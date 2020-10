RECENZE: Samsung Galaxy S20 FE – slušný poměr cena/výkon u „eska“ pro fanoušky

Plusy Super AMOLED displej s podporou 120 Hz

Matná záda v šesti barvách

5G verze se Snapdragonem 865

Zajímavá cena u LTE varianty

Odolnost IP68, podpora Dual SIM Minusy Zamrzí chybějící jack a jen 6GB RAM

Selfie nedokáže zaostřovat

Široké rámečky okolo displeje

Hubený obsah základní krabice

Nepočítejte s podporou 8K videí ? 8 /10 Hodnocení

redakce Samsung s odstupem času uvedl do prodeje čtvrtý model řady Galaxy S20. Nový Galaxy S20 FE má po půl roce zvýšit prodeje řady Galaxy S20 už jen tím, že se prezentuje jako telefon pro fanoušky. První z mnoha budoucích „ef éček“ se navíc do Česka dostal ve dvou variantách, a každá z nich je osazena jiným čipsetem. Měli jsme možnost otestovat obě varianty, takže se v recenzi zaměříme i na to, jak se mezi sebou liší verze s Exynosem a Snapdragonem. – Samsungu se telefon povedl. Pokud nebazírujete na moderním designu, a dokáže se sžít s plastem, můžete se těšit na zajímavý výkon poměr/cena, a to v segmentu „skoro-vlajkových“ smartphonů. Sázka na netradiční barevné variace byla správným krokem a dostupnost dvou čipsetových variant potěší i ty, kteří nemají zájem o Exynosy. Jenže, cenový rozdíl tři tisíc může znamenat i to, že ani verze s Exynosem 990 najednou nebude vypadat až tak úplně špatně... A to i přes zjevné výkonové rozdíly a rozdílnou výdrž baterie. Samsung Galaxy S20 FE 6GB/128GB

za ceny od na HLEDEJCENY.cz



za cenyna

Samsung Galaxy S20 FE katalog rozměry a hmotnost: 160 × 75 × 8,4 mm, 193 g

displej: 6,5", kapacitní Super AMOLED, 1 080 × 2 400, 405 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 6 GB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Samsung Exynos 990 (2× Exynos M4, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 12MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 78 %

vybavenost cena: ještě se neprodává Samsung Galaxy S20 FE 5G katalog rozměry a hmotnost: 160 × 75 × 8,4 mm, 193 g

displej: 6,5", kapacitní Super AMOLED, 1 080 × 2 400, 405 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 6 GB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 865 (8× Kryo 585, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 12MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 80 %

vybavenost cena: ještě se neprodává Celá recenze Samsung Galaxy S20 FE pokračuje v následujících kapitolách.

Design Paleta barev, ze kterých si určitě vyberete. Galaxy S20 FE zůstal věrný kovovému šasi o půdorysných rozměrech 160 × 75 mm, samotný kov explicitně prozrazuje pět vývodů antén rozprostřených po bočních hranách. Rozměrově můžeme telefon zařadit někam mezi původní Galaxy S20 a Galaxy S20+, jenže zadní kryt je tentokrát plastový. Samsung vsadil na matný plast, který působí naomak příjemně. Rozhodně ne nijak levně, oproti plastovým zádům Galaxy Note20 je S20 FE úplně někde jinde. Na zádech navíc téměř neulpívají otisky prstů a stopy zbytkovoé vlhkosti vidíte až při bočních pohledech.

Samsung Galaxy S20 FE jsme otestovali v modré (5G) a zelené (LTE) barevné variantě... Po různých netradičních barvách volali fanoušci o dlouho, a Samsung jejich přání konečně vyslyšel. Telefon je tak k dispozici hned v šesti barevných provedeních - v bílé, modré, zelené, červené, fialové a oranžové. Jenže do hry vstupují i dva čipsety, takže najít ideální kombinaci barvy a procesoru může být trochu problém. LTE varianta telefonu je v Česku dostupná ve všech odstínech, ovšem 5G verzi (v době psaní recenze) seženete jen v tmavě modré, červené a bílé.

...telefon však mimo základní bílé pořídíte ještě v dalších třech odstínech - ve fialové, oranžové a červené Do redakce nám dorazila zelená verze s Exynosem a tmavě modrá se Snapdragonem. Zatímco v prvním případě se jedná o zřejmě nejzajímavější barevnou variaci Cloud Mint, která nijak barevně neobtěžuje, modrá se při slabším světle jeví spíše šedě až černě, takže po této verzi sáhnou spíše konzervativní uživatelé. A z pražské tiskové konference můžeme potvrdit, že se Samsungu povedla i červená a oranžová. Je z čeho vybírat a to je jen a jen dobře.

