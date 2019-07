RECENZE: Samsung Galaxy Tab A 10.1 – oživený desetipalec pro děti a nenáročné

Plusy kovová konstrukce

stereoreproduktory s Dolby Atmos

displej má vrstvu proti poškrábání

Android Pie s nadstavbou One UI

dětský režim přímo v systému Minusy chybí automatický regulace jasu displeje

softwarová klávesnice nevibruje

v balení chybí sluchátka

postrádá podporu Call and Message Continuity

horší kvalita reproduktorů ? 4 /10 Hodnocení

redakce Samsung již delší dobu na českém trhu nabízí, buď high-end tablety s vyšší cenovkou pro náročné uživatele, nebo hůře vybavené levnější modely zacílené spíše do rukou méně náročných uživatelů, popř. dětí. A právě to je případ aktuálně testovaného Galaxy Tab A 10.1. Tablet dostal kovové šasi a nižší cenovku, výkonově se drží trochu při zemi. Tablet je nástupcem loňského Galaxy Tab A 10.5, přesto na něj letošní model trochu ztrácí. Jihokorejci mezigeneračně novinku ochudili o dva další reproduktory, boční POGO konektor a zmenšili kapacitu baterie, byť je třeba dodat, že se kvůli jiné úhlopříčce displeje nepatrně zmenšilo i samotné tělo tabletu. Testovaný model umí od všeho trochu, což z něj dělá ideální nástroj pro děti a méně náročné uživatele, pokud na tabletu plánujete kreslit domy nebo hrát ty největší pecky v nejvyšší kvalitě, určitě se poohlédněte jinde. Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) Wi-Fi katalog rozměry a hmotnost: 245 × 149 × 7,5 mm, 460 g

displej: 10,1'', kapacitní IPS LCD, 1 200 × 1 920, 224 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 32 GB, microSDHC (32 GB), RAM: 2 048 MB, baterie: 6 150 mAh

procesor: Samsung Exynos 7904 (8× Cortex-A73 + A53, 1,8 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 8MPx (3 264 × 2 448), video (1 920 × 1 080) 60 %

vybavenost ?

výhodnost cena: předběžná 5 499 Kč Pořiďte si podobný model na Alza.cz Celou recenzi Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) čtěte na dalších listech.

Design Nenadchne ani neurazí. Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) je desetipalcovým tabletem s rozměry 245 × 149 × 7,5 mm, který váží 460 gramů. Pod vyšší hmotnost se podepsal zejména kov použitý na zadním krytu, který plynule přechází v boční hrany. Přední část tabletu je kryta odolným sklem Gorilla Glass 3, na němž je ještě nalepena tenká plastová vrstva. Nepleťte si ji však s ochrannými fóliemi, tato je přesně nalepena na displeji, a pokud ji v rozích nehtem palce schválně nenarušíte, ani si ji nevšimnete.

Pohled na přední a zadní stranu tabletu, který jsme otestovali v nejatraktivnější zlaté barevné variantě Záda naomak příjemně chladí, ovšem všimnete si na nich zjevného barevného nesouladu. Osmimegapixelový fotoaparát vystupující z těla zhruba o milimetr je zasazen do pruhu, který je vyroben z plastu, a to proto, že se právě zda nacházejí vývody všech potřebných antén. Plastová část zad tak byla jednodušším a levnějším řešením, než kdyby Samsung do kovového těla vypálil prostor pro samostatné vývody antén, např. jako u Galaxy Tab S5e.

Tloušťka tabletu je 7,5mm, kovová záď plynule přechází v boky, kde je umístěn šuplík pro nanoSIM a microSD I díky větší tloušťce působí tablet dost bytelně, a jen tak jej v dlaních neprohnete. Tablet se tak pohodlně dlouhodobě používá, zejména díky příjemně zaobleným bočním hranám. Na té levé však nenajdete vůbec nic. Všechny podstatné doplňkové ovladače se přesunuly na bok pravý, tedy zamykací tlačítka a regulátory hlasitosti. Všechny klávesy se velmi dobře ovládají a mají vcelku vysoký zdvih. O něco níže je umístěn široký, tentokrát plastový, šuplík pro vložení microSD a nanoSIM. Ta je však dostupná pouze u dražší LTE varianty, kterou testujeme, v případě Wi-Fi verze je v šuplíku jen pozice pro paměťovku.

Detaily - fotoaparát na zadním krytu, 3,5mm jack, selfie kamerka, USB-C a stereoreproduktory Sluchátkový jack je vcelku netradičně umístěn na horní plastové hraně, a to poblíž jediného mikrofonu, který jsme mohli na těle dohledat. Protější kratší hrana poskytla prostor pro napájecí USB-C (je dobře, že se nový standard konečně prosazuje i u levnějších tabletů Samsungu) a také pro dvojici reproduktorů. Ty sice nevyladila společnost AKG, ovšem i tak mají slušnou maximální hlasitost, byť kvalitativně spíše strádají. Pro základní hudební podkres při hraní bohatě postačují, jen si jejich výduch nesmíte zacpat dlaní. A to stává až příliš často.

Na základním balení tabletu se dokonce skví i logo Lega, v dětském režimu si tak můžete stáhnout několik her na motivy populární dětské stavebnice Galaxy Tab A 10.1 (2019), někdy též značený jako Galaxy Tab A 2019 10.1, je na českém trhu k dostání v černé, stříbrné a zlaté, která se nám zdá jako vizuálně nejpovedenější. Základní krabice je však bohatě vystlána kartonem, můžete hledat, jak chcete, ale nic dalšího v krabici, mimo síťového adaptéru (bez rychlého nabíjení), docela krátkého 80cm USB-C kabelu, uživatelské příručky a špendlíku, nenajdete.

Displej AMOLED v této cenové relaci nečekejte. Tablet nižší třídy vsadil na obyčejný TFT LCD displej s rozlišením 1 920 × 1 200 pix, tedy stejným jako u loňského předchůdce. Výrobce oproti loňsku nepatrně zmenšil rámečky okolo displeje, přesto však nejsou úplně na škodu. Při hraní, zejména na šířku displeje, se můžete krajů tabletu chytit, aniž byste dlaní mačkali nějaké postranní dotykové prvky u spuštěných her. I přes dostatečné rozlišení jsme si však u některých her všimli zubatých textur, to však může být i zčásti vina použitého grafického čipu.

TFT LCD displej má dobrý pozorovací úhly, ale také velkou odrazivost okolních objektů. Je také doslova magnetem na otisky prstů Displej má o něco výraznější odrazivost okolních objektů, než by bylo zdrávo, jeho jas navíc musíte kontrolovat ručně. Alespoň, že to jde vcelku rychle přes horní výsuvnou lištu, pokud si jezdce necháte zobrazit již při jejím prvním vysunutí. Škoda chybějící automatiky, která by ve výrobním procesu byla zřejmě jen korunovou položkou. Maximální jas se pohybuje okolo 400 nitů, v pravých rozích při používání tabletu na výšku se nám však jas zda obecně nižší, než na zbytku displeje.

Systémové ovladače hledejte ve spodní liště Jako částečná náhrada za automatiku slouží režim Venku, který na 15 minut nastaví jas na jinak nedostupné maximum, abyste při slunečném počasí na displeji alespoň něco viděli. Kvalitě zobrazení AMOLEDů na slunci se však LCD displej ani nepřiblíží, s tabletem budete vždy podvědomě hledat stín. V noci pak displej i při minimálním jasu stále dost svítí, pokud budete chtít jas displeje ještě více zredukovat, budete si muset z Google Play stáhnout samostatný zatemňovač z Google Play, např. aplikaci Dimly.

Nastavení zobrazení, filtr modrého světla zde nečekaně chybí, ale můžete si jej aktivovat alespoň v horní liště A ani nastavení zobrazení není kdovíjak bohaté. Třeba takový Noční režim, tak ten se do tabletu dostal zcela jistě úplnou náhodou. U LCD displejů totiž nezáleží, zda je pozadí černé nebo bílé, protože je panel neustále podsvětlen. Aktivací nočního režimu tak baterii nijak nepošetříte. V nastavení tak dále logicky chybí i displejové režimy i čtecí režim. Zdánlivě chybějící filtr modrého světla nakonec najdete zástupci horní lišty. Upravit si dále můžete jen rozložení softwarových ovladačů ve spodní liště displeje (nebo přepnout na gesta), zvětšení systémových nabídek, velikost a styl fontu.

