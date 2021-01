RECENZE: Samsung Galaxy S21 Ultra – Reparát se povedl na jedničku!

Plusy Špičkový Dynamic AMOLED displej

Podpora adaptivních 120 Hz

Podpora stylusu S Pen

Výkonný 5nm čipset s podporou 5G

Dva teleobjektivy, nové režim fotoaparátu Minusy Přerostlý smartphone

V základní krabice chybí sluchátka a nabíječka

Podstrádáme podporu microSD karet

Stále „jednodenní“ smartphone

Vysoká prodejní cena ? 9 /10 Hodnocení

Pro Samsung je nejnovějším želízkem v ohni jednoznačně Galaxy S21 Ultra 5G. Nejvýkonnější smartphone z nedávno představené trojice topmodelů vychází z loňského Galaxy S20 Ultra. Nečekejte žádnou revoluci, ale poklidný upgrade funkcí, které jsme smartphonu loni vytýkali. Pokud oželíte chybějící nabíječku v krabici, nižší strop rychlodobíjení (25W) a absenci slotu pro microSD karty, čekají vás jen samé změny a vylepšení. A to i v klíčových oblastech. Testovaná Ultra je se v testu ukázala jako skvělý smartphone, který zvládá focení na vysoké úrovni, má vyšší výpočetní výkon a nezalekne se ani dotykového pera S Pen. Pokud koukáte po špičkovém telefonu s Androidem, je Galaxy S21 Ultra 5G žhavý kandidát. Ani po delším testování mu nemáme moc co vytknout. Možná jen baterie mohla na jedno nabití vydržet déle. Jinak se budete chtít nechat telefonem překvapit. A téměř vždy jsou to překvapení příjemná. Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 128GB

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G katalog rozměry a hmotnost: 165 × 76 × 8,9 mm, 228 g

displej: 6,8", kapacitní Dynamic AMOLED, 1 440 × 3 200, 516 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (1400|600 Mb/s), 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 12 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Samsung Exynos 2100 (8× Cortex-X1, 3 GHz, 5nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 108MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk 88 %

Celou recenzi Samsung Galaxy S21 Ultra 5G si přečtěte na následujících listech.

Design Sklo v „nové“ černé. Samsung Galaxy S21 Ultra 5G je telefonem klasické konstrukce s kovovým šasi a sklem, které je použito na přední i zadní straně telefonu. Smartphone má rozměry srovnatelné z loňským Galaxy S20 Ultra, rozdíly jsou, až na výšku, v řádech desetin milimetru. Oba telefony mají i stejný poloměr zakřivení displeje a zadního krytu směrem ke krajům. Smartphone nám do redakce dorazil v černé barevné variantě, alternativně je ještě k dispozici ve stříbrné. A to je trochu nuda, škoda, že se jihokorejci trochu více neodvázali...

Samsung Galaxy S21 Ultra jsme v redakci otestovali v černé barevné variantě Na druhou stranu, černá telefonu sluší. Kovové boky jsou lesklé, záď matná, což oceníte na první pohled i na první dotyk. V dlani telefon působí jistým dojmem, nemáte strach o to, že byste telefon upustili. Záď má navíc minimální odlesky a ani při bočních úhlech se intenzita černé příliš nemění. Bonusem na závěr je to, že na zádech neulpívají žádné otisky prstů, loňská Galaxy S20 Ultra měla lesklá záda neustále upatlaná. Na krytu ulpívá jen zbytková vlhkost, která záhy mizí.

Srovnání novinek řady Galaxy S21 (zleva): Galaxy S21, Galaxy S21+ a Galaxy S21 Ultra Tělo telefonu splňuje odolnostní normu IP68. V praxi tak nebyl problém ani u dvou půlhodinových focení při teplotě -18°C a následný přechod do vytopené místnosti na 21°C. Pokud byste čekali alespoň orosení fotoaparátů, jste na omylu.