Fotomodul na zadním krytu opět vystupuje z těla telefonu Na zadním krytu je, stejně jako u prvních dvou modelů řady Galaxy S20, připraven vystouplý fotomodul se třemi objektivy. Hlavní 12MPx fotoaparát (F1.8) s podporou Dual Pixel PDAF ostřením a optické stabilizace je doplněn 8MPx širokáčem (F2.4) a 12MPx teleobjektivem se „skutečným“ 3× optickým přiblížením. Vystouplý fotomodul je lesklý a kryje jej pravděpodobně sklo, Samsung se však o žádné generaci Gorilla Glass ve svých tiskových materiálech nezmiňuje.

V dlani se telefon drží pohodlně, design však kazí široké boční rámečky a výrazná „brada“ Body za design musíme telefonu strhnout za přední část. Zatímco zadní kryt se zajímavými odstíny určitě do řady Galaxy S20 patří, rovný přední displej s opravdu širokými rámečky odkazuje spíše do střední třídy, tj. na řadu Galaxy A. Testovaný smartphone má téměř úplně rovný panel, boční zakřivení ze základního tria Galaxy S20 zcela chybí. Škoda, útlejší rámečky by telefon vizuálně daleko více zatraktivnily. Ovšem je to daň za nižší cenu, a budete to muset překousnout.

Regulátory hlasitosti a zamykací klávesa na boku, šuplík na horní hraně a pohled na spodní reproduktor a USB-C konektor Kde však Samsung nešetřil, je zvýšená odolnost. Telefon podporuje normu IP68, což je oproti předchůdci Galaxy S10 Lite vítaným bonusem. Voděodolnost je řešena vnitřními membránami reproduktoru, mikrofonu a USB-C konektoru na spodní straně. Proti vodě je chráněn i šuplíček na horní hraně, do něhož vložíte dvě nanoSIM karty nebo jednu SIM a k ní microSD kartu. Boční regulátory hlasitosti se zamykací klávesou jsou, stejně jako hrany, dost hladké, ovšem jejich nahmatání a jisté ovládání nám nedělalo žádný problém.

Záda jsou u obou modelů matná a příjemná na dotek, dotyky prstů na nich neulpívají. Vzato kolem a kolem, není designových ústupků mnoho. U Galaxy Note20 jsem měl, ještě s promačkávacími plastovými zády, pocit opravdu levného plastu, který u vlajkové řady smartphonů nemá co dělat. A tento pocit u S20 FE není. A pokud překousnete rovný displej, není telefonu, který se pohodlně a jistě drží v dlani, co vytknout. Snad až na základní krabici...

Variantu telefonu poznáte podle označení na základní krabici, jedno z doplňkových pouzder - ClearView Cover Základní krabice obsahuje 15W nabíjecí adaptér (telefon podporuje až 25W dobíjení), USB-C kabel, špendlík pro vytažení bočního šuplíku a také uživatelské příručky. Na kabelová sluchátka se tentokrát nedostalo. Pro telefon bude k dispozici i několik originálních krytů v různých barevných variantách. Průhledný a silikonový kryt budou stát 699 Kč, ClearView Cover s flipem vychází na 1 299 Kč. Na start prodejů telefonů však obaly zatím nejsou k dispozici, první větší dodávky se očekávají až v průběhu listopadu. A to pro spoustu uživatelů znamená zbytečné čekání.

Displej Čitelnost velmi dobrá, 120 Hz jako příjemný bonus. Do telefonu se dostal 6,5" Super AMOLED displej s rozlišením 2 400 × 1 080 pix. Zobrazovací panel můžeme zařadit mezi velmi kvalitní displeje, k úplné spokojenosti však něco chybí. A tím „něco“ myslíme vysoký jas. Na přímém slunci sice na displeji při adaptivní automatice sice vše přečtete, ale u základní trojice řady Galaxy S20 je jas panelu vyšší. Ručně nastavíte jas zhruba kolem sto nitů, automatika zvládne cca dvojnásobek. Dřívější „es dvacítky“ se však dokázaly vyšplhat i přes tisícovku.

Samsung do telefonu integroval 6,5" Super AMOLED displej typu Infinity-O Základní „es dvacítky“ mají také vyšší rozlišení, jenže to je spíše individuální záležitost, protože u Galaxy S20 FE si můžete při plném rozlišení Full HD+ přepnout na 120Hz obnovovací frekvenci. A to šlo i u základního tria Galaxy S20, jenže v nižším rozlišení Full HD+. I v naší recenzi Galaxy S20 Ultra jsme telefon používali s nižším rozlišením, takže u S20 FE při využívání 120Hz frekvence nenajdete žádný rozdíl. ​

Displej je rovný s minimálním zakřivením hran, jeho součástí je optická čtečka otisků prstů i dost reflexivní průstřel pro selfie Ano, 120 Hz není adaptivních (telefon si sám nenastavuje různé frekvence), ale fixních, takže čekejte vyšší zátěž na baterii. Každopádně, za svižnost prostředí to rozhodně stojí. Displejové režimy jsou opět dva, Základní s reálnými odstíny a Živý s líbivějšími tóny, u nichž si ještě můžete pohrát s intenzitou červené, zelené a modré.

Světlý a tmavý režim displeje, volba mezi 60 a 120Hz režimem Samsung se snaží průstřely v displejích postupně zmenšovat, aby nebyly tolik vidět, ovšem u testovaného telefonu je selfie potažena reflexní vrstvou, která průstřel „zviditelňuje“ více, než by bylo zdrávo. Pod displejem je na tradičním místě poblíž spodní hrany připravena optická čtečka otisků prstů. S ultrazvukovou čtečkou srovnávat nelze, je pomalejší, ale i přesto je stále poměrně svižná. Jen musíte na čtečce podržet prst o něco déle a jemně přitlačit. Pokud však máte vlhké prsty, čtečka fungovat nebude. ​

Nastavení displejového režimu Displej kryje odolné sklo Gorilla Glass 3 a přímo od výroby je na něm umístěna i základní krycí fólie, která toho mnoho nevydrží. Telefon jsem nosil v pouzdře prakticky celou dobu, a po zabalení telefonu na vrácení jsem na fólii viděl proti světle pět škrábanců. Fólii tedy berte jako základní ochranu a raději zainvestujte do odolnější ochranné fólie nebo skla. Stačí zapnout vyšší citlivost a telefon by si měl hravě poradit i s tlustšími skly.

Nastavení roztažení aplikací, zvýšená citlivost displeje, nastavení Always On režimu Co se týká citlivosti displeje na dotyky, vítězem je verze s Exynosem. V případě varianty se Snapdragonem se nám občas stávalo, že telefon nerozpoznal rychlé dotyky na levém kraji displeje či u spodního okraje. Někdy, zhruba dvakrát denně, také displej místo swipe gesta zaregistroval jen pouhý dotyk jedním prstem. V Multi-touch testeru jsme si mohli potvrdit, že čtyři blížící se dotykající se prsty k sobě postupně telefon vyhodnocuje jako tři resp. dva dotyky. Nic takového se však u Exynos varianty neděje, takže předpokládáme, že na 5G verzi brzy dorazí aktualizace, která tento nedostatek dotykové vrstvy opraví.

Software Moderní vyladěné prostředí ve 120 Hz. V telefonu je připravena moderní grafická nadstavba One UI 2.5, která přebarvuje základní vzhled Androidu 10. Vzhled prostředí je identický jako u základních „es dvacítek“, můžete tedy počítat s přehledným grafickým prostředím, které těží z podpory 120Hz obnovovací frekvence displeje, takže se i rolování podnabídek zdá dostatečně svižné. Zpočátku testování se u Exynos verze objevila chyba, díky které nefungovalo automatické připojení ke známé Wi-Fi (telefon hlásil „Chybné heslo“), poslední update však tento bug opravil. Ke stabilitě a plynulosti systému nemáme výhrady.

Pohotovostní nabídka, hlavní menu, vysunutá horní lišta a zamykací obrazovka Základ je stejný jako u základní trojice „es dvacítek“. Čekejte grafickou nadstavbu, která vám umožní široce personalizovat prostředí. Bílá pozadí systémových nabídek si rychle přebarvěte tmavým režimem do černé, což vám ušetří baterii, a později se můžete podívat i po schématech, tapetách, balících ikon a vzhledech Always On displeje. Detailněji si můžete upravit i zobrazení aplikací, hustotu mřížky launcheru, způsob otevírání menu či otáčení launcheru na bok. '

Povinná aplikační výbava od Samsungu, Googlu a Microsoftu, Galaxy Store a Google Play Vhod přijde i šikovná paleta zástupců rychlého spuštění v horní výsuvné liště, přes kterou často nastavíte vše potřebné. Lze si zde upravit i jas, ovšem automatika byla natolik přesná, že jsme do jejich přednastavených hodnot jasu nijak nezasahovali. Z horní lišty si můžete otevřít např. skener QR kódů nebo aktivovat systémový Dětský režim.

