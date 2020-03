RECENZE: Samsung Galaxy S20 Ultra - Hledí na mobily shůry a 100× do dálky

Plusy Skvělý Dynamic AMOLED 2x s podporou 120 Hz

108MPx foťák se 100× Space Zoomem

Zvýšená odolnost IP68

Vysoký výkon, podpora 5G a natáčení 8K videí

5 000mAh baterie se slušnou výdrží Minusy Obří rozměry, fotomodul dost vyčnívá

120 Hz není dostupné pro plné rozlišení

Dlaň generuje nežádoucí dotyky

Pomalejší ostření, horší makro

Vysoká pořizovací cena ? 9 /10 Hodnocení

redakce Z trojice stěžejních modelů řady Galaxy S20 od Samsungu zcela nejvýrazněji vyčnívá Galaxy S20 Ultra. Pokud letos chcete to nejvybavenější od Samsungu, chcete Ultru, která v maximální výbavě atakuje hranici bezmála 40 tisíc korun! Kompromisů je ale naprosté minimum. Překousnout budete muset zejména rozměry, které mají daleko ke kompaktnosti. Pokud vám však pocit těžšího „železa“ nevadí, je jasné, že testovaný model patří mezi absolutní špičku Androidů současnosti. A nemusíme zmiňovat jen neustále omílaný 108MPx fotoaparát s až 100× Space Zoomem, který však až na maximální rozsah, s ohledem na kvalitu fotek, nezkoušejte. Od Ultry můžete čekat tu největší výbavu, jakou na trhu, potažmo u Samsungů, najdete. Podpora 8K videí, rychlý čipset s podporou 5G sítí, obří baterie, rychlonabíjení, 120Hz obnovovací frekvence displeje, rychlé paměti... to jsou střípky do skládačky v podání smartphonu, který zvládne vše, co po něm budete požadovat. Označení „Výkonná bestie“ rozhodně není přitažené za vlasy. Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 128GB katalog |preview rozměry a hmotnost: 167 × 76 × 8,8 mm, 222 g

displej: 6,9", kapacitní Dynamic AMOLED, 1 440 × 3 200, 509 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (2000|316 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 12 288 MB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Samsung Exynos 990 (2× Exynos M4, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 108MPx, video (4 320 × 7 680), autofocus, blesk 88 %

vybavenost 2/6

výhodnost cena: 33 990 Kč až 34 999 Kč Recenze Samsung Galaxy S20 Ultra pokračuje v následující kapitole.

Design O obří výstupek fotoaparátu si zapřete prst. Kolikrát už jsem v recenzi zmiňoval, že by mi nevadila o pár milimetrů větší tloušťka telefonu na úkor větší baterie? A to první Ultra bezezbytku! Do útrob se dostal akumulátor o kapacitě 5 000 mAh, který se částečně podepsal pod tloušťku 8,8 milimetrů a základní půdorys 167 × 76 mm. S20 Ultra rozměrově dokonce strčí do kapsy etalon velkého smartphonu v podobě Galaxy Note10+. Označení velký smartphone tak dostává zcela nový rozměr...

Samsung Galaxy S20 Ultra rozhodně není žádný drobeček ...a to i díky vystouplému fotomodulu na zadním skleněném krytu. Když u některých modelů tvrdíme, že fotomodul výrazně vystupuje z těla telefonu, není to nic ve srovnání s Ultrou! Obdélníkový fotomodul se zakulacenými rohy vystupuje necelé tři milimetry nad zbytek těla, což je dáno uvnitř umístěnou optikou a fotografickými komponenty. S20 Ultra se tak na stole dost výrazně kolébá, na druhou stranu se můžete při běžném používání o fotomodul zapřít ukazovákem. A to u smartphonů rozhodně není běžným zvykem. Hrana mi sice přijde trochu ostřejší, je to ale jen o zvyku.

Fotomodul na zadní straně dost výrazně vystupuje do prostoru. Při běžném používání telefonu si o něj dokonce můžete zapřít ukazováček! Rozměrově je telefon skutečně obrovský, oproti Notu10+ je sice více protažený do výšky, ale své fyzické rozměry nikde neschová. A ani hmotnost. Váha smartphonu je rovných 222 gramů, což je při nošení telefonu už trochu znát.