Detail zadního fotomodulu Největší designovou proměnou prošel zadní fotomodul, který je přímo součástí bočního rámu. Levá a horní hrana fotomodulu je z hladkého kovu, zbývající dvě hrany a celá vnější plocha je z jednoho kusu matného skla. Dílenské zpracování je na výbornou, jenže tentokrát už si o vystouplý fotomodul tak pohodlně nezapřete palec, protože na zbroušené hraně dost klouže. Představení Samsungů Galaxy S21 a Galaxy S21+: Fotomodul stále dost výrazně vystupuje do prostoru, takže se telefon na rovném povrchu dost výrazně kolébá. Je na něj však radost pohledět. Samsung vsadil na nový design, který byl trefou do černého. Pokud můžete telefon z přední strany zaměnit za jiné starší modely, při pohledu na zadní kryt máte jasno...

Srovnání designu zadní strany mezi Galaxy S20 Ultra, Galaxy S21 Ultra a Galaxy Note20 Ultra Stinnou stránkou celého řešení je rozšířené šasi poblíž regulátorů hlasitosti, které tak, alespoň zpočátku, snadno poslepu nenahmatáte. Níže je umístěna jen zamykací klávesa, která je ve ztenčené části už vcelku pohodlně dostupná. Levý bok telefonu je prázdný, na horní hraně jsou připraveny dva mikrofony pro filtraci šumu při volání a také pro stereo nahrávání zvuku při natáčení videí.

Galaxy S21 Ultra rozhodně není žádný drobeček... Na spodní hraně je připraven USB-C konektor, hlavní reproduktor a také oboustranný šuplíček pro dvě nanoSIM karty. Jeho pozice je však zvolena velmi nešťastně, protože zdířka pro vtlačení špendlíku je ve stejné rovině jako nebezpečně blízký hlavní mikrofon! Nálepka na zádech vás sice vizuálně upozorňuje, kam špendlík strčit nesmíte, ale po jejím odlepení se může stát, že z nepozornosti strčíte špendlík tam, kam nepatří. A problém bude na světě...

Pohled na spodní hranu a na pravý bok Základní krabice je tentokrát velkým zklamáním. Samsung podlehl trendu, který nastolil Apple, a již dříve se k němu přidalo Xiaomi. V základní krabičce tak naleznete pouze telefon, USB-C kabel a špendlík pro vytažení bočního šuplíčku. V krabičce tedy chybí, nejen síťový adaptér, ale také základní kabelová sluchátka, na jejich přítomnost jsme se mohli v řadě Galaxy S až dosud bezvýhradně spolehnout. Krabice hlásá i to, že je telefon vyroben v Jižní Koreji.

Srovnání krabičky Galaxy S21 Ultra a Galaxy Note20 Ultra. Obsah základního balení je u letošních novinek dost bídný. V krabici chybí nabíječky i kabelová sluchátka Osobně mám k dispozici několik nabíječek ze starších telefonů, pro řadu uživatelů to ale bude zřejmě znamenat investici navíc, ještě když budou chtít využít 25W dobíjení. Dost starších modelů od Samsungu, zvláště ty střední třídy, měly přibaleny adaptéry s dobíjecím stropem 15 Wattů. Ultru však můžete dobíjet i bezdrátově, takže můžete celý problém s adaptéry kompletně přeskočit. Jen samotné dobíjení potrvá o něco déle.

Displej Jednoznačně špička mezi mobilními displeji! Samsung displeje umí, a to se mu, bez debat, povedlo i u Galaxy S21 Ultra. Smartphone dostal do výbavy 6,8" Dynamic AMOLED 2X displej s rozlišením QHD+ (3 200 × 1 440 pix), který nově nabízí obnovovací frekvenci 120 Hz i při maximálním rozlišení. Obnovovací frekvence je navíc dynamická, podle zobrazeného obsahu se přepíná mezi 10 - 120 Hz, což šetří baterii v případě, že by byl vyšší framerate zbytečný, např. při čtení statických textů bez rolování displeje.

Telefon dostal do výbavy 6,8" Dynamic AMOLED 2X displej s podporou dotykového pera S Pen! Oproti Galaxy S20 Ultra tak nemusíte vybírat mezi jemným displejem a rychlejší odezvou, dostanete obojí. Mezigeneračně se u displeje zvýšil maximální jas o čtvrtinu, kontrastní poměr se zvýšil o polovinu a došlo i k výraznému navýšení objemu barev. Barevné tóny si můžete opět upravit dvěma barevnými režimy. Přirozený se snaží o co nejvyšší barevnou věrnost, Živý zase o barvy, které lahodí oku. Navíc si můžete upravit teplotu bílé a intenzitu červené, zelené a modré.

Porovnání velikosti displejů všech modelů řady Galaxy S21 Displej je v rozích zakulacen a na bočních hranách nepatrně zakřiven. A zatímco kdysi byly výrazné zakřivené displeje u Samsungů jako nepsaný standard, u Ultry už je zakřivení jen velmi nepatrné, tj. stejné jako u loňské S20 Ultra. Se zakřiveným panelem Galaxy Note20 Ultra tak displej nemá vůbec nic společného. Maximální jas panelu dosahuje v adaptivní automatice až na hodnotu 1 500 nitů, což je o 300 nitů více, než u loňského modelu. Už u něj jsme vyzdvihovali vysokou svítivost, takže je jasné, že u letošní Ultry bez problémů přečtete skutečně úplně vše.

Displej je směrem k bočním krajům zakřiven stejně jako Galaxy S20 Ultra, v displejovém průřezu čeká 40MPx selfie V noci displej i na minimální jas stále dost svítí, můžete si však pomoci režimem Pohodlí pro oči, který eliminuje modrou barvu automaticky, popř. si můžete nastavit časový plán, kdy se má filtr aktivovat, a to i s teplotou barev. Displej má navíc absolutní černou (=vypnutý pixel), takže si na něm vychutnáte tmavé scény, např. sledování filmů na Netflixu, jehož klient nechybí v základní výbavě.

Nastavení zobrazení, režimy displeje a volba rozlišení displeje Displej je skutečně obrovský, takže při jeho ovládání jednoruč budete muset ruku přechytávat, a nebo si přepnete na jednoruční režim. Stačí třikrát poklepat na domovskou obrazovku, a obraz se vám smrskne k pravému nebo levému kraji. Palcem tak obsáhnete vše podstatné. Pro mě je podstatné i to, že držení telefonu v dlani už telefon, čas od času, neregistruje jako náhodný dotyk. A s tím jsem měl problémů u loňského Galaxy S20 Ultra.

Adaptivní obnovovací frekvence (10 - 120 Hz), filtr modrého světla, nastavení roztažení aplikací přes celý displej a úprava hlavních ovladačů V průstřelu displeje je umístěna 40MPx selfie kamerka, notifikační dioda chybí, a prstenec okolo selfie se stále nenaučil poblikávat. Při zmeškaných událostech se tak musíte spolehnout na Always On režim, který může být aktivní v zadaném časovém intervalu. Pod displej se dostala ultrazvuková čtečka otisků prstů druhé generace, která je daleko rychlejší, než generace první. Často vám přijde, že se telefon odemkne ještě dříve, než na něj přiložíte prst. Navíc prstu stačí jen letmý dotyk, na displej je prakticky vůbec nepokládáte. Tedy pokud zrovna nemáte extrémně vysušené polštářky prstů při návratu z venku bez rukavic...

Přidáváme otisk prstu. Alternativou je rozpoznávání obličeje Na displeji je přímo od výroby umístěna základní ochranná fólie, stačí ale jen pár dní a už na ní uvidíte drobné škrábance. Fólie je určena jen pro základní ochranu, počítá se s tím, že ji později nahradíte kvalitnějším sklem (pozor na kompatibilitu se čtečkou otisků prstů) nebo ji sundáte. Svrchní vrstva displeje je totiž vyrobena z odolného skla Gorilla Glass Victus. Pokud si aktivujete dodatečnou dotykovou citlivost, budete moci ovládat displej i přes tlustá skla či přes zimní rukavice, která nemají na prstech speciální zakončení pro kapacitní panely.

Nastavení Always On displeje Až doposud jsme o displeji hovořili v superlativech, a rozhodně nemíníme přestat. Samsung totiž vyslyšel prosby fanoušků, a tak displej dovybavil o digitizér od Wacomu, který si poradí s dotykovým perem S Pen. A je jedno, zda použijete nový stylus, který se dodává spolu s flipovým pouzdrem pro přenášení, nebo „odcizíte“ stylus dřívějším Notům či dokonce dokoupíte stylus od firem Staedtler, Lamy či Uni. Ano, i tyto stylusy jsou s displejem kompatibilní.

Displej si poradí s dotykovým perem S Pen, a je jedno, jaké k telefonu dokoupíte. Musí jen podporovat vrstvu od Wacomu. Samsung stylus nabízí včetně nového Smart Clear View Coveru, do něhož stylus z levé strany nacvaknete V praxi tak nemusíte čekat na řadu Galaxy Note, protože základní interakci se stylusem nabídne, v řadě Galaxy S vůbec poprvé, právě testovaný smartphone. Ve stylusu není umístěna baterie, takže nedostanete jen nadstavbu v podobě dálkové spouště či bezdotykových gest.



Většina funkcí stylusu S Pen je shodná s řadou Galaxy Note, přijdete jen o dálkovou spoušť a ovládání systému bezdotykovými gesty. To hlavní však zůstává... Stylusem můžete bez dotyku nahlížet do galerie, na časovou osu videa, rolovat stránky bez dotyků či kreslit poznámky. A to i na zamykací obrazovce. Základ, na který nedají dopustit dlouholetí majitelé telefonů řady Galaxy Note, zůstal beze změn...

...pouzdro má „okýnko“ a z levého kraje vkládáte pero S Pen, které v základní krabici doplňuje sada vyměnitelných nástavců ...tedy s tím rozdílem, že stylus musíte přenášet (a dokoupit) samostatně. Kryt se stylusem vychází na 1 799 Kč. Má to tu výhodu, že stylus nezabírá místo pro baterii (jako u řady Galaxy Note20), ovšem musíte stylus přenášet v doplňkovém pouzdře nebo zcela samostatně poblíž telefonu. Osobně mi toto řešení vyhovuje, v terénu stylus sotva kdy využiju, zatímco v práci nebo doma je rychle po ruce, a co na tom, že se válí na stole...

Software První telefon s nadstavbou One UI 3.1. Samsung Galaxy S21 Ultra je prvním telefonem od Samsungu, v němž běží nejnovější verze grafické nadstavby One UI 3.1. Díky rychlým pamětem, rychlým RAM a 120Hz obnovovací frekvencí je prostředí v telefonu při běžném ovládání velmi svižné, možná nejrychlejší ze všech dosud uveřejněných modelů. To zjistíte, když si redukujete či úplně vypnete přechodové animace, které už nemusí překrývat delší načítací časy aplikací, ale při rychlé práci s telefonem skutečně jen zavázejí.

Domovská obrazovka, výběr mezi Google Objevit a Samsung Free, hlavní nabídka „povinný“ obsah Prostředí vypadá podobně jako u dříve aktualizovaných Samsungů na One UI 3.0, je tu však jedna podstatná změna. Kartu Google Objevit si můžete vynést na levou část domovské obrazovky, kde dříve trůnil v praxi příliš nevyužitelný Bixby Home. Alternativně můžete využit aplikaci Samsung Free, která vám na tuto část pohotovostního režimu přinese české zprávy z celé řady oblastí. Druhá karta aplikace s instantními hrami je však úplně zbytečná.

Zástupci v horní liště, Nastavení, schémata, tapety, balíky ikon a vzhledy AOD Tmavý systémový režim by měl být absolutním základem, který uspoří energii tím, že nezobrazuje sytě bílou na pozadí. Vzhled prostředí si můžete dále upravit staženými schématy, tapetami, balíky ikony nebo vzhledy Always On displeje. Díky zástupcům v horní výsuvné liště pro mnohé nebudete muset vůbec vstoupit ani do nastavení. Nabídka je řazena logicky, pokud byste se ztratili, pomůžete si integrovaným vyhledáváním.

Game Launcher, dětský režim, správce souborů, Samsung Memers, Samsung Health a internetový prohlížeč Základní aplikační výbava je na Samsung standardní, při úvodním nastavováním telefonu si navolíte vyhledávací engine (nemusí se jednat jen o Google) a také aplikace od Samsungu, které se mají do telefonu automaticky nainstalovat. Další aplikace si stáhnete z Google Play nebo z portálu Galaxy Store.