Bixby se v telefonu infiltruje do vypínacího tlačítka V jednu chvíli můžete pracovat ve dvou aplikačních oknech najednou, která ještě překryjete plovoucími okny. A pokud by na vás byl displej až moc velký, lze si jej gestem nebo trojklikem na Home Button zmenšit tak, abyste jej mohli ovládat palcem levé či pravé ruky. Funkce Dual Messenger zase zpřístupní dvě instance WhatsApp či Messengeru v rámci systému. Alternativně můžete samostatný účet přímo přidat do Zabezpečené složky, ve které si můžete pod heslem, znakem či otiskem prstu schovat citlivé osobní soubory a soukromé (i duplikované) aplikace. ​

Jednoruční režim a mód Multidisplej Hlavní nabídka je rozvržena klasicky a zaplněna stejně jako u jiných topmodelů. Čekejte povinný aplikační obsah od Samsungu, Googlu a Microsoftu, který doplňuje jen klient Spotify a Netflixu. V prvním případě si můžete vyzkoušet bezplatný trial, v případě druhém to bez přidání platební karty dál nepůjde. Navigaci v systému obstarávají dotykové ovladače ve spodní liště, které můžete nahradit za alternativní bezdotyková gesta. Můžete počítat s vibracemi, takže je ovládání systému přesné. Vibrovat naštěstí dokáže i softwarová klávesnice. Chybějící notifikační diodu částečně nahrazuje Always On režim, který se může spouštět i sám v zadaném časovém intervalu.

Webový prohlížeč, poznámky, kalendář, správce souborů a AR zóna Samsung nabízí slušnou paletu aplikací pro organizaci času, vizuálně přehledný správce souborů i webový prohlížeč, do kterého si můžete doinstalovat blokátory reklam. Další aplikační obsah lze doinstalovat z Google Play nebo Galaxy Storu. S ohledem na software je Galaxy S20 FE plnohodnotný „flagship“, nic podstatného vám scházet nebude.

Fotoaparát Konečně skutečný 3× optický zoom. Fotograficky nový model vychází převážně z modelu Galaxy S20, je tu však jeden podstatný rozdíl. Zatímco Galaxy S20 měl u teleobjektivu fyzický zoom na úrovni 1,1× a zbytek do trojnásobného hybridního optického přiblížení se dopočítával výřezem z 64MPx teleobjetivu, S20 FE vsadil na objektiv s přímým 3× optickým zoomem bez dopočítávání. A rozdíl je hned vidět.

Základní rozhraní fotoaparátu, dostupné fotorežimy Hlavní 12 MPx snímač je identický jako u Galaxy S20 (F1.8), pomáhá mu 8MPx širokáč (F2.2), který snížil své rozlišení z původních 12 MPx. Hlavní foťák podporuje rychlé ostření Dual Pixel PDAF, pokud však fotíte detail na popředí se strukturovaným a všeobecně zajímavějším pozadím, budete muset detail zaostřit dotykem. A ne vždy se to povede. Optická stabilizace je k dispozici u hlavního snímače i teleobjektivu.

Připraveny jsou i režimy Pro Foto a Pro Video... Je však třeba zmínit, že Exynos varianta vsadila na vlastní 12MPx snímač od Samsungu, zatímco 5G verze dostala snímač IMX555 od Sony. V prvním případě se nám lépe jeví barevná věrnost, v případě druhém zase ve fotkách vidíme více detailů, které se tak neslévají jako u LTE varianty.

...u něhož si můžete navolit i externí mikrofon Rozlišení fotografií si v telefonu opět nenastavíte, jenže tentokrát to ani není třeba, protože má hlavní objektiv rozlišení „jen“ 12 megapixelů. Fotoaplikace je stejná jako u řady Galaxy S20, k dispozici tak máte např. samostatný noční režim, mód Single Take (se záznamem až 15 vteřin) či režimy Pro Foto a Pro Video, v nichž si nastavíte i volby v automatickém režimu nedostupné, např. nahrávání zvuků z externího USB-C či Bluetooth reproduktoru.

