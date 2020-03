RECENZE: Samsung Galaxy Note10 Lite – skvělý S Pen a návrat ke kořenům

Plusy Rovný Super AMOLED s velmi dobrou čitelností

Dotykové pero S Pen

Omijádrový čipset Exynos (z Galaxy Note 9)

Sluchátkový jack a FM rádio

Baterie s kapacitou 4 500 mAh a 25W rychlodobíjení Minusy Dva roky starý čipset

Neuspokojivý automatický jas

Postrádáme notifikační diodu

Chybět bude zvýšená odolnost IP68

Občas zpomalené reakce systému ? 7 /10 Hodnocení

redakce Stylus S Pen je nesmazatelně spjatý s modelovou řadou Galaxy Note. Loni se na trh dostaly modely Galaxy Note10 a Galaxy Note10+, které jsme u nás na webu otestovali začátkem září. Zhruba po půl roce se na trh dostává třetí model, který přináší svěží vítr. Nabízí několik funkcí, které u původních modelů chyběly, přidává k tomu rovný displej, větší kapacitu baterie a samozřejmě nestárnoucí stylus S Pen. Co víc si přát? O hardwarovou výbavu jde až ve druhé řadě, tím hlavním, proč se o telefon zajímáte, by měl být stylus S Pen. Pokud není, může být vhodnou alternativou výkonnější Galaxy S10 Lite. Celkově vzato si novinka převzala z modelové řady Note10 to nejlepší, a k tomu přidala o něco slabší hardware. Při používání jsme však nenarazili na žádné výkonové nedostatky, navíc, pokud chcete na Androidu používat skutečný stylus, a ne jen jeho kapacitní náhrady, je Note10 Lite ta nejlevnější volba. Samsung Galaxy Note10 Lite katalog rozměry a hmotnost: 164 × 76 × 8,7 mm, 199 g

displej: 6,7", kapacitní Super AMOLED, 1 080 × 2 400, 393 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 6 144 MB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Samsung Exynos 9810 (4× Exynos M3, 3 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 12MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 71 %

vybavenost 2,4/6

výhodnost cena: 15 290 Kč až 16 419 Kč Recenze Samsung Galaxy Note10 Lite pokračuje v následující kapitole.

Design Kovový rám, plastový kryt a návrat jacku! Samsung Galaxy Note10 Lite se se svými rozměry výrazně blíží tabletofonu Galaxy Note10+, takže není žádný drobeček. Testovaný telefon má dokonce o pár milimetrů více na každé straně, a je také trochu tlustší. Ovšem, s ohledem na to, že se do útrob dostala šachtice pro S Pen, 3,5mm jack a 4 500 mAh baterie (v řadě Note10 vůbec kapacita nejvyšší!), mu to s klidným svědomím jistě odpustíte. Jeden velký kompromis zde ale přeci jenom je, telefonu chybí zvýšená odolnost IP68.

Galaxy Note10 Lite jsme otestovali v barevné variantě Aura Silver Rám telefonu je vyroben z kovu, přední část doplňuje sklo, na zádech je však připraven „pouze“ plast. Testujeme barevnou variantu Aura Silver, která má zajímavé duhové odlesky Kryt někdy vypadá stříbrně, jindy vám připadá jako zlatý. Barva navíc nepůsobí tak agresivně, jako u skleněných Notů10, a příjemně dotváří střídmější designové pojetí telefonu. Mimo testované stříbrné je na trhu novinka k dostání i v černé. Plast je na zádech u okrajů zakřiven, čímž dopomáhá ke stabilnímu držení telefonu v dlani.

Zaoblený plast na zadní hraně, konektorová výbava a šuplíček pro microSD a nanoSIM Záda zdobí téměř čtvercový fotomodul, v němž jsou pravidelně rozmístěny tři fotoaparáty a přisvětlovací dioda. Fotomodul sice nad okolní povrch vyčnívá jen nepatrně, i tak se to ale podepisuje na nestabilitě telefonu na rovném povrchu. Psát na klávesnici „vleže“ díky neustálému kolébání telefonu prakticky nelze.