Další předinstalované aplikace - Netflix, AR zóna, záznamník (poradí si i s externími mikrofony) a SmartThings Součástí uživatelského rozhraní je bohatá softwarová nadstavba, na kterou jsme zvyklí již z dřívějších topmodelů. Do základní výbavy se dostal systémový dětský režim či propojení s aplikací Váš telefon, ve které si na Windows 10 můžete spouštět aplikace z Androidu, příp. prohlížet fotografie uložené v telefonu, číst a odpovídat na textovky nebo obsluhovat hovory. Samsung na tiskové konferenci u příležitosti premiéry řady Galaxy oznámil i to, že telefony řady Galaxy S21 poslouží k bezdotykovému odemknutí aut vybraných značek.

Telefon spolupracuje s aplikací Váš Telefon, na desktopu si můžete najednou spustit hned několik aplikací z telefonu a přitom souběžně využívat telefon Na velké ploše displeje můžete mít současné zobrazeny dvě aplikaci najednou, oblíbené dvojice si uložíte jako aplikační páry. Mezi aplikacemi můžete upravit poměr stran či mezi okny kopírovat texty či přesouvat fotografie. Na pozadí můžete nechat otevřené tři aplikace, které i při ukončení všech aplikací zůstanou na pozadí spuštěny. Musíte však počítat s výraznějším vybíjením baterie, zvláště tehdy, pokud si takto minimalizujete hry. Trojitým poklepáním na domovské tlačítko dojde k aktivaci jednoručního režimu, zmenšenou obrazovku si přilepíte k levému či k pravému okraji displeje.

Různé podoby a velikosti jednoručního režimu Zabezpečená složka bude váš soukromý prostor s aplikacemi a vlastními soubory, funkce Samsung Pass se zase postará o uložení hesel, k nimž se dostanete svým otiskem prstu. Funkce Private Share se nám však rozjet nepodařila, protože aplikace nedokázala přečíst telefonní číslo ze SIM karty. Můžete počítat alespoň s tím, že při sdílení fotografií z nich můžete jedním zaškrtnutím vymazat citlivá data o poloze z EXIF záznamu.

Aplikace natrvalo otevřená na pozadí, vstup do Samsung Blockchain Keystore České uživatele můžete zajímat i to, že se v systémové nabídce vůbec poprvé objevuje Samsung Blockchain Keystore, který může zabezpečit a spravovat vaše soukromé blockchain klíče. Ztracené zařízení řady Galaxy můžete najít přes službu SmartThings Find. Při volání si můžete nově nastavit animované pozadí. Kvalita hovoru ve sluchátku byla bezproblémová, u hlasitého reproduktoru bychom však uvítali o něco vyšší hlasitost.

Nové animace na pozadí při volání, QWERTY klávesnice s rozpoznáváním ručně psaného textu pomocí pera S Pen Klávesnice má, stejně jako systémové ovladače, vibrační odezvu, takže se nám na ní psalo pohodlně a s minimálními překlepy. A to platí i o režimu na výšku. Při psaní na šířku můžete nechat klávesnici v jednom bloku nebo ji rozdělit na dvě poloviny. Alternativně můžete vsadit na diktování hlasem, příp. můžete rozpoznávat ručně psaný text perem S Pen.

adaptivní obnovovací frekvence 10 - 120 Hz

podpora stylusu S Pen (dostupný samostatně)

matné sklo na zádech

čtyřnásobný fotoaparát se konečně nebojí detailů a makra

nahrávání ve 4K s 60 fps na všech čtyřech objektivech

5nm čipset s vysokým výkonem

podpora režimu DeX (PC i na externím displeji)

natáčení 8K videí

podpora Samsung Blockchain Keystore Minusy: velký a těžký smartphone

chybějící slot pro microSD karty

i nadále „jednodenní“ smartphone

nedostalo se na 45W dobíjení (maximem je 25W)

v základní krabici chybí nabíječka i sluchátka

umělá inteligence ve fotoaparátu často „hledá“

nedokázali jsme spustit Private Mode

nudné barevné varianty, černá a stříbrná dnes neohromí