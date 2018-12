RECENZE: Samsung Galaxy Tab A 10.5 (2018) — střední třída za cenu iPadu

Plusy Čtyři reproduktory s Dolby Atmos

7 300mAh baterie se slušnou výdrží

Průměrný hardware, přesto slušný výkon

10,5" IPS displej má slušnou jemnost

Dětský režim se spoustou možností Minusy Klávesnice postrádá vibrační odezvu

Horší citlivost na příjem Wi-Fi

Průměrný fotoaparát je jen "do počtu"

Chybí čtečka otisků prstů

Vysoká cena (iPad stojí jen o 500 Kč více) ? 4 /10 Hodnocení

redakce

Samsung i letos připravil tablet pro běžné uživatele, který je zařazen do modelové řady Galaxy A. Segment tabletů už tolik netáhne, spíše každoročně klesá, přesto stojí za to mít model, který by mohl lákat běžné uživatele. Nový Galaxy Tab A 10.5 (2018) tak má ambici nahradit doprodoávající se Galaxy Tab A 10.1, který se datuje až do roku 2016. A pomoci k tomu mají i některé novinky, které byly až doposud výsadou pouze nejvybavenějšího Galaxy Tab S4.

Tablet jako takový vyloženě ničím nepřekvapí ani nenadchne. Je to nenápadný pracant, který toho zvládne dost. Výdrží delší dobu na jedno nabití, poskytne slušný hudební zážitek díky čtyřem vestavěným reproduktorům a rozjedete na něm většinu her pro Android. Bonusem je pak dokoupitelný flipový kryt, který použijete jako kryt displeje na cesty nebo jako stojánek pro sledování videí. Nový tablet však opět startuje na nebezpečně vysoké částce, která atakuje metu nejlevnějšího iPadu. A tady se bude lámat chleba...

Samsung Galaxy Tab A 10.5 (2018) Wi-Fi SM-T590NZKAXEZ katalog rozměry a hmotnost: 260 × 161 × 8 mm, 534 g

displej: 10,5'', kapacitní TFT LCD, 1 200 × 1 920, 216 PPI

sítě: přístroj nepodporuje telefonní sítě

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 4,2, GPS

paměť: 32 GB, microSDXC (400 GB), RAM: 3 072 MB, baterie: 7 300 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 450 (8× Cortex-A53, 1,8 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 8 (Oreo)

fotoaparát: 8MPx (3 264 × 2 448), video (1 920 × 1 080), blesk 43 %

vybavenost ?

výhodnost cena: předběžná 9 999 Kč (srpen 2018) Pořiďte si podobný model na Alza.cz

Recenze Samsung Galaxy Tab A 10.5 (2018) začíná v následující kapitole.