Rozměrové srovnání s Galaxy Note10+. Ultra je o něco vyšší, ale zase užší a tlustší Pod vyšší hmotnost se podepsala, nejen výbava, ale samozřejmě také použité materiály. Šasi je vyrobeno z kovu 7S10 (o 20 % pevnější, než kov 7003 použitý u Galaxy S10 a Note10), na něhož ze dvou stran přiléhá odolné sklo Gorilla Glass 6. Vůbec poprvé je u Samsungu toto sklo chrání i celý fotomodul, který při položení na stůl přijde do styku s různými materiály dost často.

Pohled na celou řadu Galaxy S20, srovnání s menšími Galaxy S20 a Galaxy S20+ Konstrukce je dost bytelná. Nikde nic nevrže, a ani po náročném testování jsme na krytech neodhalili žádné mikroškrábance ani vrypy. Vůbec, použité sklo mi přijde odolnější než u Galaxy Note10+, a přitom se v obou případech jedná o Gorillla Glass 6... Pouze u skleněných krytů musíte počítat s otisky prstů či s viditelnou vlhkostí a nečistotami. Zatímco u černé je vidět spíše vlhkost, u šedé si zase spíše všimnete různých šmouh a otisků. A musím se přiznat, že barevně je Ultra tak trochu nuda. Je škoda, že se Samsung neodvázal, testovanému smartphonu by slušela oranžová, zelená nebo třeba modrá.

Galaxy S20 Ultra je k dostání i v této šedé barevné variantě, na které zřejmě o něco výrazněji ulpívají otisky prstů. Na zádi však daleko lépe vyniká tmavý fotomodul Černá a šedá dnes nikoho neoslní a trochu zbytečně telefon vizuálně staví do role „šedé myšky v koutě“. U černé verze navíc úplně zapadne, u šedé jinak dost výrazný, černý fotomodul. ​

U černé barevné varianty se černý fotomodul trochu ztrácí. Alespoň, že je celá záď kryta sklem Gorilla Glass 6 Za zmínku stojí i fakt, že Samsung kdysi výrazně zakřivenou plochu směrem ke krajům postupně narovnává. I tentokrát se sklo na přední části lehce svažuje k bokům, ovšem celek se už dost přibližuje tzv. „3D sklu“. A za to dáváme Samsungu palec nahoru. Pochválit můžeme i za návrat ovládacích tlačítek na pravý bok, experiment s ovladači vlevo u Galaxy Note10+ nám moc k srdci nepřinesl. Ovladače mají tuhost „tak akorát“, jsou dostatečně vystouplé a bez problémů je obsloužíte pravým palcem. ​

Z horní hrany si vysunete šuplík s dvěma pozicemi pro nanoSIM, místo jedné z nich můžete vložit microSD a druhou kartu si přidat jako eSIM Do prostředí se opět dostal hlasový asistent Bixby, takže delším podržením vypínací klávesy telefon nevypnete, ale spustíte právě Bixby. Chování klávesy však můžete v nastavení jednoduše vrátit zpět. Levý bok je úplně prázdný, na horní hraně je připraven šuplíček pro nanoSIM (druhou kartu přidáte jako eSIM) a microSD (až 1 TB), a také sekundární mikrofon. Primární hledejte na spodní hraně, a to vedle nabíjecího USB-C a hlavního reproduktoru.

Konektorová výbava na spodní hraně, doplňková tlačítka na pravém boku Na těle je dokonce i třetí reproduktor, který je součástí zadního fotomodulu. Proti světlu si zde povšimnete malé prohlubně, kterou využijete při přiblížení při natáčení videí (v rámci funkce Zoom-In Mic), popř. k odfiltrování šumu na pozadí. Na zadní straně je ve fotomodulu skrytý ještě jeden prvek, a to sekundární čidlo pro regulaci jasu displeje. Galaxy S20 Ultra je tak jedním z mála smartphonů, který při nastavení jasu displeje zohledňuje i data přijatá ze zadního snímače. Ne pouze toho nad displejem.

Prostorově výrazný zadní fotomodul je útočištěm hned pro čtyři fotoaparáty Co ve fotomodulu uvidíte, jsou čtyři fotoaparáty. Základní trojici doplňuje do geometrického čtverce přisvětlovací dioda. V levém horním rohu je umístěn 12MPx širokáč se světelností F2.2, hned pod ním je připraven hlavní 108MPx fotoaparát (F1.8), který zprava doplňuje ToF snímač. Samostatně s označením Space Zoom 100× je připraven 48MPx teleobjektiv (F3.5), který disponuje 10× hybridním optickým zoomem, a až stonásobným digitálním přiblížením. Co tyto výrazy znamenají, si povíme detailněji v kapitole fotoaparát.

