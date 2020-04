RECENZE: Samsung Galaxy S10 Lite – levnější alternativa k řadě Galaxy S20

Plusy Špičkový Super AMOLED displej

Výkonný Snapdragon 855 s 6GB RAM

4500mAh baterie se slušnou výdrží

Android 10 s nadstavbou One UI 2.0

Natáčení 4K videí i u širokáče Minusy Fotoaparátu k dokonalosti něco chybí...

Postrádat budete odolnost IP68

Absence 3,5mm jacku

Nevidíme žádný rozdíl mezi Super Steady OIS a „běžným“ OIS

Místo makra bychom uvítali teleobjektiv ? 8 /10 Hodnocení

redakce Zahájení prodejů „es dvacítek“ je už dávno za námi, Samsung však ještě před nimi na pulty obchodů jeden „eskový“ model uvedl. Je jím Samsung Galaxy S10 Lite, který chce k přechodu na novější smartphone donutit zejména současné majitele smartphonů Galaxy S8 a Galaxy S9. Má však Samsung zapotřebí po třičtvrtě roce štěpit loňskou řadu Galaxy S10, nebo je to jen celé součástí geniálně vymyšleného plánu? Oproti Galaxy S10+ má telefon občas navrch, takže slůvko Lite v názvu zdánlivě nesedí. Na několika místech jsou však patrné rezervy, např. ve fotoaparátu nebo u displeje, který se s panelem z původní Galaxy S10+ měřit úplně nemůže. A pak je tady také cena. Telefon je v e-shopech minimálně o 5 tisíc levnější, než loňské „plusko“. Pokud však překousnete chybějící odolnost IP68, bezdrátové nabíjení a sluchátkový jack, můžete používat telefon, který se směle pohybuje v kruhu modelů řad Galaxy S a Galaxy Note, přitom stojí výrazně méně. Samsung Galaxy S10 Lite katalog rozměry a hmotnost: 163 × 76 × 8,1 mm, 186 g

displej: 6,7", kapacitní Super AMOLED Plus, 1 080 × 2 400, 393 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 6 GB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 855 (8× Cortex-A76, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 48MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 73 %

vybavenost 2,6/6

výhodnost cena: 14 626 Kč až 20 055 Kč Recenze Samsungu Galaxy S10 Lite pokračuje v následující kapitole.

Design Dva modely podobné jako vejce vejci. Dva „Lite“ modely od Samsungu mají leccos společného. Galaxy Note10 Lite a aktuálně testovaný Galaxy S10 Lite spojují podobné rozměry, téměř identické rozvržení boků, kovový rám, plastový zadní kryt a stejná úhlopříčka displeje. A zatímco Note10 Lite vsází na starší hardware a jako bonus přihazuje S Pen, Galaxy S10 Lite je o něco dražší, ale zase mu nedělá problém výkon. Vždyť v jeho útrobách tepe Snapdragon 855, který se u českých Samsungů objevuje teprve podruhé.

Samsung Galaxy S10 Lite jsme otestovali v atraktivní modré barevné variantě. A pokud si odmyslíte zakřivené okraje displeje, vypadá S10 Lite z přední strany téměř jako Galaxy Note10 Pokud je pro vás Galaxy S10+ obří zařízení, tak dál snad ani nečtěte. S10+ je na všech osách prostorově výraznější. Půdorysově se sice „plusku“ dost přibližuje, ale rovný displej a větší pas jej opticky ještě o něco zvětšuje. Do redakce nám na recenzi dorazila modrá barevná varianta, která se asi nejvíce podobá modré verzi tabletofonu Galaxy Note 9. Mimo ní je novinka dostupná ještě v konzervativní černé.

Kovový rám přerušují pouze vývody antén, na pravém boku jsou připraveny regulátory hlasitosti a zamykací klávesa, na levém boku je umístěn šuplík pro nanoSIM a microSD Kovový rám naomak příjemné chladí, všimnete si v něm několika vývodů antén i slabší konektorové výbavy. Na spodní hraně totiž chybí 3,5mm jack, což by mohlo řadu zájemců odradit. Loňské „es desítky“ přitom byly sluchátkovými konektory ještě osazeny. O nabíjení se stará vycentrované USB-C. Repráček je umístěn na spodní hraně, a je pouze jeden. Režim Dolby Atmos funguje jen ve sluchátkách, takže při poslechu hudby nečekejte, že by se snad v režimu sterea rozezněl i sluchátkový reproduktor nad displejem.