Hardware Osm jader pro nižší třídu. Pokud pro nás byla kombinace kovového těla s plastovým pruhem novinkou, tak použitý čipset „známe jako své boty“. Samsung opět vsadil na osmijádro nižší třídy, konkrétně na Exynos 7904, který je jen nepatrně podtaktovanou verzí Exynosu 7884. A ten Samsung pravidelně nasazuje u svých levnějších smartphonů. Výsledky benchmarku AnTuTu 7.2.2: CPU: 44 607 bodů

44 607 bodů GPU: 23 200 bodů

23 200 bodů UX: 26 962 bodů

26 962 bodů MEM: 6 123 bodů

6 123 bodů Celkem: 100 892 bodů



















Osmijádrový čipset je vyroben 14nm technologií, kombinuje dvě jádra Cortex-A73 o taktu 1,8 GHz a šest jader Cortex-A53 o taktu 1,6 GHz. Jeho součástí je i grafický čip Mali-G71 MP2, který však na Fortnite nestačí. Spokojit se budete muset s hraním PUBG, a to maximálně na střední grafickou kvalitu. U her jsou do patrné delší loadingy při spuštění i delší načítání herních lokací. Vinu na tom nese pouze 2GB operační paměť. 289MB si rezervuje grafický čip, takže v pohotovostním stavu je v RAM volných pouze 600 MB. U Asphalt 9 i PUBG mobile je maximem 30 fps, poměrně často však snímkovací frekvence nárazové klesá, což způsobuje občasné trhání obrazu při hraní.

Detaily procesoru a výsledky benchmarku AnTuTu Přechody mezi obrazovkami působí plynule, ještě když si vypnete nadbytečné animace, při větším počtu spuštěných aplikací na pozadí si všímáme celkového zpomalení tabletu. Některým aplikacím trvá najetí déle, než obvykle, typicky se to týká Telefonního seznamu, Google Play, Galaxy Apps nebo systémového Nastavení. Dopady menší operační paměti jsou tedy vcelku patrné.



V Hearthstone si všímáme zubatých textur, Asphalt 9 má dobrou grafickou kvalitu, občas si však všimnete chybějících framů, PUBG se lehce zasekává při načítání lokací, NFS No Limits měla také drobná grafická zaškrobrtnutí, nešlo ale o nic výrazného Tablet je osazen 32GB úložištěm eMMC, v němž je po odečtení systémové ROM po vybalení z krabice volných necelých 24 GB. Do interní paměti se standardně ukládají stažené hry a aplikace, můžete je však volitelně přesunout na paměťovou kartu. Do konektoru USB-C na spodní straně můžete připojit myš, klávesnici nebo flash disk (redukce však není v balení), nebo dodávaný síťový adaptér. Samostatný kabel poslouží ke spojení s PC pro přenos souborů, tablet se navíc i trochu dobíjí, což u dřívějších modelů nebývalo zvykem.



V nastavení konektivity chybí NFC i funkce Call & Message Continuitz Bezdrátová konektivita se opírá o podporu Bluetooth 5.0, který má dostatečný dosah. Umožní vám tablet spárovat např. s bezdrátovými sluchátky nebo reproduktory. NFC podporováno není, takže si neužijete mobilní platby, na druhou stranu desetipalcový tablet budete stěží tahat s sebou na nákup potravin, a zaplatíte raději přímo mobilem. Tablet používá kombinovaný čip Beidou, GLONASS a GPS, přesnost byla pro navigaci v Google Mapách bezproblémová, pokud však jste uvnitř budov, na fixaci si počkáte trochu déle.



Funkce Digitální pohoda omezí čas strávený u jednotlivých her a aplikací, před spaním může displej přepnout do černobílé V případě LTE verze tabletu (LTE Cat. 6) můžete počítat i s mobilními daty a obsluhou hovorů přes hlasitý odposlech nebo Bluetooth sluchátka. Primární cestou připojení k internetu bude Wi-Fi, občasné poklesy signálu sice nevadí, ale raději doporučujeme tablet používat spíže blíže než dále od routeru. Větší soubory na tablet dostanete bezdrátově přes Wi-Fi Direct. V nabídce konektivity nám výrazněji chybí Call & Message Continuity, ovšem tato funkce ještě není k dispozici ani u všech variant letošního nejvybavenějšího tabletu Galaxy Tab S5e, takže si Tab A 10.1 bude muset ještě nějakou dobu počkat.



