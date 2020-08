RECENZE: Samsung Galaxy Note20 Ultra – Manažerský design, multimediální cíle

Obsah základní krabice je tentokrát spíše zklamáním. K dispozici je 25W síťový adaptér, oboustranný USB-C kabel, špendlík pro vytažení bočního šuplíčku a drátová sluchátka do USB-C. V drobné papírové krabičce poblíž nabíječky bývaly u dřívějších topmodelů umístěny užitečné redukce (z microUSB na USB-C a z USB-C na USB 2.0), jenže tentokrát je krabička prázdná. Chybí dokonce i vyměnitelné hroty pro S Pen. A to nám ještě někteří mohou závidět, např. u amerických modelů v základní krabici navíc chybí i sluchátka...

I přesto, že musí být část s fotmodulem daleko těžší, Samsungu se telefon podařilo vyvážit dokonale. Těžiště má hodně blízko k prostředku zad. Osobně kvituji návrat tenkých bočních ovladačů na pravou hranu, kde jsou pro praváky snáze po ruce. Trochu však bojuji s přemístěním šachtice pera S Pen na levý kraj spodní hrany, protože pro praváky je to tak trochu „přes ruku“. Prvních několik dní jsem při zasouval pero automaticky na pravý kraj spodní hrany, div jsem do ocelového rámu neudělal důlek. Inu, zvyk je železná košile.

A do hry vstupuje i strach o případné zničení skla fotomodulu, který je s různými povrchy v permanenci prakticky neustále. Samsung to vyřešil odolným sklem Gorilla Glass 5, které chrání fotoaparáty. Zbytek zadního krytu a také displej kryje sklo Gorilla Glass Victus .

...tedy přesněji řečeno na svém místě, ale zrcadlově. Pokud byste vedle nového modelu položili Note10+ displejem dolů, budou základní prvky na úplně stejných místech. A to znamená, že se boční regulátory hlasitosti vrací na pravý bok, kde u Samsungů bývaly od nepaměti. Na spodní hraně se odehrála drobná rošáda, šachtice pro S Pen se společně s hlavním reproduktorem přemístili na levou stranu, vpravo od USB-C je tak jen hlavní mikrofon. A změny čekejte i na hraně horní. Šuplík je sice stále hybridní (místo microSD karty můžete zasunout do útrob druhou nanoSIM), chybí však výduch reproduktoru směřující na horní hranu.

Stylus je šikovný pomocník a velmi rychle se naučíte jej z útrob vytahovat automaticky po odemknutí telefonu. A často ještě předtím, to abyste vytažením pera spustili režim pro psaní poznámky na zamknutém displeji. Jinak můžete kdykoliv vytvořit poznámku dvojitým poklepáním pera na displej se stisknutým tlačítkem. Tu můžete následně uložit jako PDF nebo ji vyexportovat do Wordu nebo PowerPointu. Do konce roku bude fungovat i synchronizace poznámek s Microsoft OneNote.

Líbí se nám i lupa, kdy stylusem pohodlně přečtete poznámky pod čarou s jinak titěrným fontem. Pokud při kreslení přidržíte tlačítko, aktivujete režim rychlého mazání. Potřebujete podepsat dokument ve Wordu? Stačí se do něj stylusem podepsat a soubor sdílet třeba jako PDF, popř. můžete přímo popisovat „pédéefka“. Možností je opravdu celá spousta, vše, co uměl stylus u předchozích generací, umí i nyní. Jenže ve vyladěnější a ucelenější podobě.

Displej podporuje režim Always On, který je náhradou chybějící notifikační diody, a může se zobrazit jen v nastaveném časovém intervalu. Součástí displeje je i Ultrazvuková čtečka otisků prstů, která funguje velmi rychle a odemyká v drtivé většině případů na první přiložení prstu. Za optickou čtečku bych ji v žádném případě neměnil. V nastavení můžete dále upravit pozici zpětné šipky, přepnout na systémová gesta či nastavit zvětšení systémových nabídek a velikost včetně stylu systémového fontu.

Samsung na to však šel z jiné strany, a zmiňovaný adaptivní režim plynule přepíná mezi 120 Hz, 60Hz, 30 Hz a 10 Hz! V případě videí je snímkovací frekvence 60 Hz, při zobrazení statického obsahu klesá frekvence až na 10 Hz. U Adaptivního režimu tak můžete počítat i s úsporou baterie, která je těžce měřitelná, ovšem podle Samsungu displej spotřebovává o 22 % méně energie než dříve. Pro úspornější hraní her můžete v Game Boosteru aktivovat omezení na 28 Hz

Displej podporuje HDR10+ a má jemnost 496 ppi, což je naprosto dostatečné pro běžnou pozorovací vzdálenost. Je však otázkou, zda jemnost panelu nevyměníte za plynulejší pohyby v prostředí. Samsung i tentokrát u displeje umožňuje nastavit 120Hz obnovovací frekvenci, ovšem nikoliv v maximálním rozlišení QHD+ ale jen ve Full HD+. A pokud máme displeji něco vytknout, je to právě toto. U druhé generace modelu s přídomkem „Ultra“ a cenou přes 30 tisíc Kč by mělo být 120 Hz při maximálním rozlišení naprostou samozřejmostí! A to i tehdy, kdy by se výrazně podepisovalo pod vybíjení baterie.

Displej je jedním slovem špičkový, opět si můžete vybrat mezi dvěma režimy displeje. Přirozený utlumí ostré odstíny barev, u Živého zase můžete upravit intenzitu bílé, červené, zelené a modré. Do celého kompletu je třeba ještě připočíst certifikovaný filtr modrého světla (může se zapnout i automaticky), který v noci spolu s minimálním jasem uleví vašim očím. A to bude třeba, protože i na minimum displej v absolutní tmě i tak dost svítí. Na sluníčku displej adaptivně nastavuje jas na maximum. Do chování adaptivního režimu jsem nikdy zasahovat nemusel.

Samotná fólie nabídne pouze základní ochranu, a je to vidět i v praxi. Po třech dnech nošení telefonu v pouzdru za opaskem (a mimo něj bylo o telefon postaráno jako v bavlnce) je proti světlu ve fólii u pravé zakřivené části displeje zhruba centimetrová rýha. Jakmile však rýh bude více, bude třeba fólii vyměnit, příp. odlepit a vystavit vnějším vlivům novou generaci odolného skla od Corningu. To jsme také udělali a po dobu 10denního testování jsme na displeji neviděli vůbec nic nepatřičného, ani mikroškrábance. A neobjevily se ani náhodné dotyky dlaní, na které jsem si stěžoval v recenzi Galaxy S20 UItra .

Hardware

Opět sázka na Exynos 990. O výpočetní výkon se i tentokrát stará 7nm Exynos 990, což je stejný čipet jako u letošní řady Galaxy S20. Všeobecně se očekávalo, že Samsung dřívější čipset vylepší, ale to se nakonec nestalo. O to překvapivější je fakt, že americká verze telefonu běží na Snapdragonu 865+, přičemž americké „es dvacítky“ běžely na Snapdragonu 865.



Výsledek v benchmarku Antutu, detaily procesoru v CPU-Z a test rychlosti UFS 3.1 paměti

Situaci na těchto dvou oddělených trzích nijak neovlivníme, Samsung si však na srovnávání naběhl sám. Kdyby do letošní řady Note integroval novější Exynos (hovořilo se o Exynosu 992 s menším zahříváním a vyšší energetickou efektivitou), nikdo by si na srovnání se Snapdragony ani nevzpomněl. Tak nějak se očekávalo, že i letošní Noty v Evropě dostanou Exynos 990, ovšem vylepšení na straně amerických modelů v ústech zanechává hořkou pachuť.



Ukázkové hry Fortnite, PUBG, Asphalt 9 a Civilization VI byly hratelné bez jakýchkoliv problémů, jen musíte počítat s výrazným zahříváním zadního krytu

Exynos 990 je dostatečně výkonný, na rekordy to však v žádném případě nebude. V benchmarku Antutu telefon získal 490 tisíc bodů, takže je od vybavenější konkurence ještě dost vzdálen. Čipset má dostatečný výkon na vše potřebné, největším rozdílem oproti americkým modelům bude o něco horší energetická efektivita. A v praxi budete muset, alespoň ze startu prodejů, počítat s tím, že ne všechny hry na čipsetu poběží bez problémů. Kupříkladu na telefonu již po pár vteřinách zamrzá Pokémon Go, resp. zcela padá Total War: Elysium. Není to nic, co by nevyřešila aktualizace her, každopádně s tím musíte počítat...



Správce zařízení a detaily operační paměti a úložiště

Asphalt 9, PUBG, Fortnite, vlastně všechny hry jsme si zahráli bez jakýchkoliv problémů na maximální možnou grafiku. Je třeba dodat, že záda se už po čtvrthodině hraní dost zahřívají, každopádně to není nic, co by nešlo překousnout. Zahřívání je srovnatelné jako u Galaxy S20 Ultra, ovšem ani při delší době hraní nepozorujeme žádné zasekávání či snížený framerate. Ten by šel monitorovat pohodlně v režimu Game Booster, ovšem šikovné pluginy se objevily jen u řady Galaxy S20, a u řady Note se s nimi už, zcela nepochopitelně, nepočítá. Zahřívání pocítíte i při delším focení nebo při natáčení 8K videí, jinak teplota čipsetu zřídkakdy překračuje 41 stupňů.



Průměrně využití RAM za 24 hodin, rezerv je tu dost a dost

Operační paměť je 12GB, což vám umožní na pozadí nechat spuštěné až tři aplikace bez toho, aby došlo k jejich ukončení. Půjdou zavřít jen manuálně, a to až poté, co u nich odklepnete ikonu zámku. Při celodenním využívání je v RAM v průměru volných 6 GB, a to je dostatečná porce volné operační paměti určená prakticky na cokoliv.



Správce SIM a další nastavení konektivity

Úložiště typu UFS 3.1 je v telefonu 256GB, systémová ROM zabírá 30 GB, takže máte pro vlastní potřebu k dispozici cca 225 GB úložného prostoru. U větší verze nechybí slot pro microSD kartu, takže si paměť „přifouknete“ až o jeden terabajt. A nebo můžete přímo sáhnout po 512GB verzi, která je o tři tisíce dražší (a navíc je jen v černé barevné variantě). Slot pro paměťovku je hybridní, můžete do něj místo karty vložit druhou nanoSIM. Větší paměť a druhou kartu však skloubíte i dohromady, druhé číslo můžete přidat jako eSIM. Telefon má jen dvě IMEI (pro každou kartu zvlášť), takže do něj tři SIMky najednou nepřidáte.



Se Samsungy řady Galaxy můžete rychle sdílet soubory přes Quick Share, v případě ostatních Androidů máte k dispozici i funkce Nearby Share (Sdílení v okolí)

Ve správci SIM si nastavíte chování jednotlivých karet i případné přesměrování hovorů. Maximem konektivity jsou sítě páté generace, které jsou však v Česku jen na několika místech. Pokud budete chtít pošetřit baterii, můžete si 5G v nastavení konektivity deaktivovat, takže budou maximem sítě LTE. Konektivita smartphonu je jinak dost bohatá. Základem je Wi-Fi 6, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5 a NFC, k nimž se přibalují softwarové přídavky. Se smartphony řady Galaxy můžete rychle sdílet soubory přes funkci Quick Share. U telefonů jiných značek zase využijete univerzální Sdílení v okolí (alias Nearby Share).

Právě pro tuto funkci Samsung v telefonu používá technologii UWB, a to zcela automaticky. V nastavení ji nikde aktivovat nelze. V praxi tak bude stačit namířit telefon na jiné zařízení s UWB, a v okně Sdílení v okolí blízké zařízení automaticky uvidíte. Zatím musí stačit pouze teorie, protože nemáme dvě Ultry, abychom si spojení vyzkoušeli v praxi. Samsung v budoucnu od UWB očekává spolupráci s chytrými zámky či pomoc při orientaci v rozšířené realitě.



Spouštíme bezdrátový režim DeX

Samsung i nadále vylepšil svůj desktopový režim DeX. Kompatibilita s dokovacími stanicemi zůstala zachována, nově si však můžete DeX zobrazit i přímo na domácí televizi. Tzv. bezdrátový DeX na televizi zobrazí DeX a vy můžete navíc pracovat v telefonním prostředí tam, kde jste skončili. Můžete si tak např. na telefonu vyřešit soukromé záležitosti a na televizi pustit prezentaci. K ovládání na dálku lze využít displej jako touchpad, a to, buď prstem, k postupnému pojíždění kurzoru, nebo hrot S Penu, kterým namíříte přesně na to místo, kam se má kurzor pohnout. V praxi je to však trochu kostrbaté.

Možnosti bezdrátového režimu DeX:

Spuštěné aplikací mají v DeXu vždy přednost. Pokud si tedy v DeXu otevřete prohlížeč, a budete chtít internet otevřít i na telefonu, aplikace se restartuje, v DeXu se zavře, a otevře se na telefonu. V opačném případě přijímá prioritu DeX automaticky. Připojení k televizi funguje slušně, dokážeme si představit, že na firemních poradách může být bezdrátový DeX terno. Problém mu dělalo jen přehrávání 8K videa nebo některé akční hry. Touchpad na displeji je spíše nouzovka, mnohem lépe se nám osvědčila bezdrátová myška. A pro zadání přihlašovacích hesel a PINů si vystačíte s klávesničkou na displeji.



U bezdrátového režimu DeX můžete využít displej jako touchpad. Místo prstů můžete kurzor skokově ovládat i perem S Pen

Tím ale možnosti DeXu nekončí. Existuje ještě desktopová aplikace DeX for PC. Stačí Note připojit kabelem k počítači a stisknout tlačítko pro zahájení vysílání. Mezi aplikačními okny ve Windows 10 tak najdete i okno s DeXem, v němž máte celý obsah telefonu. Prostředí můžete ovládat pohodlně myškou a klávesnicí, ve Full Screenu vám DeX „nahradí“ Windows 10, takže chvílí budete hledat cestu, „jak z toho ven“. V liště vám vyskakují notifikace z telefonu (okno DeXu se současně rozbliká), aplikace mají prioritu podle toho, kde je pustíte, na e-maily můžete odpovídat pohodlně z klávesnice a současně na telefonu dělat něco jiného...





Takto vypadá režim DeX zobrazený na televizi

Ano, toto nám dává velký smysl. Jenže je zde opět problém s layoutem klávesnice. V češtiny je v DeXu defaultně QWERTY, který jen tak nezměníte. Ano, Samsung si myslel, že si pomůže předinstalací klávesnice SwitfKey od Microsoftu, která v displejovém módu dovede aktivovat QWERTZ, jenže v DeXu obě klávesnice tvrdošíjně nabízejí jen QWERTY. Tento problém se v DeXu táhne už od jeho počátku, a i přes nedávné přislíbení opravy se nic neděje. Nesprávné rozvržení české klávesnice tak pro mnohé bude stále velkou překážkou. Minimálně pro mě je to překážka obrovská.



V aplikaci DeX for PC se vám může zobrazit prostředí DeX. Současně přitom můžete používat i prostředí v telefonu. Aplikace Váš Telefon pro Windows 10 již delší dobu dokáže mezi telefonem a počítačem, kopírovat soubory nebo vyřizovat hovory a textovky...

Už na klávesnici je vidět, že Samsung úzce spolupracuje s Microsoftem. A to se týká i fičury Odkaz do Windows, která spolupracuje s desktopovou aplikací Váš Telefon. A do ní se dostávají funkce nejdříve pro nejnovější modely od Samsungu. Delší dobu můžete přes počítačovou aplikaci přijímat a odesílat textovky či přes Bluetooth vyřizovat hovory. Nově se zde objevuje možnost spouštění Android aplikací přímo z telefonu, která z nabídky vystrnadila zrcadlení displeje. I když i na to si můžete bez problémů přepnout.



...nově zvládne i „spustit“ aplikaci z telefonu. Jedná se spíše o zrcadlení, ovšem s budoucím updatem si v počítači spustíte až tři aplikace najednou, takže o zrcadlení už nebude řeč

Aby spouštění aplikací z telefonu fungovalo, musí být počítač i telefon připojen k internetu (ideálně na stejné Wi-Fi), a oba by měli být blízko APčka. Ve verzi Preview je možné v počítači vždy spustit jednu aplikaci z telefonu. De facto se jedná o zrcadlení displeje se spuštěnou aplikací, při kterém je displej vypnutý. Jakmile se jej dotknete, můžete pokračovat v práci na telefonu, zatímco přenos obrazu z telefonu se pozastaví. Do budoucna můžete počítat až se třemi aplikačními okny, které si můžete rychle přidat i do spodní lišty Windows 10 v podobě rychlých zástupců.

Představení služby Xbox Game Pass:

Galaxy Note20 Ultra má v rukávu ještě jedno eso od Microsoftu, na které si však musíme počkat do září. V rámci předobjednávek jste mohli (a do startu prodejů stále můžete) k telefonu získat dárek v podobě tříměsíčního předplatného služby Xbox Game Pass a herní ovladač MOGA XP5-X Plus. S Notem20 Ultra si tak budete moci zahrát streamované hry ze služby Microsoft xCloud, která však startuje až 15. září. Jakmile bude služba spuštěna, podělíme se s vámi o naše dojmy z hraní Xbox her na smartphonu s výše zmiňovaným gamepadem. Kvůli větší délce a tloušťce oproti Galaxy Note10+ není bohužel novinka kompatibilní s gamepadem Razer Kishi.



Betaverze aplikace Xbox Game Pass jsme si sice nainstalovali, ale k samotnému cloudovému hraní nás aplikace ještě nepustila

Na spodní hraně telefonu je připravena mřížka reproduktoru, který zahraje dost hlasitě, při maximální hlasitosti je však patrná rezonance a taky ústup basové složky, která hraje dost nevýrazně a plechově. Při přehrávání se ke spodnímu repráku v režimu sterea automaticky přidává repráček nad displejem. Pochválit musíme režim Dolby Atmos, který má čtyři základní režimy, a taky speciální mód pro hraní her. Efekt prostorového zvuku je slušný, rozdíl mezi aktivním a vypnutým režimem je dost znát. Přibalená USB-C sluchátka od AKG jsou na tom se zvukovou kvalitou skvěle, nemáme k nim sebemenší výhrady.



Hudební přehrávač, nastavení ekvalizéru a Dolby Atmos

Do těla telefonu se dostala nevyměnitelná baterie o kapacitě 4 500 mAh, se kterou nám telefon vydržel maximálně den a půl, a to pří spíše střídmější zátěži. Pokud telefon používáte „co to jde“, bude maximem jeden náročný pracovní den a to i při adaptivních 120 Hz. U testovacího firmwaru to sice bylo „o fous“, ovšem jakmile vyjde předprodejní update, čekáme výdrž ještě nepatrně lepší. Celkově je výdrž dost podobná tomu, co z 5 000mAh baterie dokáže dostat Galaxy S20 Ultra.



Statistiky výdrže baterie

Největším ústupkem je tentokrát rychlost nabíjení. Zatímco konkurence z adaptérů ždímá až 125 W, Samsung se vrací na maximálních 25 Wattů. A to loňský Note10+ i letošní S20 Ultra zvládaly až 45W dobíjení! Jeho přínos však nebyl bůhvíjaký, celkový nabíjecí čas byl ve srovnání s 25 Watty stejný, jen s tím rozdílem, že do půlky jste baterii dobili rychleji než základní nabíječkou. Celkově však Samsungu na oblast rychlého kabelového nabíjení rezignoval a větší progress mu delší dobu uniká. Novinku můžete nabízet i zrychle bezdrátově (15W), příp. ze zad zpětně dobíjet nositelnou elektroniku, např. sluchátka Galaxy Buds Live, devíti Watty.