V dlani telefon působí doslova obrovským dojmem I přes své větší rozměry se telefon drží v dlani dost pohodlně, za což můžou do stran zakřivená záda, která chtějí alespoň částečně kopírovat tvar dlaně. Jistě však tušíte, že na nějaké větší jednoruční ovládání, to s Galaxy S20 Ultra nebude. V drtivé většině času jsem telefon držel v jedné ruce, a druhou jej ovládal. A nějak výrazně vám nepomůže ani jednoruční režim, který zmenšené rozhraní přitáhne k levému nebo k pravému boku.

Jednoruční režim v akci, nevyužité plochy displeje je tak trochu škoda... Zapomenout nesmíme ani na zvýšenou odolnost IP68, nemusíte se tedy bát prachu, nečistot ani pobytu telefonu na dešti. Voděodolnost je však zajištěna jen ve sladké vodě, dle specifikací normy přežije telefon 30 minut až 1,5 metru pod hladinou. Pokud telefon spadne do limonády, piva nebo snad do mořské vody, budete jej muset co nejdříve propláchnout ve sladké vodě, aby nedošlo k naleptání ochranných membrán.

Obsah základní krabice Samsungu Galaxy S20 Ultra V základní krabici najdete mimo telefonu 25W síťový adaptér, oboustranný USB-C kabel, USB-C sluchátka s brandingem AKG a doplňkovými špunty, redukci z USB-C na USB-A a základní uživatelskou příručku.

Displej Špičkový displej, jen s několika ale... Samsung u Ultry vsadil na obří 6,9" displej typu Infinity-O, který výrobce označuje jako Dynamic AMOLED 2x. Přímo od výroby je na displeji nalepena ochranná fólie jako u loňské řady Galaxy S10, od které můžete čekat obdobnou kvalitu. Je tedy na vás, zda ji na telefonu ponecháte, nebo sloupnete. Recenzent, který telefon testoval přede mnou, však zvolil druhou variantu. Proto vám k odolnosti nalepené fólie nemám co dodat. Jen to, že nemá kruhovou díru v místě ultrazvukové čtečky, pouze „průstřel“ pro selfie kamerku.

Samsung u Ultry vsadil na obří 6,9" Dynamic AMOLED 2x Zobrazovací panel nabízí rozlišení 3 200 × 1 440 pix při poměru stran 20:9, což se promítlo do jemnost 511ppi. Ta je pro používání telefonu naprosto dostačující, i když si můžete navolit i nižší rozlišení. A důvod to má prostý - obnovovací frekvence displeje. „Es dvacítky“ jsou totiž prvními Samsungy, které vám umožní aktivovat 120 Hz obnovovací frekvenci.

Displej je jedním slovem skvělý, při hraní her se postará o velmi kvalitní vizuální zážitek Při běžném používání telefonu se obsah na jeho displeji periodicky obnovuje, což u 60 Hz displejů můžete vnímat při rolování nabídek, které se zdánlivě zdají zasekené, nebo alespoň ne až tak plynulé. Dvojnásobná obnovovací frekvence uživatelské rozhraní vizuálně zrychlí, a rozdíl je to tak zásadní, že jakmile přepnete na 120 Hz, už nebudete chtít zpět! Tím netvrdíme, že by snad rozhraní loňských Galaxy S10 či Galaxy Note10 bylo zasekané, když nemáte srovnání, nevidíte žádný problém. Při přímém porovnání má však zcela jasně navrch 120Hz obnovovací frekvence. ​