Šachtice pro S Pen na spodní hraně, stylusem můžete ovládat prostředí místo svého prstu, a navíc je i spousta funkcí schovaných pod označením Bezdotykový příkaz. Na poslední fotce vidíte srovnání se tmavším stylusem z modelu Galaxy Note10+ Kovový rám narušují pouze plastové vývody antén, jinak nenarazíte na žádná překvapení. Snad až na umístění bočních ovladačů. U Galaxy Note10 a Note10+ byla tlačítka vlevo, a vypadá to, že si Samsung svou chybu uvědomil. Dobře ovladatelné ovladače se tak dostávají na pravý bok, mají jistý stisk a nic výrazného jim vytknout nemůžeme.

Porovnání rozměrů Galaxy Note10+ (vlevo) a testovaného Galaxy Note10 Lite (vpravo) O nabíjení se na spodní hraně stará USB-C konektor, překvapivý comeback hlásí 3.5mm jack! I na jeho absenci je vidět, že chce Samsung novinkou zacílit spíše na uživatele starších Notů, kteří byli zvyklí na určitý „standard“, k němuž sluchátkový konektor neodmyslitelně patřil a u mnohých stále patří.

Srovnání s dalším „příbuzným“, a to s Galaxy S10 Lite Nechybí ani ikonické pero S Pen, jehož šachtici najdete standardně v pravé části spodní hrany. Pří vybalení základní krabice je pero vytažené, snad aby vás Samsung na jeho přítomnost upozornil. Na konci pera je umístěno tlačítko, kterým stylus před vytažením vycvaknete, resp. zacvaknete při návratu zpět do své pozice.

Zajímavé odlesky zadního krytu a detail trojitého fotoaparátu Primární mikrofon vedle 1,2W reproduktoru má partnera na horní hraně, což využijete při nahrávání zvukové složky při natáčení videí, pro filtraci šumu při volání nebo v hlasovém záznamníku při nahrávání v režimu Rozhovor. Levý bok obsadil šuplík, do něhož vložíte nanoSIM a poté je výběr na vás. Do hybridního slotu můžete přidat druhou SIM kartu ve velikosti nano nebo až 512GB microSD kartu.

Základní krabice a její obsah Součástí základní krabice je mimo telefonu 25W síťová nabíječka, oboustranný USB-C kabel, špuntová sluchátka (bez nástavců), vyměnitelné hroty pro stylus, špendlík a základní uživatelská příručka.

Displej Stylus je skvělý pomocník. Pokud budete pokukovat po Galaxy Note10 Lite, je to zcela jasně kvůli dotykovému peru S Pen. Než se k němu ale dostaneme, zaměřme se nejprve na použitý displej. Jihokorejský výrobce vsadil na obří 6,7" Super AMOLED displej s rozlišením 2 400 × 1 080 pix. Jeho kvalita je o pár stupínku nižší, než Dynamic AMOLED u základní dvojice modelů, což si všimnete zejména u podivně se chovající regulace jasu nebo u trochu posunutého barevného spektra displeje. Pokud však nebudete mít přímé srovnání s Galaxy Note10+, ničeho podstatného si nevšimnete.

Samsung vsadil na, v rozích zakulacený, 6,7" Super AMOLED displej s rozlišením Full HD+ Absolutní černou technologie Super AMOLED oceníte při zobrazení tmavých scén při sledování seriálů nebo při hraní her, displejové režimy jsou opět dva. Základní utlumí jinak syté barevné odstíny, v případě Živého režimu se dočkáte líbivých barev, u nichž si upravíte teplotu bílé a upravíte poměr v intenzitách zelené, modré a červené. Kvalita zobrazení je na velmi vysoké úrovni, na úplnou špici u Samsungu ale panelu něco podstatného schází.

Nastavení zobrazení ve světlém a tmavém režimu Zřejmě největším nedostatkem je z mého pohledu automatická regulace jasu. Výrobce zřejmě vsadil na levnější řešení, které se s automatikou u Note10+ nedá vůbec srovnat. V absolutní tmě, kdy má displej volit minimální jas, stále dost svítí, při vytažení z pouzdra zůstává displej o něco déle tmavší. A při přímém slunci se mu na maximum zrovna dvakrát rychle nechce. Na slunci je čitelnost displeje velmi dobrá, v noci však, i díky nepovedené regulaci, panel stále dost svítí.

Výběr displejových režimů Pomoci tomu můžete aktivním filtrem modrého světla, ale narazíte u něj na výrazné grafické artefakty. U her a aplikací se objevují velké tmavé „fleky“, které měly být např. tmavozelené, ale telefon je ukáže jako černé, popř. s viditelnými barevnými přechody. Stačí si představit barevný gradient z modré do zelené, které tvoří celé spektrum odstínů. S aktivním filtrem vidíte přechod v pěti základních odstínech s výraznými hranami místo plynulého přechodu. Stačí ale zvýšit jas a nedostatky jako mávnutím kouzelného proutku zmizí, na screenshotech je přitom nijak nezachytíte. ​

Automatický jas, filtr modrého světla, nastavení ovládání, zvětšení grafického rozhraní, Always On displej a roztažení aplikací Mnohem výrazněji se však filtr projevuje u čtečky otisků prstů. Pokud je aktivní, optická čtečka (základní modely řady Note10 používají čtečku ultrazvukovou) prst ve valné většině případů nedokáže rozpoznat, aniž když prstem výrazně tlačíte do displeje. A to platí i tehdy, máte-li mokré ruce, např. po koupeli.

Ovladače systému se přesunuly do spodní lišty v displeji V průběhu dne jsem čtečkou na první přiložení odemkl v osmi z deseti případů. Zhruba dvakrát denně si však čtečka vybere slabší chvilku a nerozezná prst, ať děláte, co děláte. Čtečka je také trochu pomalejší, než ultrazvukové snímače. Je to tedy jeden z kompromisů, který musíte překousnout, máte-li pracovní zařízení, které musí být, např. díky propojenému pracovnímu e-mailu, zamknuto zabezpečeně.

Čtečka otisků prstů je součástí displeje, a jedná se o čtečku optickou. V průstřelu je umístěna 32MPx selfie Displej je typu Infinity-O, takže se do jeho drobného průstřelu dostala 32MPx selfie se světelností F2.2, která má na přímém světle dost výrazné odlesky. Spouštěné aplikace a hry se většinou zobrazují těsně pod průstřel, zbytek displeje zůstává stejný. Můžete sice aplikacím napevno nastavit roztažené na celý displej, ne každá to ale respektuje. Černé pruhy doplňují i přehrávaná videa, můžete si je však ručně roztáhnout na celý displej v zachovaném poměru stran, takže se ořeže jen úzký pruh na horní a spodní části videa.

Díky protaženému displeji jsou při používání na šířku videa a hry doplněny černými postranními pruhy To, co u telefonu budí největší zájem, je stylus S Pen, který interaguje s dotykovou vrstvou displeje od firmy Wacom. Dotykové pero zůstává u plastové konstrukce s akčním tlačítkem, a je nepatrně tenčí, než u Galaxy Note10+. I když jsem byl zvyklý na tlustší stylus, rychle jsem si navykl na jeho útlejší profil. Dotykové pero má odlišný odstín odstín modré a bílý hrot, jeho součástí je superkondenzátor s kapacitou 5,1 μAh. Pokud leží pero 10 minut mimo telefon, dojde u něj pouze k 10% úbytku kapacity.

Klíčovou funkcí Note10 Lite je jednoznačně S Pen, ať již při ovládání displeje, kreslení, nebo při využívání bezdotykových gest Možnosti stylusu S Pen jsou bohaté, a prakticky nejste oproti Notu10+ nijak výrazně ošizeni. Základem je nabídka Bezdotykový příkaz, které sdružuje vše, co můžete se stylusem dělat. Základem je samozřejmě běžné ovládání telefonu, hrot stylusu při přiblížení k displeji signalizuje tečka, takže pero můžete využít i pro bezdotykové nahlížení na časovou osu videa nebo pro bezdotykové rolování stránek.

Nastavení a možnosti pera S Pen, Bezdotykový příkaz, editace zástupců a vzdálené ovládání perem S Pen Díky podpoře Bluetooth Low Energy jsou podporovány i bezdrátová gesta. Liší se však podle aplikací. Jednotlivé akce jsou navázány na stisk a podržení akčního tlačítka, jako příklad můžeme uvést dálkovou spoušť při stisknutí stylusu, což využijete např. při focení „skrz“ plot, kam vsunete jen telefon a spoušť si pohlídáte na stylusu. No, a když někde stylus necháte, telefon se po chvíli ozve hláškou „Máte pero S Pen“?

Poznámka, psaní do screenshotu, okamžitá zpráva, psaní do kalendáře, lupa a barvení omalovánek Při vytažení S Penu můžete již na zamykací obrazovce črtat poznámky. Při vytažení v systému se spouští nabídka bezdotykového příkazu. Pero může sloužit jako lupa, můžete jim kreslit do omalovánek, kreslit do kalendáře, vybírat obsah podobně jako potažením myši, kreslit animované zprávy, črtat do hledáčku nebo pořídit screenshot a nakreslit do něj vše potřebné. Pero s hrotem o tloušťce 0,7 mm opět rozpozná až 4 096 úrovní tlaku, při kreslení se čára nakreslí přesně do bodu, kterého jste se dotkli, není zde žádná odchylka. ​

Detail dotykového pera S Pen Perem črtané poznámky si můžete snadno převést do digitální podoby a text třeba poslat e-mailem. Máte tedy k dispozici plný balíček služeb S Pen, žádná „úleva“ se nekoná. A to ještě s tím bonusem, že můžete stylus pohodlně používat po celé ploše displeje. U Galaxy Note10+ sice zakřivené kraje stylus rozpoznaly, nějaké efektivní psaní a kreslení až na samotný okraj však bylo nemyslitelné.

Hardware Čipset a RAM z předloňského Notu 9. Nejlevnější aktuálně prodávaný tabletofon řady Galaxy Note10 se ve výbavě inspiroval u předloňského Galaxy Note 9. Výkon tak dodává osmijádrový Exynos 9810, který je doplněn 6GB operační pamětí.

Antutu a detaily procesoru v aplikaci CPU-Z V benchmarku Antutu získal telefon 340 947 bodů, což jej řadí do výkonnějšího průměru. Žádné rekordy nečekejte, ovšem telefon má daleko i od nějakých grafických zaškobrtnutí. Operační paměť je 6GB (opět stejná jako u Notu 9), což by mělo na používání telefonu bohatě stačit. V celodenním průměru je RAM zaplněna na 74 procent, určité rezervy zde tedy ještě jsou. Interní úložiště je 128GB (volných cca 105 GB), ale zase máte dostupný slot pro microSD (až 1 TB). Tedy, pokud neplánujete využívat dvě nanoSIM najednou. Správce SIM je stejný jako v minulosti, upravíte si chování SIM pro volání, textovky a internet. Galaxy Note10 Lite Galaxy Note 9 Galaxy Note10 Plus Výsledek Antutu 8.2.2 340 947 bodů 320 686 bodů 447 849 bodů S grafickým výkonem ve hrách problém žádný nebyl, animace jsou plynulé, načítání lokací je v normě, počítejte jen s výraznějším zahříváním zadního krytu při dlouhodobém hraní, které může být už bylo trochu nepříjemné, protože se vám při hraní začnou potit dlaně. Pokud budete při hraní současně nabíjet, připravte se na to, že telefon začne do dlaně topit daleko dříve.

Elder of Scrolls: Legends a PUBG. Hratelnost byla bezproblémová V rámci konektivity nechybí podpora NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, Wi-Fi Direct ani LTE. Škoda přibaleného USB-C kabelu. Pokud na svém počítači nemáte USB-C konektor, budete si muset dokoupit samostatný kabel. Velkým překvapením je již zmiňovaný návrat 3,5mm jacku, do něhož zapojíte dodávaná špuntová sluchátka nebo svá vlastní. Druhým překvapením je přítomnost FM rádia. U Notu 9 s identickým čipsetem rádio chybělo, nyní se do telefonu dostalo. Kde byla předtím chyba?

Nastavení konektivity, kde nechybí NFC, Bluetooth ani Správce SIM karet Datové přenosy s počítačem probíhají v režimu MTP, přímo v telefonu si však můžete navolit i různé režimy pro USB-C, např. MIDI nebo nabíjení. Telefon dovolí připojit i USB-C sluchátka z Galaxy Note10+, v případě současného připojení má však přednost výstup do jacku. Výstup do dvou drátových sluchátek najednou telefon nezvládá.

Hudební přehrávače, nastavení efektů, ekvalizér, Dolby Atmos a samostatný zvuk aplikace Hudební přehrávání vyzve do akce jen spodní reproduktor. Zahraje dostatečně hlasitě, ale na vyšších úrovních trpí kvalita hudební přenosu. Navíc, kvalitní basy od něj určitě nečekejte. Ve sluchátkách, to už je věc jiná. Režim Dolby Atmos má slušný prostorový efekt, a to ve čtyřech možných úrovních. Hudbě lze zvýšit rozsah na UHQ a také k ní navolit odpovídající ekvalizér. Kvalita hudebního poslechu se blíží Notu10+, a to i přesto, že přibalená sluchátka na sobě nemají logo AKG.

Digitální pohoda a předvolby biometriky Baterie je příjemným překvapením, kapacita 4 500 mAh je v řadě Note10 vůbec nejvyšší. Ovšem ve spojitosti se starším čipsetem je maximem stále jeden pracovní den. Pokud si telefon ráno nedobijete na stovku, ale spokojíte se s osmdesáti procenty, může se stát, že se na služební cestě telefon vybije těsně předtím, než dorazíte k elektrické zástrčce. A v tomto stavu byl screen time displeje jen čtyři a půl hodiny, je tedy jasné, že se pod výdrž podepisuje i poměrně „žravý“ displej a čipset.

Správce zařízení, výkonové režimy, správa baterie, úložiště a zabezpečení Bonusem navrch je však 25W dobíjení s adaptérem přímo v základní krabici. Z nuly na sto se telefon v zapnutém stavu dobije za hodinu a třicet minut. Nabíjení ze začátku pomalé, poté se zrychlí a před koncem dobíjení zase zpomalí. Hlavní výhodou je tak svižné dobíjení „uprostřed“, kdy není problém za dvacet minut baterku dobít o dalších 30 procent.

Software Uniformní vzhled se dvěma výhradami. Samsung v systému vsadil na Android 10 s nadstavbou One UI 2.0, která vypadá stejně jako u dříve testovaných modelů. Stabilita systému byla bezproblémová, k jeho svižnosti mám však dvě výhrady. Pokud budete chtít rychle pořídit fotku tak, že spustíte foťák ze zamykací obrazovky bez odemknutí telefonu (nebo dvojklikem na zamykací klávesu), často se spuštění foťáku nedočkáte. A nebo dočkáte, ale s takovou prodlevou, že už nebudete mít co fotit. Telefon je při odemykání někdy tak líný, až to vypadá, že snad na pozadí provádí nějaké nezbytné výpočetní úkony.

Domovská obrazovka, hlavní menu, zástupci v horní liště a systémové nastavení Na druhou „slabší“ chvilku jsem narazil v pražském metru při surfování ve webovém prohlížeči od Samsungu, jakmile se data přepnula na EDGE s dvěma čárkami. Webová stránka prohlížeče se sama rolovala, na letmé scollování prstem reagovala odrolováním až na samotný konec diskuse ke článku, a místo rolování nahoru se chtěla webová stránka rolovat ještě dál směrem dolů. V tomto případě nepomohl ani restart aplikace Samsung Internet, jedině restart telefonu nebo návrat do prostředí s LTE připojením.

Obchod se schématy, boční panel, z nabídky posledních spuštěných aplikací si můžete jednotlivé tituly třeba otevříti v okně nebo v režimu Multidisplej Jinak vás nečeká žádné velké překvapení. Prostředí si upravíte schématy, tapetami, balíky ikon nebo vzhledy Always On displeje. Na několik domovských obrazovek můžete umisťovat zástupce aplikací a widgety, úplně vlevo je umístěna obrazovka Bixby Home, ale protože Bixby hlasově nehovoří, můžete si ji jednoduše v editačním režimu vypnout. A doporučím i změnu chování bočního tlačítka. Stisknutím a podržením totiž jinak spouštíte Bixby, místo toho abyste zobrazili vypínací obrazovku. Dvojklikem boční klávesy zase spouštíte fotoaparát.

Čtečka QR kódů, dětský režim, Dolby Atmos a Odkaz do Windows - vše spustíte přímo z horní lišty Horní lišta je doslova přeplněná zástupci rychlého spuštění, nechybí zde funkce z původních Notů 10, např. skener QR kódů, Odkaz na Windows, Zabezpečená složka, Dětský režim nebo nahrávání obrazovky. Jen Dolby Atmos nefunguje bez připojených sluchátek a výhradu máme i k liště pro úpravu jasu, ke které se dostanete až po dvojitém vysunutí, což hodně zdržuje. Obřích ikon na displeji se neděste, telefon v základu pro pohotovostní stav a hlavní menu používá matici 4×4, systém bude vypadat daleko použitelněji, jakmile přejdete v obou případech na matici 5×5.

Editační režim One UI, hlavní nabídky a předinstalovaný aplikační obsah od Samsungu, Microsoftu a Googlu Hlavní nabídka se tak srovná na jedné stránce, na které je vybraný obsah řazen do složek Samsung, Google a Microsoft. V základu tak čekejte vše potřebné, nechybí aplikace pro monitoring vašich fyzických aktivit, aplikaci pro spojení s hodinkami Gear a Galaxy nebo třeba hlasový záznamník. Je škoda, že u něj nefunguje převod hlasu na text, resp. funguje, ovšem ne pro češtinu. Kancelářské dokumenty si otevřete v aplikacích od Microsoftu. Pozor na to, že před prvním spuštěním se musí balík Office Mobile aktualizovat, a to rozhodně není nic, co byste chtěli dělat někde v terénu.

Píšeme textovku, číselník, správce souborů, Galaxy Store a FM rádio Microsoft do nabídky dále přibalil klienta OneDrive, aplikace LinkedIn a Outlook, který vás bude v liště neustále nabádat k tomu, že jen krůček zbývá k propojení firemního e-mailu. Předinstalované Spotify si můžete pustit i v bezplatném režimu, Trial verzi Netlixu však bez vložení údajů z platební karty nerozjedete. Aplikace YouTube Music slouží jako „nouzový“ přehrávač lokálně uložené hudby. Raději však z Google Play stáhněte přehrávač Samsung Music.

QWERTZ klávesnice na šířku displeje Celkově vzato je prostředí dostatečně svižné, ještě, když si omezíte přechodové animace. Pro jednoruční ovládání je připraven samostatný režim, který je třeba aktivovat gestem nebo trojitým stiskem domovské klávesy. Panely na okraji displeje nás moc nezaujaly, snad jen jedna možnost - a to rychlé otevírání dvojice aplikací na displeji najednou. Do režimu Multidisplej se však dostanete i ručně, funkce je však trochu skryta. Musíte přejít do nabídky posledních aplikací, kliknout na ikonu vybrané apky a následně vybrat Otevřít v zobrazení na rozdělené obrazovce. S ohledem na práci s uživatelským rozhraním nebudete oproti Galaxy Note10+ nic podstatného postrádat.