Do šuplíku můžete vložit dvě nanoSIM karty nebo jednu SIMku a k ní paměťovku Doplňkové ovladače čekejte v kovovém podání na pravém boku telefonu. Podržení zamykací klávesy spouští hlasového asistenta Bixby, pro vypnutí telefonu musíte využít soutisk Home + snížení hlasitosti. Chování jednotlivých tlačítek však můžete upravit a vypínat telefon tak, jak jste zvyklí. Na protějším boku je připraven šuplíček s hybridním slotem pro druhou nanoSIM nebo microSD. Do samostatné pozice pak vkládáte SIM1. V nastavení telefonu si pak upravíte chování jednotlivých karet, tj. která z nich poslouží pro odchozí hovory, a která z nich zase jako zdroj mobilních dat.

Pohled na spodní hranu, kde chybí 3,5mm jack, a na zadní plastový kryt, který směrem k bokům zakřivený, a který má zajímavé odlesky od světle modré až téměř do černé Samsung se na zádech snaží o co nejvěrnější imitaci skla, povrch „3D Glasstic“ však není nic jiného, než vysoce leštěný plast. Imitace funguje snad jen při vybalení ze základní krabice. Jakmile se na zádi začnou objevovat otisky prstů (a to začne daleko dříve, než byste čekali), bude i všem v okolí jasné, že má telefon záda z plastu. Není to ale nic proti ničemu, modrá má zajímavé odlesky a alespoň se nemusíte bát, že byste si zadní sklo poškrábali. Plast se v testu, s ohledem na odolnost vůči mikroškrábancům, ukázal jako zdařilá náhrada. I po šesti týdnech byla záda stejná jako při vybalení z krabice. ​

Detail fotomodulu na zadní straně Masivní fotomodul na zadní straně možná až příliš, a zbytečně, vyčnívá z telefonu, čímž trpí jeho rovnováha na rovném povrchu. S10 Lite vsadil na trojitý fotoaparát, jemuž dominuje 48MPx snímač (F2.0) s PDAF ostřením a optickou stabilizací Super Steady OIS. 12MPx širokáč má 123° záběr scény třetím do party však není optický zoom ale zcela nečekaně 5MPx makro. Jeho využitelnost v praxi je trochu diskutabilní. Ve fotomodulu je k dispozici i přisvětlovací LED dioda.

V displejovém průstřelu je umístěná 32MPx selfie Smartphone je dost přerostlý, takže na jednoruční ovládání to bez aktivace speciálního režimu rozhodně nebude. Palec totiž obsáhne maximálně dvě třetiny displeje, a při běžném používání budete telefon dost často přechytávat. Dílenské zpracování je povedené, snad jen mezi boční rám a zadní kryt se místy dostávají drobné nečistoty. K jejich odstranění vám však pomůže růžek papírku. Oproti ostatním „es desítkám“ však telefon nepodporuje IP68, musíte tedy držet telefon dál od nečistot a hlavně od vody.

Základní krabice a její obsah V základní krabici obdržíte spolu s telefonem 25W nabíječku, oboustranný USB-C kabel, USB-C špuntová sluchátka s přídavnými nástavci různých velikostí, špendlík a uživatelské manuály.

Displej Ztenčený Super AMOLED Plus s HDR10. Galaxy S10 Lite vsadil na 6,7" Infinity-O Super AMOLED Plus panel s rozlišením 2 400 × 1 080 pix (poměr stran 20:9). Rozlišení panelu je tedy o něco nižší, než u Galaxy S10+. Texty a ikony jsou však stále dostatečně ostré, určitých limitů si všimnete až při aktivním filtru modrého světla na maximální intenzitu. V barevných přechodech je patrná pixelizace a drobných grafických artefaktů. Aplikace YouTube a Netflix potvrzují, že je telefon certifikován na HDR10. ​

Telefon se pyšní velkým 6,7" Super AMOLED displejem, který není po stranách zakřiven. A to by se určitému spektru zájemců mohlo zamlouvat Displej Super AMOLED Plus navíc není žádnou zobrazovací revolucí. Jedná se vlastně o klasický Super AMOLED, který byl pro potřeby telefonu nepatrně ztenčen. Co tím Samsung sleduje, a zda nebude displej náchylnější k poškození, samozřejmě nevíme. Jediným viditelným důsledkem tenčího panelu je trochu větší průstřel v displeji pro 32MPx selfie (F2.2). Škoda také nejednotných rámečků okolo displeje. Ten spodní je téměř dvojnásobný než okrajové lišty, což telefon ještě opticky protahuje do výšky.

Displej má zakulacené rohy, spodní rámeček je širší než ty zbývající. I přesto, že na displeji chybí jakékoliv odolnější sklo, jsem si na něm po dlouhodobém testování nevšiml žádných škrábanců. A to byl telefon několikrát umístěn do batohu s dalšími věcmi bez jakéhokoliv obalu Na výběr máte opět dva displejové režimy. Po vybalení je aktivní Základní režim tlumící syté odstíny barev, které vypadají mdle a vybledle. Ale na druhou stranu téměř ideálně odpovídají realitě. Živý režim zase prezentuje oblohu modřejší a trávu zelenější, vymyká se realitě, zato si u něj můžete doupravit odstíny červené, modré a zelené. To stejné platí i o teplotě bílé barvy, která nám v základu přišla lehce do modra. Vhod může přijít i aktivace tmavého režimu, která vám prokazatelně pošetří baterii.

Displejové režimy, filtr modrého světla a tmavý systémový režim Adaptivní jas mě trochu zklamal. Jednak musíte pro úpravu jasu vysouvat horní lištu nadvakrát, za druhé si automatika někdy trochu neví rady. V noci bývá automatický jas občas trochu vyšší, na přímém slunci se někdy jas displeje nenastaví až na úplné maximum. A postupné zjasňování displeje není skokové, ale z nižších hodnot trvá i dvě až tři vteřiny. Čitelnost panelu na přímém slunci je ale velmi dobrá, nemělo by vás nikdy nic překvapit. Jas se v automatice na ostrém světle lehce přehoupne přes 700 nitů.

Nastavení roztažení aplikací přes celý displej, detaily Always On režimu, zvýšení citlivosti pro ovládání v rukavicích a volba způsobu ovládání Systémové ovladače se přesunuly do spodní lišty, a doprovází je vibrační odezva. Pozici zpětné šipky můžete prohodit s nabídkou posledních spuštěných aplikací. Režim Always On je náhradou chybějící LED diody. Poklepáním na stavové ikony se dostanete přímo do odpovídajících aplikací a her. Na displeji sice není od výroby nalepena žádná fólie (což je u dosavadních modelů řady Galaxy S10 standard), pokud si však fólii dokoupíte a nalepíte, bude třeba jen aktivovat vyšší citlivost displeje na dotyky.

Ovladače Androidu jsou umístěny ve spodní liště a na dotyk telefon zavibrují, součástí displeje je optická čtečka otisků prstů, ke které máme pár výhrad. Je pomalejší a méně přesná, než čtečka ultrazvuková Součástí displeje je optická čtečka otisků prstů, která otisky vyhodnocuje otisky se zpožděním, a často ne úplně přesně. Čtečce dělají problémy vlhké prsty či aktivní filtr modrého světla, s nímž je skenování daleko méně přesnější. Na ultrazvukovou čtečku u Galaxy S10 optický snímač rozhodně nemá. Při testování se ukázalo, že Samsung displeje opravdu umí, zobrazovací kvalita je špičková a odpovídá pořizovací ceně telefonu. Pokud nebudete mít přímé srovnání s Galaxy S10+, který je na tom ještě o něco lépe, budete s panelem absolutně spokojeni.

Hardware Loňský top Snapdragon a spousta výkonu. Výkonovou stránku obstarává čipset Snapdragon 855, který byl přesně před rokem poprvé integrován do tehdy nejvybavenějších smartphonů. Osmijádrový čipset o maximálním taktu 2,7 GHz má výkonu na rozdávání, což je patrné i ze skóre v benchmarku Antutu - 465 294 bodů. ​

Benchmark Antutu a Péče o zařízení, která se stará o paměť, baterii, RAM a zabezpečení telefonu Herní výkon telefonu byl bezproblémový, ať si na něm pustíte cokoliv, můžete počítat se špičkovým herním výkonem na maximální grafickou kvalitu, který je tentokrát podpořen pouze jedním reproduktorem. Samozřejmě, repráčky jsou na těle dva, ovšem ten horní se do sterea ke spodnímu tentokrát nepřidává. Hlavní reproduktor jinak hraje slušně a dost nahlas, mnohem lepších výsledků však dosáhnete ve sluchátkách.

Black Desert Mobile, Asphalt 9, Hearthstone a PUBG. Ve všech hrách si můžete nastavit maximální detaily, a hratelnost bude bezproblémová Zde bohužel narazíte na chybějící 3,5mm jack, což je oproti trojici základních „es desítek“, dost výrazný krok zpět. V základní krabici jsou připravena špuntová sluchátka bez brandingu AKG, i tak jim prakticky nemáme moc co vytknout. Kvalita je velmi dobrá i u vyšších hlasitostí, a na maximální hlasitost jsme se ani neodvážili. Po připojení sluchátek můžete navíc aktivovat režim Dolby Atmos, zvětšení rozsahu na UHQ audio a samozřejmě navolit vhodné nastavení ekvalizéru. Systémové FM rádio navíc zahraje pouze s připojenými sluchátky, která slouží jako anténa.

FM rádio, zvukové efekty, ekvalizér, Dolby Atmos a UHQ audio Operační paměť typu LPDDRX4 je 8GB, a v rámci jednoho dne je průměrně zaplněna 4,1 GB, takže rezervy na spouštěné aplikace zde ještě jsou. Systém má poměrně agresivní garbage collector, takže se připravte na poměrně časté ukončování aplikací a her minimalizovaných na pozadí. Úložiště je v telefonu 128GB, část však zabírá systémová ROM, takže máte při vybalení z krabice dostupných zhruba 106 GB místa. A to vám na běžné fungování bude jistě bohatě stačit, v případě potřeby můžete do slotu přidat až 1TB microSD.

Nastavení připojení, Wi-Fi, NFC a Správce SIM Konektivita je tradičně bohatá. Maximem mobilní sítí je LTE, lokálně je k dispozici Wi-Fi. Přenosy větších souborů obstará Bluetooth či Wi-Fi Direct. Placení mobilem přes Google Pay umožňuje podpora NFC, ve správci SIM si můžete snadno navolit, která z karet poslouží pro odchozí hovory, SMS zprávy a mobilní data. Pokud se pevně nerozhodnete, můžete výběr nechat až na vytočení, resp. odeslání textovky.

Statistiky výdrže baterie Velká 4 500mAh baterie dokáže telefon při životě držet bez větších problémů den a půl. A pokud se trochu uskromníte, jsou reálně i dva dny na jedno nabití. A to je u topmodelu řady Galaxy S velmi slušná statistika. S dodávaným 25W rychlonabíjecím adaptérem dobijete akumulátor z nuly na sto zhruba za hodinu a deset minut. V rámci očekávaných úspor z těla zmizela cívka pro bezdrátové nabíjení, což je jeden z kompromisů, se kterým se budete muset smířit. S ohledem na pořizovací cenu však bezdrátové nabíjení klidně mohlo v nabídce zůstat.

Software Svižné prostředí a moderní nadstavba. Uvnitř telefonu je připraven Android 10 se známou nadstavbou One UI 2.0. Prostředí je tak vizuálně stejné jako u dalších aktuálních modelů Galaxy. S tím se pojí podpora schémat, která kompletně změní vzhled prostředí, se samostatným stažením tapet, balíků ikon a vzhledů Always On displeje. Vyzdvihnout musíme i bohaté možnosti personalizace, v editačním režimu si upravíte chování launcheru, hustotu ikon i případné převracení obrazovky v režimu na šířku. Obřích ikon na displeji se tak neděste, systém bude vypadat daleko použitelněji v matici 5×5.