Volba mezi 60 a 120Hz obnovovací frekvencí displeje Na tu si můžete ručně přepnout v nastavení, ale má to i svou stinnou stránku, 120 Hz nefunguje při plném rozlišení, ale jen při Full HD+ (2 400 × 1 080 pix). V praxi tak i u nejvybavenější Ultry musíte volit mezi maximálním rozlišením a „trhaným“ obrazem nebo nižším rozlišením ale celkovou vizuální plynulostí. U telefonu, který startuje na částce 35 tisíc korun to určitě není ideální výběr, pevně však doufáme, že do telefonu brzy dorazí aktualizace, která přinese dříve zmiňovaný dynamický režim. Ten by podle zobrazené aplikace sám volil, zda je pro ní vhodné nastavit 120Hz režim, který by zřejmě dokázal fungovat i v rozlišení QHD+. Zatím se však nic takového nekoná. Řada Galaxy S20 bude mít 120Hz displej i v QHD+. Změnu přinese update firmwaru Frekvence 120 Hz je z mého pohledu jednoznačná budoucnost, a vůbec bych se nedivil, kdyby ji Samsung začal letos integrovat i do dalších smartphonů. Jistě, s funkcí se pojí i větší vybíjení baterie, budete ji tedy muset obětovat i část výdrže baterie. Navíc, 120 Hz se automaticky deaktivuje, pokud teplota smartphonu přesáhne 42°C, popř. baterie klesne po 5 %. Funkce se nám několikrát deaktivovala i při 15% baterii, což však dáváme na vrub současnému natáčení 8K videí, která dokáže telefon dost rychle zahřát. Na druhou stranu, pokud chcete vyšší výdrž telefonu, můžete zůstat u 60 Hz. 120 Hz ale vůbec nezapínejte, jinak u něj zůstanete...

A zřejmě ta největší změna? Dříve výrazné zakulacení bočních hran displeje je tatam. Zakřivení zde sice stále je, ovšem pouze minimální Při hraní her displej automaticky navyšuje tzv. Touch sample rate na 240 Hz. To ve zkratce znamená minimální prodlevu při přenesení dotyků na displej do samotné hry. Při běžném používání telefonu je Touch sample rate na hodnotě 120 Hz, a to nezávisle na tom, zda máte 60 nebo 120Hz obnovovací frekvenci displeje.

Světlý a tmavý systémový režim, volba mezi 60 a 120 Hz, ovšem při nastavení 120 Hz se rozlišení displeje sníží na Full HD+ Samsung u displeje zvolil menší zakřivení bočních hran, které se dost blíží tzv. 3D sklům. A zatímco zahraniční recenzenti si tento přístup pochvalují, protože eliminuje náhodné dotyky dlaní do displeje, já mám problém přesně opačný. U Samsungů se mi zatím nikdy nestalo, aby telefon tak často vyhodnocoval nežádoucí dotyky dlaní na displej. Několikrát denně mi při psaní zprávy v messengeru telefon vyhodnotí držení v pravé dlani tak, jako bych chtěl stisknout některá ze senzorických tlačítek, takže se telefon zdánlivě „zblázní“.

Multitouch test dopadl bez jakýchkoliv pochyb, stejně tak test displeje v aplikaci Samsung Members. Budou tak náhodné dotyky dlaní pouze „vlastností“ našeho testovacího kusu? Poznáte to i podle toho, že při psaní nereaguje dotyk na klávesnici, příp. automaticky naskočí přiblížení fotoaparátu, u něhož dotyky na jednotlivé úrovně zoomu nejsou registrovány, nebo nelze na posuvníku zoomu nastavit jinou hodnotu. Vypadá to skoro, jakoby telefon nezvládal multitouch, ovšem displej podporuje až deset dotyků najednou, takže v tom problém není.

Displejové režimy, úpravy tónů barev a ruční regulace jasu po dvojitém vysunutí horní lišty Zdá se však, že dlaň zapřená o užší boční hrany (kde je problém tzv. „fantomových“ dotyků nejpalčivější) generuje všech 10 dotyků na téměř tom stejném místě! I zde bude třeba počkat na potřebnou aktualizaci, resp. na software, který by dokázal dotyky dlaní efektivně odfiltrovat. V případě rozměrově podobného Galaxy Note10+ jsem dotyky dlaní nezaregistroval ani jednou, a to ani při dlouhodobém používání.