Další nastavení fotoaparátu A jaká je kvalita fotek? Oproti řadě S20 vítám menší hloubku ostrosti při focení detailů, které nepůsobí přeumělkovaně. Dále můžeme pochválit široký dynamický rozsah, slušné zachycení detailů i dobře fungující Auto HDR. Foťák má sice stále tendenci lehce přikrášlovat barvy, ale není to nic výrazného. Pokud se vám to nelíbí, stačí vypnout Optimalizátor scén.

Součástí Galerie je i povedený editor fotek Speciálně musím pochválit fotky detailů a hlavně režim Živého zaostření. S telefonem je radost fotit děti v přírodě s rozmazaným pozadím, jednu z fotek jsem si dokonce nechal zhotovit na plátno a již visí na zdi. Rozostření pozadí nevypadá nijak uměle a objekt v popředí je krásně zaostřen.

Ukázkový výstup režimu Single Take A zatímco u hlavního foťáku telefon snese srovnání s Galaxy S20, u 8MPx širokáče je to trochu horší. Dynamický rozsah už není tak široký, střed snímků vypadá ideálně, kraje jsou však vyloženě nepovedené a často dost rozostřené. Malou útěchou je alespoň možnost využití širokáče v nočním režimu, který si automaticky nastavuje delší expozici podle aktuálních světelných podmínek. Někdy to je sice zbytečné (stačí vypnout Optimalizátor scén), ale jinak noční režim dokáže prosvětlit i zdánlivě tmavá zákoutí.

V případě vyšší úrovně zoomu vám telefon ukáže hledáček, ať víte, které místo aktuálně přibližujete Tím nejzajímavějším je však teleobjektiv, který má skutečně 3× optický zoom, takže je kvalita zoomových fotek daleko vyšší než u Galaxy S20. Navíc můžete i přiblíženou scénu zabrat z větší blízky, čímž suplujete režim makro, takže je výsledná kvalita fotek lepší, než u dedikovaného makro objektivu. Maximální hybridní přiblížení je 30×, v praxi bychom však zůstali maximálně u 10× zoomu. Ukázkové fotografie (mix z 4G a 5G verze):



Fotografie pořízené za slunečného počasí

Fotografie pořízené v interiéru



Ukázkové noční snímky

Fotky pořízené v interiéru za horšího světla či v absolutní tmě



Automatika a odpovídající snímek pořízený v nočním režimu

Povedené detaily pořízené hlavním snímačem ​

​

Detaily můžete však vcelku pohodlně fotit i pomocí teleobjektivu, stačí jen přijít k focenému objektu trochu blíže

Ukázkové fotografie pořízené v režimu Živého zaostření



Základní a odpovídající ultraširokoúhlý snímek

Širokáč na automatiku a v nočním režimu



Postupné přiblížení 1×, 3×, 4×, 10×, 20×, 30×



Postupné přiblížení 1×, 3×, 4×, 10×, 20×, 30×

​

Postupné přiblížení 1×, 3×, 4×, 10×, 20×, 30×



Postupné přiblížení 1×, 3×, 4×, 10×, 20×, 30× Selfíčka mají rozlišení 32MPx, v praxi je však aplikován pixel binning a selfie ještě ořezána (to abyste mohli přepnout na širokoúhlou selfie). U telefonu pro fanoušky, který se profiluje jako telefon pro mladé a focení selfíček, je však nepochopitelná absence automatického ostření u selfie. Čekejte tak pouze průměrné fotky se slitými detaily bez nějaké valné kvality. Tady Samsung promeškal příležitost, vlastně stačilo jen přidat ostření a klidně ubrat z počtu megapixelů. Na ně se v praxi stejně nehraje... Ukázková selfíčka:

Selfie v různých světelných podmínkách, bez automatického zaostřování chybí potřebná ostrost Videa tentokrát nelze natáčet v rozlišení 8K, maximem je 4K s 60 fps. Exynos varianta má v záznamu občas viditelné poškubávání, které byste možná ani nezaznamenali, pokud byste neměli přímé srovnání s 5G variantou. Kvalita videí je slušná, rámcově odpovídá fotografiím. Zvuková složka je poměrně kvalitní a snímač nemá problémy s přeostřováním scény. Pokud vám bude stačit 4K s 30 fps, můžete při natáčení přepínat mezi objektivy. Pro maximálně zastabilizovaná videa však přepněte na rozlišení Full HD Ukázková videa: