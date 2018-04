RECENZE: Samsung Galaxy Tab Active 2 falešné šroubky nepotřebuje

Voděodolné jsou i konektory na spodní straně tabletu, tj. napájecí USB-C i 3,5 mm jack. Pokud na USB-C tablet detekuje vlhkost, můžete trvat i několik desítek minut, než nabíjecí obvody do tabletu pustí potřebnou energii. Vedle umístěný reproduktor řeší voděodolnost vnitřní membránou, mohl by však být o něco hlasitější. Počítejte také s tím, že postrádá většinu basové složky. Zmiňovaný obal přibalený v základním balení však tabletu přidá i americkou armádní normu MIL-STD810G. Ta má tablet ochránit zejména při pádech z úrovně pracovního stolu (cca 1,2 metru) či při běžných „ťukancích“.

Perem můžete také „nahlížet“ na časovou osu videa, do SMS konverzací, přiblížením k displeji lze rolovat stránky, apod. Tablet umí také velmi dobře rozpoznávat psaný text. Pokud jste zvyklí psát poznámky ručně, rychle se na S Pen přiučíte. Rozeznáváno je opět až 4 096 úrovni tlaku na displej, psaní je přesné a bez jakékoliv výrazné odezvy. V poznámkách si můžete např. navolit styl psaní, barvu i tloušťku čáry. U pera nám chybí jen větší intuitivnost. Proč nezůstává poslední akce s perem S Pen napevno předvolená, je nám záhadou. Práci se stylusem by to značně urychlilo.

Intenzita záření displeje je i tak stále vysoká, za což může i použitá zobrazovací technologie. Minimální jas by mohl být ještě o něco nižší, navíc samotný jas displeje není jednotný po celé ploše. V úplné tmě si na černém pozadí všimnete, že nejvýrazněji září půlkruhové prostory v jeho rozích. Při běžném používání ve dne to však nezaznamenáte.

LCD displej tabletu na úhlopříčce 8 palců zobrazuje matici 1 280 × 800 bodů. Rozlišení je to spíše průměrné, některé texty se tak mohou na displeji zdát nepatrně rozostřené. Tablet je sice brán jako pracovní nástroj, trochu lepší rozlišení by mu ale určitě přišlo vhod. Na chlup stejný panel byl totiž použit již před třemi lety u první generace Galaxy Tab Active. Samsung tedy recykloval starší hardware.

Hardware

Galaxy Tab Active 2 běží na osmijádrovém Exynosu 7870, který je vyráběn 14nm technologií. Jedná se už o dva roky čipset, který však tabletu poskytuje slušný výkon. Pokud k tomu připočteme 3GB RAM, je papírově zaděláno na poměrně slušný výsledek v testu.



Benchmark Antutu a informace o použitém čipsetu (CPU-Z)

Jádra Cortex-A53 běží v pohotovostním režimu na 546 MHz, v případě potřeby se přetaktují nebo rovnou pozvou do akce zbylá čtyři jádra. Operační paměť má adresovatelných 2,7 GB. Při dlouhodobém používání je v RAM stále volných až 900 MB, po promazání se volné místo v RAM dostane až na 1,5 GB. Systémových zdrojů je tedy dostatek, proto nám nejde do hlavy, proč se tablet při otevírání některých aplikací a nabídek výrazně zpomalí. Není to sice žádná katastrofa, už jsme však v ruce drželi svižnější tablety.

Výsledky benchmarku Antutu 7.0.7:

CPU: 32 747

32 747 GPU: 8 896

8 896 UX: 15 342

15 342 MEM: 4 459

4 459 Celkem: 61 444

Grafický čipset Mali-T830 je sice navržen pro běh méně náročnějších her, ovšem při rozlišení tabletu do něj můžete „pustit“ i graficky náročnější hry, např. různá mobilní RPGéčka, střílečku Dead Trigger či závodní pecku Asphalt Xtreme. Nepočítejte však s detaily na maximu, zubatějším texturám vděčíte za to, že hry běží plynule bez sekání. Citlivost na dotyky na displej je rychlá, akcelerometr funguje velmi svižně, jen s podporou S Penu nelze počítat u všech her. Tablet se ani při delším hraní nijak výrazně nezahřívá.

Výsledky benchmarku Androbench:

Sekvenční čtení: 204,43 MB/s

Sekvenční zápis: 23,64 MB/s

Náhodné čtení: 23,1 MB/s (5 915 IOPS)

Náhodný zápis: 4,94 MB/s (1 266 IOPS)

Hry a aplikace ukládáte do interní 16GB eMMC paměti, po odečtení systémové ROM a předinstalovaných aplikací vám však zbude jen 9,5 GB volného místa. Právě do interní paměti se instaluje veškerý aplikační obsah, pokud však pod zadní kryt vložíte microSD kartu (až 256 GB), můžete následně aplikace a hry přes Správce aplikací přesunout na kartu. Vedle microSD můžete zasunout nanoSIM kartu, a protože má tablet i sluchátko nad displejem, můžete jej komplexně používat jako smartphone a tablet v jednom. Přijdete jen o kompaktnost smartphonu.





Testované hry - Dead Trigger 2, Asphalt Xtreme, Hearthstone a „diablovka“ Eternium. Až na zubaté textury byla hratelnost dobrá

Velký důraz je u tabletu kladen na bezpečnost. O kontrolu virů a podezřelých aplikací se stará antimalware od McAfee, v prostředí se počítá i s režimem Samsung Knox, který oddělí soukromé a firemní prostředí při napojení na MDM systémy. Jako ochutnávka slouží Zabezpečená složka, do které si můžete přesunout vlastní aplikace (příp. je zdvojit v soukromé a firemní části) či vlastní citlivé soubory. Samotné logo složky lze schovat, přístup si do ní můžete zabezpečit heslem, PIN kódem nebo čtečkou otisků prstů.



Zabezpečená složka bude vaším soukromým prostorem

Tu dodává společnost Synaptics a je součástí domovského tlačítka. Bohužel se jedná o starší generaci snímače, kterému nestačí jen přiložení prstu, protože potřebuje nejprve rozsvícený tablet. Stačí vám však stejným prstem kliknout na klávesu Home a tablet otisk vyhodnotí a následně se rychle odemkne. Starší řešení tedy tak úplně nevadí.



Přidáváme otisk prstů a snímek obličeje. Možnosti zabezpečení tabletu, který se po 15 zadáních špatného hesla může sám restartovat a smazat. Při snímání obličeje může i omezit zneužití přístupu k tabletu vaší fotografií

Alternativou zabezpečeného přístupu je rozpoznávání obličeje. To může být i rychlé, pokud se nebojíte, že by se do tabletu chtěl někdo dostat pomocí vaší fotografie. Pokud rychlé skenování vypnete, videa a fotografie přední kamerku jen tak neoklamou. Pro zvýšení bezpečnosti můžete nakombinovat hned několik přístupových metod.

Antutu battery test:

Celkové skóre: 9 420

(Spíše podprůměrné skóre naráží na žravější čipset a baterii, jejíž kapacita zůstala i po třech letech po vydání první generace Galaxy Tab Active na stejné úrovni.)

Nevyměnitelná baterie tabletu má kapacitu 4 450 mAh, ovšem výdrž na jedno nabití je stále trochu pod průměrem. Oproti předchůdci má tablet větší spotřebu energie, baterie však zůstala stejná, takže již dopředu bylo jasné, co bude následovat. Ověřili jsme si však, že 4G verze tabletu zvládne na jedno nabití i náročný pracovní den s častým využíváním pera S Pen a focením. Při hraní her však jde baterie hodně rychle dolů.



Zvukové efekty a nastavení separátního zvukového výstupu přes Bluetooth pro jednu vybranou aplikaci

Stranou nemůžeme nechat ani zvukový výstup, v hlučných prostředích by mohl být reproduktor ještě o něco hlasitější. Jeho kvalita je nic moc, hlavně co se týká basové složky. Reproduktor hraje hodně plechově. Naopak stěžovat si nemůžeme nad reproduktor na displejem, protistranu jsme vždy dobře slyšeli. To stejné platilo i opačné díky sekundárními mikrofonu na horní hraně, který slouží k redukci šumu. No a pokud do tabletu připojíte vlastní sluchátka, budete s patřičným nastavením ekvalizéru určitě spokojeni.