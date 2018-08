RECENZE: Samsung Galaxy Note 9 — modrožlutý náčrtník tahá esa z rukávu

Galaxy Note 9 je pro Samsung želízkem ohni pro druhou polovinu roku. Bere to nejlepší z Galaxy S9 a k tomu si přisazuje. Zaboduje zejména větším úložištěm, perem S Pen, které nově dostalo Bluetooth, nebo větší baterií. Oproti loňskému Notu 8 si přilepšíte o 700 mAh, aniž by to bylo nějak výrazně vidět na rozměrech celého smartphonu. Náš první pohled na Samsung Galaxy Note 9: Vzhledově je telefon hodně podobný loňskému Galaxy Note 8. Zůstává duální fotoaparát, zakřivený Super AMOLED displej který ještě o desetinku palce narostl na úhlopříčce a samozřejmě také vysoký výkon podtržený kapalinovým chlazením. I to je v řadě Note novinka, netváří se jako ryze pracovní zařízení, ale také jako herní smartphone. Pokud k tomu přidáme „cool“ image modro-žluté barevné kombinace, vypadá to, že má Samsung správně zacíleno. Jak si smartphone vedl v redakčním testu, a stojí za to jej vyměnit, pokud třeba nyní aktuálně používáte Note 8 či Galaxy S9+? A ospravedlní vyšší cenovka všechny novinky? Samsung Galaxy Note 9 katalog | preview rozměry a hmotnost: 162 × 76 × 8,8 mm, 201 g

displej: 6,4'', kapacitní AMOLED, 1 440 × 2 960, 514 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 6 144 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Samsung Exynos 9810 (8× Exynos M3 + Cortex-A55, 2,9 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 8,1 (Oreo)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (3 840 × 2 160), blesk 88 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: předběžná 25 999 Kč (23. srpna) Pořiďte si podobný model na Alza.cz Recenze Samsungu Galaxy Note 9 pokračuje v následující kapitole.

1. Design Když Note, tak do hranata. Zatímco v řadě Galaxy S jihokorejci používají výrazná zakřivení, tabletofony Galaxy Note si drží mnohem hranatější linie. A to se nám líbí. Smartphone tedy pokračuje v tradici, kterou započal první Galaxy Note v Berlíně před osmi lety. V rukou tak držíme spoře zakřivený kvádřík o rozměrech 162 × 76 × 8,8 mm, který však není tolik prostorově výrazný. Může za to zakřivený Super AMOLED displej na čelní straně i obdobné zakřivení zadního skleněného krytu. Zahnutí však neoklame fyziku, při hmotnosti 201 gramů se tabletofon docela rychle pronese.

Takto vypadá tabletofon Galaxy Note 9 v celé své kráse. Se 6,4" Super AMOLED displejem je to už dost velká „plácačka“ Samotné dílenské zpracování je na výbornou. Kovové šasi (materiálem je Aluminium 7000) obepíná celý obvod telefonu, nově má přechody mezi přední a zadní stranou vyfrézované. Přechody jsou tedy trochu ostřejší, ale brzy si na ně zvyknete. Tento design jsme však již několikrát viděli, vůbec poprvé se ukázal u Galaxy S8. Kovové šasi narušují na horní a spodní hraně dva vývody antén, to podstatné však najdeme na spodní hraně.

Detail spodní hrany - konektor USB-C, 3,5mm jack, mikrofon a hlavní reproduktor. K němu se do tandemu přidává i sluchátkový reproduktor Uprostřed umístěný USB-C konektor doplňuje hlavní reproduktor a také 3,5mm jack, který už u některých výrobců postupně mizí. Samsung na zavedených standardech nic nemění, a ke spodnímu reproduktoru rád přizve i sluchátkový reproduktor nad displejem. Výsledkem je vcelku povedené stereo, které můžete obohatit o efekt prostorového audio Dolby Atmos. Zde se novinka inspirovala u Galaxy S9+, zvukový výstup je tak příjemně obohacen jako dříve, nyní však v o něco hlasitějším podání.

Překvapení? Z těla modré barevné varianty vysunete žlutý stylus Dotykové pero S Pen vycvakáváte z pravé části spodní hrany. Praváci budou z obliga, pro leváky to může trochu náročnější. Po vycvaknutí tlačítka stačí stylus plynule vysunout z připravené šachtice. V redakci jsme otestovali modrou barevnou variantu, u které jihokorejci trochu experimentují se žlutým stylusem. A tato změna je určitě k lepšímu, Samsung boří image Notu jako čistě pracovního zařízení a hrátky s barvami jsou toho nedílnou součástí. Pro konzervativce se počítá s uniformní černou verzí, která má černý S Pen. Fialová ani měděná, podle informací v době psaní recenze, na českém trhu nebudou.

Galaxy Note 9 je k dostání ve čtyřech barvách, v ČR se budou (zatím) nabízet pouze dvě S pen vypadá úplně stejně jako stylus u loňského Galaxy Note 9, ale nenechte se zmást. Do šachtice loňského modelu se letošní dotykové pero nevejde. Z vnějšku je to trochu „nuda“, pero má opět akční tlačítko, 0,7mm hrot a při psaní na displeji je rozeznáváno až 4 096 úrovní tlaku. Hlavní novinky se ale skrývají uvnitř, stylus dostal Bluetooth napájí jej superkondenzátor. S Pen má jít dokoupit jako volitelné příslušenství, žádné speciální odstíny ale nečekejte. Jaké nabídne možnosti mimo obligátního kreslení a psaní poznámek, si osvětlíme v další kapitole.

A toto jsou už barvy v reálu, všechny jsou výrazně lesklé. Levandulová a měděná do Česka nepůjdou, černá a modrá ano. Horní hrana telefonu nabídne sekundární mikrofon a také šuplík, do něhož vložíte nanoSIM kartu a pak si můžete vybrat mezi microSD nebo druhou nanoSIM. Protože Samsung navýšil velikost interního úložiště, budete se pozice pro microSD zbavovat daleko ochotněji. A mít našlapaný dual SIM, to se počítá. Levý bok nabídne díky zakřivení úzké regulátory hlasitosti, z těla však dostatečně vystupují, takže nebyl problém s jejich přesným ovládáním. O něco níže najdeme stálici - tlačítko Bixby. Samsung však tvrdošíjně trvá na jeho funkčnosti, takže vám stále nedovolí tlačítko přeprogramovat.

Regulátory hlasitosti na levém boku, nechybí ani klávesa Bixby V minulosti stačilo po aktivaci Bixbyho deaktivovat tlačítko a měli jste vystaráno. U Notu 9 je předinstalovaná nová verze asistenta, která deaktivaci tlačítka (zatím) neumožňuje. Pokud však asistenta nechcete používat, dejte si pozor na náhodné stisknutí jeho tlačítka. Melodie, která se po stisku ozve, totiž nehledí na to, zdá máte nebo nemáte nastaveno úplné ztlumení zvuků, příp., zda máte nebo nemáte zamknutý telefon. A zatím nepomůže ani „záchranná“ aplikace bxActions. Obejít nastavení od Samsungu snad zvládne s příslibem budoucí aktualizace.

Zamykací klávesa vystupuje z těla dostatečně a pohodlně se ovládá Dobře dostupná je i zamykací klávesa na pravém boku. Zadní strana je opět skleněná, takže po vybalení Notu 9 z krabice se otisků na zadní straně prakticky nezbavíte. Modrá vrhá zajímavé odlesky a svou barvu nepatrně mění při změně intenzity okolního osvětlení. Stejná barva je na první pohled použita i v nepatrně vyvýšeném modulu fotoaparátu. Možná to nebyl úplně záměr, ale odstíny modré si neodpovídají. Ta okolo fotoaparátu má nádech do tyrkysova. Na druhou stranu, záď je tak alespoň něčím vizuálně lákavá.

Modrá barevná varianta má na tiskových fotografiích stejný odstín na celé straně. Odrazy světla jsou však ve vyvýšeném fotomodulu a zbytku těla odlišné Samotný duální fotoaparát je stejný jako u Galaxy S9, čtvercová čtečka otisků je vycentrovaná a nepatrně zapuštěná pod okolní povrch. Otisky vyhodnocuje bleskově bez prodlev i při zamknutém displeji. Smartphone je určen pro milovníky velkých displejů, kterým vyhovuje těžší zařízení. I přesto se smartphone stále dobře drží v jedné ruce a ani při zpocených dlaních nemá tendenci vyklouzávat. Známe ceny obalů a pouzder pro tabletofon Samsung Galaxy Note 9 Navíc můžete sáhnout po některém z dostupných pouzder, kterými můžete ochránit jeho vnější vzhled. Norma IP68 sice vnitřnosti telefonu ochrání proti vodě a prachu (konektory mají vnitřní membrány), proti pádům na displej toho ale moc nezmůže.

Základní krabice telefonu vám ukáže, jakou barvu S Penu můžete očekávat Okolo displeje čekejte u všech barevných variant stejný černý rámeček. Nad panelem je tak vměstnáno spousta „neviditelných“ senzorů. Vedle tmavé mřížky reproduktoru najdete snímač přiblížení k displeji, selfie kamerku i několik prvků očního skeneru (přijímač a vysílač). Telefon má samozřejmě i čidlo okolního osvětlení, které má, stejně jako u Galaxy S9 a Notu 8, neviditelného partnera i na zadní straně telefonu. Oba snímače se starají, aby byly přechody v jasu displeje mezi různými prostředími co nejvíce plynulé.

Obsah základního balení. Redukce jsou fajn, uvítali bychom však ještě HDMI adaptér pro režim DeX V základním balení spolu s Galaxy Note 9 najdete špendlík pro vysunutí šuplíku, USB-C kabel, síťový adaptér typu Adaptive Fast Charging, vyměnitelné hroty pro S Pen včetně pinzety, redukce (microUSB/USB-C a USB-C/USB 2.0), kabelová sluchátka od AKG audio s několika nástavci a také základní uživatelskou příručku.

2. Displej Kvalitnější displej stěží najdete. Zobrazovací kategorii snad ani jinak hodnotit nemůžeme. Samsung opět po půl roce zvedl laťku svých Super AMOLED panelů, na což nedávno poukázal i server DisplayMate. V Galaxy Note 9 se tedy můžete těšit na jeden z nejkvalitnějších displejů, na který dnes můžete mezi smartphony narazit. DisplayMate: Samsung opět drží prvenství za nejlepší displej v Galaxy Note 9 Galaxy Note 9 používá 6,4" Infinity Super AMOLED panel (poměr stran 18,5:9), který je na krajích zakřiven a v rozích zakulacen. Panel používá rozlišení 2 960 × 1 440 pix, má vysokou jemnost, takže ani z blízka nerozpoznáte jednotlivé body na displeji. V prvé řadě musíme pochválit velmi dobrou čitelnost na přímém slunci. Displej na adaptivní automatiku svítí, jako byste s telefonem byli uvnitř. Maximální jas displeje činí úctyhodných 1 050 nitů. V případě potřeby můžete jas upravovat v horní liště, vyneste si však jezdce úplně nahoru, ať lištu nestahujete nadvakrát.

Super AMOLED displej v akci. Nějak takto podobně vypadá displej na přímém sluníčku s automatickým jasem. Vše bez problémů přečtete Automatika je však stále paličatá a na přímém slunci nepovolí ruční snížení jasu. Musíte ji nejprve vypnout a až poté potáhnout jezdcem. Pokud budete hrát na přímém slunci hry, při herním stmívání a rozsvěcení obrazovky jsme si všimli blikání displeje. Skoro jako by při pohasínání displeje automatika ustoupila trochu do pozadí. Při rozsvícení se však hned brzy vrací vše do normálu. Minimální jas by mohl být trochu nižší, v noci si však můžete pomoci aktivací Filtru modrého světla, který displej, podle intenzity, posune až výrazně do žluta.

Displej je u Galaxy Note 9 stále zakřiven, ovšem už ne tolik výrazně. Rohy displeje jsou zakulacené, stejně jako u dřívějších topmodelů Po prvním spuštění pak počítejte s tím, že displej bude mít nastavenou matici „pouhých“ 2 220 × 1 080 pix, a zde už si při detailních pohledech můžete povšimnout určitých grafických nedokonalostí. Návrat na plné rozlišení displeje je naštěstí jen otázkou několika kliknutí. Rozlišení 1 480 × 720 pak znamená jediné - texty se vám už budou zdát více rozmazané. A na to je Notu 9 škoda

V rámci Adaptivní obrazovky si upravíte odstíny RGB a také teplotu bílé, dále lze upravit rozlišení displeje, podbarvení ovladačů, prohodit zpětnou šipku nebo aktivovat filtr modrého světla Z principu technologie displeje vyplývá absolutní černá (= vypnuté pixely) a také syté barvy. Barevnou paletu si však můžete upravit v nastavení, v základu je aktivován režim Adaptivní obrazovka, který se poměrně úspěšně snaží o úpravu rozsahu a sytosti barev podle toho, co máte právě spuštěno. V nastavení si v tomto režimu můžete i ručně pohrát s teplotou bílé barvy (6 700 - 8 500 K) a také s intenzitou tónů červené, zelené a modré. Zobrazení sytých, mnohdy až nerealistických, odstínů AMOLEDů si tak můžete upravit přesně podle svého gusta. ​

Nastavení Always On s načasováním, otevírání aplikací roztažených přes celý displej je volitelné, z okraje displeje si můžete vytáhnout různé panely nebo se zde zobrazí podbarvení podle kontaktu, který vám volá. Funkce je však spíše jen do počtu... Nebo ještě lépe, použijte jiný z předchystaných režimů. Režim Fotografie dělá zelenou barvu „zelenější“, takže jsou pořízené fotky daleko povedenější. Počítejte však s tím, že fotka bude na běžném monitoru počítače vypadat trochu jinak. Oproti standardu Adobe RGB (142% sRGB) však čekejte pouze drobné odchylky. Základní režim zase otupí ostré odstíny barev, které se přesunou nepatrně do šeda. Vzorem je zde barevný prostor sRGB. Režim Kino AMOLED zase vychází z barevného prostředí DCI-P3 (přesně 113% DCI-P3). Každý si tak vyberete přesně to, co mu vizuálně sedí.

Ovladače se přesunuly do spodní lišty v displeji, klávesa Home je v pěti úrovních promačkávací V zamknutém stavu se na displeji může zobrazovat režim Always On Display. Na první pohled tak máte přehled o aktuálním čase a o notifikacích. Jejich kruhy jsou klikací, pokud nemáte aktivní zámek telefonu, dostane se po dvojkliku hned do odpovídající nabídky. Pro Always On je k dispozici spousta motivů i několik v telefonu předchystaných. Můžete si do nich vložit třeba obrázek nebo animovaný GIF. Nastavit si můžete i jeho časový interval (v noci je AOD vcelku zbytečný, navíc dost oslňuje), jeho součástí je i „promačkávací“ klávesa Home.

Detekce pera S Pen funguje i na zahnutých hranách, hrot pera má však tendenci sklouzávat. Ještě že displej není tolik zakřiven jako v řadě Galaxy S Ta slouží k rychlému přechodu na domovskou obrazovku. Můžete ji nastavit intenzitu v pěti úrovních. Hlavní ovladače Androidu se přesunuly do spodní lišty displeje. Pozici zpětné šipky můžete prohodit s klávesou posledních spuštěných aplikací, na pozadí jsou ale na výběr pouze světlé odstíny. Proč Samsung zanevřel na úspornou černou, je nám záhadou. Součástí displeje je i dotyková vrstva Wacom, která rozeznává přiblížení dotykového pera S Pen zhruba od dvou centimetrů. Dotyk stylusu, o němž si povíme v další kapitole, je však přesně registrován i na nepatrně zakřivených hranách.