Další nastavení zobrazení - Filtr modrého světla, roztažení aplikací, Always On displej a přepnutí mezi dotykovými tlačítky Androidu a bezdotykovými gesty Pokud ohlédneme od dvou zmíněných nedostatků, které by mohl vyřešit softwarový update, je displej kvalitativně opět špičkový. Není divu, že se panel umístil na špici v testech DisplayMate. Absolutní černá, minimální odrazivost okolních objektů, reálné odstíny barev (odpovídající prostorům DCI-P3 a sRGB), maximální jas, minimální jas, filtr modrého světla, podpora HDR10+... v tom všem displej od Galaxy S20 Ultra exceluje. Displej Samsungu Galaxy S20 Ultra je opět na špici. Od DisplayMate dostal A+ Pochválit musíme automatický jas, který se stará o skvělou čitelnost za jakýchkoliv světelných podmínek (jas až 1 200 nitů). Samsung navíc využívá, nejen čidlo na přední straně telefonu, ale také druhý snímač na zadní straně. Automatika má rezervy jen v noci, kdy i při úplné tmě jas nesníží na absolutní minimum. Musíte tak jas snížit ručně, a pevně doufáme, že se automatika brzy naučí jas ve tmě snižovat sama na úplné minimum. Škoda jen, že horní lištu musíte pro úpravu jasu vysunout nadvakrát, jezdce si už není možné vynést nahoru, což je zcela zbytečné omezení.

Systémové ovladače jsou seskupeny ve spodní liště displeje I na minimu v noci displej stále ještě trochu svítí, což můžete eliminovat filtrem modrého světla. Na maximální intenzitu je jas displeje v noci skutečně minimální, filtr lze navíc aktivovat automaticky v zadaném časovém intervalu. Základní displejový režim má barvy co nejvíce odpovídající skutečnosti, živý režim zase líbivé. Znáte to, obloha je modřejší, tráva zelenější... volba je jen na vás. U živého režimu si navíc můžete pohrát s adekvátním nastavením teploty bílé a odstínů červené, zelené a modré.

Detail displejového průstřelu, do něhož se dostala 40MPx selfie V displeji umístěný průstřel pro 40MPx selfie má průměr pouhých 3,7mm, a v základním nastavení nijak zásadně nezasáhne do zobrazovaného obsahu. Spouštěné aplikace se totiž zobrazují těsně pod průstřel. Pokud je chcete roztáhnout, musíte tak učinit v nastavení. Některé hry sice tvrdošíjně i při jakémkoliv nastavení tvrdošíjně odmítají své roztažení, jiné se zase roztáhnou i při automatickém nastavení. Záleží na tom, jak byly naprogramovány. Třeba PUBG a Asphalt 9 vždy obsáhnou úplně celý displej.

Logotyp čtečky otisků prstů na zamykací obrazovce a v režimu Always On Videa se na šířku displeje spouští s bočními černými pruhy, můžete však video roztáhnout do šířky, takže se ořeže jeho horní a spodní část. Na ultrazvukovou čtečku otisků v telefonu nedám dopustit, jedná se o sice typově o stejnou čtečku jako u dosavadních topmodelů řady Galaxy S a Galaxy Note, v průběhu používání smartphonu jsem prstem odemkl vždy na první dobrou, přičemž rozpoznávání bylo dost svižné. Optické čtečky tedy řešení u S20 Ultra poráží na plné čáře. Je ale škoda, že Samsung nesáhl po nedávno představené čtečce druhé generace, která zvětšuje oblast skenování natolik, že do ní načtete hned dva prsty najednou. Tak třeba se dočkáme u budoucích Notů...

Software Plynulost nadevše. Samsung v telefonu vsadil na Android 10, na něhož naočkoval novou verzi grafické nadstavby One UI 2.1. Pokud si navíc prostředí přepnete do 120Hz a omezíte si animace, bude jeho odezva naprosto blesková. Počítat můžete s bohatou personalizací systému. Nemusíte striktně zůstat jen u světlého nebo tmavého režimu, na výběr máte schémata, tapety, balíky ikon a vzhledy Always On displeje. Samostatně si upravíte i chování domovské obrazovky, hustotu mřížky, otáčení obrazu nebo zástupce a widgety na plochách.

Editační režim a jeho možnosti, obchod s tapetami, schématy, balíky ikon a vzhledy AOD Aplikace si můžete otevírat v režimu Multidisplej, kdy vždy jedna zabere polovinu displeje, příp. si je můžete otevřít v plovoucích oknech, která snadno minimalizujete do drobných ikon. Ve výbavě nechybí ani systémový dětský režim či Zabezpečená složka, do které si můžete přesunout soukromé soubory a instalovat do ní samostatné aplikace, z běžné systémové části neviditelné. Klíčovou součástí při základním nastavení hraje horní lišta se zástupci rychlého spuštění, je však škoda, že lištu musíte pro ruční korekci jasu vysouvat nadvakrát.

Zástupci v horní liště, volba hustoty mřížky, hlavní nabídka, aplikace Zóna AR, aplikace otevřená v okně a režim Multidisplej Hlavní menu nabídne základní aplikační obsah, kde vyčnívá snad jen Zóna AR, ve které najdete všechny funkce spojené s rozšířenou realitou. Můžete si tedy vytvořit své vlastní AR Emoji, kreslit do hledáčku, skenovat objekty pomocí 3D skeneru, měřit v hledáčku míry objektů (obě funkce využívají ToF snímač). Z obvyklé výbavy vyčnívají jen klienti Spotify a Netflixu. Povinná výbava se mimo aplikací od Samsungu týká i aplikací od Googlu a také od Microsoftu. Předinstalovaný je zde OneDrive, LinkedIn, Office a Outlook.

Spotify, nastavení bočního tlačítka, výstupy ze sekce Digitální pohoda Hlasový asistent Bixby je v telefonu k dispozici, ale nemusíte jej vůbec nastavovat. Česky totiž stále neumí. Zřejmě si jej všimnete jen tehdy, když na vás vyskočí místo očekávaného vypnutí telefonu. Chování vypínacího tlačítka však jednoduše „spravíte“ přímo v nastavení. Na dvojklik vypínací klávesy si můžete namapovat spuštění libovolné aplikace, popř. zde můžete ponechat přednastavený fotoaparát.

Jednoruční režim v kombinace s Multidisplejem? Žádný problém. Dual Messenger, Dětský režim a aplikace ponechaná spuštěná na pozadí za každé situace Vhod může přijít i jednoruční režim, který si aktivujete trojitým kliknutí na domovské tlačítko, v praxi nám však přišel trochu na škodu, protože velká plocha displeje zůstávala nevyužita. A Ultru si rozhodně nebudete kupovat proto, že chcete kompaktní smartphone pro ovládání v jedné ruce... Funkce Dual Messenger vám umožní na telefon nainstalovat dvě stejné aplikace pro instant messaging, např. WhatsApp a Messenger, a každou používat pod jiným účtem. Galaxy S20 Ultra můžete také přidat do segmentu Call & Message Continuity.

Péče o zařízení, systémová gesta a vstup do světa Call & Message Continuity. Hovory směřované na telefon přijmete v hodinkách nebo tabletu připojeném na Wi-Fi O správu systémových zdrojů se stará aplikace Péče o zařízení, která eviduje baterii, paměť, RAM a zabezpečení telefonu. V rámci statistik baterie se dozvíte, která aplikace akumulátor zatěžuje nejvýrazněji, nastavit můžete i režim napájení, a to, buď s cílem maximálního výkonu, nebo v několika úrovních zaměřených na optimalizované zatížení baterie. Nastavení je řazeno logicky, některé položky sice najdete jinde, než byste čekali, ale můžete si pomoci integrovaným vyhledáváním.

Okraj obrazovky, panely a funkce Samsung Pass, která si zapamatuje přístupové hesla k aplikacím. Přístup k ní je chráněn otiskem prstu Pozici zpětné šipky můžete prohodit s tlačítkem posledních spuštěných aplikací nebo kompletně přejít na bezdotyková gesta. Notifikace může telefon oznámit i osvětlením okraje, která je však rychlé a často jej úplně přehlédnete. Protože telefonu chybí LED dioda, bude její jednoznačnou náhradou Always On režim. Po kliknutí na ikony se dostanete rovnou do odpovídajících nabídek. Užitečný je také logotyp čtečky na AOD displeji, díky čemuž odemknete telefon hned na první přiložení. Samsung Pass může místo hesel k aplikacím využívat biometriku, doporučíme ale zůstat u čtečky otisků. Skeny obličeje nelze brát jako adekvátně zabezpečenou metodu biometrického přístupu. ​

Psaní poznámek na QWERTZ klávesnici, webový prohlížeč, aplikace Samsung Health a herní režim Game Launcher Ovladače ve spodní liště mají spolu s dotykovou klávesnicí vibrační odezvu, jejíž intenzitu si můžete upravit v nastavení. Na klávesnici se nám psalo nejlépe na výšku displeje, na šířku jsme bojovali zejména s rozpoznáváním dlaně jako dalších dotyků, což psaní textů značně zkomplikovalo. Ale kdo ví, můžete se jen jednat o nežádoucí vlastnost našeho testovacího kusu