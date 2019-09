RECENZE: Samsung Galaxy Note10+ – Na práci i zábavu. S maximálním nasazením

Plusy Špičkový Dynamic AMOLED

Trojitý fotoaparát s ToF kamerkou

Výkonný Exynos 9825 s 12GB RAM

Všestranné pero S Pen

Oku lahodící barevná varianta Aura Glow Minusy Chybí 3,5mm jack a LED dioda

Boční ovladače se trochu viklají

Otisky prstů na zadním krytu

Pouze jednodenní výdrž

Vyšší koncová cena ? 9 /10 Hodnocení

Samsung Galaxy Note10 katalog rozměry a hmotnost: 151 × 72 × 7.9 mm, 168 g

displej: 6.3", dotykový Dynamic AMOLED, 1 080 × 2 280, 400 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|11.5 Mb/s), LTE (2000|316 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/ax/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 8 192 MB, baterie: 3 500 mAh

procesor: Samsung Exynos 9825 (8× Cortex-A76 + A55, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 9.0 (Pie)

fotoaparát: 16MPx (4 640 × 3 480), video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk ?

vybavenost ?

výhodnost ?

Samsung Galaxy Note10+ katalog |recenze rozměry a hmotnost: 162 × 77 × 7.9 mm, 198 g

displej: 6.8", dotykový Dynamic AMOLED, 1 440 × 3 040, 495 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|11.5 Mb/s), LTE (2000|316 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/ax/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS

paměť: 256 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 12 288 MB, baterie: 4 300 mAh

procesor: Samsung Exynos 9825 (8× Cortex-A76 + A55, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 9.0 (Pie)

fotoaparát: 16MPx (4 640 × 3 480), video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk ?

vybavenost ?

výhodnost ?

Recenze Samsung Galaxy Note10+ pokračuje v následující kapitole.

Design Duhová záda? Trefa do černého. Stejně jako u dřívějších Notů vsází Galaxy Note10+ na hranatější pojetí, a to se nám líbí. Hegemonii výrazné horní a spodní hrany narušují úzké boky se zakřiveným sklem vepředu i vzadu. Jinak velký telefon (162 × 77 × 7,9 mm) se tak opticky zmenšil a překvapivě pohodlně se drží v jedné ruce. Samsung z pohledu materiálů vsadil na hliníkové šasi, které doplňuje odolné sklo Gorilla Glass 6. Stylus zacvaknutý v útrobách je vyroben z plastu.

Samsung Galaxy Note10+ nám na testování dorazil v povedené barevné variantě Aura Glow Do redakce se nám dostala „stříbrná“ barevná varianta Aura Glow, která je doslova pastvou pro oči. Duhové odlesky závisí na úhlu a intenzitě dopadajícího světla. V průběhu testování jsme na krytu viděli snad všechny odstíny od světle modré přes hnědou, oranžovou až po trávníkově zelenou. Každý pohled na zadní stranu znamená jiný barevný vzor. Oproti konzervativní černé, která je v ČR druhou a současně poslední nabízenou barvou, je zde však jedná velká nevýhoda - na lesklém krytu téměř neustále vidíte obrovské množství otisků prstů. Telefon budete do trička utírat i několikrát do hodiny.

Samsung se v barvách nových Notů odvázal, v ČR však značka zůstává spíše konzervativní. Je u nás k dostání pouze stříbrná Aura Glow a černá, na bílou, červenou, růžovou a modrou se nedostalo. Ke stávajícím barvám si však můžete aspoň dokoupit různobarevné stylusy Fotomodul s trojitým fotoaparátem na zádi se přemístil k levému hornímu rohu, je trochu vystouplý nad okolní povrch, takže se telefon na rovném povrchu nepatrně kolébá. Hlavní fotoaparát nabídne rozlišení 12MPx a variabilní clonu k tomu (F1.5/F2.4). Ultraširokoúhlý snímač je šestnáctimegapixelový (F2.2), 12MPx zoomový objektiv poskytne až dvojnásobné optické přiblížení. Stranou, a zarovnaná s okolním povrchem je pak přisvětlovací dioda a ToF kamerka. Tu u základní verze Note10 nenajdete.

V letošní řadě Note10 máte na výběr mezi menším a větším modelem, každý z nich má určité výhody a nevýhody Tenké kovové boky musely ustoupit „přetékajícímu“ displeji, a došlo také na poměrně výrazný přesun. Z pravého boku zmizelo zamykací tlačítko, které se sloučilo s klávesou Bixby na levé hraně. Multifunkční klávesa nově zvládne plnit více funkcí, její chování si naštěstí můžete upravit, takže nemusíte telefon vypínat jako iPhony (zamykací klávesa + Volume Down).

Aura Glow je velmi povedená barevná varianta. Stříbrná má často přeliv do zlata, podle intenzity a směru dopadajícího světla může být i modrá, zelená nebo takto úplně duhová. Negativem je velká míra otisků na zadním krytu Pro praváky bude změna odemykání v prvních dnech dost složitá. Místo pohodlného odemčení palcem se budete na protilehlou stranu natahovat ukazovákem. Levý boj je však silně návykový, už po třech dnech jsem u jiných smartphonů instinktivně sahal při odemykání (samozřejmě zcela zbytečně) hned nalevo. Za zmínku stojí i to, že se boční regulátory poměrně dost viklají, takže první kliky budou dost nejisté. A to není věc, kterou bychom čekali u smartphonu za 30 tisíc! Postupem času si na stisk bočních ovladačů zvyknete.

Leváci jásají, praváci zase až tak ne. Samsung přesunul zamykací klávesu z pravého na bok levý. A na to si budete zvykat i několik dní Samsung Galaxy Note10+ nabídne zvýšenou odolnost IP68, která je řešena zejména silným přilepením skleněných ploch ke kovovému tělu a poté membránami v USB-C konektoru. Telefon tak může pobýt až 1,5 m pod hladinou sladké vody, a to po dobu maximálně 30 minut. V praxi však oceníte, že telefon přežije dotyky mokrou rukou nebo pěší navigaci za deště. USB-C na spodní hraně se postará o nabíjení, datové přenosy i pro audio výstup do sluchátek. Samsung v řadě Galaxy Note poprvé zanevřel na sluchátkový jack, což spouště uživatelům zcela jistě nebude po chuti, a jako náhradu do základní krabice přibalil USB-C sluchátka.

Spodní hrana je domovem pro stylus S Pen, hlavní reproduktor a pro konektor USB-C. Vůbec poprvé se u topmodelu od Samsungu nedostalo na 3,5mm jack Náhrada je to sice slušná, i když jsem byl zvyklý mít všude nějaká kabelová sluchátka a zapojit je vždy dle potřeby. Teď s sebou musím neustále tahat přibalená sluchátka, příp. investovat do redukce na 3,5mm jack, kterou Samsung v základní krabici ze zcela nepochopitelných důvodů nenabízí. Na spodní hraně dále najdeme hlavní reproduktor, který zahraje dost hlasitě a na své rozměry má i poměrně slušnou basovou složku. Stěžejní položka, pero S Pen, je opět vycvakávací. V případě verze Aura Glow je modré, velikostně trochu menší, než u Galaxy Note 9. Dostalo baterii a naučilo se nové kousky.

Modrý S Pen u Galaxy Note10+ ve srovnání se stylusem používáným u loňského Note 9 Rendery horní hrany již dříve naznačovaly, že bychom se mohli dočkat návratu infraportu. Překvapení se však nekoná. Širší zdířka na horní hraně totiž slouží jako výduch sluchátkového konektoru. Ten je jinak velmi tenký a vyplňuje miniaturní prostor mezi displejem a jeho horním rámečkem. Výduch navíc telefonu umožňuje lepší reprodukci v režimu Dolby Atmos, kdy se sluchátko přidá ke spodnímu reproduktoru. Do samostatného šuplíčku můžete vložit dvě nanoSIM a do samostatné pozice až 512GB microSD kartu.

Boční pohled odhalí nepatrně vystouplý fotomodul, do šuplíku na horní hraně vložíte dvě nanoSIM a microSD, širší zdířka není infraport ale druhý vývod sluchátkového reproduktoru. Na zádech je oproti Galaxy Note10 navíc ToF snímač Galaxy Note10+ má i přes větší úhlopříčku displeje podobný základní profil jako Galaxy Note 9, je jen trochu více protažen do výšky. Při držení v ruce jsem měl pocit jistoty, ani při zpocených dlaních telefon neprokluzuje. A nakonec nevadila ani vyšší hmotnost 198 gramů, telefon se ani při dlouhodobém používání nepronesl. Tak nějak totiž počítáte, že je větší a těžší, a podle toho se telefonu přizpůsobíte. Známe ceny originálních obalů a pouzder pro Samsung Galaxy Note10 O ochranu telefonu před vnějšími vlivy se postarají doplňkové kryty a obaly. A ty budou potřeba, protože za 10 dní, i když jsem při pokládání a používání telefonu dával maximální pozor, jsem ve spodní části zad objevil několik mikroškrábanců. Minimálně základní „bumper“ tak bude absolutní povinností.

Větší Galaxy Note 10+ snese srovnání s Galaxy Note 9, menší Galaxy Note10 zase s Galaxy S10, byť na fotce je vidět o něco větší Galaxy S10+ Osobně jsem příznivcem velkých telefonů, což se Samsungu povedlo u Galaxy Note10+, ale spoustu uživatelů může lákat levnější a také zmenšený Note10. Oba modely jsme si v redakci mohli porovnat, takže můžeme s klidným svědomím Note10 prohlásit za „Galaxy S10 se stylusem“. Telefon je příjemně kompaktní, lépe jej tak schováte v kapse. Je třeba počítat s několika kompromisy ve výbavě, ale to hlavní, použitý čipset a stejně velký stylus, nadále zůstávají. Ano, i menší Galaxy Note10 bude mít spoustu fanoušků, a Samsung si dvěma verzemi zcela jistě meziročně vylepší prodejní čísla v řadě Note.

Základní krabice a její obsah, mimo uvedené fotografie počítejte se základní příručkou a špendlíkem. Mezi redukcemi chybí dvě nejdůležitější, nedostalo se na redukci z USB-C na USB-A (pro oboustranný USB-C kabel do počítače) ani na 3,5mm jack V základním balení toho s telefonem dostanete poměrně dost. Mimo telefonu je v krabici přibalen 25W síťový adaptér, USB-C sluchátka s doplňkovými nástavci, oboustranný USB-C kabel, špendlík, redukce z microUSB na USB-C, redukce z USB-C na USB-A (např. připojení flashky k mobilu), náhradní hroty pro S Pen a základní uživatelská příručka. Chybět vám však bude redukce na 3,5mm jack a také redukce, která by vám umožnila připojit dodávaný oboustranný USB-C kabel k počítačovému portu USB-A.

Displej Úžasné barvy, displeje bez debat opět na špici. Samsung v případě Galaxy Note10+ vsadil na dvakrát zakřivený 6,8" Dynamic AMOLED displej s rozlišením 3 040 × 1 440 pix, který se okamžitě zařadil do mobilní špičky. Při prvním zapnutí se nelekněte podání barev, je totiž aktivní Přirozený displejový režim (s minimální odchylkou od barevného prostoru sRGB) a pouze Full HD+ rozlišení, jakmile přepnete na Živý režim, můžete si pohrát s teplotou bílé (6 200 - 8 000 K) a s odstíny červené, modré a zelené. DisplayMate: Samsung Galaxy Note10+ je s dvanácti rekordy displeje opět na špici Přirozený režim ukazuje barvy objektů tak, jak vypadají ve skutečnosti. Pokud budete vybírat nábytek podle fotek, sledovat filmy nebo seriály, právě tento režim ukáže, jaké odstíny byly u grafického zdroje původně použity. Na sluníčku však barvy vypadají trochu „vymyté“, takže někteří z uživatelů možná přepnou na Živý režim, který je rozhodně líbivější. Obloha je modřejší, tráva zelenější... Živý režim má široký barevný gamut (142 % barevného prostoru sRGB, resp. 113 % DCI-P3), takže jsou barvy často až nepřirozeně syté. Každý uživatel má však svobodu volby.

6,8" Dynamic AMOLED je jedním slovem skvělý, na přesné zobrazení barev (ale dokáže si i vymýšlet) a velmi dobrou čitelnost na přímém slunci. Jeho součástí je průstřel pro selfie, který je tentokrát vycentrován a nijak moc vizuálně nerozptyluje Displej má velmi dobré pozorovací úhly, jen v zakřivených částech displeje si občas všímáme nepatrné degradace barev, a to přímo ve zlomu. Boční dotykové plochy negenerují náhodné otisky, což je rozhodně dobře. Automatická regulace jasu funguje bezchybně, automatika se učí i podle ručních úprav displeje, a zhruba po čtyřech dnech už telefon najel do stejných kolejí, jako u dříve používaných modelů řady Galaxy. Displej se pyšní vysokým maximálním jasem, v noci by mohl být jas trochu nižší, jinak panel vcelku slušně osvětlí i středně velkou místnost.

Absolutní barevná věrnost Přirozeného displejového režimu při porovnání s barevnými prostory DCI-P3 a sRGB (obr.: DisplayMate) Naštěstí si můžete pomoci aktivací Filtru modrého světla s certifikací TÜV. Filtr přesune barevné spektrum výrazně dožluta a utlumí tak jinak dost intenzivní barevné odstíny. Pokud si ještě nastavíte tmavý systémový režim (černá = vypnutý pixel), bude noční práce vcelku bezproblémovou záležitostí. Displeji můžete nastavit zvýšenou dotykovou citlivost, pokud na něj nalepíte fólii. Záhy však zjistíte, že na displeji už fólie je, a to přímo od výroby. A to bez aktivní zvýšené citlivosti.

Displej je samozřejmě po stranách zakřivený, navíc oceňujeme, že kraje negenerují náhodné otisky prstů. Přímo od výroby Samsung na displej nalepil základní fólii, kterou jsme však po týdnu jemně poškrábali hrotem pera S Pen V prvních dnech jsem byl z fólie nadšen, na dotyky reagovala bleskově a vypadalo to, že u ní Samsung použil jiný materiál, než u fólie nalepené u řady Galaxy S10. Do té jsem udělal vryp již první den. Fólie u Note10+ vydržela bez vrypů týden, a zcela jistě je udělal hrot pera S Pen. Pokud budete hledat alternativní fólie, pohlídejte si u nich kompatibilitu s ultrazvukovou čtečkou otisků prstů. Fólie nesmí být moc tlustá, alespoň u řady Galaxy S10 byla milníkem tloušťka 0,4 mm, ovšem ani ta není úplně směrodatná. Pokud u fólie není uvedena kompatibilita se čtečkou, skenování vám zřejmě nebude fungovat.

Nastavení zobrazení, displejové režimy, úprava odstínů RGB a volba rozlišení obrazovky. V základu je aktivní rozlišení FHD+ A to by byla škoda, protože ultrazvuková čtečka funguje skvěle. Ve většině případů odemkne hned na první pokus a bez obstrukcí. Funguje možná ještě svižněji než u řady Galaxy S10. Navíc se nám líbí logotyp čtečky přímo na Always On Displeji. Když víte, kam umístit prst, proces odemknutí to značně urychlí. Always On Displej je náhradou za chybějící LED diodu, byť by se nám daleko více líbilo využití prstence okolo průstřelu pro selfie kamerku. Oficiálně se toho zřejmě nedočkáme, můžeme si však počkat na podporu aplikací třetích stran.

Nastavení roztažení aplikací na celou obrazovku, úprava ovladačů a nastavení Always On Displeje Třeba aplikace aodNotify fungovala u řady Galaxy S10, s Galaxy Note10+ však zatím funguje jen v režimu kompatibility. Část nad průstřelem je totiž i při aktivním AOD vypnutá, takže se notifikace zobrazují až pod průstřelem. S ním bojují i samotné aplikace, které se zobrazují ve zmenšené podobě, která je zarovnaná těsně pod průstřel. Tento režim je u všech aplikací označen jako „Auto“. Ručně můžete přepnout na roztažení přes celou obrazovku, ale u některých aplikací protažení ani tak nefunguje, např. u webového prohlížeče, kde by se určitě hodilo trochu místa navíc.

Přehrávaná videa končí u výřezu, část displeje je tak nevyužita. Pokud video roztáhnete až ke krajům, bude do jeho části zasahovat průstřel a navíc bude video nahoře a vespod ořezáno. Osobně jsem si zvykl na verzi s černými pruhy po stranách Posledním benefitem displeje je dotyková vrstva od Wacomu, která umožní ovládat panel dotykovým perem S Pen. Přiblížení pera k displeji je registrováno malou tečkou, kterou můžete „nahlížet“ do podnabídek či bezdotykově rolovat stránky.

Stylus je i tentokrát nedílnou součástí Galaxy Note10+, u černé barevné verze ctí základní barvu telefonu Bluetooth stylus Pen S s hrotem o tloušťce 0,7 mm opět rozpozná až 4 096 úrovní tlaku, můžete s ním kreslit, črtat či jen běžně ovládat prostředí namísto prostů. Při kreslení se čára nakreslí přesně do bodu, kterého jste se dotkli, není zde žádná odchylka. Stylus se nově naučil i bezdotyková gesta pomocí akčního tlačítka, ke kterým byla opět zapotřebí integrovaná baterie. Více o S Penu si povíme detailněji v následující kapitole.