Sekce Péče o zařízení se stará o baterii, RAM, paměť a zabezpečení Sluchátkový jack je nečekaně umístěn na horní hraně, pokud si však pohrajete s nastavením, můžete zvuk z tabletu „vypustit“ i přes konektor USB-C. Reprodukce do sluchátek je slušná, navíc si ji ještě doupravíte ekvalizérem. Jen ta sluchátka v základním balení jaksi chybí. Dvojice reproduktorů na spodní hraně poskytne hudební podkres při hraní her spíše slabší kvality (chybí hlavně basy), a to i přesto, že podporují režim Dolby Atmos. Při vyšších hlasitostech se kvalita hudebního podání kazí, při maximální úrovni hudba rezonuje. Při hraní navíc reproduktory často utlumíte dvou dlaní.

Tablet se dokáže nabíjet i z USB portu počítači, byť daleko pomaleji, než ze síťového adaptéru. Při přenosu souborů na tablet vám tak baterka poskočí alespoň o jedno či dvě procenta Baterie má kapacitu 6 150 mAh, ovšem dobijete pouze přes přibaleným 9W adaptér. Rychlé nabíjení Adaptive Fast Charging podporováno není. Galaxy Tab A 10.1 je žravější, než předchůdce Galaxy Tab A 10.5, z pohledu výdrže však spadá spíše do průměru.

Statistiky výdrže. Hodina Hearthstone? 14 procent dolů, v případě hodiny hraní PUBG klesne baterie o 10 procent Při maximální zátěži s maximálním jasem displeje vydrží tablet zhruba 6 hodin hraní PUBG, v případě minimálního jasu bude tablet nepřetržitě fungovat při lehčí zátěží i 24 hodin. V zamknutém stavu se tablet vybíjí pouze minimálně, horší je však doba samotného nabíjení, které se základním adaptérem zabere tři a třičtvrtě hodiny! Tablet tak budete zřejmě nabíjet jen přes noc.

Software Samostatný dětský režim. Samsung u všech zařízení v poslední době sjednotil vzhled uživatelského rozhraní, což se samozřejmě týká i testovaného tabletu. Na prostředí si tak zvykat nemusíme, jedná se o „starý dobrý“ Android 9.0 s nadstavbou One UI 1.1. Prostředí se tedy nijak výrazně neliší od aktuálně prodávaných smartphonů, pouze je vše adekvátně zvětšeno. Pokud již používáte smartphone od Samsungu s prostředím One UI, budete zda jako doma.



Lockscreen, domovská obrazovka, hlavní menu a zástupci v horní liště Ve výsuvné liště najdete jezdce pro úpravu hlasitosti a rychlé přístupy, přes klávesu posledních spuštěných aplikací můžete rychle přecházet mezi spuštěnými tituly, otevírat aplikace v plovoucích oknech nebo v rozdělené obrazovce. Každá ze dvou spuštěných aplikací se zobrazí na polovině displeje, poměr mezi aplikacemi pak můžete ručně upravit. Oproti smartphonům však přeci jen něco chybí - schémata. Vzhled prostředí si tak nijak neupravíte, maximálně bílé pozadí v nastavení a v systémových aplikacích nahradíte černou.

Prostředí si samozřejmě můžete otočit na výšku, v režimu Multidisplej si najednou zobrazíte dvě aplikace najednou Hlavní nabídka je poměrně strohá, Samsung zde připravil jen ty nejnutnější aplikace (včetně povinných položek od Googlu a Microsoftu), zbytek nabízí ke stažení na Galaxy Apps. Navíc je snad jen aplikace Spotify, ve které si můžete aktivovat bezplatné přehrávání hudby s reklamami. Pochválit musíme kancelářský balík Microsoft Office (je třeba provést jeho aktualizaci) či procházení webu v prohlížeči od Samsungu. U něj můžete rychle otevírat větší počet nových oken, aniž byste zaznamenali nějaké výrazné zpomalení systému.



