka“. Použitý Super AMOLED má úhlopříčku 6,7 palce, na které vykresluje matici 2 400 × 1 080 pix. Displej je kryt odolným sklem Gorilla Glass 3, a oproti vlajkovým modelům jej přímo od výroby nekryje žádná fólie.

Samsung vsadil na 6,7" Super AMOLED displej s protaženým Full HD+ Grafická kvalita displeje je skvělá, což ostatně platí o drtivé většině AMOLED panelů. Můžete počítat s vysokým jasem na přímém slunci, v noci však displej i na minimum stále dost výrazně svítí, čemuž můžete pomoci filtrem modrého světla, který posune barevnou paletu výrazně směrem ke žluté. Displejové režimy jsou opět dva, vybíráte si mezi líbivými a reálnějšími odstíny barev. Pokud zvolíte první variantu, počítejte s tím, že pořízené fotografie budou v počítači vypadat trochu jinak, než je vidíte v telefonu.

Displej má skutečně obří zobrazovací plochu Displej má dostatečnou jemnost a velmi dobré pozorovací úhly, obnovovací frekvence však zůstává na tradičních 60 Hz. Líbit se vám bude i absolutní černá, která se v praxi rovná vypnutému pixelu. A z toho budou těžit zejména hry, které se odehrávají v dost tmavých prostředí. Protože je černá z pohledu typu displeje vhodnější barva pro úsporu energie, sytě bílou na pozadí systémového schématu doporučíme hned od vybalení z krabice přepnout do tmavé podoby. Při testování jsme využili i automatické nastavení tmavého režimu společně s automatickou úpravou barevného spektra.

Ovladače systému se přesunuly do spodní lišty, nezapomnělo se ani na režim Always On Chybějící notifikační diodu supluje Always On režim, na němž se vám zobrazují notifikace zmeškaných událostí, a také aktuální čas, datum či zbývající kapacita baterie. Ikonky jsou klikací, takže se přes ně dostanete přímo do odpovídajících aplikací. Tedy, hned po odemknutí.

Světlý a tmavý mód, displejové režimy, filtr modrého světla a nastavení roztažení aplikací přes průstřel V průstřelu je umístěna 32MPx selfie, takže se aplikace automaticky zobrazují tak, aby vyplnily prostor přesně pod ní. Vybraným aplikacím můžete nastavit, aby se spouštěly v režimu celé obrazovky, ale musíte počítat s tím, že vám výřez padne do zobrazeného obsahu. Ne všechny hry a aplikace se však zvládají roztáhnout. Okolo průstřelu je také vidět prstenec, který se však rozsvěcuje jen při přepnutí na selfie. Notifikační diodu nahradit oficiální cestou nedokáže.

Hardware Čipset vyšší střední třídy a gigantická baterie k tomu. Rozlučte se s nepříliš efektivním Exynosem 9611, Samsung vsadil na Snapdragon 730, a je to jen a jen dobře. Osminanometrové osmijádro doplňuje 6GB operační paměť, což v Antutu znamenalo skóre 278 958 bodů. Oproti vlajkovým modelům je to skóre poloviční, nenarazili jsme však na hru, která by si s tímto hardwarem neporadila. Resp. hardware hravě stačil na všechny testované hry.

Výsledek v benchmarku Antutu a detaily v CPU-Z Fortnite je s telefonem kompatibilní a zahrajete si jej bez sekání se 100% kvalitou textur a 30 fps, PUBG na maximální grafickou kvalitu (HD High) taktéž nemělo sebemenší problém. A pokud máte dostatečně silné internetové připojení, můžete u tak velkého mobilního displeje poměrně snadno ovládat streamované hry přes GeForce Now, resp. dát telefon do držáku gamepadu a využít jej při hraní streamovaných her Xbox Game Pass Ultimate.

Fortnite a PUBG byly hratelné bez sebemenších problémů, to stejné platí i o streamovaných hrách přes GeForce Now Herní nabídka Game Booster využívá umělou inteligenci a postupem času dokáže při hraní uspořit jednotky procent. Líbit se vám mohou i šikovné herní pluginy, v rámci kterých si u spuštěných her můžete zjistit např. aktuální framerate a využití systémových prostředků. Při dlouhodobém hraní se telefon výrazněji zahřívá, a pokud budete třeba dlouhodobě hrát hry na přímém slunci, dojde kvůli vysoké teplotě k dočasnému omezení grafického výkonu. A s tím je třeba dopředu počítat.

Nabídka herního režimu Game Booster Při hraní počítejte i se slušnou zvukovou kvalitou. Reproduktor sice zahraje dostatečně hlasitě, nejvýraznější zvukovou složkou jsou výšky, a to na úkor středů i basů. Kvalitativně stačí reprák na zvuky z her, při poslechu hudby raději vsadíte na sluchátka. Při vyšších úrovních hlasitosti má už repráček citelné rezervy. Reprák navíc není umístěn úplně ideálně, takže si jej při hraní dost často zacpete ukazováčkem. A vhodné není ani čidlo automatické regulace nad displejem, které si v té nejnevhodnější chvíli zakryjete levou rukou, takže se vám jas displeje sníží natolik, že ve hře téměř nic neuvidíte. ​

Přehrávač od Samsungu je daleko přehlednější než YouTube Music, ekvalizér a FM rádio Základní špunty bez vyměnitelných nástavců hrají slušně. Zvukový výstup si navíc upravíte ekvalizérem, běžní posluchači budou zřejmě spokojeni. Sluchátka navíc poslouží jako anténa při poslechu FM rádia, z něhož můžete v omezené kvalitě i nahrávat.

Správce zařízení se stará o interní paměť, RAM a o zabezpečení telefonu Úložiště je 128GB, volného místa máte přes 100 GB, což je pro základní obsah více než dostatek. Paměť si ještě rozšíříte microSD kartami, které vkládáte do bočního šuplíčku, v němž jsou ještě připraveny dvě samostatné pozice pro nanoSIM karty. O správu SIM se stará šikovný správce, v němž navolíte defaultní kartu pro odchozí volání a textovky. A nebo si můžete pokaždé vybrat.

Nastavení konektivity, Správce SIM, NFC a Wi-Fi I konektivita na to není nijak špatně. Maximem jsou sice „jen“ LTE sítě (čipset 5G nepodporuje), lokálně se k internetu připojíte přes Wi-Fi. Sdílení souborů se smartphony řady Galaxy obstará Quick Share, jinak můžete vsadit na Wi-Fi Direct nebo na Bluetooth, přes nějž se připojíte i k nositelnému příslušenství nebo ke sluchátkům. NFC zase využijete pro mobilní platby.

Přidáváme otisk prstu Biometrický přístup k telefonu zajišťuje boční čtečka otisků prstů, která však není příliš spolehlivá. Každé druhé odemknutí nerozpozná prsty (palec ani ukazováček), a to ani po několikátém přiložení, takže budete muset využít alternativní heslo. Čtečka by byla mnohem dostupnější přímo v displeji, a troufáme si tvrdit, že optická čtečka by byla i daleko přesnější. Alternativně lze využít rozpoznávání obličeje.

Skener obličeje si dokáže poradit i s nasazenými brýlemi Baterie se ukázala jako neskutečný držák, pokud si na tak velkou baterii zvyknete, už nebudete chtít nic jiného. Při středně náročném používání telefon vydržel přesně tři dny na jedno nabití, dvě hodiny k tomu a ještě na mě svítila baterie se zbývající 7% kapacitou. Jeden náročný pracovní den ukousne z baterie téměř přesně půlku, a na druhý den v práci vydrží telefon takřka v plné zátěži. To se však bavíme o optimalizovaném režimu, pokud si zapnete jeden ze dvou úsporných režimů, bude výdrž ještě o něco delší. Pokud se budete hlídat, zvládne telefon i čtyři až pět dní na jedno nabití. V současném trendu „jednodenních“ smartphonů se Galaxy M51 příjemně vymyká.

Statistiky využití baterie nejsou zrovna dvakrát přehledné, k dispozici však máte dva úspornější režimy V zapnutém stavu jsme baterii nabili za 1 hodinu a 55 minut, což je nachlup stejný údaj, který udává Samsung. Čas platí pro 25W adaptér, který najdete přímo v základní krabici. S bezdrátovým dobíjením se nepočítá.

Software Ořezaná nadstavba One UI Core. Grafická nadstavba od Samsungu nezapře svou podobnost s dřívějšími modely značky. Jedná se však o verzi One UI Core 2.1, která nenabízí plnou „palbu“ softwarových funkcí, ale jen jejich hlavní výběr. Do telefonu se tak nedostal plnohodnotný Bixby, chybí Zabezpečená složka, funkce Nearby Share, Odkaz na Windows, samostatný dětský režim, bezdrátový DeX i podpora Call & Message Continuity. Většina funkcí však stejně měla jen okrajové využití, takže mnohým většina položek chybět nebude.

Hlavní obrazovka, menu, povinný obsah od Samsungu, Googlu a Microsoftu, a zamykací pozadí, která dokáží vydělávat koruny na dobrou věc přes aplikaci Samsung Global Goals Uživatelské prostředí postavené na Androidu 10 jinak vypadá moderně, počítat můžete se schématy, personalizací ploch i hlavní nabídky, nebo třeba se šikovnými zástupci v horní liště. Svižnost prostředí je víceméně bez větších problémů, snad jen při připojení USB-C kabelu se telefon trochu zpomalí, takže mu musíte dát chvíli čas. Navíc si můžete eliminovat mnohdy zbytečné systémové animace při přechodech mezi obrazovkami. Prostředí se bude jevit o něco svižnější.

Z Galaxy Storu si stáhnete tapety, schémata, ikony a vzhledy AOD Hlavní nabídka je řazena logicky, některé aplikace si budete muset stáhnout dodatečně z Galaxy Storu. Mimo povinného obsahu od Googlu a Microsoftu jsou k dispozici základní aplikace od Samsungu, které se od jiných smartphonů řady Galaxy prakticky neliší. Navíc jsou jen klienti Spotify a Netfixu, které Samsung „protlačil“ do základní výbavy. ​

Číselník, zprávy, kalendář, kalkulačka, poznámky a webový prohlížeč Základní tlačítkové ovladače bohužel nevibrují, takže je ovládání systému trochu nejisté. Můžete si jen prohodit zpětnou šipku nebo přejít na dotyková gesta, ovšem ani jejich rozeznání telefon nedoprovodí vibracemi. To stejné bohužel platí i o klávesnici, na které jsme evidovali opravdu velké množství překlepů.

Píšeme na klávesnici v režimu na šířku displeje Naštěstí si ji můžete nahradit jakoukoliv jinou, které vibrace zvládá. Samotný telefon při vyzvánění vibrovat dokáže, tak moc nechápeme, proč Samsung stále tuto funkci pokládá za „prémiovou“ a u levnějších telefonů ji uměle vypíná.

Multidisplej a jednoruční režim pro praváky a pro leváky Nastavení je doslova přeplněno funkcemi, i když některé z podstaty ořezané nadstavby budou chybět. S čím však můžete počítat, je jednoruční režim, který smrskne rozhraní telefonu do kompaktnější podoby, kterou obsáhnete jedním prstem. Nakonfigurovat si můžete také rychlé spuštění vybrané aplikace po dvojkliku na domovské tlačítko. Režim Multidisplej vám umožní mít dvě spuštěné aplikace najednou, příp. je otevírat v plovoucích oknech, která snadno minimalizujete. Jednoduše řečeno, systém funguje tak, jak jste zvyklí z dřívějších modelů značky.