Pohotovostní obrazovka, hlavní menu a složky s aplikacemi V horní liště je připravena paleta zástupců, které použijete pro rychlé nastavení či spuštění jednotlivých funkcí. Škoda jen, že pro úpravu jasu musíte horní lištu vysouvat nadvakrát, což zbytečně zdržuje. Na několik domovských obrazovek můžete umisťovat zástupce aplikací a widgety, úplně vlevo je umístěna obrazovka Bixby Home, ale protože Bixby česky nehovoří, můžete si jej jednoduše v editačním režimu vypnout. A doporučím i změnu chování bočního tlačítka. Stisknutím a podržením totiž jinak spouštíte Bixby, místo toho abyste zobrazili vypínací obrazovku. Dvojklikem boční klávesy zase spouštíte fotoaparát.

V systému nechybí asistent Bixby, „infikuje“ vám zamykací klávesu, které však v nastavení můžete vrátit původní funkci Základní aplikační výbava nijak nevyčnívá ze zaběhnutých standardů. Hlavní nabídka se srovná na jedné stránce, na které je vybraný obsah přiřazen do složek Samsung, Google a Microsoft. V základu čekejte vše potřebné, nechybí aplikace pro monitoring vašich fyzických aktivit, aplikace pro spojení s hodinkami Gear a Galaxy nebo třeba hlasový záznamník. Je škoda, že u něj nefunguje převod hlasu na text, resp. funguje, ovšem ne pro češtinu. Kancelářské dokumenty si otevřete v aplikacích od Microsoftu. Pozor na to, že před prvním spuštěním se musí balík Office Mobile aktualizovat, a to rozhodně není nic, co byste chtěli dělat někde v terénu.

Sysétmové nastavení, nabídka posledních spuštěných aplikací a jednoruční režim pro praváky a leváky Microsoft do nabídky přidal i klienta OneDrive, aplikace LinkedIn a Outlook. Předinstalované Spotify si můžete pustit i v bezplatném režimu, Trial verzi Netlixu však bez vložení údajů z platební karty nespustíte. Aplikace YouTube Music slouží jako „nouzový“ přehrávač lokálně uložené hudby. Raději si však z Galaxy Storu stáhněte přehrávač Samsung Music. Ostatně, Samsung spoustu dříve předinstalovaných aplikací umístil na svůj aplikační obchod k volitelnému stažení.

Z bočního panelu můžete do režimu Multidispleje otevřít předpřipravenou dvojici aplikací, v nabídce dále nechybí podpora funkce Dual Messenger, Odkaz do Windows ani herní režim Game Tools Z použité nadstavby One UI 2.0 vyplývá i výčet bonusových funkcí. V režimu Multidisplej si zobrazíte na displeji dvě aplikace najednou, aplikace můžete otevírat v plovoucích oknech, které lze minimalizovat, příp. si do telefonu stáhnete dva klienty pro vybrané messengery a sociální sítě. Každou z aplikací můžete používat s odlišným účtem. A nebo si raději aktivujte Zabezpečenou složku a vytvořte si svůj „stát ve státě“, který je chráněn platformou KNOX a vaším otiskem prstu. V nabídce nechybí ani Dětský režim, skener QR kódů či podpora funkce Odkaz na Windows.

Galerie, Galaxy Store, záznamník, Smart Things, Galaxy Wearable, Samsung Health, poznámky, číselník, kalkulačka, chytré karty Google a čtení SMS zprávy s různou velikostí textu Stabilita systému byla bezproblémová, svižnost můžeme hodnotit také na výbornou. Pokud si aktivujete redukci animací, bude odezva nadstavby velmi svižná. A to i přesto, že telefon nedisponuje vyšší obnovovací frekvencí displeje, ale pouze klasickým 60Hz panelem. A pokud by vám snad chyběla bezdotyková gesta, je třeba si doinstalovat aplikaci One Hand Operation+ z Google Play.

QWERTZ klávesnice zobrazená v režimu na šířku Zajímavým plusem testovaného telefonu je to, že je zařazen do modelové řady Galaxy S, a také to, že se jedná (byť jen těsně) o letošní model. Můžete se tedy těžit na několikaletou softwarovou podporu, která by mohla mít svou kvalitou a četností mohla hodně blízko modelům řady Galaxy S10 a Galaxy S20. V době psaní recenze je S10 Lite zařazen po bok vybavenějších modelů z řad Galaxy S8, Galaxy Note 8 a novějších, které dostávají měsíční aktualizace zabezpečení. A to je rozhodně příjemný bonus navíc.