Mobilní Word, webový prohlížeč, Spotify ve free režimu a QWERTZ klávesnice roztažená na celou šířku displeje Výrobce o Galaxy Tab A 10.1 často hovoří jako o rodinném tabletu, proto nemůže chybět víceuživatelský režim. K základnímu účtu můžete přidat další uživatele, plnohodnotné nebo hosty, každý z účtů pak může mít i svůj vlastní osobní prostor. K přístupu do systému je třeba použít znak, PIN nebo heslo, tablet nemá čtečku otisků prstů a dokonce nedokáže ani rozpoznávat obličeje, což by se zrovna u tohoto tabletu hodilo.



Dětský režim je chráněn PIN kódem. Dětem můžete omezit herní čas, a to i u jednotlivých her, můžete jim stáhnout další hry ze samostatné sekce Galaxy Storu nebo zvolit, na jaké webové stránky se mohou děti podívat Jedním z lákadel tabletu je i předpřipravený dětský režim, který je přímo součástí tabletu, takže se nemusíte spoléhat na bezplatné „slátaniny“ třetích stran přeplněné reklamami. Stačí nastavit rodičovský PIN, a budete mít přehled o tom, u jakých aplikací a her tráví děti svůj čas. Ten jim můžete i omezit, a to globálním nastavením nebo časovým omezením u jednotlivých her. Dětem můžete navolit, kdy mohou tablet využívat, příp. jim z dětského Storu stáhnout nové hry nebo jim umožnit spuštění her z „běžné“ části Androidu.



Zabezpečená složka potřebuje spárování se Samsung účtem, správce souborů a zdroje aplikací - Galaxy Apps a Google Play Další volitelnou součástí systému je Zabezpečená složka, tj. váš soukromý prostor, kam se bez hesla nikdo nedostane. Můžete v něm instalovat stejné aplikace jako ve veřejné části nebo zde mít vlastní citlivé soubory, ke kterým nechcete, aby se kdy kdo dostal. Ikonu Zabezpečené složky lze navíc schovat, takže nikdo ani nepojme podezření, že v tabletu něco skrýváte. V době psaní článku byla v tabletu aktualizace zabezpečení z května, takže nečekejte úplně aktuální sadu bezpečnostních politik. Za dobu měsíčního testování na tablet nedorazila žádná firmwarová aktualizace.

Fotoaparát Fotoaparát nesmí chybět, ale na kvalitu se nehledí. Fotoaparát je u tabletů jen do počtu, a v případě Galaxy Tab A 10.1 to platí dvojnásob. Na zadní straně je připraven pouze jeden osmimegapixelový snímač (f/1.9), který z těla nepatrně vystupuje. Foťák zvládá automaticky ostřit, s přisvětlením za horšího osvětlení se nepočítá. A dvojité přiblížení, kterého si všimnete ve fotoaplikaci, je pouze digitální, takže nevalné kvality. Selfie kamerka umístěná nad displej má rozlišení 5 MPx a clonu f/2.2.



Rozhraní fotoaparátu s volitelnými nálepkami, nastavení fotoaparátu a výběr rozlišení videí. U fotek si rozlišení vybrat, stejně jako u ostatních Samsungů s One UI, nemůžete Snímače vepředu a vzadu zvládnou nahrávat Full HD videa s 30 fps. Kvalitativně však dost strádají, vyvážení bílé hapruje, detaily se ztrácejí (i za slušného světla), a chybí jakákoliv stabilizace obrazu. Výsledkem tak budou momentky, které nebude chtít ani vystavit na sociální sítě, kde se multimédia navíc ještě komprimují.

Prohlížení pořízených snímků v galerii Fotografie jsou naproti tomu za dobrého osvětlení poměrně slušné, ovšem i u nich si všímáme chybějících detailů (zejména po stranách a v rozích), a digitální přiblížení také moc nepomáhá. Poměrně hubené je i nastavení fotoaparátu, máte k dispozici pouze pár režimů, režim HDR může být použit neustále, optimalizátor scény toho s touto optikou stejně mnoho nezmůže. Navíc si ani nijak neupravíte rozlišení finálních fotografií. Ne, fotoaparát je u Tab A 10.1 skutečně jen do počtu. Ukázkové fotografie:

Dvojnásobní digitální přiblížení vám mnoho radosti neudělá...



Fotografie pořízené za dobrého venkovního osvětlení

Fotografie pořízení v interiéru, čím méně světla, tím je kvalita a ostrost snímku nižší

Ukázková selfie Ukázková videa: